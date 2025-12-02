Європа висуває "неприйнятні" для РФ пропозиції про "мирний план" щодо України, - Путін
Російський диктатор Путін переконує, що Європа нібито висуває "неприйнятні для Росії" мирні пропозиції щодо України.
Як передає Цензор.НЕТ, його заяви цитують росЗМІ.
Про роль Європи
"Ми не збираємося воювати з Європою, але якщо Європа захоче з нами воювати, ми готові прямо зараз. Європа висуває неприйнятні для Росії пропозиції до мирного плану щодо України", - каже Путін.
Інші заяви
"Європа може повернутися до українського врегулювання, якщо визнає реалії на землі", - переконує диктатор.
За його словами, Європа сама вивела себе з "українського врегулювання", а у європейців немає мирного порядку денного і зараз вони заважають зусиллям США з врегулювання.
Топ коментарі
+21 Az AZLK
показати весь коментар02.12.2025 17:27 Відповісти Посилання
+18 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар02.12.2025 17:24 Відповісти Посилання
+18 Az AZLK
показати весь коментар02.12.2025 17:29 Відповісти Посилання
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А сша на боці краснова і пуйла
Це коли лиса каже - дай монети я їх закопаю і дурачок дає.
ЩЕ РАЗ - рузкіе НІКОЛИ НЕ ПОСТУПЛЯЛИСЬ аж доки не стояли в чергах за окорочками.
Допоки в них є сили хоч якісь - вони будуть кічитись і вбивати
Залишилась надія на бунт громадськості та політичного бомонду США , але для них різдвяні канікули то святоє!
та на Європу, але в них канікули та різдво - то святоє!
Тому нашим героям гинути, цивільним українцям сидіти в темряві , хоча б живими... а політологам пророкувати ТАКУ БІМБУ!!! - все почне шевелитися десь у лютому...
Ось ми й бачимо як Буратіну імєют сканадалом Доні та США.
Бо на віткоффгейт у США від усіх політиків та конгресменів Трамп відмахнувся, як від зелених мух на індичці , а Рубіо навіть пішов йому на зустріч - злигався-таки співпрацювати з бандою Венса ( Віткофф-Кушнер- Дрісколл) . Й чомусь мені здається довели Рубіо до цього Єрмак з Умєровим в голові делегації у Женеві.
банкетний же пручається заморожувати по лінії.
Но неужели весь мир будет плясать под дудку этого старого , плешивого маразматика ???
На законы, меморандумы, мировые порядки все дружно насрут и будут в новых реалиях - «Жить по понятиям , Кто сильнее , тот и прав , Человек человеку - волк, …
Країни Балтії і Польща налаштовані захищатися. Наскільки можна зрозуміти.
Так про що домовлятися?
Про капітуляцію?
Якими б не були всі інши пукти, гарантувати безпеку можуть тільки до зубів озброєні ЗСУ за підтримки партнерів. Будап.меморандум вже довів ціну слов на папері від харантів
Посередництва для капітуляції Україна точно не потребує.