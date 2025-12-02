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Новини Заяви Путіна про Україну Мирний план Європи
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Європа висуває "неприйнятні" для РФ пропозиції про "мирний план" щодо України, - Путін

путін

Російський диктатор Путін переконує, що Європа нібито висуває "неприйнятні для Росії" мирні пропозиції щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяви цитують росЗМІ.

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Про роль Європи

"Ми не збираємося воювати з Європою, але якщо Європа захоче з нами воювати, ми готові прямо зараз. Європа висуває неприйнятні для Росії пропозиції до мирного плану щодо України", - каже Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін позбавив окупований Крим статусу федерального округу РФ

Інші заяви

"Європа може повернутися до українського врегулювання, якщо визнає реалії на землі", - переконує диктатор.

За його словами, Європа сама вивела себе з "українського врегулювання", а у європейців немає мирного порядку денного і зараз вони заважають зусиллям США з врегулювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віткофф у Москві зустрінеться не лише з Путіним, а й Дмитрієвим, - росЗМІ

Автор: 

Європа (2508) путін володимир (25485) росія (70427)
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Топ коментарі
+21
Істерять, бо Європа знову зриває капітуляцію за підписом Кагалу
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02.12.2025 17:27 Відповісти
+18
Віткоф та Трамп роблять усе що треба Путлеру. Це Європа випендрюється !
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02.12.2025 17:24 Відповісти
+18
Значить треба брати! © Тільки з Європою вести переговори!!
А сша на боці краснова і пуйла
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02.12.2025 17:29 Відповісти
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ХА!!! ***** випердило Віткоффа з буратіною!А про шо тепер Вімткофф скаже буратінці?
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02.12.2025 17:21 Відповісти
Віткоф та Трамп роблять усе що треба Путлеру. Це Європа випендрюється !
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02.12.2025 17:24 Відповісти
так , але ж вовка вже лиже навіть не ДОНУ а самому Віткоффу
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02.12.2025 17:26 Відповісти
***** так и сказало , шо європейці заважають «зусиллям США з врегулювання» …
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02.12.2025 22:39 Відповісти
Істерять, бо Європа знову зриває капітуляцію за підписом Кагалу
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02.12.2025 17:27 Відповісти
дай Господи...
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02.12.2025 19:33 Відповісти
Значить треба брати! © Тільки з Європою вести переговори!!
А сша на боці краснова і пуйла
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02.12.2025 17:29 Відповісти
Буратіно - це про ЕС і Трампа

Це коли лиса каже - дай монети я їх закопаю і дурачок дає.

ЩЕ РАЗ - рузкіе НІКОЛИ НЕ ПОСТУПЛЯЛИСЬ аж доки не стояли в чергах за окорочками.

Допоки в них є сили хоч якісь - вони будуть кічитись і вбивати
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02.12.2025 17:30 Відповісти
НІКОЛИ ЦАПИ не перечитимуть свому гітлерові ,а він ін їх до голоду доведе, а знищувати Україну не перестане ...
Залишилась надія на бунт громадськості та політичного бомонду США , але для них різдвяні канікули то святоє!
та на Європу, але в них канікули та різдво - то святоє!

Тому нашим героям гинути, цивільним українцям сидіти в темряві , хоча б живими... а політологам пророкувати ТАКУ БІМБУ!!! - все почне шевелитися десь у лютому...
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02.12.2025 17:39 Відповісти
Учора бландінка в Білому Домі заявила ( не від свого ж розуму) якщо близько до смислу - "пермовини йдуть добре, але ситуацію погіршує корупційний сканадал в Україні... "

Ось ми й бачимо як Буратіну імєют сканадалом Доні та США.
Бо на віткоффгейт у США від усіх політиків та конгресменів Трамп відмахнувся, як від зелених мух на індичці , а Рубіо навіть пішов йому на зустріч - злигався-таки співпрацювати з бандою Венса ( Віткофф-Кушнер- Дрісколл) . Й чомусь мені здається довели Рубіо до цього Єрмак з Умєровим в голові делегації у Женеві.
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02.12.2025 17:59 Відповісти
назустріч
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02.12.2025 21:08 Відповісти
а що за реалії на землі, хто в курсі?

банкетний же пручається заморожувати по лінії.
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02.12.2025 17:35 Відповісти
Підари можуть розігнати постулати,звинувачуючи вся і всіх.Послухаєш ботексного,німб святого на плешиву макітру одягай.
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02.12.2025 17:35 Відповісти
"невозможно работать !!.. вы даете нереальные планы !!.." (Операція Ы)
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02.12.2025 18:07 Відповісти
Крыса очень надеется на рыжего павиана, ждёт сигнала об окончании, но негодяи из Европы мешают, все время отвлекают рыжего и не дают дожать Зеленского.
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02.12.2025 18:24 Відповісти
"реалії на землі" - це, що у пупіна у черепку)
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02.12.2025 18:45 Відповісти
У Гитлера тоже были реалии …
Но неужели весь мир будет плясать под дудку этого старого , плешивого маразматика ???
На законы, меморандумы, мировые порядки все дружно насрут и будут в новых реалиях - «Жить по понятиям , Кто сильнее , тот и прав , Человек человеку - волк, …
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02.12.2025 22:55 Відповісти
у європи є реальна можливість знищити всі трампо-хуйловські потуги, просто треба дати Україні зброю, гроші і своїх солдат.
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02.12.2025 18:48 Відповісти
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02.12.2025 20:25 Відповісти
І дозвіл бити по сросії. Розбити виробництва, аеродроми, військові частини, енергетичні об'єкти і т.і.
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02.12.2025 20:52 Відповісти
"Європа може повернутися до українського врегулювання, якщо визнає КРОВАВІ МОЇ РЕАЛІЇ В УКРАЇНІ , КОТРІ Я СТВОРИВ ВІЙНОЮ .ОКУПАЦІЄЮ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ РОЗРУХОЮ .ТА ГЕНОЦИДОМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ реалії на землі,ЯКІ ВИЗНАЄ МІЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ СРАКОЛИЗ "ТРАМБОН", АЛЕ НІЯК НЕ ВИЗНАЄ ЄВРОПА -ОСЬ РЕАЛІЇ КОТРІ СКЛАВ КУЙЛО
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02.12.2025 19:22 Відповісти
Нє віноватая я -.она сама пришла.
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02.12.2025 19:26 Відповісти
Хтось вірив у можливість домовитись з хворим на голову нелюдем Х7йлом вє.вє.? Тільки трамп (бо на гачку) та ідіоти могли вірити у це.
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02.12.2025 19:27 Відповісти
Макрон вже сказав ,що тиждень два)Товсь)))
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02.12.2025 19:59 Відповісти
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02.12.2025 23:04 Відповісти
Казали мати, що діда вже треба помити і від співати. Вже міндіч виїхав , що там далі в слузі народу жиди прописали. Не дивився, але з тік тока знаю ще має бути розстріл чи арешти в парламенті, Голобородько посадять, а потім випустять...короче ця драма ще до кінця 2028. Набираймось терпіння
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02.12.2025 20:13 Відповісти
терпи, як дурне.
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02.12.2025 20:24 Відповісти
европа просто жуёт розовые сопли и сливает Украину по тихому не понимая что следующими по словам Каспарова будут они сами и их семьи!ненавижу этих ссыкливых уродов которые как 80 дет назад дали гитлеру проглотить себя так и сейчас сначала Украину отдают а потом сами под ***** лягут!позор им и проклятье за это!а голос Каспарова к сожалению глас вопиющего в пустыне среди ссыкунов и идиотов!
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02.12.2025 20:30 Відповісти
Повторення 1939 р. навряд чи можливе. В усякому випадку не конвенційною зброєю.
Країни Балтії і Польща налаштовані захищатися. Наскільки можна зрозуміти.
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02.12.2025 23:06 Відповісти
...не говорячи вже про інши хотєлки пу, від вимоги демілітаризації України, пу не відступить, адже на меті захоплення за 3 дні решти обеззброєної країни.
Так про що домовлятися?
Про капітуляцію?
Якими б не були всі інши пукти, гарантувати безпеку можуть тільки до зубів озброєні ЗСУ за підтримки партнерів. Будап.меморандум вже довів ціну слов на папері від харантів
Посередництва для капітуляції Україна точно не потребує.
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02.12.2025 23:00 Відповісти
Условия ЕС к путину ***** и Украине могут быть только признанны международному праву и уставу ООН, других не будет, не ждите!!!
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03.12.2025 08:30 Відповісти
 
 