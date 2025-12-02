Європа висуває "неприйнятні" для РФ пропозиції про "мирний план" щодо України, - Путін

Російський диктатор Путін переконує, що Європа нібито висуває "неприйнятні для Росії" мирні пропозиції щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяви цитують росЗМІ.

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Про роль Європи

"Ми не збираємося воювати з Європою, але якщо Європа захоче з нами воювати, ми готові прямо зараз. Європа висуває неприйнятні для Росії пропозиції до мирного плану щодо України", - каже Путін.

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Інші заяви

"Європа може повернутися до українського врегулювання, якщо визнає реалії на землі", - переконує диктатор.

За його словами, Європа сама вивела себе з "українського врегулювання", а у європейців немає мирного порядку денного і зараз вони заважають зусиллям США з врегулювання.

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