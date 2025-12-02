РУС
Европа выдвигает "неприемлемые" для РФ предложения о "мирном плане" по Украине, - Путин

путін

Российский диктатор Путин утверждает, что Европа якобы выдвигает "неприемлемые для России" мирные предложения по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявления цитируют росСМИ.

О роли Европы

"Мы не собираемся воевать с Европой, но если Европа захочет с нами воевать, мы готовы прямо сейчас. Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине", - говорит Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин лишил оккупированный Крым статуса федерального округа РФ

Другие заявления

"Европа может вернуться к украинскому урегулированию, если признает реалии на земле", - убеждает диктатор.

По его словам, Европа сама вывела себя из "украинского урегулирования", а у европейцев нет мирной повестки дня и сейчас они мешают усилиям США по урегулированию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уиткофф в Москве встретится не только с Путиным, но и с Дмитриевым, - росСМИ

Автор: 

Европа (2169) путин владимир (32497) россия (98218)
+3
ХА!!! ***** випердило Віткоффа з буратіною!А про шо тепер Вімткофф скаже буратінці?
показать весь комментарий
02.12.2025 17:21 Ответить
+2
Віткоф та Трамп роблять усе що треба Путлеру. Це Європа випендрюється !
показать весь комментарий
02.12.2025 17:24 Ответить
+1
так , але ж вовка вже лиже навіть не ДОНУ а самому Віткоффу
показать весь комментарий
02.12.2025 17:26 Ответить
Істерять, бо Європа знову зриває капітуляцію за підписом Кагалу
показать весь комментарий
02.12.2025 17:27 Ответить
Значить треба брати! © Тільки з Європою вести переговори!!
А сша на боці краснова і пуйла
показать весь комментарий
02.12.2025 17:29 Ответить
Буратіно - це про ЕС і Трампа

Це коли лиса каже - дай монети я їх закопаю і дурачок дає.

ЩЕ РАЗ - рузкіе НІКОЛИ НЕ ПОСТУПЛЯЛИСЬ аж доки не стояли в чергах за окорочками.

Допоки в них є сили хоч якісь - вони будуть кічитись і вбивати
показать весь комментарий
02.12.2025 17:30 Ответить
НІКОЛИ ЦАПИ не перечитимуть свому гітлерові ,а він ін їх до голоду доведе, а знищувати Україну не перестане ...
Залишилась надія на бунт громадськості та політичного бомонду США , але для них різдвяні канікули то святоє!
та на Європу, але в них канікули та різдво - то святоє!

Тому нашим героям гинути, цивільним українцям сидіти в темряві , хоча б живими... а політологам пророкувати ТАКУ БІМБУ!!! - все почне шевелитися десь у лютому...
показать весь комментарий
02.12.2025 17:39 Ответить
Учора бландінка в Білому Домі заявила ( не від свого ж розуму) якщо близько до смислу - "пермовини йдуть добре, але ситуацію погіршує корупційний сканадал в Україні... "

Ось ми й бачимо як Буратіну імєют сканадалом Доні та США.
Бо на віткоффгейт у США від усіх політиків та конгресменів Трамп відмахнувся, як від зелених мух на індичці , а Рубіо навіть пішов йому на зустріч - злигався-таки співпрацювати з бандою Венса ( Віткофф-Кушнер- Дрісколл) . Й чомусь мені здається довели Рубіо до цього Єрмак з Умєровим в голові делегації у Женеві.
показать весь комментарий
02.12.2025 17:59 Ответить
а що за реалії на землі, хто в курсі?

банкетний же пручається заморожувати по лінії.
показать весь комментарий
02.12.2025 17:35 Ответить
Підари можуть розігнати постулати,звинувачуючи вся і всіх.Послухаєш ботексного,німб святого на плешиву макітру одягай.
показать весь комментарий
02.12.2025 17:35 Ответить
"невозможно работать !!.. вы даете нереальные планы !!.." (Операція Ы)
показать весь комментарий
02.12.2025 18:07 Ответить
 
 