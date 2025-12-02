Европа выдвигает "неприемлемые" для РФ предложения о "мирном плане" по Украине, - Путин

Российский диктатор Путин утверждает, что Европа якобы выдвигает "неприемлемые для России" мирные предложения по Украине.

его заявления цитируют росСМИ.

О роли Европы

"Мы не собираемся воевать с Европой, но если Европа захочет с нами воевать, мы готовы прямо сейчас. Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине", - говорит Путин.

Другие заявления

"Европа может вернуться к украинскому урегулированию, если признает реалии на земле", - убеждает диктатор.

По его словам, Европа сама вывела себя из "украинского урегулирования", а у европейцев нет мирной повестки дня и сейчас они мешают усилиям США по урегулированию.

