Европа выдвигает "неприемлемые" для РФ предложения о "мирном плане" по Украине, - Путин
Российский диктатор Путин утверждает, что Европа якобы выдвигает "неприемлемые для России" мирные предложения по Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявления цитируют росСМИ.
О роли Европы
"Мы не собираемся воевать с Европой, но если Европа захочет с нами воевать, мы готовы прямо сейчас. Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине", - говорит Путин.
Другие заявления
"Европа может вернуться к украинскому урегулированию, если признает реалии на земле", - убеждает диктатор.
По его словам, Европа сама вывела себя из "украинского урегулирования", а у европейцев нет мирной повестки дня и сейчас они мешают усилиям США по урегулированию.
А сша на боці краснова і пуйла
Це коли лиса каже - дай монети я їх закопаю і дурачок дає.
ЩЕ РАЗ - рузкіе НІКОЛИ НЕ ПОСТУПЛЯЛИСЬ аж доки не стояли в чергах за окорочками.
Допоки в них є сили хоч якісь - вони будуть кічитись і вбивати
Залишилась надія на бунт громадськості та політичного бомонду США , але для них різдвяні канікули то святоє!
та на Європу, але в них канікули та різдво - то святоє!
Тому нашим героям гинути, цивільним українцям сидіти в темряві , хоча б живими... а політологам пророкувати ТАКУ БІМБУ!!! - все почне шевелитися десь у лютому...
Ось ми й бачимо як Буратіну імєют сканадалом Доні та США.
Бо на віткоффгейт у США від усіх політиків та конгресменів Трамп відмахнувся, як від зелених мух на індичці , а Рубіо навіть пішов йому на зустріч - злигався-таки співпрацювати з бандою Венса ( Віткофф-Кушнер- Дрісколл) . Й чомусь мені здається довели Рубіо до цього Єрмак з Умєровим в голові делегації у Женеві.
банкетний же пручається заморожувати по лінії.