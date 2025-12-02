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Новини Вибухи на танкерах РФ Погрози Росії
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Путін погрожує "відрізати Україну від моря", якщо Київ продовжить атакувати судна РФ у Чорному морі

Володимир Путін

Диктатор Путін пригрозив, що якщо атаки на танкери в Чорному морі триватимуть, то РФ "розгляне можливість відповідних заходів" та може "відрізати Україну від моря".

Як передає Цензор.НЕТ, його заяви цитують росЗМІ.

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Погрози Путіна

За словами глави Кремля, такі удари є "піратством", а Росія у відповідь на атаки на танкери в Чорному морі посилить удари по українських портах і суднах, що входять до них.

"Якщо атаки на танкери триватимуть, ми розглянемо можливість відповідних заходів щодо суден країн, які допомагають Україні. Сподіваюся, що Київ і ті, хто стоять за його спиною, подумають, чи варто продовжувати атаки на судна в Чорному морі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про атаку на танкер РФ в Чорному морі: "Спростовуємо будь-які звинувачення". ФОТОрепортаж

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третій танкер, пов’язаний з перевезенням нафти РФ, постраждав від вибухів у морі

Путін

Автор: 

путін володимир (25485) росія (70427) танкер (566)
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Топ коментарі
+45
А до тепер смоктав пальці на ногах, та під хвостом собі нюхав, а відрізати не бажав.
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02.12.2025 17:53 Відповісти
+34
Госпаде - він грозиться кожні 2 дні

Почав в 2007 в Мюнхені і до тепер корчить із себе ЦАБЕ.

Якщо його слухати то він уже мав бути в березні 2022 в Ужгороді
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02.12.2025 17:55 Відповісти
+33
Та мля, шоб міг - давно вже відрізав... на якого трампа це все розраховано?
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02.12.2025 17:55 Відповісти
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От підле )(уйло! Хоче море в океан спустити!
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02.12.2025 17:52 Відповісти
нехай спочатку доведе що то наші дрони, такі кораблики в кожному рибацькому магазині продаються
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02.12.2025 19:08 Відповісти
Ну, ми це якби визнали.
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02.12.2025 20:38 Відповісти
аби щось висрати?
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02.12.2025 18:04 Відповісти
і ця версія має право на існування. оманські угоди зе ***** виконує завзято
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02.12.2025 18:31 Відповісти
А до тепер смоктав пальці на ногах, та під хвостом собі нюхав, а відрізати не бажав.
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02.12.2025 17:53 Відповісти
О как! Піратство значіть! Благородним товаріщям такую подлость дєлают...
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02.12.2025 17:54 Відповісти
Ссиканув?
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02.12.2025 17:54 Відповісти
больно стало

.
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02.12.2025 21:45 Відповісти
Госпаде - він грозиться кожні 2 дні

Почав в 2007 в Мюнхені і до тепер корчить із себе ЦАБЕ.

Якщо його слухати то він уже мав бути в березні 2022 в Ужгороді
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02.12.2025 17:55 Відповісти
Туреччина заявила про серйозне занепокоєння після атак 28 листопада на два танкери під прапором Гамбії в Чорному морі та наголосила на ризиках для безпеки й судноплавства. Джерело: https://censor.net/ua/n3588265
====================
корита під прапором Гамбії, а занепокоєна Туреччина! А кацапи прамо біснуються-так за Гамбію переживають...Дивина та й годі.
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02.12.2025 17:55 Відповісти
Кажуть що на танкери Гамбії напали БЕКи Бурунді
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02.12.2025 19:22 Відповісти
Та мля, шоб міг - давно вже відрізав... на якого трампа це все розраховано?
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02.12.2025 17:55 Відповісти
отсосеш на старість перед смертю.
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02.12.2025 17:55 Відповісти
та вже намагався відрізати, головний флагман відрізал на дні мідіями поріс.
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02.12.2025 17:58 Відповісти
пуйло
Якщо українці викопали Чорне море і їх спробують відрізати від води - то вони ж можуть його і назад засипати!
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02.12.2025 17:58 Відповісти
А до цього не хотів відрізать, і Київ за 3 дні не хотів, благародньій рьіцарь.
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02.12.2025 18:00 Відповісти
відрізалка не виросла.

а ще різниця в тому що ми експортуємо зерно - а це продовольча безпека світу.
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02.12.2025 18:01 Відповісти
Твої ,маразматику, "одрізалки" від Чорного моря, лежать на дні того ж моря і годують місцевих бичків.
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02.12.2025 18:01 Відповісти
УВЕСЬ чорноморський флот підоросії разом з портами, мають бути знищений до останньої одиниці...!!!
Усі кораблі, що заходять в підороські порти під різними прапорами мають бути знищені, як пособники тероризму та війн в УКРАЇНІ, а інформація про пособництво у війні та фінансування тероризму має бути доведено до відома перших осіб цих держав, безапеляційно...!!!
Повне знищення підороського флоту у Чорному морі, це ключ до перемоги України та позбавлення підоросії до виходу у Середземне море та до країн Азії та Європи...!!!
ЦЕ БУДЕ ЇХНІЙ КІНЕЦЬ у Чорноморї...!!!
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02.12.2025 18:01 Відповісти
Помажте йому губи тим, як його називають
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02.12.2025 18:03 Відповісти
Тому точно потрібно продовжувати бити по танкерах та нафтових терміналах у Чорному морі. В нас небагато діючих портів. І їх набагато легше захистити від атак ніж енергетику, бо якщо кацапи будуть концентруватися на портах, то це однозначно відтягне значну частину їхніх ресурсів від енергетики
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02.12.2025 18:05 Відповісти
Кстати, как же быстро все забыли как кацапня лупила по зерновым терминалам в Одессе и не только и с 22 г начиная! А ведь грузились суда под разными флагами. И только зерном. А не топливом.
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02.12.2025 19:46 Відповісти
Тварина,яйця у себе відріж.
Якщо упирю щось не подобається,значить все правильно робиться.Ще новоросійську бухту з чорноморською флотилією випалити і Чорне море вільне для мореплавання для всіх цивілізованих держав.
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02.12.2025 18:06 Відповісти
Ой бл*дь, відріже воно...
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02.12.2025 18:07 Відповісти
І що цікаво, оті пєдолєвацькі європейці, досі дуже сцикують ці нікчемні понти...
От крейсер Москва не дасть збрехати.
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02.12.2025 18:08 Відповісти
Танкери під санкціями - чого його так коробить?
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02.12.2025 18:08 Відповісти
Руські не такі, вони не пірати, а "флібустьєри"..))
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02.12.2025 18:08 Відповісти
"нам своє робить", в т.ч. знищувати підсанкційні корита.
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02.12.2025 18:10 Відповісти
Ха-ха-ха!
Його сьогоднішні "погрози", це його забажанки 2022 року!!!
Все, що він збирався у 2022 році зробити "за три дні", він сьогодні може тільки погрожувати.
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02.12.2025 18:15 Відповісти
...після поділу Чорноморського флоту у 1991 році (процес якого тривав до кінця 90-х), Україна отримала лише 137 кораблів (з 883 загальних), тоді як Росія - 388 (джерело 1.2). Крім того, Україна відступила на користь РФ значну частину флоту (32% від визначеної їй частки у 50%) в рахунок погашення боргів за газ (джерело 3.1). Значна частина отриманих Україною кораблів була застарілою або в незадовільному стані (джерело 1.1).
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02.12.2025 18:16 Відповісти
***** погорожувать, як дурному з гори котиться!
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02.12.2025 18:17 Відповісти
Фу !!!
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02.12.2025 18:17 Відповісти
У мене, напевно, дежавю, Хіба не те саме цей покидьок хотів зробити у 2022?

Foreign Policy: Россия готовит крупное наступление на Украину в 2023 году, чтобы захватить Одессу 09:49, 22 июля 2022 Источник: Foreign Policy

Власти России в начале 2023 года могут начать новое крупное наступление на Украину, чтобы среди прочего попытаться захватить Одессу и юго-западное побережье страны и отрезать Украину от Черного моря, сообщает американский журнал Foreign Policy. О новых военных целях России изданию рассказали четыре действующих и бывших американских и европейских чиновника.

https://meduza.io/news/2022/07/22/foreign-policy-rossiya-gotovit-krupnoe-nastuplenie-na-ukrainu-v-2023-godu-chtoby-zahvatit-odessu
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02.12.2025 18:18 Відповісти
І це каже чувак чий військовий флот , чи вірніше - його залишки , ховаються десь в Абхазії , днем з вогнем не знайдеш .

То виходить - всі 4 останніх роки ***** з усіх сил стримував себе щоб не відрізати нас від Чорного моря . Боровся з собою , так би мовити ..?
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02.12.2025 18:19 Відповісти
Як оті мальчики в трусіках,один одного бояться а нам горе
Коли ви вже нажретеся , отіх долярів
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02.12.2025 18:20 Відповісти
не смешите свои "сарматы", террористы-людоеды..
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02.12.2025 18:23 Відповісти
Якщо вбивства українців триватимуть, ми розглянемо можливість відповідних заходів щодо російськомовних по всьому світу, і тих хто допомагає рф. Сподіваюся, що рф і ті, хто стоять за її спиною, подумають, чи варто продовжувати вбивства українців.

Норм відповідь я щітаю.
Для наглядності можна продемонструвати. Американці топили німців посеред атлантики і ок.
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02.12.2025 18:39 Відповісти
ги...ги... якби міг давно би зробив ...*****...
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02.12.2025 18:41 Відповісти
Коли ти **** вже здохнеш ,як ця нациська погань може існувати убивши сотні тисяч невинних людей ?
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02.12.2025 18:41 Відповісти
Хіба того не було на початку широкомасштабного вторгнення?
Хіба не обстрілювали тоді цивільні судна? - навіть своє тоді потопили.
Тоді якраз було блокування, яке Україна вирішила, загнавши кацапофлот до новососісську...
А порти обстрілюють постійно і досі.
Дєдушка марить.
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02.12.2025 18:43 Відповісти
Відрізалка не виросла.
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02.12.2025 18:45 Відповісти
А якщо відрізати пуйла від його язика?
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02.12.2025 18:47 Відповісти
Допоки слуга-допоти кремль реально погрожуватиме,тому що сн їх проект.
Удари по суднах рф мало що важать для нього,та і ці удари не означають автоматичне знищення цих суден.
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02.12.2025 18:48 Відповісти
А де кацапський чорноморський флот сидить і не велике
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02.12.2025 18:49 Відповісти
А відрізалка не відпаде?
4 роки дідовоєвали Донецьку область захопити не можуть.
Про висадку в Одесі кацапня забула вже 3 роки тому.
ЧФРФ втік з Криму вже 2 роки тому.

Походу ***** захоплює все Чорне море поки санітари на перекур вийшли.
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02.12.2025 18:50 Відповісти
чого ти пінешся? тож не кацапські танкери
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02.12.2025 18:54 Відповісти
..може давно пора москву в темряву покласти, хоч на декілька днів? Малюк, Буданов, всі чекають з нетерпінням цього дня!!!!
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02.12.2025 19:04 Відповісти
ага щазз... ***** ти нюх не губи ,тобі Марчело я* ця повидбівав на півдні України , почекай ще і Кінбурн повернемо з Кримом ...
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02.12.2025 19:10 Відповісти
якби міг то давно б зробив-а так просто випендрюється перед своїми
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02.12.2025 19:12 Відповісти
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02.12.2025 19:15 Відповісти
Ага. Ато )(уйло до сих пір не хотіло відрізати Україну від моря. Відрізалка зломається. Значить знайшли гарний мозоль у )(уйла на який потрібно давити далі.
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02.12.2025 19:17 Відповісти
СБУ своїм триндежом йому, Казахстану та Турції дає такий привід.
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02.12.2025 19:29 Відповісти
Це правда-і хто їх просить патякати,ні щоб мовчати-це не вперше вони хайпують,коли треба мовчати.
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02.12.2025 21:53 Відповісти
Ракетний удар по судам країн нато не погана річ для нас. Давай пуйло, не підведи.
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02.12.2025 19:36 Відповісти
Казахам потрібно не шмарклі розмазувати собі по лобі, а домовлятись з Туреччиною про Турецький потік. А все, що йде і виходить з Новоросійська, має бути буль-буль. Краще те, що заходить у наливний порт Новоросійська, щоб екологію не псувати.
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02.12.2025 19:45 Відповісти
Южная и восточная части Черного моря до атак на танкеры были относительно спокойной зоной (чем пользовалась Россия, пряча свой военный флот в этой части акватории). Залогом безопасности была позиция Турции, которая договорилась с Украиной и Россией об отказе обеих сторон от морских операций в этом районе. Но 17 ноября ВС РФ нанесли ракетный удар по порту в Измаиле, где был сильно поврежден турецкий танкер-газовоз Orinda. Танкер находился в Украинском морском коридоре и его местоположение было известно российской стороне. Эта атака была воспринята Турцией как намеренная, после нее Эрдоган, по сообщениям от наших украинских источников, дал негласное разрешение на атаки российских кораблей в юго-восточной части Черного моря.

Публично Турция осуждает происходящее, причем Эрдоган говорит о недопустимости действий обеих сторон. Непублично - дает понять Москве, что тоже может разговаривать с позиции силы, причем никак не задействуя для этого свои ВМС. (c)
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02.12.2025 20:14 Відповісти
Голову собі відріж, уйобок.
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02.12.2025 20:39 Відповісти
Значить треба бити далі. Якщо ***** хрюкає з телевізора про це, значить цей удар влучає куди треба.
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02.12.2025 21:00 Відповісти
Наверно ***** надеется на свой черноморский …..?
А как теперь называть это оставшееся на плову недоразумение?
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02.12.2025 22:03 Відповісти
А може це і є причиною ударів по танкерах? Щоб кацапів виманить з захищеного порту Новоросійська, у відкрите море? Бо вони вже бояться показать носа звідти, а колупать їх там , складнувато...
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02.12.2025 22:50 Відповісти
Та вже відрізав, піз@бол.
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02.12.2025 23:17 Відповісти
Znachit Ukraina perestanet, kak s krumskim mostom . Vse zabuli chto on esti
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03.12.2025 06:17 Відповісти
А нагадати, хто потопив ЧФ і загнав остатки у порти Новоросійська? )))
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03.12.2025 08:30 Відповісти
 
 