Путін погрожує "відрізати Україну від моря", якщо Київ продовжить атакувати судна РФ у Чорному морі
Диктатор Путін пригрозив, що якщо атаки на танкери в Чорному морі триватимуть, то РФ "розгляне можливість відповідних заходів" та може "відрізати Україну від моря".
Як передає Цензор.НЕТ, його заяви цитують росЗМІ.
Погрози Путіна
За словами глави Кремля, такі удари є "піратством", а Росія у відповідь на атаки на танкери в Чорному морі посилить удари по українських портах і суднах, що входять до них.
"Якщо атаки на танкери триватимуть, ми розглянемо можливість відповідних заходів щодо суден країн, які допомагають Україні. Сподіваюся, що Київ і ті, хто стоять за його спиною, подумають, чи варто продовжувати атаки на судна в Чорному морі".
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в Чорному морі горять два нафтові танкери, що входять до російського "тіньового флоту" й перебувають під західними санкціями. Туреччина заявила, що інциденти на суднах Kairos і Virat сталися внаслідок "зовнішньої дії".
- Згодом стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ.
- Туреччина заявила про серйозне занепокоєння після атак 28 листопада на два танкери під прапором Гамбії в Чорному морі та наголосила на ризиках для безпеки й судноплавства.
- Своєю чергою Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську.
Топ коментарі
+45 CrossFirenko
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+34 Михайло Иляш
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+33 Зэлэный_Змий
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Почав в 2007 в Мюнхені і до тепер корчить із себе ЦАБЕ.
Якщо його слухати то він уже мав бути в березні 2022 в Ужгороді
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корита під прапором Гамбії, а занепокоєна Туреччина! А кацапи прамо біснуються-так за Гамбію переживають...Дивина та й годі.
Якщо українці викопали Чорне море і їх спробують відрізати від води - то вони ж можуть його і назад засипати!
а ще різниця в тому що ми експортуємо зерно - а це продовольча безпека світу.
Усі кораблі, що заходять в підороські порти під різними прапорами мають бути знищені, як пособники тероризму та війн в УКРАЇНІ, а інформація про пособництво у війні та фінансування тероризму має бути доведено до відома перших осіб цих держав, безапеляційно...!!!
Повне знищення підороського флоту у Чорному морі, це ключ до перемоги України та позбавлення підоросії до виходу у Середземне море та до країн Азії та Європи...!!!
ЦЕ БУДЕ ЇХНІЙ КІНЕЦЬ у Чорноморї...!!!
Якщо упирю щось не подобається,значить все правильно робиться.Ще новоросійську бухту з чорноморською флотилією випалити і Чорне море вільне для мореплавання для всіх цивілізованих держав.
От крейсер Москва не дасть збрехати.
Його сьогоднішні "погрози", це його забажанки 2022 року!!!
Все, що він збирався у 2022 році зробити "за три дні", він сьогодні може тільки погрожувати.
Foreign Policy: Россия готовит крупное наступление на Украину в 2023 году, чтобы захватить Одессу 09:49, 22 июля 2022 Источник: Foreign Policy
Власти России в начале 2023 года могут начать новое крупное наступление на Украину, чтобы среди прочего попытаться захватить Одессу и юго-западное побережье страны и отрезать Украину от Черного моря, сообщает американский журнал Foreign Policy. О новых военных целях России изданию рассказали четыре действующих и бывших американских и европейских чиновника.
https://meduza.io/news/2022/07/22/foreign-policy-rossiya-gotovit-krupnoe-nastuplenie-na-ukrainu-v-2023-godu-chtoby-zahvatit-odessu
То виходить - всі 4 останніх роки ***** з усіх сил стримував себе щоб не відрізати нас від Чорного моря . Боровся з собою , так би мовити ..?
Коли ви вже нажретеся , отіх долярів
Норм відповідь я щітаю.
Для наглядності можна продемонструвати. Американці топили німців посеред атлантики і ок.
Хіба не обстрілювали тоді цивільні судна? - навіть своє тоді потопили.
Тоді якраз було блокування, яке Україна вирішила, загнавши кацапофлот до новососісську...
А порти обстрілюють постійно і досі.
Дєдушка марить.
Удари по суднах рф мало що важать для нього,та і ці удари не означають автоматичне знищення цих суден.
4 роки дідовоєвали Донецьку область захопити не можуть.
Про висадку в Одесі кацапня забула вже 3 роки тому.
ЧФРФ втік з Криму вже 2 роки тому.
Походу ***** захоплює все Чорне море поки санітари на перекур вийшли.
Публично Турция осуждает происходящее, причем Эрдоган говорит о недопустимости действий обеих сторон. Непублично - дает понять Москве, что тоже может разговаривать с позиции силы, причем никак не задействуя для этого свои ВМС. (c)
А как теперь называть это оставшееся на плову недоразумение?