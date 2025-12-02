Путін погрожує "відрізати Україну від моря", якщо Київ продовжить атакувати судна РФ у Чорному морі

Диктатор Путін пригрозив, що якщо атаки на танкери в Чорному морі триватимуть, то РФ "розгляне можливість відповідних заходів" та може "відрізати Україну від моря".

Як передає Цензор.НЕТ, його заяви цитують росЗМІ.

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Погрози Путіна

За словами глави Кремля, такі удари є "піратством", а Росія у відповідь на атаки на танкери в Чорному морі посилить удари по українських портах і суднах, що входять до них.

"Якщо атаки на танкери триватимуть, ми розглянемо можливість відповідних заходів щодо суден країн, які допомагають Україні. Сподіваюся, що Київ і ті, хто стоять за його спиною, подумають, чи варто продовжувати атаки на судна в Чорному морі".

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в Чорному морі горять два нафтові танкери, що входять до російського "тіньового флоту" й перебувають під західними санкціями. Туреччина заявила, що інциденти на суднах Kairos і Virat сталися внаслідок "зовнішньої дії".

Згодом стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ.

Туреччина заявила про серйозне занепокоєння після атак 28 листопада на два танкери під прапором Гамбії в Чорному морі та наголосила на ризиках для безпеки й судноплавства.

Своєю чергою Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську.

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