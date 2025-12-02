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Новини Фото Тіньовий флот Росії
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МЗС України про атаку на танкер РФ в Чорному морі: "Спростовуємо будь-які звинувачення". ФОТОрепортаж

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна не причетна до інциденту з російським танкером Midvolga 2, який повідомив про нібито напад у Чорному морі.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Танкер, що прямував з Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії, повідомив про атаку на відстані 80 миль від узбережжя Туреччини. За даними Головного управління з морських справ Туреччини, на борту було 13 членів екіпажу, постраждалих немає, а пошкоджене судно прямує до порту Синоп.

У соцмережах опублікували фото, на яких видно можливі ушкодження корпусу. Турецька сторона підтвердила, що двигуни залишилися справними, і танкер зміг продовжити рух.

танкер
Фото: ASTRA

танкер
Фото: ASTRA

танкер
Фото: ASTRA

танкер
Фото: ASTRA

"Україна не має жодного стосунку до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які подібні звинувачення, висунуті російською пропагандою. Крім того, нібито маршрут з Росії до Грузії через ВЕЗ Туреччини не має сенсу та натякає на те, що Росія, можливо, все це інсценувала", - заявив Тихий.

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Що передувало?

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Автор: 

МЗС (4345) танкер (566) Тихий Георгій (88)
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Топ коментарі
+16
Все правильно. Це зробили чайки. Навіть видно сліди від дзьобів і все засране.
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02.12.2025 15:57 Відповісти
+15
це не ми
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02.12.2025 15:53 Відповісти
+15
як сказав якось куйло-"якісь зелені чоловічкиа куй його знає чиї, але це не мої"
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02.12.2025 15:53 Відповісти
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це не ми
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02.12.2025 15:53 Відповісти
як сказав якось куйло-"якісь зелені чоловічкиа куй його знає чиї, але це не мої"
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02.12.2025 15:53 Відповісти
і - спитайте у *****, він сам розповідав, що в нього є, може знову пішли на учєнія і заблукали.
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02.12.2025 23:17 Відповісти
Нас там нет.
Може то Зинка?
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02.12.2025 15:55 Відповісти
Все правильно. Це зробили чайки. Навіть видно сліди від дзьобів і все засране.
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02.12.2025 15:57 Відповісти
А ви докажіть...
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02.12.2025 16:00 Відповісти
Я відразу подумала: а що то за маршрут такий- з росії до Грузії аж таким колом через турецькі води? Мабуть, хотіли на дурницю збити чималі страхові виплати за старий,роздовбаний танкер. Бо утилізувати старе корито стане дорожче,ніж воно коштує.Певно, ідея народилася щойно, після наших операцій на двох танкерах.
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02.12.2025 16:39 Відповісти
ай я яй а кто ето сдєлал🙃
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02.12.2025 16:51 Відповісти
А нахера ми виправдовуємось? Навпаки потрібно звинуватити що танкер зайшов в зону бойових дій і перевозив іранських найманців і зброю прикриваючись краденим в України соняшниковою олією.
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02.12.2025 17:03 Відповісти
А чого віднікуватися? Це ж парашний танкер, тобто законна ціль.
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02.12.2025 17:04 Відповісти
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02.12.2025 17:04 Відповісти
Оце правильно. Нас там нє било.
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02.12.2025 17:09 Відповісти
Там були тільки кацапській міни, якими вони засрали Чорне море.
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02.12.2025 19:01 Відповісти
Круглі дірки діаметром 7-10мм під нахилом в горизонтальній палубі, з загнутим всередину корпусу металом? Купа цяток від непробиття легкими пулями палуби? Так-так, це БЕК з 250-кг БЧ в бочину лупонув...

Я не експерт і особисто в палубу танкерів не стріляв, але щось мені підказує на розстріл кулеметом ПКМ з гвинтокрила. Українських гвинтокрилів там апріорі немає. Зате дуже близько засрашинські військові бази.
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02.12.2025 17:13 Відповісти
В айсберг впилявся!!
І взагалі, Вайсберг це явно зі свити міндіча-мідаса, всі претензії Ізраїлю
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02.12.2025 17:37 Відповісти
боевые комары протаранили😀
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02.12.2025 17:46 Відповісти
Насилу навчились, що це не ми, нас там не було, а ви доведіть
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02.12.2025 18:40 Відповісти
Це літаки Ліхтенштейну тренувались. Нарешті в Україні навчились вимовляти фразу - "Це не ми і нас там не було".
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02.12.2025 19:14 Відповісти
 
 