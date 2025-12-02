МЗС України про атаку на танкер РФ в Чорному морі: "Спростовуємо будь-які звинувачення". ФОТОрепортаж
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна не причетна до інциденту з російським танкером Midvolga 2, який повідомив про нібито напад у Чорному морі.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Танкер, що прямував з Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії, повідомив про атаку на відстані 80 миль від узбережжя Туреччини. За даними Головного управління з морських справ Туреччини, на борту було 13 членів екіпажу, постраждалих немає, а пошкоджене судно прямує до порту Синоп.
У соцмережах опублікували фото, на яких видно можливі ушкодження корпусу. Турецька сторона підтвердила, що двигуни залишилися справними, і танкер зміг продовжити рух.
"Україна не має жодного стосунку до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які подібні звинувачення, висунуті російською пропагандою. Крім того, нібито маршрут з Росії до Грузії через ВЕЗ Туреччини не має сенсу та натякає на те, що Росія, можливо, все це інсценувала", - заявив Тихий.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в Чорному морі горять два нафтові танкери, що входять до російського "тіньового флоту" й перебувають під західними санкціями. Туреччина заявила, що інциденти на суднах Kairos і Virat сталися внаслідок "зовнішньої дії".
- Згодом стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ.
- Туреччина заявила про серйозне занепокоєння після атак 28 листопада на два танкери під прапором Гамбії в Чорному морі та наголосила на ризиках для безпеки й судноплавства.
- Своєю чергою Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську.
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Може то Зинка?
Я не експерт і особисто в палубу танкерів не стріляв, але щось мені підказує на розстріл кулеметом ПКМ з гвинтокрила. Українських гвинтокрилів там апріорі немає. Зате дуже близько засрашинські військові бази.
І взагалі, Вайсберг це явно зі свити міндіча-мідаса, всі претензії Ізраїлю