Ердоган про атаки на танкери тіньового флоту РФ у Чорному морі: "Тривожне загострення ситуації"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війна між Росією та Україною "досягла рівня, що відкрито загрожує безпеці судноплавства в Чорному морі".
Його заяву цитує агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.
Турецький лідер прокоментував нещодавні атаки проти суден російського "тіньового флоту" в Чорному морі.
"Напади на торгові судна в нашій виключній економічній зоні свідчать про тривожне загострення ситуації. Ми не можемо в жодному разі виправдати ці напади, які загрожують безпеці судноплавства, життю людей та навколишньому середовищу, особливо в нашій виключній зоні",- заявив Ердоган.
Також він додав, що Туреччина "уважно стежить за процесами, які відбуваються останніми тижнями, спрямованими на припинення війни, і висловлює готовність зробити свій внесок".
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в Чорному морі горять два нафтові танкери, що входять до російського "тіньового флоту" й перебувають під західними санкціями. Туреччина заявила, що інциденти на суднах Kairos і Virat сталися внаслідок "зовнішньої дії".
- Згодом стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ.
- Туреччина заявила про серйозне занепокоєння після атак 28 листопада на два танкери під прапором Гамбії в Чорному морі та наголосила на ризиках для безпеки й судноплавства.
- Своєю чергою Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську.
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1. Чи вважає він "загостренням ситуації" удари балістикою по житловим кварталам і руйнацію міст/сіл "до фундаменту"? Або руйнацію енергетики держави перед настанням холодів?
2. А з яких пір Чорне море є "виключно турецькою економічно зоною"? Чи територіальних вод цьому султану вже замало і він (знов-таки, на підставі сильного, бо має найсильніший флот в цьому регіоні) вважає усе Чорне море "виключно своєю економічною зоною"? А чого ж тоді язика в дупу засунув, коли московити "засіяли" море мінами?
Чи "ета другоє"?
Вибірковість/двуликість і безпринципність - тренди ******** політики, ІМХО
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Пердоган не вибуркував,
а от коли зменьшенням потоку бакшишу запахло-збудився!