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Новини Тіньовий флот Росії Удари по нафтопортах РФ
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Ердоган про атаки на танкери тіньового флоту РФ у Чорному морі: "Тривожне загострення ситуації"

президент Туреччини Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війна між Росією та Україною "досягла рівня, що відкрито загрожує безпеці судноплавства в Чорному морі".

Його заяву цитує агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

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Турецький лідер прокоментував нещодавні атаки проти суден російського "тіньового флоту" в Чорному морі.

"Напади на торгові судна в нашій виключній економічній зоні свідчать про тривожне загострення ситуації. Ми не можемо в жодному разі виправдати ці напади, які загрожують безпеці судноплавства, життю людей та навколишньому середовищу, особливо в нашій виключній зоні",- заявив Ердоган.

Також він додав, що Туреччина "уважно стежить за процесами, які відбуваються останніми тижнями, спрямованими на припинення війни, і висловлює готовність зробити свій внесок".

Читайте також: У МЗС Туреччини "занепокоєні" атакою дронів СБУ на танкери "тіньового флоту" РФ

Що передувало?

Читайте також: Третій танкер, пов’язаний з перевезенням нафти РФ, постраждав від вибухів у морі

Автор: 

росія (70423) Туреччина (3724) флот (493) Ердоган Реджеп Таїп (1009)
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Топ коментарі
+22
який стурбований. А тіньовий флот федерації не пускати через Босфор слабо?
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01.12.2025 20:36 Відповісти
+15
Як рашка кожного дня херачить по мирним громадянам, то язик в жопі, а як замайоріла небезпека для турецького гаманця, то гвалт на весь світ. Покидьки цинічні!
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01.12.2025 20:44 Відповісти
+10
Ну так не пропускайте ті танкери у "вашій виключній економічній зоні" і все буде добре
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01.12.2025 20:41 Відповісти
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Ти диви яка консєрва, возмущається. Конечно, СБУ багато зробила, щоб нам закидали претензій, вони ******* потужное балабольство, на діпломатію їм потужно насрать.
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01.12.2025 20:33 Відповісти
Так виглядає нова "Зернова угода" для танкерів з Туреччини.
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01.12.2025 20:35 Відповісти
який стурбований. А тіньовий флот федерації не пускати через Босфор слабо?
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01.12.2025 20:36 Відповісти
Коли в Києві чи інших містах вбивають дітей не тревожить? Яка падлюка!!!
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01.12.2025 22:41 Відповісти
Су-24 випадково збили - так і скажи....
Якщо ні - так тоді діємо як Ви!
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01.12.2025 20:38 Відповісти
Ну що ж тут поробиш? "Поіздєржался" їхній флот, отсудна і загораються самі по собі! Нічим допомогти не можемо!
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01.12.2025 20:40 Відповісти
Ну так не пропускайте ті танкери у "вашій виключній економічній зоні" і все буде добре
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01.12.2025 20:41 Відповісти
загострення почалось після того як кацапи атакували в Ізмаїлі турецький газовоз, але тобі мабуть стовб вогня не видно були
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01.12.2025 20:44 Відповісти
Як рашка кожного дня херачить по мирним громадянам, то язик в жопі, а як замайоріла небезпека для турецького гаманця, то гвалт на весь світ. Покидьки цинічні!
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01.12.2025 20:44 Відповісти
Забороніть підсанкційним танкерам кацапів, які ось-ось розваляться, бо експлуатуються більше 50-ти років, заходити в Чорне море.
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01.12.2025 20:45 Відповісти
Тобто нещадавно Тернопіль та Дніпро (це для прикладу) якби в межах "норми". Ну-ну...
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01.12.2025 20:45 Відповісти
І знову редакція зробила помилку у тексті і заголовку. "Пердоган ************". Так правильно.
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01.12.2025 20:45 Відповісти
Ситуація загостриться коли дрони залетять в Туреччину, пуйло не забув про збитий літак і відповість гібридно, "ісподтішка".
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01.12.2025 20:47 Відповісти
А най цей "пашА" відповість на 2 питання:
1. Чи вважає він "загостренням ситуації" удари балістикою по житловим кварталам і руйнацію міст/сіл "до фундаменту"? Або руйнацію енергетики держави перед настанням холодів?
2. А з яких пір Чорне море є "виключно турецькою економічно зоною"? Чи територіальних вод цьому султану вже замало і він (знов-таки, на підставі сильного, бо має найсильніший флот в цьому регіоні) вважає усе Чорне море "виключно своєю економічною зоною"? А чого ж тоді язика в дупу засунув, коли московити "засіяли" море мінами?

Чи "ета другоє"?

Вибірковість/двуликість і безпринципність - тренди ******** політики, ІМХО
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01.12.2025 20:52 Відповісти
Яке загострення? Він про шо? Чи старий вже як Трамп зовсім поганий?
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01.12.2025 20:58 Відповісти
Ну турки трохи приторговують кацапською нафтою з тих танкерів, тож не дивно що їм не подобається що українці не дають їм фінансово підтримувати країну-агрессора 🤔
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01.12.2025 21:02 Відповісти
Пєрдоган смогче кацапській хєр
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01.12.2025 21:03 Відповісти
РеджЖепе, тоді, ти колись уїбавши дві кацапськи ворони, то тоді ти вважав це покращенням, а тут блєдь якесь зАгострення тулиш, довбойоб???
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01.12.2025 21:09 Відповісти
Нам тривожно теж!!
Приєднуйся до нас.
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01.12.2025 21:14 Відповісти
А коли кацапи з кораблів ракетами б*ють по України, то ісламська/сунітська благодать !?
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01.12.2025 21:15 Відповісти
А те що рф вже який рік знищує Україну тривоги не викликає?
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01.12.2025 21:17 Відповісти
турецький сраколиз куйла.А ХІБА ТЕБЕ ЗАСЛІПИЛО БУЛО , ЯК РАШИСТСЬКІ КОРИТА ПЕРЕД ВІЙНОЮ ТАСКАЛИ,ЧЕРЕЗ БОСФОР В ТЕБЕ ПІД НОСОМ, В ОКУПОВАНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КРИМ ЗБРОЮ І **********...???
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01.12.2025 21:19 Відповісти
Коли по турецьким судам в наших портах прилітало,
Пердоган не вибуркував,
а от коли зменьшенням потоку бакшишу запахло-збудився!
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01.12.2025 21:20 Відповісти
не не не, стрилять низя
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01.12.2025 21:24 Відповісти
закривай Босфор
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01.12.2025 21:27 Відповісти
Єдик пшел нах.
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01.12.2025 21:46 Відповісти
Тривожно возити помідори стало...
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01.12.2025 21:51 Відповісти
Ну сосать у кацапов эрдогану не привыкать.
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01.12.2025 22:29 Відповісти
Коли кожен день обстрілюють і вбивають Українців, то йому похер. Ніякої ескалації. А коли зачипляє власні інтереси цього підара, то тут вже небезпечна ескалація.
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02.12.2025 00:29 Відповісти
 
 