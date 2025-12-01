Ердоган про атаки на танкери тіньового флоту РФ у Чорному морі: "Тривожне загострення ситуації"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війна між Росією та Україною "досягла рівня, що відкрито загрожує безпеці судноплавства в Чорному морі".

Його заяву цитує агентство Anadolu, інформує Цензор.НЕТ.

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Турецький лідер прокоментував нещодавні атаки проти суден російського "тіньового флоту" в Чорному морі.

"Напади на торгові судна в нашій виключній економічній зоні свідчать про тривожне загострення ситуації. Ми не можемо в жодному разі виправдати ці напади, які загрожують безпеці судноплавства, життю людей та навколишньому середовищу, особливо в нашій виключній зоні",- заявив Ердоган.

Також він додав, що Туреччина "уважно стежить за процесами, які відбуваються останніми тижнями, спрямованими на припинення війни, і висловлює готовність зробити свій внесок".

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в Чорному морі горять два нафтові танкери, що входять до російського "тіньового флоту" й перебувають під західними санкціями. Туреччина заявила, що інциденти на суднах Kairos і Virat сталися внаслідок "зовнішньої дії".

Згодом стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ.

Туреччина заявила про серйозне занепокоєння після атак 28 листопада на два танкери під прапором Гамбії в Чорному морі та наголосила на ризиках для безпеки й судноплавства.

Своєю чергою Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську.

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