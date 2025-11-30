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Новини Тіньовий флот Росії
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У МЗС Туреччини "занепокоєні" атакою дронів СБУ на танкери "тіньового флоту" РФ

Уражений морськими дронами СБУ танкер РФ Virat

Туреччина заявила про серйозне занепокоєння після атак 28 листопада на два танкери під прапором Гамбії в Чорному морі та наголосила на ризиках для безпеки й судноплавства.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив речник МЗС країни Онджю Кечелі.

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За його словами, інциденти сталися у межах турецької виняткової економічної зони та створили "серйозну загрозу" судноплавству, безпеці людей, майну і довкіллю.

Він додав, що Туреччина підтримує "контакти з відповідними сторонами", щоб запобігти поширенню та подальшій ескалації війни в Чорному морі, а також уникнути будь-якого негативного впливу на економічні інтереси та діяльність Туреччини в регіоні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні танкери РФ у Чорному морі, - джерела. ВIДЕО

Що передувало?

Автор: 

Туреччина (3724) Чорне море (1704) танкер (566)
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Топ коментарі
+28
Україна також виражає велике занепокоєння
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30.11.2025 16:19 Відповісти
+25
Перевіряйте кожен танкер що йде в рашу, якщо з тіньового флоту ,не пропускайте через Босфор. У вас ,як ні в кого ,є така можливість. А ще краще не пропускайте абсолютно все що туди йде і буде вам щастя.
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30.11.2025 16:23 Відповісти
+22
о плять ...турецькі співучасники рашистського окупанта України занепокоїлись...
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30.11.2025 16:19 Відповісти
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На ці калоші накладаються санкції - шо не так?
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30.11.2025 16:18 Відповісти
Су -24 ерефії збивати можуть, а просто спостерігати як тонуть танкери? Слабо?
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30.11.2025 16:18 Відповісти
забезпечити трафік кацапської нафти можна лише конвоями

НЕ можна ніяк !

на Чорному морі панують дрони+Нептуни

.
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30.11.2025 16:36 Відповісти
Якщо українці викопали Чорне море - то плавати ходити в цьому морі можуть тільки мирні кораблі!!! Якщо ні - то можемо і засипати те море!
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30.11.2025 16:39 Відповісти
+💯 👍🏿!

набуй з нашої чорноморської пісочниці !

.
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30.11.2025 16:44 Відповісти
Танкерами.
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30.11.2025 17:59 Відповісти
о плять ...турецькі співучасники рашистського окупанта України занепокоїлись...
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30.11.2025 16:19 Відповісти
Україна також виражає велике занепокоєння
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30.11.2025 16:19 Відповісти
Перевіряйте кожен танкер що йде в рашу, якщо з тіньового флоту ,не пропускайте через Босфор. У вас ,як ні в кого ,є така можливість. А ще краще не пропускайте абсолютно все що туди йде і буде вам щастя.
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30.11.2025 16:23 Відповісти
От влсне..наше МЗС..повинно так туркам відповісти, а не шастати по розпродажах на "чорних пятницях"
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30.11.2025 16:28 Відповісти
Тут навіть нема на що відповідати, якщо чесно. Турки забули питання задати.
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30.11.2025 16:32 Відповісти
турки НЕ задають дурних питань -

вони сидять на березі Чорного моря і чекають коли повз них із Геленджика попливе труп буйла

свою нафту турки одержують з Турецького та ін. потоків.
їм вистачає.

.
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30.11.2025 16:40 Відповісти
Підозрюю, що всім наплювати, де вони там сидять, чого чекають та чого їм вистачає, а чого не вистачає...
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30.11.2025 17:06 Відповісти
Треба було на БЕКах написати "Ашот" і вуаля...
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30.11.2025 16:23 Відповісти
підняти зелений прапор ісламу і написати "Газават гяурам ! Помста за Сіноп !" для істамбульських газет

.
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30.11.2025 16:43 Відповісти
ну так санкції...санкції так працюють
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30.11.2025 16:24 Відповісти
Ну так дзьобом на своєму Босфорі тоді не клацайте, цим танкерам заборонено входити в Чорне море.
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30.11.2025 16:24 Відповісти
А знищення українського народу рашиською ордою Туречину не хвилює ? та перекрийти Босфор для проходження танкерів з російською нафтою.
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30.11.2025 16:24 Відповісти
підозрюю, що і на танкери їм по барабану, а заяву вони продали кацапам за гроші)
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30.11.2025 16:28 Відповісти
Не можу навіть висловити наскільки мені ***** на їх занепоєність
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30.11.2025 16:25 Відповісти
👍👍👍
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30.11.2025 16:29 Відповісти
На злодії шапка горить... Які такі танкери якщо на них були вимкнуті транспондери? Хтось бачив ці танкери чи кому вони належать? Шлюхи турецькі закликають до миру а самі допомагають рашистам перевозити контрабанду на піратських суднах. Турція сама забруднює Чорне море пропускаючи через Босфор ці ржаві списані корита
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30.11.2025 16:27 Відповісти
Якщо Турція не може контролювати Босфор то Україна заради миру може взяти контроль над Босфором. Можемо даже прописати це в ''мирному плані''
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30.11.2025 16:31 Відповісти
Та нам пох ..
Ну занепокоєні і шо ? Всього лиш . Навіть не - стурбовані ..
Це стандартна процедура МЗС будь якої країни - висловити занепокоєння . Так само вони висловлювали занепокоєння у зв'язку з атакою кацапів на свій танкер газовоз .
Погомоніли і розійшлися , вже завтра про це забудуть .
Он ООН висловлює занепокоєння десятками , але це абсолютно ні на що не впливає .
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30.11.2025 16:28 Відповісти
Мабуть у них архів вже як хмарочос. Де зберігаються занепокоєння
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30.11.2025 16:51 Відповісти
Українці теж занепокоєні через те, що кацапйо шастає у Стамбул і Анкару і на всі турецькі курорти як до себе додому.
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30.11.2025 16:33 Відповісти
Ми занепокоїні вашою торгівлею з агресором.Ваше занепокоєння нам десь.
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30.11.2025 16:39 Відповісти
А українці як занепокоєні!
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30.11.2025 16:41 Відповісти
Ну взагалі прикольно. Не пам'ятаю щоб атаки на українські суда з зерном довкіллю дуже шкодили.
І тепер не раша винна в тому, що обходить санкції і ті диряві каністри з лайном спокійно собі плавають, поповнюючи бюджет нападника, а Україна винна в тому, що помагає ті санкції втілити в життя.
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30.11.2025 16:44 Відповісти
Огидні турецькі гівноїди...
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30.11.2025 16:45 Відповісти
Це ж так просто - пишите листа в оон
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30.11.2025 16:49 Відповісти
сама велика наша біда що турки втихаря підтримали москалів.вони думали і думають що на їхні курорти всрані від москалів поллється бабло.а воно так і сталося. бо норм.люди не будуть відпочивати там де сере москаль. а гівно до гівна і тягнеться
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30.11.2025 17:16 Відповісти
так не пропускайте тіньові танкери. Чи грошей так дуже хочеться?
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30.11.2025 17:34 Відповісти
А атокою фашисто рашистів на міста України і її столицю вони не занепокоєні?
Господи, скільки цих потвор цінічних?!
Проріджуй, бо вони знищать Світ який ти створив з такою Великою Любов'ю!🙏🙏🙏
Амінь
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30.11.2025 17:37 Відповісти
Що роблять підсанкційні танкери у Чорному морі? Хто їх запустив через протоки?
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30.11.2025 18:18 Відповісти
То не ми і турбуватись не треба...
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30.11.2025 18:26 Відповісти
Не пам'ятаю, а коли в iзмаїлi горiв турецький газовiз, вони висловлювали стурбованнiсть?
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30.11.2025 18:38 Відповісти
То нехай п'ють заспокійлеве. Може допоможе
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30.11.2025 19:09 Відповісти
Засерати потрібно рюське узберіжжя. Тоді, можливо не буде занепокоїння, рази тіки від гретти.
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30.11.2025 19:10 Відповісти
А те що діти украхнські гинуть від терористів паРаші світу насрати??
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30.11.2025 22:35 Відповісти
І ***** . Казахстан Турція . На крові нашій всі багатіють .
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01.12.2025 05:59 Відповісти
 
 