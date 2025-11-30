У МЗС Туреччини "занепокоєні" атакою дронів СБУ на танкери "тіньового флоту" РФ

Туреччина заявила про серйозне занепокоєння після атак 28 листопада на два танкери під прапором Гамбії в Чорному морі та наголосила на ризиках для безпеки й судноплавства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив речник МЗС країни Онджю Кечелі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, інциденти сталися у межах турецької виняткової економічної зони та створили "серйозну загрозу" судноплавству, безпеці людей, майну і довкіллю.

Він додав, що Туреччина підтримує "контакти з відповідними сторонами", щоб запобігти поширенню та подальшій ескалації війни в Чорному морі, а також уникнути будь-якого негативного впливу на економічні інтереси та діяльність Туреччини в регіоні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні танкери РФ у Чорному морі, - джерела. ВIДЕО

Що передувало?