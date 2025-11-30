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У МЗС Туреччини "занепокоєні" атакою дронів СБУ на танкери "тіньового флоту" РФ
Туреччина заявила про серйозне занепокоєння після атак 28 листопада на два танкери під прапором Гамбії в Чорному морі та наголосила на ризиках для безпеки й судноплавства.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив речник МЗС країни Онджю Кечелі.
За його словами, інциденти сталися у межах турецької виняткової економічної зони та створили "серйозну загрозу" судноплавству, безпеці людей, майну і довкіллю.
Він додав, що Туреччина підтримує "контакти з відповідними сторонами", щоб запобігти поширенню та подальшій ескалації війни в Чорному морі, а також уникнути будь-якого негативного впливу на економічні інтереси та діяльність Туреччини в регіоні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в Чорному морі горять два нафтові танкери, що входять до російського "тіньового флоту" й перебувають під західними санкціями. Туреччина заявила, що інциденти на суднах Kairos і Virat сталися внаслідок "зовнішньої дії".
- Згодом стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ.
Топ коментарі
+28 Псамметих II
показати весь коментар30.11.2025 16:19 Відповісти Посилання
+25 boris petrik
показати весь коментар30.11.2025 16:23 Відповісти Посилання
+22 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар30.11.2025 16:19 Відповісти Посилання
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можна лише конвоямиНЕ можна ніяк !
на Чорному морі панують дрони+Нептуни
.
плаватиходити в цьому морі можуть тільки мирні кораблі!!! Якщо ні - то можемо і засипати те море!
набуй з нашої чорноморської пісочниці !
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вони сидять на березі Чорного моря і чекають коли повз них із Геленджика попливе труп буйла
свою нафту турки одержують з Турецького та ін. потоків.
їм вистачає.
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Ну занепокоєні і шо ? Всього лиш . Навіть не - стурбовані ..
Це стандартна процедура МЗС будь якої країни - висловити занепокоєння . Так само вони висловлювали занепокоєння у зв'язку з атакою кацапів на свій танкер газовоз .
Погомоніли і розійшлися , вже завтра про це забудуть .
Он ООН висловлює занепокоєння десятками , але це абсолютно ні на що не впливає .
І тепер не раша винна в тому, що обходить санкції і ті диряві каністри з лайном спокійно собі плавають, поповнюючи бюджет нападника, а Україна винна в тому, що помагає ті санкції втілити в життя.
Господи, скільки цих потвор цінічних?!
Проріджуй, бо вони знищать Світ який ти створив з такою Великою Любов'ю!🙏🙏🙏
Амінь