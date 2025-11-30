В МИД Турции "обеспокоены" атакой дронов СБУ на танкеры "теневого флота" РФ

Турция заявила о серьезной обеспокоенности после атак 28 ноября на два танкера под флагом Гамбии в Черном море и подчеркнула риски для безопасности и судоходства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил спикер МИД страны Онджу Кечели.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, инциденты произошли в пределах турецкой исключительной экономической зоны и создали "серьезную угрозу" судоходству, безопасности людей, имуществу и окружающей среде.

Он добавил, что Турция поддерживает "контакты с соответствующими сторонами", чтобы предотвратить распространение и дальнейшую эскалацию войны в Черном море, а также избежать любого негативного влияния на экономические интересы и деятельность Турции в регионе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных танкера РФ в Черном море, - источники. ВИДЕО

Что предшествовало?