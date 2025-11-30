2 756 35
В МИД Турции "обеспокоены" атакой дронов СБУ на танкеры "теневого флота" РФ
Турция заявила о серьезной обеспокоенности после атак 28 ноября на два танкера под флагом Гамбии в Черном море и подчеркнула риски для безопасности и судоходства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил спикер МИД страны Онджу Кечели.
По его словам, инциденты произошли в пределах турецкой исключительной экономической зоны и создали "серьезную угрозу" судоходству, безопасности людей, имуществу и окружающей среде.
Он добавил, что Турция поддерживает "контакты с соответствующими сторонами", чтобы предотвратить распространение и дальнейшую эскалацию войны в Черном море, а также избежать любого негативного влияния на экономические интересы и деятельность Турции в регионе.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Черном море горят два нефтяных танкера, входящих в российский "теневой флот" и находящихся под западными санкциями. Турция заявила, что инциденты на судах Kairos и Virat произошли в результате "внешнего воздействия".
- Впоследствии стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ.
можна лише конвоямиНЕ можна ніяк !
на Чорному морі панують дрони+Нептуни
.
плаватиходити в цьому морі можуть тільки мирні кораблі!!! Якщо ні - то можемо і засипати те море!
набуй з нашої чорноморської пісочниці !
.
вони сидять на березі Чорного моря і чекають коли повз них із Геленджика попливе труп буйла
свою нафту турки одержують з Турецького та ін. потоків.
їм вистачає.
.
.
Ну занепокоєні і шо ? Всього лиш . Навіть не - стурбовані ..
Це стандартна процедура МЗС будь якої країни - висловити занепокоєння . Так само вони висловлювали занепокоєння у зв'язку з атакою кацапів на свій танкер газовоз .
Погомоніли і розійшлися , вже завтра про це забудуть .
Он ООН висловлює занепокоєння десятками , але це абсолютно ні на що не впливає .
І тепер не раша винна в тому, що обходить санкції і ті диряві каністри з лайном спокійно собі плавають, поповнюючи бюджет нападника, а Україна винна в тому, що помагає ті санкції втілити в життя.
Господи, скільки цих потвор цінічних?!
Проріджуй, бо вони знищать Світ який ти створив з такою Великою Любов'ю!🙏🙏🙏
Амінь