Теневой флот России
В МИД Турции "обеспокоены" атакой дронов СБУ на танкеры "теневого флота" РФ

Пораженный морскими дронами СБУ танкер РФ Virat

Турция заявила о серьезной обеспокоенности после атак 28 ноября на два танкера под флагом Гамбии в Черном море и подчеркнула риски для безопасности и судоходства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил спикер МИД страны Онджу Кечели.

По его словам, инциденты произошли в пределах турецкой исключительной экономической зоны и создали "серьезную угрозу" судоходству, безопасности людей, имуществу и окружающей среде.

Он добавил, что Турция поддерживает "контакты с соответствующими сторонами", чтобы предотвратить распространение и дальнейшую эскалацию войны в Черном море, а также избежать любого негативного влияния на экономические интересы и деятельность Турции в регионе.

Дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных танкера РФ в Черном море, - источники. ВИДЕО

Что предшествовало?

Турция Черное море танкер
Топ комментарии
+15
Україна також виражає велике занепокоєння
30.11.2025 16:19 Ответить
+15
Перевіряйте кожен танкер що йде в рашу, якщо з тіньового флоту ,не пропускайте через Босфор. У вас ,як ні в кого ,є така можливість. А ще краще не пропускайте абсолютно все що туди йде і буде вам щастя.
30.11.2025 16:23 Ответить
+13
о плять ...турецькі співучасники рашистського окупанта України занепокоїлись...
30.11.2025 16:19 Ответить
На ці калоші накладаються санкції - шо не так?
30.11.2025 16:18 Ответить
Су -24 ерефії збивати можуть, а просто спостерігати як тонуть танкери? Слабо?
30.11.2025 16:18 Ответить
забезпечити трафік кацапської нафти можна лише конвоями

НЕ можна ніяк !

на Чорному морі панують дрони+Нептуни

.
30.11.2025 16:36 Ответить
Якщо українці викопали Чорне море - то плавати ходити в цьому морі можуть тільки мирні кораблі!!! Якщо ні - то можемо і засипати те море!
30.11.2025 16:39 Ответить
+💯 👍🏿!

набуй з нашої чорноморської пісочниці !

.
30.11.2025 16:44 Ответить
Танкерами.
30.11.2025 17:59 Ответить
Перевіряйте кожен танкер що йде в рашу, якщо з тіньового флоту ,не пропускайте через Босфор. У вас ,як ні в кого ,є така можливість. А ще краще не пропускайте абсолютно все що туди йде і буде вам щастя.
30.11.2025 16:23 Ответить
От влсне..наше МЗС..повинно так туркам відповісти, а не шастати по розпродажах на "чорних пятницях"
30.11.2025 16:28 Ответить
Тут навіть нема на що відповідати, якщо чесно. Турки забули питання задати.
30.11.2025 16:32 Ответить
турки НЕ задають дурних питань -

вони сидять на березі Чорного моря і чекають коли повз них із Геленджика попливе труп буйла

свою нафту турки одержують з Турецького та ін. потоків.
їм вистачає.

.
30.11.2025 16:40 Ответить
Підозрюю, що всім наплювати, де вони там сидять, чого чекають та чого їм вистачає, а чого не вистачає...
30.11.2025 17:06 Ответить
Треба було на БЕКах написати "Ашот" і вуаля...
30.11.2025 16:23 Ответить
підняти зелений прапор ісламу і написати "Газават гяурам ! Помста за Сіноп !" для істамбульських газет

.
30.11.2025 16:43 Ответить
ну так санкції...санкції так працюють
30.11.2025 16:24 Ответить
Ну так дзьобом на своєму Босфорі тоді не клацайте, цим танкерам заборонено входити в Чорне море.
30.11.2025 16:24 Ответить
А знищення українського народу рашиською ордою Туречину не хвилює ? та перекрийти Босфор для проходження танкерів з російською нафтою.
30.11.2025 16:24 Ответить
підозрюю, що і на танкери їм по барабану, а заяву вони продали кацапам за гроші)
30.11.2025 16:28 Ответить
Не можу навіть висловити наскільки мені ***** на їх занепоєність
30.11.2025 16:25 Ответить
👍👍👍
30.11.2025 16:29 Ответить
На злодії шапка горить... Які такі танкери якщо на них були вимкнуті транспондери? Хтось бачив ці танкери чи кому вони належать? Шлюхи турецькі закликають до миру а самі допомагають рашистам перевозити контрабанду на піратських суднах. Турція сама забруднює Чорне море пропускаючи через Босфор ці ржаві списані корита
30.11.2025 16:27 Ответить
Якщо Турція не може контролювати Босфор то Україна заради миру може взяти контроль над Босфором. Можемо даже прописати це в ''мирному плані''
30.11.2025 16:31 Ответить
Та нам пох ..
Ну занепокоєні і шо ? Всього лиш . Навіть не - стурбовані ..
Це стандартна процедура МЗС будь якої країни - висловити занепокоєння . Так само вони висловлювали занепокоєння у зв'язку з атакою кацапів на свій танкер газовоз .
Погомоніли і розійшлися , вже завтра про це забудуть .
Он ООН висловлює занепокоєння десятками , але це абсолютно ні на що не впливає .
30.11.2025 16:28 Ответить
Мабуть у них архів вже як хмарочос. Де зберігаються занепокоєння
30.11.2025 16:51 Ответить
Українці теж занепокоєні через те, що кацапйо шастає у Стамбул і Анкару і на всі турецькі курорти як до себе додому.
30.11.2025 16:33 Ответить
Ми занепокоїні вашою торгівлею з агресором.Ваше занепокоєння нам десь.
30.11.2025 16:39 Ответить
А українці як занепокоєні!
30.11.2025 16:41 Ответить
Ну взагалі прикольно. Не пам'ятаю щоб атаки на українські суда з зерном довкіллю дуже шкодили.
І тепер не раша винна в тому, що обходить санкції і ті диряві каністри з лайном спокійно собі плавають, поповнюючи бюджет нападника, а Україна винна в тому, що помагає ті санкції втілити в життя.
30.11.2025 16:44 Ответить
Огидні турецькі гівноїди...
30.11.2025 16:45 Ответить
Це ж так просто - пишите листа в оон
30.11.2025 16:49 Ответить
сама велика наша біда що турки втихаря підтримали москалів.вони думали і думають що на їхні курорти всрані від москалів поллється бабло.а воно так і сталося. бо норм.люди не будуть відпочивати там де сере москаль. а гівно до гівна і тягнеться
30.11.2025 17:16 Ответить
так не пропускайте тіньові танкери. Чи грошей так дуже хочеться?
30.11.2025 17:34 Ответить
А атокою фашисто рашистів на міста України і її столицю вони не занепокоєні?
Господи, скільки цих потвор цінічних?!
Проріджуй, бо вони знищать Світ який ти створив з такою Великою Любов'ю!🙏🙏🙏
Амінь
30.11.2025 17:37 Ответить
 
 