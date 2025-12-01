Эрдоган об атаках на танкеры теневого флота РФ в Черном море: "Тревожное обострение ситуации"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война между Россией и Украиной "достигла уровня, который открыто угрожает безопасности судоходства в Черном море".

Его заявление цитирует агентство Anadolu, информирует Цензор.НЕТ.

Турецкий лидер прокомментировал недавние атаки против судов российского "теневого флота" в Черном море.

"Нападения на торговые суда в нашей исключительной экономической зоне свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы ни в коем случае не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среде, особенно в нашей исключительной зоне", - заявил Эрдоган.

Также он добавил, что Турция "внимательно следит за процессами, происходящими в последние недели, направленными на прекращение войны, и выражает готовность внести свой вклад".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Черном море горят два нефтяных танкера, входящих в российский "теневой флот" и находящихся под западными санкциями. Турция заявила, что инциденты на судах Kairos и Virat произошли в результате "внешнего воздействия".

Впоследствии стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ.

Турция заявила о серьезной обеспокоенности после атак 28 ноября на два танкера под флагом Гамбии в Черном море и подчеркнула риски для безопасности и судоходства.

В свою очередь Казахстан призвал Украину прекратить атаки на Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в российском Новороссийске.

