Эрдоган об атаках на танкеры теневого флота РФ в Черном море: "Тревожное обострение ситуации"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война между Россией и Украиной "достигла уровня, который открыто угрожает безопасности судоходства в Черном море".
Его заявление цитирует агентство Anadolu, информирует Цензор.НЕТ.
Турецкий лидер прокомментировал недавние атаки против судов российского "теневого флота" в Черном море.
"Нападения на торговые суда в нашей исключительной экономической зоне свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы ни в коем случае не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среде, особенно в нашей исключительной зоне", - заявил Эрдоган.
Также он добавил, что Турция "внимательно следит за процессами, происходящими в последние недели, направленными на прекращение войны, и выражает готовность внести свой вклад".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Черном море горят два нефтяных танкера, входящих в российский "теневой флот" и находящихся под западными санкциями. Турция заявила, что инциденты на судах Kairos и Virat произошли в результате "внешнего воздействия".
- Впоследствии стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ.
- Турция заявила о серьезной обеспокоенности после атак 28 ноября на два танкера под флагом Гамбии в Черном море и подчеркнула риски для безопасности и судоходства.
- В свою очередь Казахстан призвал Украину прекратить атаки на Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в российском Новороссийске.
Якщо ні - так тоді діємо як Ви!
1. Чи вважає він "загостренням ситуації" удари балістикою по житловим кварталам і руйнацію міст/сіл "до фундаменту"? Або руйнацію енергетики держави перед настанням холодів?
2. А з яких пір Чорне море є "виключно турецькою економічно зоною"? Чи територіальних вод цьому султану вже замало і він (знов-таки, на підставі сильного, бо має найсильніший флот в цьому регіоні) вважає усе Чорне море "виключно своєю економічною зоною"? А чого ж тоді язика в дупу засунув, коли московити "засіяли" море мінами?
Чи "ета другоє"?
Вибірковість/двуликість і безпринципність - тренди ******** політики, ІМХО
Пердоган не вибуркував,
а от коли зменьшенням потоку бакшишу запахло-збудився!