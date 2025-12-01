РУС
1 482 26

Эрдоган об атаках на танкеры теневого флота РФ в Черном море: "Тревожное обострение ситуации"

президент Турции Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война между Россией и Украиной "достигла уровня, который открыто угрожает безопасности судоходства в Черном море".

Его заявление цитирует агентство Anadolu, информирует Цензор.НЕТ.

Турецкий лидер прокомментировал недавние атаки против судов российского "теневого флота" в Черном море.

"Нападения на торговые суда в нашей исключительной экономической зоне свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы ни в коем случае не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среде, особенно в нашей исключительной зоне", - заявил Эрдоган.

Также он добавил, что Турция "внимательно следит за процессами, происходящими в последние недели, направленными на прекращение войны, и выражает готовность внести свой вклад".

Читайте также: В МИД Турции "обеспокоены" атакой дронов СБУ на танкеры "теневого флота" РФ

Что предшествовало?

Читайте также: Третий танкер, связанный с перевозкой нефти РФ, пострадал от взрывов в море

Топ комментарии
+14
який стурбований. А тіньовий флот федерації не пускати через Босфор слабо?
01.12.2025 20:36
+11
Як рашка кожного дня херачить по мирним громадянам, то язик в жопі, а як замайоріла небезпека для турецького гаманця, то гвалт на весь світ. Покидьки цинічні!
01.12.2025 20:44
+7
загострення почалось після того як кацапи атакували в Ізмаїлі турецький газовоз, але тобі мабуть стовб вогня не видно були
01.12.2025 20:44
Ти диви яка консєрва, возмущається. Конечно, СБУ багато зробила, щоб нам закидали претензій, вони ******* потужное балабольство, на діпломатію їм потужно насрать.
01.12.2025 20:33
Так виглядає нова "Зернова угода" для танкерів з Туреччини.
01.12.2025 20:35
Су-24 випадково збили - так і скажи....
Якщо ні - так тоді діємо як Ви!
01.12.2025 20:38
Ну що ж тут поробиш? "Поіздєржался" їхній флот, отсудна і загораються самі по собі! Нічим допомогти не можемо!
01.12.2025 20:40
Ну так не пропускайте ті танкери у "вашій виключній економічній зоні" і все буде добре
01.12.2025 20:41
Забороніть підсанкційним танкерам кацапів, які ось-ось розваляться, бо експлуатуються більше 50-ти років, заходити в Чорне море.
01.12.2025 20:45
Тобто нещадавно Тернопіль та Дніпро (це для прикладу) якби в межах "норми". Ну-ну...
01.12.2025 20:45
І знову редакція зробила помилку у тексті і заголовку. "Пердоган ************". Так правильно.
01.12.2025 20:45
Ситуація загостриться коли дрони залетять в Туреччину, пуйло не забув про збитий літак і відповість гібридно, "ісподтішка".
01.12.2025 20:47
А най цей "пашА" відповість на 2 питання:
1. Чи вважає він "загостренням ситуації" удари балістикою по житловим кварталам і руйнацію міст/сіл "до фундаменту"? Або руйнацію енергетики держави перед настанням холодів?
2. А з яких пір Чорне море є "виключно турецькою економічно зоною"? Чи територіальних вод цьому султану вже замало і він (знов-таки, на підставі сильного, бо має найсильніший флот в цьому регіоні) вважає усе Чорне море "виключно своєю економічною зоною"? А чого ж тоді язика в дупу засунув, коли московити "засіяли" море мінами?

Чи "ета другоє"?

Вибірковість/двуликість і безпринципність - тренди ******** політики, ІМХО
01.12.2025 20:52
Яке загострення? Він про шо? Чи старий вже як Трамп зовсім поганий?
01.12.2025 20:58
Ну турки трохи приторговують кацапською нафтою з тих танкерів, тож не дивно що їм не подобається що українці не дають їм фінансово підтримувати країну-агрессора 🤔
01.12.2025 21:02
Пєрдоган смогче кацапській хєр
01.12.2025 21:03
РеджЖепе, тоді, ти колись уїбавши дві кацапськи ворони, то тоді ти вважав це покращенням, а тут блєдь якесь зАгострення тулиш, довбойоб???
01.12.2025 21:09
Нам тривожно теж!!
Приєднуйся до нас.
01.12.2025 21:14
А коли кацапи з кораблів ракетами б*ють по України, то ісламська/сунітська благодать !?
01.12.2025 21:15
А те що рф вже який рік знищує Україну тривоги не викликає?
01.12.2025 21:17
турецький сраколиз куйла.А ХІБА ТЕБЕ ЗАСЛІПИЛО БУЛО , ЯК РАШИСТСЬКІ КОРИТА ПЕРЕД ВІЙНОЮ ТАСКАЛИ,ЧЕРЕЗ БОСФОР В ТЕБЕ ПІД НОСОМ, В ОКУПОВАНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КРИМ ЗБРОЮ І **********...???
01.12.2025 21:19
Коли по турецьким судам в наших портах прилітало,
Пердоган не вибуркував,
а от коли зменьшенням потоку бакшишу запахло-збудився!
01.12.2025 21:20
не не не, стрилять низя
01.12.2025 21:24
закривай Босфор
01.12.2025 21:27
Єдик пшел нах.
01.12.2025 21:46
Тривожно возити помідори стало...
01.12.2025 21:51
 
 