Третий танкер, связанный с перевозкой нефти РФ, пострадал от взрывов в море

Нефтяной танкер Mersin

Нефтяной танкер под названием Mersin получил внешние повреждения у побережья Сенегала (Дакара) в результате взрывов 27 ноября.

Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила турецкая компания Besiktas Shipping, передаетЦензор.НЕТ.

Что известно

Согласно заявлению компании, примерно в 23:45 по Гринвичу 27 ноября, когда судно стояло на якоре у Дакара, Сенегал, прогремели четыре внешних взрыва, в результате которых морская вода попала в машинное отделение.

"Ситуация была немедленно взята под контроль, и мы подтверждаем, что все члены экипажа в безопасности; пострадавших, жертв, загрязнения нет. Судно остается безопасным и стабильным и не представляет никакой угрозы для навигации или безопасности окружающей среды", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цахкна об атаках Украины на танкеры РФ: "Разумнее было бы этого не делать в Балтийском море, ведь это может привести к эскалации"

Это уже третья чрезвычайная ситуация с нефтеналивными судами, перевозившими сырье и топливо из России, отмечаетагентство Bloomberg.

По данным аналитической компании Kpler, специализирующейся на судоходстве, танкер Mersin перевозил газойль. В этом году судно несколько раз заходило в российские порты.

По данным турецкого издания Deniz Haber, нефтяной танкер M/T Mersin был подбит украинским беспилотником. Судно длиной 183 метра, шириной 32 метра и грузоподъемностью около 50 000 тонн стало объектом атаки, потому что перевозило российскую нефть.

Читайте также: В МИД Турции "обеспокоены" атакой дронов СБУ на танкеры "теневого флота" РФ

Что предшествовало?

Смотрите также: Танкер M/T Mersin, который часто посещал порт в Новороссийске, идет ко дну у Сенегала. ВИДЕО

+2
Не треба лякатися, це лиш епідемія!
01.12.2025 16:35 Ответить
+1
"Судно залишається безпечним і стабільним і не становить жодних загроз для навігації чи безпеки для навколишнього середовища"

Сподіваюся шо це все правда. Бо лежить на дні моря на глибині в 100 метрів. Стабільно, безпечно і без загроз для навігації.
01.12.2025 16:38 Ответить
+1
Це все добре. Але чи не буде юридичних проблем після атаки морських суден нейтральних країн в нейтральних водах? Є хто зі знавців морського права?
01.12.2025 16:47 Ответить
Не треба лякатися, це лиш епідемія!
01.12.2025 16:35 Ответить
ага ага. потєрь нєт
01.12.2025 16:36 Ответить
Азохенвей!
01.12.2025 16:37 Ответить
"Судно залишається безпечним і стабільним і не становить жодних загроз для навігації чи безпеки для навколишнього середовища"

Сподіваюся шо це все правда. Бо лежить на дні моря на глибині в 100 метрів. Стабільно, безпечно і без загроз для навігації.
01.12.2025 16:38 Ответить
безпеки для навколишнього середовища
Сказали ті, хто ту саму нафту, тільки у вигляді бензину, все одно спалять заради власного комфорту.
01.12.2025 16:45 Ответить
Це все добре. Але чи не буде юридичних проблем після атаки морських суден нейтральних країн в нейтральних водах? Є хто зі знавців морського права?
01.12.2025 16:47 Ответить
В 40-х минулого століття війна йшла всюди, без розбору нейтральні ці води чи ні.
До того ж, судно перевозило кацапську нафту, як пишуть у статті (Цього року судно кілька разів заходило до російських портів. Джерело: https://censor.net/ua/n3588006)
01.12.2025 16:54 Ответить
Ви помиляєтесь. Морські судна нейтральних країн не чіпали. Були винятки внаслідок помилок.
01.12.2025 17:15 Ответить
Ахто сказав, шо це зробила Україна?
показать весь комментарий
"біля Дакара, Сенегал, пролунали чотири зовнішні вибухи"
"За https://www.denizhaber.net/besiktas-denizcilikin-tankeri-senegal-aciklarinda-saldiriya-ugradi-haber-122556.htm даними турецького видання Deniz Haber, нафтовий танкер M/T Mersin був підбитий українським безпілотником"

як добре, що українські безпілотники вже вміють плавати на ТИСЯЧІ КМ від України і діставати москальські корита навіть так далеко😆😂🤣
01.12.2025 16:47 Ответить
Корыто турецкое. Может не стоит испытывать терпение склочного султана. Неужели каких-нибудь тупых и слабых стран не нашлось.
показать весь комментарий
По- перше, танкери - не державна власність...
По-друге, танкер "підсанкційний" . Тобто, приватна структура порушила видану міжнародну заборону на обмеження комерційної діяльності...
01.12.2025 17:09 Ответить
лишилось ще 600
01.12.2025 17:17 Ответить
 
 