Третий танкер, связанный с перевозкой нефти РФ, пострадал от взрывов в море
Нефтяной танкер под названием Mersin получил внешние повреждения у побережья Сенегала (Дакара) в результате взрывов 27 ноября.
Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила турецкая компания Besiktas Shipping, передаетЦензор.НЕТ.
Что известно
Согласно заявлению компании, примерно в 23:45 по Гринвичу 27 ноября, когда судно стояло на якоре у Дакара, Сенегал, прогремели четыре внешних взрыва, в результате которых морская вода попала в машинное отделение.
"Ситуация была немедленно взята под контроль, и мы подтверждаем, что все члены экипажа в безопасности; пострадавших, жертв, загрязнения нет. Судно остается безопасным и стабильным и не представляет никакой угрозы для навигации или безопасности окружающей среды", - говорится в сообщении.
Это уже третья чрезвычайная ситуация с нефтеналивными судами, перевозившими сырье и топливо из России, отмечаетагентство Bloomberg.
По данным аналитической компании Kpler, специализирующейся на судоходстве, танкер Mersin перевозил газойль. В этом году судно несколько раз заходило в российские порты.
По данным турецкого издания Deniz Haber, нефтяной танкер M/T Mersin был подбит украинским беспилотником. Судно длиной 183 метра, шириной 32 метра и грузоподъемностью около 50 000 тонн стало объектом атаки, потому что перевозило российскую нефть.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Черном море горят два нефтяных танкера, входящих в российский "теневой флот" и находящихся под западными санкциями. Турция заявила, что инциденты на судах Kairos и Virat произошли в результате "внешнего воздействия".
- Впоследствии стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ.
Сподіваюся шо це все правда. Бо лежить на дні моря на глибині в 100 метрів. Стабільно, безпечно і без загроз для навігації.
Сказали ті, хто ту саму нафту, тільки у вигляді бензину, все одно спалять заради власного комфорту.
До того ж, судно перевозило кацапську нафту, як пишуть у статті (Цього року судно кілька разів заходило до російських портів. Джерело: https://censor.net/ua/n3588006)
"За https://www.denizhaber.net/besiktas-denizcilikin-tankeri-senegal-aciklarinda-saldiriya-ugradi-haber-122556.htm даними турецького видання Deniz Haber, нафтовий танкер M/T Mersin був підбитий українським безпілотником"
як добре, що українські безпілотники вже вміють плавати на ТИСЯЧІ КМ від України і діставати москальські корита навіть так далеко😆😂🤣
По-друге, танкер "підсанкційний" . Тобто, приватна структура порушила видану міжнародну заборону на обмеження комерційної діяльності...