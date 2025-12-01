Третий танкер, связанный с перевозкой нефти РФ, пострадал от взрывов в море

Нефтяной танкер под названием Mersin получил внешние повреждения у побережья Сенегала (Дакара) в результате взрывов 27 ноября.

Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила турецкая компания Besiktas Shipping, передаетЦензор.НЕТ.

Что известно

Согласно заявлению компании, примерно в 23:45 по Гринвичу 27 ноября, когда судно стояло на якоре у Дакара, Сенегал, прогремели четыре внешних взрыва, в результате которых морская вода попала в машинное отделение.

"Ситуация была немедленно взята под контроль, и мы подтверждаем, что все члены экипажа в безопасности; пострадавших, жертв, загрязнения нет. Судно остается безопасным и стабильным и не представляет никакой угрозы для навигации или безопасности окружающей среды", - говорится в сообщении.

Это уже третья чрезвычайная ситуация с нефтеналивными судами, перевозившими сырье и топливо из России, отмечаетагентство Bloomberg.

По данным аналитической компании Kpler, специализирующейся на судоходстве, танкер Mersin перевозил газойль. В этом году судно несколько раз заходило в российские порты.

По данным турецкого издания Deniz Haber, нефтяной танкер M/T Mersin был подбит украинским беспилотником. Судно длиной 183 метра, шириной 32 метра и грузоподъемностью около 50 000 тонн стало объектом атаки, потому что перевозило российскую нефть.

Что предшествовало?

