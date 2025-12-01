Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украине следует воздержаться от ударов по российским кораблям в Балтийском море, поскольку это может привести к серьезной экологической катастрофе.

Цахкна напомнил, что через Финский залив проходит более 60% российского экспорта нефти и газа, а сам коридор имеет ширину примерно шесть морских миль. "Мы не говорили "не приходите сюда", но разумнее было бы этого не делать, ведь это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море", - сказал он. В то же время министр подчеркнул, что Украина имеет право уничтожать военные и стратегические объекты РФ.

Атака дронов на танкеры РФ

Комментируя недавнюю атаку украинских морских дронов на два российских танкера у турецкого побережья, Цахкна отметил, что инцидент произошел в турецких экономических водах, что вызвало резкие заявления Анкары.

Член комиссии по госзащите парламента Эстонии Раймонд Кальюлайд добавил, что, учитывая серию диверсионных инцидентов последних лет, "маленькое чудо", что Европа до сих пор избежала крупной аварии или масштабных человеческих жертв. По его словам, если Украина решит действовать в своих интересах, осуждение Запада может уже не сдерживать ее - так же, как не сдерживало Россию.

Что предшествовало?

