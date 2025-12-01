РУС
Цахкна об атаках Украины на танкеры РФ: "Разумнее было бы этого не делать в Балтийском море, ведь это может привести к эскалации"

Маргус Цахкна рассказал, как можно использовать замороженные активы РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украине следует воздержаться от ударов по российским кораблям в Балтийском море, поскольку это может привести к серьезной экологической катастрофе.

Об этом сообщает ERR, пишет Цензор.НЕТ.

Цахкна напомнил, что через Финский залив проходит более 60% российского экспорта нефти и газа, а сам коридор имеет ширину примерно шесть морских миль. "Мы не говорили "не приходите сюда", но разумнее было бы этого не делать, ведь это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море", - сказал он. В то же время министр подчеркнул, что Украина имеет право уничтожать военные и стратегические объекты РФ.

Атака дронов на танкеры РФ

Комментируя недавнюю атаку украинских морских дронов на два российских танкера у турецкого побережья, Цахкна отметил, что инцидент произошел в турецких экономических водах, что вызвало резкие заявления Анкары.

Член комиссии по госзащите парламента Эстонии Раймонд Кальюлайд добавил, что, учитывая серию диверсионных инцидентов последних лет, "маленькое чудо", что Европа до сих пор избежала крупной аварии или масштабных человеческих жертв. По его словам, если Украина решит действовать в своих интересах, осуждение Запада может уже не сдерживать ее - так же, как не сдерживало Россию.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+14
Знищення України (економічна, екологічна, гуманітарна та всі інші мислими та немислими катастрофи разом) - то таке собі, "праісшествіє меснаво значєнія". А от 'екскалация" у Балтійському морі - оце "справжня" катастрофа, оце трагедія світового масштабу!
01.12.2025 16:12 Ответить
+11
То кажуть воюйте,миру не треба,то не робіть цього. Та ви вже або хрестик зніміть,або труси надіньте.
01.12.2025 16:03 Ответить
+10
"Ви воюйте вічно, але так щоб ми війни не бачили".
01.12.2025 16:09 Ответить
СЦИ-КУ-НИ
01.12.2025 16:03 Ответить
шлюхєди над своєю територією не збивають, гроші не конфісковують, ***** не арештовують.

Ну просто мрія будь-якого диктатора
01.12.2025 16:06 Ответить
Хоча б допомагають чим реально можуть.
01.12.2025 16:06 Ответить
Та й тут не особливо напружуються. До PURL черги з бажаючих не спостерігається. А ті, що вже зробили внески, явно могли б дати набагато більше.
01.12.2025 16:09 Ответить
У відсотковому відношенні вони більше інших дають.
Але так, як і у всіх "західників", пожертвувати власними інтересами без прямої вигоди - це задача, що вимагає надзусиль, які далеко не завжди знаходяться.
01.12.2025 16:13 Ответить
Нагадайте пане "східнику", якими своїми інтересами ви добровільно пожертвували без прямоі вигоди і як давно це сталося?
01.12.2025 16:20 Ответить
Я звіти по донатам нікому не відправляю.
І не закликаю до "міра любой цєной" після того, як над головою щось політало і десь неподалік вибухнуло.
01.12.2025 16:29 Ответить
Вони, коли ЗСУ на Курщину зайшли, напевно, цегли наклали у штани. Це ж ТАКА була ескалація...
01.12.2025 16:21 Ответить
Не пам'ятаю вже, яка саме реакція була, але явно не радісна.
01.12.2025 16:30 Ответить
Цахкна нагадав, що через Фінську затоку проходить понад 60% російського експорту нафти та газу, європейські шлюхи куйла
01.12.2025 16:08 Ответить
Он об косяк ударился? Как он себе это представляет?
показать весь комментарий
Мабуть думає що ті кораблі і по суші "ходють"
01.12.2025 16:15 Ответить
А... ось воно що, екологія. Так, розуміємо. Але треба уточнити, коли, я саме кажу не "якщо", а "коли", казлорилі почнуть масштабне вторгнення в Балтійськи країни, вони в тому числі будуть атакувати і кораблі у Балтійському морі (військові, цивільні, торгові). От тоді з екологіює почнуться реальні проблеми. А так, зараз саме те, що ЄС має хвилювати, так це пару балтійських кільок, які здохнуть із-за "злих" українців, жах.
01.12.2025 16:11 Ответить
свої шпроти завжди ближче до тіла.
01.12.2025 16:31 Ответить
Ну білі люди, як ми можемо щось дорікати.
01.12.2025 16:22 Ответить
пока ми з кацапами воюєм естонія спить спокійно--але що якщо завтра мир?-то куди кацапи підуть далі? може на естонію?
01.12.2025 16:15 Ответить
Присутність лаптєносних танкерів на балтиці являє собою екологічну загрозу. Їх знищення цю загрозу усуне.
01.12.2025 16:15 Ответить
Спочатку подумав, що вони вирішили перекрити 40км затоки для тіньового флоту, а виявляється потужний пук.
Ви там воюйте, присилайте жінок демографію нам підіймати, а ми будемо підтримувати слівцем.
01.12.2025 16:16 Ответить
Набридли вже зі своєю ескалацією. Тіки за свою дупу турбуются. Їх ще і не чіпали, а вони вже обісралися.
01.12.2025 16:24 Ответить
удари по танкерам більше завдають шкоди ніж будь які уже введені санкції
01.12.2025 16:26 Ответить
коли росіяни захоплять Нарву, то вам буде ***** на екологію. А поки що можете хвилюватись через зменшення кладки яєць у популяції гагар.
01.12.2025 16:28 Ответить
Как-то глупо сказал. В других местах типа можно экологические катастрофы.
01.12.2025 16:38 Ответить
нащо чіпати російські танкери? ЄС і так достатньо "ефективно воює" з тіньовим російським флотом, і "санкції" ******* Захід вже більше 10 років вводить проти росії. Як ще та держава- бензоколонка тримається? велика загадка
01.12.2025 16:39 Ответить
Европейцы мне говорят: "О, мы вводим уже 19-й пакет санкций". По моему мнению, если ты делаешь что-то 19-й раз, значит ты провалился - Скотт Бессент.
01.12.2025 16:47 Ответить
Nihera sebe nenavist v komentah k Balticam , takoie chuvstvo , chto eta na Salaviov live papal ....🤦‍♂️ Nigavariu chto on pravilna virazil svai misli , no mi tochna nizasluzhivaiem eta gavno !
01.12.2025 16:57 Ответить
A mozhet tut vskrilis kanservi ruskie ? 🤔
01.12.2025 16:58 Ответить
Вот поэтому переговоры идут без европейцев. И все же нужно чтоб ***** вас немного потрепал, ну вот нужно. Ну не дойдет по другому.
01.12.2025 17:01 Ответить
Цахкна після атаки на Україну: Росія повинна відчути максимальний тиск

Джерело: https://censor.net/ua/n3587711
01.12.2025 17:14 Ответить
не робіть "есколацію", а то нам заправляти паливом не буде кого! ну і *****!
01.12.2025 17:18 Ответить
 
 