Цахкна об атаках Украины на танкеры РФ: "Разумнее было бы этого не делать в Балтийском море, ведь это может привести к эскалации"
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украине следует воздержаться от ударов по российским кораблям в Балтийском море, поскольку это может привести к серьезной экологической катастрофе.
Об этом сообщает ERR, пишет Цензор.НЕТ.
Цахкна напомнил, что через Финский залив проходит более 60% российского экспорта нефти и газа, а сам коридор имеет ширину примерно шесть морских миль. "Мы не говорили "не приходите сюда", но разумнее было бы этого не делать, ведь это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море", - сказал он. В то же время министр подчеркнул, что Украина имеет право уничтожать военные и стратегические объекты РФ.
Атака дронов на танкеры РФ
Комментируя недавнюю атаку украинских морских дронов на два российских танкера у турецкого побережья, Цахкна отметил, что инцидент произошел в турецких экономических водах, что вызвало резкие заявления Анкары.
Член комиссии по госзащите парламента Эстонии Раймонд Кальюлайд добавил, что, учитывая серию диверсионных инцидентов последних лет, "маленькое чудо", что Европа до сих пор избежала крупной аварии или масштабных человеческих жертв. По его словам, если Украина решит действовать в своих интересах, осуждение Запада может уже не сдерживать ее - так же, как не сдерживало Россию.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Черном море горят два нефтяных танкера, входящих в российский "теневой флот" и находящихся под западными санкциями. Турция заявила, что инциденты на судах Kairos и Virat произошли в результате "внешнего воздействия".
- Впоследствии стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ.
Ну просто мрія будь-якого диктатора
Але так, як і у всіх "західників", пожертвувати власними інтересами без прямої вигоди - це задача, що вимагає надзусиль, які далеко не завжди знаходяться.
І не закликаю до "міра любой цєной" після того, як над головою щось політало і десь неподалік вибухнуло.
Ви там воюйте, присилайте жінок демографію нам підіймати, а ми будемо підтримувати слівцем.
Джерело: https://censor.net/ua/n3587711