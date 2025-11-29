Пораженный морскими дронами СБУ подсанкционный танкер РФ Virat отбуксировали в Турцию. ФОТО
Подсанкционный танкер Virat, принадлежащий "теневому флоту" РФ и пораженный морскими дронами СБУ Sea Baby в Черном море, отбуксировали к берегам Турции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Танкер Virat, подвергшийся атаке, буксируют к берегам Турции", - говорится в сообщении.
На фото можно увидеть повреждения, которые судно получило в результате двух атак.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Черном море горят два нефтяных танкера, входящих в российский "теневой флот" и находящихся под западными санкциями. Турция заявила, что инциденты на судах Kairos и Virat произошли в результате "внешнего воздействия".
- Впоследствии стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ.
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Завантажені ми можемо вражати хіба що у акваторії портів Туапсе і Новоросійська, або у момент завантаження разом з обладнанням нафтового пірса.
- А ґдє тут у вас пруд?
- А де спіймають, там і пруть.
Отак треба і з цими кривавим танкерами - мочити по всіх морях та океанах. Вони навіть до міжнародних судів не зможуть поскаржитися - бо підсанкційні.
https://www.facebook.com/reel/1349893249690792
Гасіння пожежі турецькими рятувальниками на танкері ..Kairos" https://www.facebook.com/reel/849296917514420
Перемовини росіян по радіо після ураження двох танкерів
https://youtu.be/Qq0HqYx5sq8?si=9C06Sf9ih3sZuDkm
https://www.facebook.com/reel/849296917514420/?group_id=1032399817327896&s=group&__cft__[0]=AZWsYTIds4m3ljUKTSrAOlbXrnn0j-QPk-zOnIDAueeH2cYsbPJkmFU5CE3Erl3_IeS3fc0dC85x6g7SlAb0RzateUf33ZLegRwGsn6MWjyU8kPMR-TroHn8Tbszhu0fNqehNI5NWhnT37LMAnGdGc2oKD0HHQDW1-X-BfGyV8hvGs-*******************************************-bLjSH5jZlYLSJVpr0tw&__tn__=H-R
Але для цього потрібні підводні дрони чи торпеди.