Пораженный морскими дронами СБУ подсанкционный танкер РФ Virat отбуксировали в Турцию. ФОТО

Подсанкционный танкер Virat, принадлежащий "теневому флоту" РФ и пораженный морскими дронами СБУ Sea Baby в Черном море, отбуксировали к берегам Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Танкер Virat, подвергшийся атаке, буксируют к берегам Турции", - говорится в сообщении.

На фото можно увидеть повреждения, которые судно получило в результате двух атак.

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