Уражений морськими дронами СБУ підсанкційний танкер РФ Virat відбуксували до Туреччини. ФОТО
Підсанкційний танкер Virat, який належать "тіньовому флоту" РФ і який був уражений морськими дронами СБУ Sea Baby в Чорному морі, відбуксували до берегів Туреччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Танкер Virat, що зазнав атаки, буксують до берегів Туреччини", - йдеться в повідомленні.
На фото можна побачити пошкодження, яких судно зазнало внаслідок двох атак.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в Чорному морі горять два нафтові танкери, що входять до російського "тіньового флоту" й перебувають під західними санкціями. Туреччина заявила, що інциденти на суднах Kairos і Virat сталися внаслідок "зовнішньої дії".
- Згодом стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ.
Топ коментарі
+24 Urs
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+20 НБ
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+14 Dic Dolovo
показати весь коментар29.11.2025 23:50 Відповісти Посилання
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Завантажені ми можемо вражати хіба що у акваторії портів Туапсе і Новоросійська, або у момент завантаження разом з обладнанням нафтового пірса.
- А ґдє тут у вас пруд?
- А де спіймають, там і пруть.
Отак треба і з цими кривавим танкерами - мочити по всіх морях та океанах. Вони навіть до міжнародних судів не зможуть поскаржитися - бо підсанкційні.
https://www.facebook.com/reel/1349893249690792
Гасіння пожежі турецькими рятувальниками на танкері ..Kairos" https://www.facebook.com/reel/849296917514420
Перемовини росіян по радіо після ураження двох танкерів
https://youtu.be/Qq0HqYx5sq8?si=9C06Sf9ih3sZuDkm
https://www.facebook.com/reel/849296917514420/?group_id=1032399817327896&s=group&__cft__[0]=AZWsYTIds4m3ljUKTSrAOlbXrnn0j-QPk-zOnIDAueeH2cYsbPJkmFU5CE3Erl3_IeS3fc0dC85x6g7SlAb0RzateUf33ZLegRwGsn6MWjyU8kPMR-TroHn8Tbszhu0fNqehNI5NWhnT37LMAnGdGc2oKD0HHQDW1-X-BfGyV8hvGs-*******************************************-bLjSH5jZlYLSJVpr0tw&__tn__=H-R
Але для цього потрібні підводні дрони чи торпеди.