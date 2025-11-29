Уражений морськими дронами СБУ підсанкційний танкер РФ Virat відбуксували до Туреччини. ФОТО

Підсанкційний танкер Virat, який належать "тіньовому флоту" РФ і який був уражений морськими дронами СБУ Sea Baby в Чорному морі, відбуксували до берегів Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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"Танкер Virat, що зазнав атаки, буксують до берегів Туреччини", - йдеться в повідомленні.

На фото можна побачити пошкодження, яких судно зазнало внаслідок двох атак.

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