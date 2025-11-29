УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5338 відвідувачів онлайн
Новини Фото Тіньовий флот Росії Вибухи на танкерах РФ
8 288 20

Уражений морськими дронами СБУ підсанкційний танкер РФ Virat відбуксували до Туреччини. ФОТО

Підсанкційний танкер Virat, який належать "тіньовому флоту" РФ і який був уражений морськими дронами СБУ Sea Baby в Чорному морі, відбуксували до берегів Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Уражений морськими дронами СБУ танкер РФ Virat

"Танкер Virat, що зазнав атаки, буксують до берегів Туреччини", - йдеться в повідомленні.

На фото можна побачити пошкодження, яких судно зазнало внаслідок двох атак.

Також читайте: Танкери "тіньового" флоту Росії почали розбирати на металобрухт

Уражений морськими дронами СБУ танкер РФ Virat

Читайте: Путін використовує 1400 танкерів "тіньового флоту"

Що передувало?

Автор: 

росія (70404) СБУ (13954) Туреччина (3723) танкер (566)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
корисна практика. Треба підстерегти пару порожніх тіньових танкерів у Середземному морі. Спутити вночі з балкера шестиметровий БЕК не є складною проблемою. Раз ніякими санкіями не можуть вирішити проблему з тіньвими коритами, то треба самим починати її вирішувати.
показати весь коментар
29.11.2025 23:52 Відповісти
+20
У кацапів в Чорному морі вже немає дієвих судноремонтних підприємств. Немає запчастин, потужностей і персоналу. Треба вражати подалі від Туреччини і перетворювати кацапські порти на кладовища кораблів.
показати весь коментар
29.11.2025 23:55 Відповісти
+14
погано що він не вигорів. Інший вигорів краще.
показати весь коментар
29.11.2025 23:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
погано що він не вигорів. Інший вигорів краще.
показати весь коментар
29.11.2025 23:50 Відповісти
корисна практика. Треба підстерегти пару порожніх тіньових танкерів у Середземному морі. Спутити вночі з балкера шестиметровий БЕК не є складною проблемою. Раз ніякими санкіями не можуть вирішити проблему з тіньвими коритами, то треба самим починати її вирішувати.
показати весь коментар
29.11.2025 23:52 Відповісти
то так і роблять
показати весь коментар
30.11.2025 07:37 Відповісти
ні, ці БЕКи які вразили ці танкери, по Чорному морі шугають своїм ходом.
показати весь коментар
30.11.2025 16:56 Відповісти
А чому порожніх? На заповнених феєрверк буде на багато вражаючим!
показати весь коментар
30.11.2025 11:58 Відповісти
ураження завантаженого танкера може призвести до екологічної катастрофи на певній ділянці узбережжя і теріторіальних вод конкретної морської держави, що може призвести до дипломатичних ускладнень і міжнародних судових позовів. Тому вражені саме порожні танкери.
Завантажені ми можемо вражати хіба що у акваторії портів Туапсе і Новоросійська, або у момент завантаження разом з обладнанням нафтового пірса.
показати весь коментар
30.11.2025 17:05 Відповісти
У кацапів в Чорному морі вже немає дієвих судноремонтних підприємств. Немає запчастин, потужностей і персоналу. Треба вражати подалі від Туреччини і перетворювати кацапські порти на кладовища кораблів.
показати весь коментар
29.11.2025 23:55 Відповісти
Турки рятували і крейсер Москва. Турки працюють і на самих нафтових танкерах, вони у Новоросійську і знімають відосіки.
показати весь коментар
29.11.2025 23:59 Відповісти
"Турки рятували і крейсер Москва." Дай Боже такого самого і результату порятунку як з тим карабльом.
показати весь коментар
30.11.2025 00:03 Відповісти
Приїхала якось кацапська качка на український пташиний двір, питає місцевого індика:
- А ґдє тут у вас пруд?
- А де спіймають, там і пруть.

Отак треба і з цими кривавим танкерами - мочити по всіх морях та океанах. Вони навіть до міжнародних судів не зможуть поскаржитися - бо підсанкційні.
показати весь коментар
30.11.2025 00:07 Відповісти
Це поганий знак. Значить по кацапам БЕК перестали бути ефективними. Давно про них не чути.
показати весь коментар
30.11.2025 04:44 Відповісти
Цей добрий знак означає блокаду кацапського експорту у Чорному морі.
показати весь коментар
30.11.2025 04:55 Відповісти
Санкції та бойове враження це речі дуже далекі одна від одної. З правової точки зору ми вразливі. О́дне виправдання що судна були у зоні бойових дій. А щодо світового океану, то можна наносити такі б враження щоб ніхто не зміг доказати нашу причетність. В цьому плані треба брати приклад у кацапів: нас там нет.
показати весь коментар
30.11.2025 11:34 Відповісти
лайно не тоне.
показати весь коментар
30.11.2025 00:26 Відповісти
А з другим шо?
показати весь коментар
30.11.2025 00:31 Відповісти
Відео самоі атаки дронів
https://www.facebook.com/reel/1349893249690792
Гасіння пожежі турецькими рятувальниками на танкері ..Kairos" https://www.facebook.com/reel/849296917514420
Перемовини росіян по радіо після ураження двох танкерів
https://youtu.be/Qq0HqYx5sq8?si=9C06Sf9ih3sZuDkm

https://www.facebook.com/reel/849296917514420/?group_id=1032399817327896&s=group&__cft__[0]=AZWsYTIds4m3ljUKTSrAOlbXrnn0j-QPk-zOnIDAueeH2cYsbPJkmFU5CE3Erl3_IeS3fc0dC85x6g7SlAb0RzateUf33ZLegRwGsn6MWjyU8kPMR-TroHn8Tbszhu0fNqehNI5NWhnT37LMAnGdGc2oKD0HHQDW1-X-BfGyV8hvGs-*******************************************-bLjSH5jZlYLSJVpr0tw&__tn__=H-R

показати весь коментар
30.11.2025 03:03 Відповісти
Турки своих не бросают
показати весь коментар
30.11.2025 11:08 Відповісти
Такі пошкодження для танкера несуттєві. Ремонтується за кілька днів, не треба навіть докувати. І судно знову в строю. Щоб завдати значно більшої шкоди треба наносити враження в підводній частині, краще всього в районі машинного відділення. Там немає подвійного дна і МО отримає значні пошкодження через затоплення. До того ж в такому випадку треба буде докувати, а це збільшує вартість і час ремонту в багато разів.
Але для цього потрібні підводні дрони чи торпеди.
показати весь коментар
30.11.2025 11:26 Відповісти
МИД Казахстана выразил протест из-за удара безэкипажных катеров по морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. .... Тут головне відразу зізнаватись, мож санкції якісь прилетять.
показати весь коментар
30.11.2025 11:32 Відповісти
Чудово! БЕК корму - мінімум шкоди довкілю,і максимум гемору власникам!
показати весь коментар
30.11.2025 12:28 Відповісти
 
 