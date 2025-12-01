Цахкна про атаки України на танкери РФ: "Розумніше було б цього не робити у Балтійському морі, адже це може призвести до ескалації"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Україні варто утриматися від ударів по російських кораблях у Балтійському морі, оскільки це може спричинити серйозну екологічну катастрофу.

Про це повідомляє ERR, пише Цензор.НЕТ.

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Цахкна нагадав, що через Фінську затоку проходить понад 60% російського експорту нафти та газу, а сам коридор має ширину приблизно шість морських миль. "Ми не говорили "не приходьте сюди", але розумніше було б цього не робити, адже це дійсно може призвести до ескалації ситуації в Балтійському морі", - сказав він. Водночас міністр наголосив, що Україна має право знищувати військові та стратегічні об’єкти РФ.

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Атака дронів на танкери РФ

Коментуючи недавню атаку українських морських дронів на два російські танкери біля турецького узбережжя, Цахкна зазначив, що інцидент стався у турецьких економічних водах, що викликало різкі заяви Анкари.

Член комісії з держоборони парламенту Естонії Раймонд Кальюлайд додав, що з огляду на серію диверсійних інцидентів останніх років "маленьке диво", що Європа досі уникнула великої аварії чи масштабних людських жертв. За його словами, якщо Україна вирішить діяти у своїх інтересах, засудження Заходу може вже не стримувати її - так само, як не стримувало Росію.

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Що передувало?

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