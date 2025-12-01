Цахкна про атаки України на танкери РФ: "Розумніше було б цього не робити у Балтійському морі, адже це може призвести до ескалації"
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Україні варто утриматися від ударів по російських кораблях у Балтійському морі, оскільки це може спричинити серйозну екологічну катастрофу.
Про це повідомляє ERR, пише Цензор.НЕТ.
Цахкна нагадав, що через Фінську затоку проходить понад 60% російського експорту нафти та газу, а сам коридор має ширину приблизно шість морських миль. "Ми не говорили "не приходьте сюди", але розумніше було б цього не робити, адже це дійсно може призвести до ескалації ситуації в Балтійському морі", - сказав він. Водночас міністр наголосив, що Україна має право знищувати військові та стратегічні об’єкти РФ.
Атака дронів на танкери РФ
Коментуючи недавню атаку українських морських дронів на два російські танкери біля турецького узбережжя, Цахкна зазначив, що інцидент стався у турецьких економічних водах, що викликало різкі заяви Анкари.
Член комісії з держоборони парламенту Естонії Раймонд Кальюлайд додав, що з огляду на серію диверсійних інцидентів останніх років "маленьке диво", що Європа досі уникнула великої аварії чи масштабних людських жертв. За його словами, якщо Україна вирішить діяти у своїх інтересах, засудження Заходу може вже не стримувати її - так само, як не стримувало Росію.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в Чорному морі горять два нафтові танкери, що входять до російського "тіньового флоту" й перебувають під західними санкціями. Туреччина заявила, що інциденти на суднах Kairos і Virat сталися внаслідок "зовнішньої дії".
- Згодом стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ.
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Ну просто мрія будь-якого диктатора
Але так, як і у всіх "західників", пожертвувати власними інтересами без прямої вигоди - це задача, що вимагає надзусиль, які далеко не завжди знаходяться.
І не закликаю до "міра любой цєной" після того, як над головою щось політало і десь неподалік вибухнуло.
Ви там воюйте, присилайте жінок демографію нам підіймати, а ми будемо підтримувати слівцем.
Джерело: https://censor.net/ua/n3587711
Індійським таксистам треба російське паливо? Будь ласочка, заганяйте свої танкери в Чорне море і фінансуйте війну проти України! Ми ж розуміємо, що нічого особистого, тільки бізнес! Вам треба гроші, а ми потерпим, ми вже звикли! Тепер Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську. І Міністерство закордонних справ Казахстану заявило, що ці дронові атаки стали вже третіми на об'єкт, який, за їх словами, є "виключно цивільним об'єктом, операція якого охороняється нормами міжнародного права". А житлові квартали украінськіх міст,дитсадочки. школи, лікарні, пологові будинки, по яким росія гатить кожного Божого дня--це хіба не цивільні об'єкти, які не мають охоронятися нормами міжнародного права? Щось я не пам'ятаю щоб Казахстан закликав росію припинити наносити удари по цивільним об'єктам в Украіні і припинити вбивство цивільного населення Украіни....Вони зараз нас закликають- бо це зараз б'є по іхнім заробіткам грошей і по іхнім єкономічним інтересам...
Я думаю, це була велика помилка - дозволити світові взути м'які капці, взяти пивка, сісти на диван і дивитися по тєліку, як нас вбивають. Бо коли ви зараз питаєте, чого раптом світ перестав перейматися нашими проблемами, то чого він має перейматися, якщо у нього все добре? Ви ж не звоните в ЖЕК, коли у вас є світло, вода, працюють ліфти? То чому очікувати цього від інших, якщо в них і так все добре? Для того, щоб світ нам допомагав, в нього треба забрати капці, вилити пиво і розбити шибку, щоб він ПОЧУВ, ВІДЧУВ, ЗРОЗУМІВ, чому ми вже стільки років кричимо у нього під вікнами. Через нашу війну голодують діти в Африці? Вибачте, але хто дав вам право ставити дітей Африки у вищий пріоритет, ніж українських, які гинуть під обстрілами?? Я ПРОТИ такої тупої дискримінації! Для мене українська дитина важливіша за будь кого в Африці, в тому числі за їхніх дітей. Так що ,х#й на ту Афріку !!!Через брак російської нафти в Індії меншими темпами ростиме ВВП? Так х#й на ту Індію!!! Зачепило фінансові інтереси Казахстану, менше будуть заробляти грошей через росію? Так х#й і на той Казахстан!!! Вибачте Казахстан, нічого особистого! Ви думали в цій війні ляпаси буде отримувати тільки Україна?
Може тоді ці панове задумаються, як припинити війну, а не тупо лизатимуться з путіним і багатітимуть на нашому горі. Атака на російські танкери і Черноморські нафтові термінали виправдана і такі атаки мають продовжуватися.!!!! Незалежно, від приналежності суден і хто є співвласником терміналів і вантажу.... І незалежно від інтересів наших партнерів. У нас війна чорти забирай , і наш національний інтерес має бути ПРІОРИТЕТНИМ !!!!
ЗАКРИТИ Чорне море для росії - це НАЙКРАЩІ санкції, які тільки можуть бути. І ми маємо це робити, щоб вижити. Всі, кому не подобається - хай ідуть до путіна і вимагають від нього закінчити війну і звільнити українські землі. Якщо не хочуть цього робити, або бояться- то нехай тоді мовчки йдуть слідом за руським кораблем.... Тільки так! Тепер Єстонці щось збуджуються про єскалацію і єкологію на своєму Балтійському морі.... Переймаються щоб ми не робили такого ж як і на Чорному морі......А як же під час Другоі Світовоі ВІйни там воювали? Точна кількість суден, потоплених у Балтійському морі під час Другої світової війни, є складною для підрахунку, оскільки записи неповні, але загальна кількість затонулих торгових і військових суден обчислюється сотнями, можливо, тисячами....Наприклад, тільки під час операції "Ганнібал" (евакуація німецьких військ і цивільних осіб зі Східної Пруссії) і тільки з січня по травень 1945 року і тільки ВМФ СРСР було потоплено 247 німецьких суден Саме тоді були потоплені ."Вільгельм Густлофф" (загинуло близько 10000 осіб)."Гоя" (Goya) (загинуло понад 7000 осіб). І це були переважно цівільні з дітьми які намагалися євакуюватись і втекти від Червоноі Арміі....і саме в Балтійському морі були затоплені судна з хімічною зброєю з німецьких складів. І ніхто тоді не волав ні про Женевські Конвенціі, ні про Міжнародне Право, ні тим більше ніхто не думав про єкологію. Бо йшла війна, і всі розуміли що ворога треба здолати і перемогти....А зараз всі краіни думають тільки про свій власний комфорт і про своі єкономічні та фінансові приференціі.... Якби таке віднощення до війни у міжнародноі спільноти було б і під час Другоі Світовоі, то труби в крематоріях Освенцима диміли б і досі.....
Але ж для цього потрібна дуже напружлива і професіна робота наших дипломатів за кордоном . Але виходячи з того що зеленський поназначав дипломатами колишніх кінологів, весільних фотографів, сексологінь і інструкторш по міньету- то іі результат будемо мати такого ж сексуального характеру...... А поки що чекаємо на нові ,,переможні" гнусяві відосики від зеленського...