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Новини Тіньовий флот Росії
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Цахкна про атаки України на танкери РФ: "Розумніше було б цього не робити у Балтійському морі, адже це може призвести до ескалації"

Маргус Цахкна розповів як можна використати заморожені активів РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Україні варто утриматися від ударів по російських кораблях у Балтійському морі, оскільки це може спричинити серйозну екологічну катастрофу.

Про це повідомляє ERR, пише Цензор.НЕТ.

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Цахкна нагадав, що через Фінську затоку проходить понад 60% російського експорту нафти та газу, а сам коридор має ширину приблизно шість морських миль. "Ми не говорили "не приходьте сюди", але розумніше було б цього не робити, адже це дійсно може призвести до ескалації ситуації в Балтійському морі", - сказав він. Водночас міністр наголосив, що Україна має право знищувати військові та стратегічні об’єкти РФ.

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Атака дронів на танкери РФ

Коментуючи недавню атаку українських морських дронів на два російські танкери біля турецького узбережжя, Цахкна зазначив, що інцидент стався у турецьких економічних водах, що викликало різкі заяви Анкари.

Член комісії з держоборони парламенту Естонії Раймонд Кальюлайд додав, що з огляду на серію диверсійних інцидентів останніх років "маленьке диво", що Європа досі уникнула великої аварії чи масштабних людських жертв. За його словами, якщо Україна вирішить діяти у своїх інтересах, засудження Заходу може вже не стримувати її - так само, як не стримувало Росію.

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Що передувало?

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Автор: 

росія (70423) танкер (566) Цахкна Маргус (161) Балтійське море (52)
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Топ коментарі
+19
Знищення України (економічна, екологічна, гуманітарна та всі інші мислими та немислими катастрофи разом) - то таке собі, "праісшествіє меснаво значєнія". А от 'екскалация" у Балтійському морі - оце "справжня" катастрофа, оце трагедія світового масштабу!
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01.12.2025 16:12 Відповісти
+18
То кажуть воюйте,миру не треба,то не робіть цього. Та ви вже або хрестик зніміть,або труси надіньте.
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01.12.2025 16:03 Відповісти
+15
СЦИ-КУ-НИ
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01.12.2025 16:03 Відповісти
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То кажуть воюйте,миру не треба,то не робіть цього. Та ви вже або хрестик зніміть,або труси надіньте.
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01.12.2025 16:03 Відповісти
СЦИ-КУ-НИ
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01.12.2025 16:03 Відповісти
шлюхєди над своєю територією не збивають, гроші не конфісковують, ***** не арештовують.

Ну просто мрія будь-якого диктатора
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01.12.2025 16:06 Відповісти
Хоча б допомагають чим реально можуть.
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01.12.2025 16:06 Відповісти
Та й тут не особливо напружуються. До PURL черги з бажаючих не спостерігається. А ті, що вже зробили внески, явно могли б дати набагато більше.
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01.12.2025 16:09 Відповісти
У відсотковому відношенні вони більше інших дають.
Але так, як і у всіх "західників", пожертвувати власними інтересами без прямої вигоди - це задача, що вимагає надзусиль, які далеко не завжди знаходяться.
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01.12.2025 16:13 Відповісти
Нагадайте пане "східнику", якими своїми інтересами ви добровільно пожертвували без прямоі вигоди і як давно це сталося?
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01.12.2025 16:20 Відповісти
Я звіти по донатам нікому не відправляю.
І не закликаю до "міра любой цєной" після того, як над головою щось політало і десь неподалік вибухнуло.
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01.12.2025 16:29 Відповісти
Вони, коли ЗСУ на Курщину зайшли, напевно, цегли наклали у штани. Це ж ТАКА була ескалація...
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01.12.2025 16:21 Відповісти
Не пам'ятаю вже, яка саме реакція була, але явно не радісна.
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01.12.2025 16:30 Відповісти
Цахкна нагадав, що через Фінську затоку проходить понад 60% російського експорту нафти та газу, європейські шлюхи куйла
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01.12.2025 16:08 Відповісти
"Ви воюйте вічно, але так щоб ми війни не бачили".
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01.12.2025 16:09 Відповісти
Он об косяк ударился? Как он себе это представляет?
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01.12.2025 16:09 Відповісти
Мабуть думає що ті кораблі і по суші "ходють"
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01.12.2025 16:15 Відповісти
А... ось воно що, екологія. Так, розуміємо. Але треба уточнити, коли, я саме кажу не "якщо", а "коли", казлорилі почнуть масштабне вторгнення в Балтійськи країни, вони в тому числі будуть атакувати і кораблі у Балтійському морі (військові, цивільні, торгові). От тоді з екологіює почнуться реальні проблеми. А так, зараз саме те, що ЄС має хвилювати, так це пару балтійських кільок, які здохнуть із-за "злих" українців, жах.
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01.12.2025 16:11 Відповісти
свої шпроти завжди ближче до тіла.
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01.12.2025 16:31 Відповісти
Знищення України (економічна, екологічна, гуманітарна та всі інші мислими та немислими катастрофи разом) - то таке собі, "праісшествіє меснаво значєнія". А от 'екскалация" у Балтійському морі - оце "справжня" катастрофа, оце трагедія світового масштабу!
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01.12.2025 16:12 Відповісти
Ну білі люди, як ми можемо щось дорікати.
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01.12.2025 16:22 Відповісти
пока ми з кацапами воюєм естонія спить спокійно--але що якщо завтра мир?-то куди кацапи підуть далі? може на естонію?
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01.12.2025 16:15 Відповісти
Присутність лаптєносних танкерів на балтиці являє собою екологічну загрозу. Їх знищення цю загрозу усуне.
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01.12.2025 16:15 Відповісти
Спочатку подумав, що вони вирішили перекрити 40км затоки для тіньового флоту, а виявляється потужний пук.
Ви там воюйте, присилайте жінок демографію нам підіймати, а ми будемо підтримувати слівцем.
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01.12.2025 16:16 Відповісти
Набридли вже зі своєю ескалацією. Тіки за свою дупу турбуются. Їх ще і не чіпали, а вони вже обісралися.
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01.12.2025 16:24 Відповісти
удари по танкерам більше завдають шкоди ніж будь які уже введені санкції
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01.12.2025 16:26 Відповісти
коли росіяни захоплять Нарву, то вам буде ***** на екологію. А поки що можете хвилюватись через зменшення кладки яєць у популяції гагар.
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01.12.2025 16:28 Відповісти
Как-то глупо сказал. В других местах типа можно экологические катастрофы.
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01.12.2025 16:38 Відповісти
нащо чіпати російські танкери? ЄС і так достатньо "ефективно воює" з тіньовим російським флотом, і "санкції" ******* Захід вже більше 10 років вводить проти росії. Як ще та держава- бензоколонка тримається? велика загадка
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01.12.2025 16:39 Відповісти
Европейцы мне говорят: "О, мы вводим уже 19-й пакет санкций". По моему мнению, если ты делаешь что-то 19-й раз, значит ты провалился - Скотт Бессент.
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01.12.2025 16:47 Відповісти
Nihera sebe nenavist v komentah k Balticam , takoie chuvstvo , chto eta na Salaviov live papal ....🤦‍♂️ Nigavariu chto on pravilna virazil svai misli , no mi tochna nizasluzhivaiem eta gavno !
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01.12.2025 16:57 Відповісти
A mozhet tut vskrilis kanservi ruskie ? 🤔
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01.12.2025 16:58 Відповісти
ненависть к вашему чинуше, что наговори пургу. Вам ето неясно?
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02.12.2025 01:54 Відповісти
Вот поэтому переговоры идут без европейцев. И все же нужно чтоб ***** вас немного потрепал, ну вот нужно. Ну не дойдет по другому.
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01.12.2025 17:01 Відповісти
Цахкна після атаки на Україну: Росія повинна відчути максимальний тиск

Джерело: https://censor.net/ua/n3587711
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01.12.2025 17:14 Відповісти
не робіть "есколацію", а то нам заправляти паливом не буде кого! ну і *****!
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01.12.2025 17:18 Відповісти
Якщо є "Летючий Голандець", значить, десь є і "Летючий Ашот"...
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01.12.2025 17:49 Відповісти
Ми зробили нашу війну дуже комфортною для світу. Врахували всі інтереси. Діяли зважено і розсудливо. Африці нема чого їсти і діти Африки потребують краденої української пшениці з окупованих територій? Будь ласочка! Везіть, на здоров'ячко!! Це нічого, що українські діти гинуть під обстрілами, головне, щоб африканські діти не голодували!
Індійським таксистам треба російське паливо? Будь ласочка, заганяйте свої танкери в Чорне море і фінансуйте війну проти України! Ми ж розуміємо, що нічого особистого, тільки бізнес! Вам треба гроші, а ми потерпим, ми вже звикли! Тепер Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську. І Міністерство закордонних справ Казахстану заявило, що ці дронові атаки стали вже третіми на об'єкт, який, за їх словами, є "виключно цивільним об'єктом, операція якого охороняється нормами міжнародного права". А житлові квартали украінськіх міст,дитсадочки. школи, лікарні, пологові будинки, по яким росія гатить кожного Божого дня--це хіба не цивільні об'єкти, які не мають охоронятися нормами міжнародного права? Щось я не пам'ятаю щоб Казахстан закликав росію припинити наносити удари по цивільним об'єктам в Украіні і припинити вбивство цивільного населення Украіни....Вони зараз нас закликають- бо це зараз б'є по іхнім заробіткам грошей і по іхнім єкономічним інтересам...
Я думаю, це була велика помилка - дозволити світові взути м'які капці, взяти пивка, сісти на диван і дивитися по тєліку, як нас вбивають. Бо коли ви зараз питаєте, чого раптом світ перестав перейматися нашими проблемами, то чого він має перейматися, якщо у нього все добре? Ви ж не звоните в ЖЕК, коли у вас є світло, вода, працюють ліфти? То чому очікувати цього від інших, якщо в них і так все добре? Для того, щоб світ нам допомагав, в нього треба забрати капці, вилити пиво і розбити шибку, щоб він ПОЧУВ, ВІДЧУВ, ЗРОЗУМІВ, чому ми вже стільки років кричимо у нього під вікнами. Через нашу війну голодують діти в Африці? Вибачте, але хто дав вам право ставити дітей Африки у вищий пріоритет, ніж українських, які гинуть під обстрілами?? Я ПРОТИ такої тупої дискримінації! Для мене українська дитина важливіша за будь кого в Африці, в тому числі за їхніх дітей. Так що ,х#й на ту Афріку !!!Через брак російської нафти в Індії меншими темпами ростиме ВВП? Так х#й на ту Індію!!! Зачепило фінансові інтереси Казахстану, менше будуть заробляти грошей через росію? Так х#й і на той Казахстан!!! Вибачте Казахстан, нічого особистого! Ви думали в цій війні ляпаси буде отримувати тільки Україна?
Може тоді ці панове задумаються, як припинити війну, а не тупо лизатимуться з путіним і багатітимуть на нашому горі. Атака на російські танкери і Черноморські нафтові термінали виправдана і такі атаки мають продовжуватися.!!!! Незалежно, від приналежності суден і хто є співвласником терміналів і вантажу.... І незалежно від інтересів наших партнерів. У нас війна чорти забирай , і наш національний інтерес має бути ПРІОРИТЕТНИМ !!!!
ЗАКРИТИ Чорне море для росії - це НАЙКРАЩІ санкції, які тільки можуть бути. І ми маємо це робити, щоб вижити. Всі, кому не подобається - хай ідуть до путіна і вимагають від нього закінчити війну і звільнити українські землі. Якщо не хочуть цього робити, або бояться- то нехай тоді мовчки йдуть слідом за руським кораблем.... Тільки так! Тепер Єстонці щось збуджуються про єскалацію і єкологію на своєму Балтійському морі.... Переймаються щоб ми не робили такого ж як і на Чорному морі......А як же під час Другоі Світовоі ВІйни там воювали? Точна кількість суден, потоплених у Балтійському морі під час Другої світової війни, є складною для підрахунку, оскільки записи неповні, але загальна кількість затонулих торгових і військових суден обчислюється сотнями, можливо, тисячами....Наприклад, тільки під час операції "Ганнібал" (евакуація німецьких військ і цивільних осіб зі Східної Пруссії) і тільки з січня по травень 1945 року і тільки ВМФ СРСР було потоплено 247 німецьких суден Саме тоді були потоплені ."Вільгельм Густлофф" (загинуло близько 10000 осіб)."Гоя" (Goya) (загинуло понад 7000 осіб). І це були переважно цівільні з дітьми які намагалися євакуюватись і втекти від Червоноі Арміі....і саме в Балтійському морі були затоплені судна з хімічною зброєю з німецьких складів. І ніхто тоді не волав ні про Женевські Конвенціі, ні про Міжнародне Право, ні тим більше ніхто не думав про єкологію. Бо йшла війна, і всі розуміли що ворога треба здолати і перемогти....А зараз всі краіни думають тільки про свій власний комфорт і про своі єкономічні та фінансові приференціі.... Якби таке віднощення до війни у міжнародноі спільноти було б і під час Другоі Світовоі, то труби в крематоріях Освенцима диміли б і досі.....
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01.12.2025 18:26 Відповісти
.Продаж російськоі нафти - це іі вічний двигун фінансування війни проти Украіни. Приблизно 60% йде з російських портів на Балтійському морі, а це приблизно 10-12 мільйонів тонн у місяць. Це більше сотні танкерів на місяць(!!!)Також 20% такої нафти йде з портів Чорного моря і ще 20% - з портів Далекого Сходу і Півночі. Виходячи з цієї статистики, саме в Балтійському морі треба вживати ,,заходів" для припинення цього потоку. І якщо хтось переймається єкологією та єскалацією бойвих дій то це має бути інший ,,мирний" шлях ...А саме -це закриття Датських протоків для проходження усіх танкерів з російською нафтою. (Було б також дієво і закриття для транзиту російськоі нафти Босфору і Дарданел на Чорному Морі). Для того, щоб обмеження були не імітацією, а дієвим механізмом проти росії, перед нашими друзями, союзниками і партнерами треба ставити питання щодо радикального оновлення світової санкційної політики. І тут необхідно виходити з того, що міжнародне морське право, вільна торгівля, свобода транзиту - це все поняття з мирного часу. А на період війни в Європі, яку РФ веде проти України, необхідно частково зупинити окремі норми морського права. Зараз необхідний жорсткий реалізм, а не імітація і декорація з запроваджень санкцій проти тіньового танкерного флоту ..
Але ж для цього потрібна дуже напружлива і професіна робота наших дипломатів за кордоном . Але виходячи з того що зеленський поназначав дипломатами колишніх кінологів, весільних фотографів, сексологінь і інструкторш по міньету- то іі результат будемо мати такого ж сексуального характеру...... А поки що чекаємо на нові ,,переможні" гнусяві відосики від зеленського...
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01.12.2025 18:57 Відповісти
 
 