Танкер M/T Mersin, що часто відвідував порт у Новоросійську, йде під воду біля Сенегалу. ВIДЕО

На кадрах, оприлюднених у соцмережах, біля берегів Сенегалу під воду йде танкер M/T Mersin.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, танкер має зв’язки з російською нафтовою торгівлею: у серпні він заходив до порту Тамань, після чого вирушив у напрямку Африки та тривалий час стояв без руху.

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Інциденти з танкерами РФ, що перевозять російську нафту, викликають занепокоєння через ризики, пов’язані зі старінням і неналежним технічним станом суден так званого "тіньового флоту".

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