Танкер M/T Mersin, що часто відвідував порт у Новоросійську, йде під воду біля Сенегалу. ВIДЕО
На кадрах, оприлюднених у соцмережах, біля берегів Сенегалу під воду йде танкер M/T Mersin.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, танкер має зв’язки з російською нафтовою торгівлею: у серпні він заходив до порту Тамань, після чого вирушив у напрямку Африки та тривалий час стояв без руху.
Інциденти з танкерами РФ, що перевозять російську нафту, викликають занепокоєння через ризики, пов’язані зі старінням і неналежним технічним станом суден так званого "тіньового флоту".
Топ коментарі
+42 Олексій Капуттскій
показати весь коментар30.11.2025 15:58 Відповісти Посилання
+35 Randall Flag #387882
показати весь коментар30.11.2025 16:00 Відповісти Посилання
+30 Андрій Лавриненко
показати весь коментар30.11.2025 15:57 Відповісти Посилання
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з цього корита буде гарна основа для коралового рифа
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(С) Оксана Забужко
😁 👏👏👏👏👏👍 Епічно! Це ж саме і "азабочєнним" туркам ***** пояснити.
Нічого вам не заважає також топити військові лоханки московитів в міжнародних водах.
все що стосується московіі є законною ціллю де б воно не було
"В Сенегале, братцы, в Сенегале
Я такие видел чудеса.
Ох не слабо, братцы, ох не слабо!
Плеск волны, мелькание весла…
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла"
я такие видел чудеса..." (с)
Флагман теневого флота?