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Танкер M/T Mersin, що часто відвідував порт у Новоросійську, йде під воду біля Сенегалу. ВIДЕО

На кадрах, оприлюднених у соцмережах, біля берегів Сенегалу під воду йде танкер M/T Mersin.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, танкер має зв’язки з російською нафтовою торгівлею: у серпні він заходив до порту Тамань, після чого вирушив у напрямку Африки та тривалий час стояв без руху.

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Інциденти з танкерами РФ, що перевозять російську нафту, викликають занепокоєння через ризики, пов’язані зі старінням і неналежним технічним станом суден так званого "тіньового флоту".

Читайте також: У Чорному морі біля берегів Туреччини горять 2 танкери з "тіньового флоту" РФ

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потоплення (19) танкер (566) Сенегал (14)
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Топ коментарі
+42
Кацапи - це пліснява, яка паплюжить планету
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30.11.2025 15:58 Відповісти
+35
Оце і є СПРАВЖНІ санкції.
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30.11.2025 16:00 Відповісти
+30
А тут турки не зможуть врятувати танкер.
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30.11.2025 15:57 Відповісти
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А тут турки не зможуть врятувати танкер.
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30.11.2025 15:57 Відповісти
Хай звернуться до піратів Сомалі, вони усім допомагають звільнити трюми.
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30.11.2025 16:01 Відповісти
А де врятували? Я шось пропустив? Невже ті, що ми недавно й...бнули дронами?
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30.11.2025 16:05 Відповісти
пропустив, починаючі з того моменту, як турки рятували екіпаж крейсера Москва і того, що в Новоросійську кадри атаки причалів фільмували саме турки, екіпаж танкерів.
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30.11.2025 17:01 Відповісти
Це мабуть, пригожин для ****** робить??
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30.11.2025 16:13 Відповісти
"Алі, кат-та-строф! вах-вах-вах !"

з цього корита буде гарна основа для коралового рифа

.
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30.11.2025 16:49 Відповісти
Нигру явно по душе.хоть какое то развлечение в море
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30.11.2025 18:32 Відповісти
Сподівюсь, із екіпажем?
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30.11.2025 15:57 Відповісти
Ще парочку потопити, і кожен хитрозроблений "оминач" санкцій тричі подумає перед тим, як "випадково" "дозаправитися" в параші...
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30.11.2025 16:19 Відповісти
Кацапи - це пліснява, яка паплюжить планету
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30.11.2025 15:58 Відповісти
"Людство має виблювати з себе росію - щоб не загинути від отруєння злом"
(С) Оксана Забужко
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01.12.2025 09:42 Відповісти
Пішо на дозаправку крєйсєра мацква.
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30.11.2025 16:00 Відповісти
Оце і є СПРАВЖНІ санкції.
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30.11.2025 16:00 Відповісти
Санкції працюють!!!
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30.11.2025 16:03 Відповісти
"Інциденти з танкерами РФ, що перевозять російську нафту, викликають занепокоєння через ризики, пов'язані зі старінням і неналежним технічним станом суден так званого "тіньового флоту". Джерело: https://censor.net/ua/v3587830
😁 👏👏👏👏👏👍 Епічно! Це ж саме і "азабочєнним" туркам ***** пояснити.
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30.11.2025 16:04 Відповісти
Дорога Служба Божа!
Нічого вам не заважає також топити військові лоханки московитів в міжнародних водах.
все що стосується московіі є законною ціллю де б воно не було
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30.11.2025 16:05 Відповісти
Mersin (|) !!!
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30.11.2025 16:05 Відповісти
підводний танкер наутіліус -хкуйло -ліус
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30.11.2025 16:09 Відповісти
"паслэдный раз ныряэм" - передає радист з танкера.
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30.11.2025 16:09 Відповісти
Сенегальські морські партизани
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30.11.2025 16:10 Відповісти
Єдиний шанс спасти планету Земля це затопити Москву.Знищити все під корінь
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30.11.2025 16:10 Відповісти
Танкер M/T Mersin буде тепер підводним човном, щоб пришвартуватися і зустрітися із крейсером мацква!
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30.11.2025 16:12 Відповісти
Ідем до дна - кричим ура - це добре
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30.11.2025 16:14 Відповісти
в озвучку, я вкинув би городницького, в оригиналі ))
"В Сенегале, братцы, в Сенегале
Я такие видел чудеса.
Ох не слабо, братцы, ох не слабо!
Плеск волны, мелькание весла…
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла"
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30.11.2025 16:15 Відповісти
"Усі там будем"(крейсер маскВа)
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30.11.2025 16:18 Відповісти
Катастрофф. Яка прикра катастрофф.
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30.11.2025 16:20 Відповісти
"Полундра!" - всі за борт,,,,,,
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30.11.2025 16:35 Відповісти
І хто придумав, що гівно не тоне...
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30.11.2025 16:21 Відповісти
Думаю його навмисно затоплють. Є така " опція " у компаній які хочуть позбутися старого металобрухту!!!!
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30.11.2025 16:28 Відповісти
виплату "страховки" ніхто не відміняв....
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30.11.2025 16:36 Відповісти
То якщо КАСКО у судновладця є, та той борт підпадає під умови страхування))
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30.11.2025 20:18 Відповісти
Морськи страхови компаніі ніколи не виплатять страховку якщо судно було затоплено навмисно!!! Вони мають ціле агенство детективів для розкриття справ!!!!
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30.11.2025 21:32 Відповісти
А ****. В штабі п'яний писарь перепутав і написав нове призначення "Падводная лотка".
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30.11.2025 16:42 Відповісти
Там скоріш - падлодная водка))
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30.11.2025 20:55 Відповісти
Це називається - превентивне утоплення . Щоб не чекати на український дрон .
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30.11.2025 16:48 Відповісти
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30.11.2025 17:19 Відповісти
Танкер турецький.
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30.11.2025 17:24 Відповісти
І знов аварія у машинному відділенні - епідемія якась...😁
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30.11.2025 18:02 Відповісти
Тут саме цікаве про суму страховки.
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30.11.2025 19:32 Відповісти
"...а в Сенегале, братцы, в Сенегале
я такие видел чудеса..." (с)
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30.11.2025 19:16 Відповісти
Крейсер М?
Флагман теневого флота?
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30.11.2025 19:31 Відповісти
Пишуть всяку херню. Те що танкер належить до тіньового флоту зовсім не значить що він має якесь відношення до паРаші. Треба хоч трохи розбиратися в темі. Судно під флагом Панами, а хазяїва турки. Турки та греки найбільш продажні тварюки - продадуть все, тільки запропонуй правильну ціну. Ось вони в першу чергу і возять рашиське гівно бо, як кажуть, гроші не пахнуть.
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01.12.2025 21:15 Відповісти
 
 