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Танкер M/T Mersin, который часто посещал порт в Новороссийске, идет под воду у Сенегала. ВИДЕО

На кадрах, обнародованных в соцсетях, у берегов Сенегала под воду уходит танкер M/T Mersin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, танкер имеет связи с российской нефтяной торговлей: в августе он заходил в порт Тамань, после чего отправился в направлении Африки и долгое время стоял без движения.

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Инциденты с танкерами РФ, перевозящими российскую нефть, вызывают беспокойство из-за рисков, связанных со старением и ненадлежащим техническим состоянием судов так называемого "теневого флота".

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потопление (28) танкер (264) Сенегал (13)
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Топ комментарии
+42
Кацапи - це пліснява, яка паплюжить планету
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30.11.2025 15:58 Ответить
+35
Оце і є СПРАВЖНІ санкції.
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30.11.2025 16:00 Ответить
+30
А тут турки не зможуть врятувати танкер.
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30.11.2025 15:57 Ответить
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А тут турки не зможуть врятувати танкер.
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30.11.2025 15:57 Ответить
Хай звернуться до піратів Сомалі, вони усім допомагають звільнити трюми.
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30.11.2025 16:01 Ответить
А де врятували? Я шось пропустив? Невже ті, що ми недавно й...бнули дронами?
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30.11.2025 16:05 Ответить
пропустив, починаючі з того моменту, як турки рятували екіпаж крейсера Москва і того, що в Новоросійську кадри атаки причалів фільмували саме турки, екіпаж танкерів.
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30.11.2025 17:01 Ответить
Це мабуть, пригожин для ****** робить??
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30.11.2025 16:13 Ответить
"Алі, кат-та-строф! вах-вах-вах !"

з цього корита буде гарна основа для коралового рифа

.
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30.11.2025 16:49 Ответить
Нигру явно по душе.хоть какое то развлечение в море
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30.11.2025 18:32 Ответить
Сподівюсь, із екіпажем?
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30.11.2025 15:57 Ответить
Ще парочку потопити, і кожен хитрозроблений "оминач" санкцій тричі подумає перед тим, як "випадково" "дозаправитися" в параші...
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30.11.2025 16:19 Ответить
Кацапи - це пліснява, яка паплюжить планету
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30.11.2025 15:58 Ответить
"Людство має виблювати з себе росію - щоб не загинути від отруєння злом"
(С) Оксана Забужко
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01.12.2025 09:42 Ответить
Пішо на дозаправку крєйсєра мацква.
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30.11.2025 16:00 Ответить
Оце і є СПРАВЖНІ санкції.
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30.11.2025 16:00 Ответить
Санкції працюють!!!
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30.11.2025 16:03 Ответить
"Інциденти з танкерами РФ, що перевозять російську нафту, викликають занепокоєння через ризики, пов'язані зі старінням і неналежним технічним станом суден так званого "тіньового флоту". Джерело: https://censor.net/ua/v3587830
😁 👏👏👏👏👏👍 Епічно! Це ж саме і "азабочєнним" туркам ***** пояснити.
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30.11.2025 16:04 Ответить
Дорога Служба Божа!
Нічого вам не заважає також топити військові лоханки московитів в міжнародних водах.
все що стосується московіі є законною ціллю де б воно не було
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30.11.2025 16:05 Ответить
Mersin (|) !!!
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30.11.2025 16:05 Ответить
підводний танкер наутіліус -хкуйло -ліус
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30.11.2025 16:09 Ответить
"паслэдный раз ныряэм" - передає радист з танкера.
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30.11.2025 16:09 Ответить
Сенегальські морські партизани
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30.11.2025 16:10 Ответить
Єдиний шанс спасти планету Земля це затопити Москву.Знищити все під корінь
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30.11.2025 16:10 Ответить
Танкер M/T Mersin буде тепер підводним човном, щоб пришвартуватися і зустрітися із крейсером мацква!
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30.11.2025 16:12 Ответить
Ідем до дна - кричим ура - це добре
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30.11.2025 16:14 Ответить
в озвучку, я вкинув би городницького, в оригиналі ))
"В Сенегале, братцы, в Сенегале
Я такие видел чудеса.
Ох не слабо, братцы, ох не слабо!
Плеск волны, мелькание весла…
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла"
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30.11.2025 16:15 Ответить
"Усі там будем"(крейсер маскВа)
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30.11.2025 16:18 Ответить
Катастрофф. Яка прикра катастрофф.
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30.11.2025 16:20 Ответить
"Полундра!" - всі за борт,,,,,,
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30.11.2025 16:35 Ответить
І хто придумав, що гівно не тоне...
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30.11.2025 16:21 Ответить
Думаю його навмисно затоплють. Є така " опція " у компаній які хочуть позбутися старого металобрухту!!!!
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30.11.2025 16:28 Ответить
виплату "страховки" ніхто не відміняв....
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30.11.2025 16:36 Ответить
То якщо КАСКО у судновладця є, та той борт підпадає під умови страхування))
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30.11.2025 20:18 Ответить
Морськи страхови компаніі ніколи не виплатять страховку якщо судно було затоплено навмисно!!! Вони мають ціле агенство детективів для розкриття справ!!!!
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30.11.2025 21:32 Ответить
А ****. В штабі п'яний писарь перепутав і написав нове призначення "Падводная лотка".
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30.11.2025 16:42 Ответить
Там скоріш - падлодная водка))
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30.11.2025 20:55 Ответить
Це називається - превентивне утоплення . Щоб не чекати на український дрон .
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30.11.2025 16:48 Ответить
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30.11.2025 17:19 Ответить
Танкер турецький.
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30.11.2025 17:24 Ответить
І знов аварія у машинному відділенні - епідемія якась...😁
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30.11.2025 18:02 Ответить
Тут саме цікаве про суму страховки.
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30.11.2025 19:32 Ответить
"...а в Сенегале, братцы, в Сенегале
я такие видел чудеса..." (с)
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30.11.2025 19:16 Ответить
Крейсер М?
Флагман теневого флота?
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30.11.2025 19:31 Ответить
Пишуть всяку херню. Те що танкер належить до тіньового флоту зовсім не значить що він має якесь відношення до паРаші. Треба хоч трохи розбиратися в темі. Судно під флагом Панами, а хазяїва турки. Турки та греки найбільш продажні тварюки - продадуть все, тільки запропонуй правильну ціну. Ось вони в першу чергу і возять рашиське гівно бо, як кажуть, гроші не пахнуть.
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01.12.2025 21:15 Ответить
 
 