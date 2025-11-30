Танкер M/T Mersin, который часто посещал порт в Новороссийске, идет под воду у Сенегала. ВИДЕО
На кадрах, обнародованных в соцсетях, у берегов Сенегала под воду уходит танкер M/T Mersin.
Как сообщает Цензор.НЕТ, танкер имеет связи с российской нефтяной торговлей: в августе он заходил в порт Тамань, после чего отправился в направлении Африки и долгое время стоял без движения.
Инциденты с танкерами РФ, перевозящими российскую нефть, вызывают беспокойство из-за рисков, связанных со старением и ненадлежащим техническим состоянием судов так называемого "теневого флота".
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+42 Олексій Капуттскій
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з цього корита буде гарна основа для коралового рифа
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(С) Оксана Забужко
😁 👏👏👏👏👏👍 Епічно! Це ж саме і "азабочєнним" туркам ***** пояснити.
Нічого вам не заважає також топити військові лоханки московитів в міжнародних водах.
все що стосується московіі є законною ціллю де б воно не було
"В Сенегале, братцы, в Сенегале
Я такие видел чудеса.
Ох не слабо, братцы, ох не слабо!
Плеск волны, мелькание весла…
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла"
я такие видел чудеса..." (с)
Флагман теневого флота?