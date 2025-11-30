Танкер M/T Mersin, который часто посещал порт в Новороссийске, идет под воду у Сенегала. ВИДЕО

На кадрах, обнародованных в соцсетях, у берегов Сенегала под воду уходит танкер M/T Mersin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, танкер имеет связи с российской нефтяной торговлей: в августе он заходил в порт Тамань, после чего отправился в направлении Африки и долгое время стоял без движения.

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Инциденты с танкерами РФ, перевозящими российскую нефть, вызывают беспокойство из-за рисков, связанных со старением и ненадлежащим техническим состоянием судов так называемого "теневого флота".

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