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Новини Тіньовий флот Росії Вибухи на танкерах РФ
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Третій танкер, пов’язаний з перевезенням нафти РФ, постраждав від вибухів у морі

Нафтовий танкер Mersin

Нафтовий танкер під назвою Mersin зазнав зовнішніх ушкоджень біля узбережжя Сенегалу (Дакара) внаслідок вибухів 27 листопада.

Про це у понеділок, 1 грудня, повідомила турецька компанія Besiktas Shipping, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Згідно з заявою компанії, приблизно о 23:45 за Гринвічем 27 листопада, коли судно стояло на якорі біля Дакара, Сенегал, пролунали чотири зовнішні вибухи, в результаті яких морська вода потрапила в машинне відділення.

"Ситуацію негайно взяли під контроль, і ми підтверджуємо, що всі члени екіпажу у безпеці; постраждалих, жертв, забруднення немає. Судно залишається безпечним і стабільним і не становить жодних загроз для навігації чи безпеки для навколишнього середовища", - йдеться в повідомленні.

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Це вже третя надзвичайна ситуація з нафтоналивними суднами, що перевозили сировину й пальне з Росії, наголошує агентство Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Kpler, що спеціалізується на судноплавстві, танкер Mersin перевозив газойль. Цього року судно кілька разів заходило до російських портів.

За даними турецького видання Deniz Haber, нафтовий танкер M/T Mersin був підбитий українським безпілотником. Судно завдовжки 183 метри, завширшки 32 метри та вантажністю близько 50 000 тонн стало об'єктом атаки, бо перевозило російську нафту.

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Що передувало?

Дивіться також: Танкер M/T Mersin, що часто відвідував порт у Новоросійську, йде під воду біля Сенегалу. ВIДЕО

Автор: 

нафта (6614) Туреччина (3724) флот (493) танкер (566)
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Топ коментарі
+4
"Судно залишається безпечним і стабільним і не становить жодних загроз для навігації чи безпеки для навколишнього середовища"

Сподіваюся шо це все правда. Бо лежить на дні моря на глибині в 100 метрів. Стабільно, безпечно і без загроз для навігації.
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01.12.2025 16:38 Відповісти
+3
Не треба лякатися, це лиш епідемія!
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01.12.2025 16:35 Відповісти
+2
"судно перевозило кацапську нафту" - цього достатньо для накладення "санкцій"
Щодо морського права... Кацапи порушили всі можливі міжнародні норми, тому ми маємо відповідати дзеркально. "Підставляючи другу щоку" заради якихось принципів гуманізму війну не виграти.
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01.12.2025 17:47 Відповісти
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Не треба лякатися, це лиш епідемія!
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01.12.2025 16:35 Відповісти
ага ага. потєрь нєт
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01.12.2025 16:36 Відповісти
Азохенвей!
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01.12.2025 16:37 Відповісти
"Судно залишається безпечним і стабільним і не становить жодних загроз для навігації чи безпеки для навколишнього середовища"

Сподіваюся шо це все правда. Бо лежить на дні моря на глибині в 100 метрів. Стабільно, безпечно і без загроз для навігації.
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01.12.2025 16:38 Відповісти
безпеки для навколишнього середовища
Сказали ті, хто ту саму нафту, тільки у вигляді бензину, все одно спалять заради власного комфорту.
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01.12.2025 16:45 Відповісти
Це все добре. Але чи не буде юридичних проблем після атаки морських суден нейтральних країн в нейтральних водах? Є хто зі знавців морського права?
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01.12.2025 16:47 Відповісти
В 40-х минулого століття війна йшла всюди, без розбору нейтральні ці води чи ні.
До того ж, судно перевозило кацапську нафту, як пишуть у статті (Цього року судно кілька разів заходило до російських портів. Джерело: https://censor.net/ua/n3588006)
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01.12.2025 16:54 Відповісти
Ви помиляєтесь. Морські судна нейтральних країн не чіпали. Були винятки внаслідок помилок.
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01.12.2025 17:15 Відповісти
"судно перевозило кацапську нафту" - цього достатньо для накладення "санкцій"
Щодо морського права... Кацапи порушили всі можливі міжнародні норми, тому ми маємо відповідати дзеркально. "Підставляючи другу щоку" заради якихось принципів гуманізму війну не виграти.
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01.12.2025 17:47 Відповісти
Ахто сказав, шо це зробила Україна?
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01.12.2025 17:11 Відповісти
"біля Дакара, Сенегал, пролунали чотири зовнішні вибухи"
"За https://www.denizhaber.net/besiktas-denizcilikin-tankeri-senegal-aciklarinda-saldiriya-ugradi-haber-122556.htm даними турецького видання Deniz Haber, нафтовий танкер M/T Mersin був підбитий українським безпілотником"

як добре, що українські безпілотники вже вміють плавати на ТИСЯЧІ КМ від України і діставати москальські корита навіть так далеко😆😂🤣
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01.12.2025 16:47 Відповісти
Корыто турецкое. Может не стоит испытывать терпение склочного султана. Неужели каких-нибудь тупых и слабых стран не нашлось.
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01.12.2025 16:56 Відповісти
По- перше, танкери - не державна власність...
По-друге, танкер "підсанкційний" . Тобто, приватна структура порушила видану міжнародну заборону на обмеження комерційної діяльності...
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01.12.2025 17:09 Відповісти
Закони та санкції ЄС діють лише на території ЄС. Турецькі компанії не зобов'язані їх дотримуватися.
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01.12.2025 17:34 Відповісти
Ну то хай ті компанії подають до суду... От тільки ще треба довести, що Україна причетна до ударів... На ОФІЦІЙНОМУ рівні... Чи нададуть матеріальні докази нашої причетності...
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01.12.2025 17:38 Відповісти
Добре, якщо подадуть до суду, а не дадуть відповідь дзеркально.
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01.12.2025 17:40 Відповісти
"Давать" ХТО буде? Приватна компанія? Чим?
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01.12.2025 17:46 Відповісти
Ердоган дасть чим
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01.12.2025 17:47 Відповісти
А воно ЙОМУ треба? Узбеки кажуть: "Ішака в жертву Аллаху принести не можна... Але його вартість - так!"
Ердоган "дозволяє" своїм компаніям зароблять на війні, але сам - "в стороні"...
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01.12.2025 17:55 Відповісти
так Україна його і не підривала там! які можуть бути претензії до України?
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01.12.2025 17:24 Відповісти
лишилось ще 600
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01.12.2025 17:17 Відповісти
Решта може засумніватися, чи варто підставляти власну дупу за кацапську нафту.
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01.12.2025 17:50 Відповісти
І пішов слідом за всім відомим руським воєнним кораблем біля осторва зміїний - крейсером масковія! На дно всю цю чорну флотілію раши! До масковії, а екіпажі на концерти до кабздона!
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01.12.2025 17:36 Відповісти
 
 