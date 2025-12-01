Третій танкер, пов’язаний з перевезенням нафти РФ, постраждав від вибухів у морі
Нафтовий танкер під назвою Mersin зазнав зовнішніх ушкоджень біля узбережжя Сенегалу (Дакара) внаслідок вибухів 27 листопада.
Про це у понеділок, 1 грудня, повідомила турецька компанія Besiktas Shipping, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Згідно з заявою компанії, приблизно о 23:45 за Гринвічем 27 листопада, коли судно стояло на якорі біля Дакара, Сенегал, пролунали чотири зовнішні вибухи, в результаті яких морська вода потрапила в машинне відділення.
"Ситуацію негайно взяли під контроль, і ми підтверджуємо, що всі члени екіпажу у безпеці; постраждалих, жертв, забруднення немає. Судно залишається безпечним і стабільним і не становить жодних загроз для навігації чи безпеки для навколишнього середовища", - йдеться в повідомленні.
Це вже третя надзвичайна ситуація з нафтоналивними суднами, що перевозили сировину й пальне з Росії, наголошує агентство Bloomberg.
За даними аналітичної компанії Kpler, що спеціалізується на судноплавстві, танкер Mersin перевозив газойль. Цього року судно кілька разів заходило до російських портів.
За даними турецького видання Deniz Haber, нафтовий танкер M/T Mersin був підбитий українським безпілотником. Судно завдовжки 183 метри, завширшки 32 метри та вантажністю близько 50 000 тонн стало об'єктом атаки, бо перевозило російську нафту.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в Чорному морі горять два нафтові танкери, що входять до російського "тіньового флоту" й перебувають під західними санкціями. Туреччина заявила, що інциденти на суднах Kairos і Virat сталися внаслідок "зовнішньої дії".
- Згодом стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сподіваюся шо це все правда. Бо лежить на дні моря на глибині в 100 метрів. Стабільно, безпечно і без загроз для навігації.
Сказали ті, хто ту саму нафту, тільки у вигляді бензину, все одно спалять заради власного комфорту.
До того ж, судно перевозило кацапську нафту, як пишуть у статті (Цього року судно кілька разів заходило до російських портів. Джерело: https://censor.net/ua/n3588006)
Щодо морського права... Кацапи порушили всі можливі міжнародні норми, тому ми маємо відповідати дзеркально. "Підставляючи другу щоку" заради якихось принципів гуманізму війну не виграти.
"За https://www.denizhaber.net/besiktas-denizcilikin-tankeri-senegal-aciklarinda-saldiriya-ugradi-haber-122556.htm даними турецького видання Deniz Haber, нафтовий танкер M/T Mersin був підбитий українським безпілотником"
як добре, що українські безпілотники вже вміють плавати на ТИСЯЧІ КМ від України і діставати москальські корита навіть так далеко😆😂🤣
По-друге, танкер "підсанкційний" . Тобто, приватна структура порушила видану міжнародну заборону на обмеження комерційної діяльності...
Ердоган "дозволяє" своїм компаніям зароблять на війні, але сам - "в стороні"...