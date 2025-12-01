Третій танкер, пов’язаний з перевезенням нафти РФ, постраждав від вибухів у морі

Нафтовий танкер під назвою Mersin зазнав зовнішніх ушкоджень біля узбережжя Сенегалу (Дакара) внаслідок вибухів 27 листопада.

Про це у понеділок, 1 грудня, повідомила турецька компанія Besiktas Shipping, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Згідно з заявою компанії, приблизно о 23:45 за Гринвічем 27 листопада, коли судно стояло на якорі біля Дакара, Сенегал, пролунали чотири зовнішні вибухи, в результаті яких морська вода потрапила в машинне відділення.

"Ситуацію негайно взяли під контроль, і ми підтверджуємо, що всі члени екіпажу у безпеці; постраждалих, жертв, забруднення немає. Судно залишається безпечним і стабільним і не становить жодних загроз для навігації чи безпеки для навколишнього середовища", - йдеться в повідомленні.

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Це вже третя надзвичайна ситуація з нафтоналивними суднами, що перевозили сировину й пальне з Росії, наголошує агентство Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Kpler, що спеціалізується на судноплавстві, танкер Mersin перевозив газойль. Цього року судно кілька разів заходило до російських портів.

За даними турецького видання Deniz Haber, нафтовий танкер M/T Mersin був підбитий українським безпілотником. Судно завдовжки 183 метри, завширшки 32 метри та вантажністю близько 50 000 тонн стало об'єктом атаки, бо перевозило російську нафту.

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Що передувало?

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