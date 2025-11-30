Україна не здійснює жодних дій проти Казахстану, всі зусилля спрямовані на відсіч російської агресії, - МЗС
Жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін – усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії.
Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
Що відповіли у МЗС
Зазначається, що Україна "взяла до уваги занепокоєння Республіки Казахстан".
"Підкреслюємо, що жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін – усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії в межах реалізації гарантованого 51 статтею Статуту ООН права на самооборону",- сказано у заяві.
У відомстві зазначили, що у межах вивірених і стратегічно обґрунтованих оборонних операцій Сили оборони України системно послаблюють військово-промисловий потенціал агресора та позбавляють його засобів для ведення злочинної загарбницької війни та вбивства наших людей – Україна бʼє у відповідь на удари та атаки агресора.
"Вкотре наголошуємо, що єдиним фактором дестабілізації та причиною безпекових викликів у Чорноморському регіоні та за його межами залишається російська агресія", - наголосили в МЗС.
"На тлі сьогоднішніх занепокоєнь окремо звертаємо увагу на відсутність попередніх заяв казахської сторони на засудження ударів Російської Федерації по цивільних людях в Україні, житлових будинках, цивільній інфраструктурі та енергетичній системі нашої держави, зокрема підстанціях українських атомних електростанцій", - йдеться далі у заяві.
У Міністерстві зауважили, що лише позавчора Росія здійснила дев’ятигодинну комбіновану ракетно-дронову атаку проти України, внаслідок чого були вбиті та поранені цивільні люди, а без світла залишилися щонайменше 500 тисяч мешканців Києва та понад 100 тисяч мешканців Київської області.
"Закликаємо всі сторони спрямувати зусилля на примус агресора до якнайшвидшого припинення злочинної війни проти нашої держави та людей", - заявили у відомстві.
У МЗС також підтвердили "незмінну повагу до казахського народу та налаштованість на розвиток дружніх і прагматичних відносин із Республікою Казахстан, які відповідають рівню історично міцних звʼязків між нашими народами".
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в Чорному морі горять два нафтові танкери, що входять до російського "тіньового флоту" й перебувають під західними санкціями. Туреччина заявила, що інциденти на суднах Kairos і Virat сталися внаслідок "зовнішньої дії".
- Згодом стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ.
- Туреччина заявила про серйозне занепокоєння після атак 28 листопада на два танкери під прапором Гамбії в Чорному морі та наголосила на ризиках для безпеки й судноплавства.
- Своєю чергою Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську.
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Тварюки...
Індійським таксистам треба російське паливо? Будь ласочка, заганяйте свої танкери в Чорне море і фінансуйте війну проти України! Ми ж розуміємо, що нічого особистого, тільки бізнес! Вам треба гроші, а ми потерпим, ми вже звикли! Тепер Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську. І Міністерство закордонних справ Казахстану заявило, що ці дронові атаки стали вже третіми на об'єкт, який, за їх словами, є "виключно цивільним об'єктом, операція якого охороняється нормами міжнародного права". А житлові квартали украінськіх міст,дитсадочки. школи, лікарні, пологові будинки, по яким росія гатить кожного Божого дня--це хіба не цивільні об'єкти, які не мають охоронятися нормами міжнародного права? Щось я не пам'ятаю щоб Казахстан закликав росію припинити наносити удари по цивільним об'єктам в Украіні і припинити вбивство цивільного населення Украіни....Вони зараз нас закликають- бо це зараз б'є по іхнім заробіткам грошей і по іхнім єкономічним інтересам...
Я думаю, це була велика помилка - дозволити світові взути м'які капці, взяти пивка, сісти на диван і дивитися по тєліку, як нас вбивають. Бо коли ви зараз питаєте, чого раптом світ перестав перейматися нашими проблемами, то чого він має перейматися, якщо у нього все добре? Ви ж не звоните в ЖЕК, коли у вас є світло, вода, працюють ліфти? То чому очікувати цього від інших, якщо в них і так все добре? Для того, щоб світ нам допомагав, в нього треба забрати капці, вилити пиво і розбити шибку, щоб він ПОЧУВ, ВІДЧУВ, ЗРОЗУМІВ, чому ми вже стільки років кричимо у нього під вікнами. Через нашу війну голодують діти в Африці? Вибачте, але хто дав вам право ставити дітей Африки у вищий пріоритет, ніж українських, які гинуть під обстрілами?? Я ПРОТИ такої тупої дискримінації! Для мене українська дитина важливіша за будь кого в Африці, в тому числі за їхніх дітей. Так що ,х#й на ту Афріку !!!Через брак російської нафти в Індії меншими темпами ростиме ВВП? Так х#й на ту Індію!!! Зачепило фінансові інтереси Казахстану, менше будуть заробляти грошей через росію? Так х#й і на той Казахстан!!! Вибачте Казахстан, нічого особистого! Ви думали в цій війні ляпаси буде отримувати тільки Україна?
Може тоді ці панове задумаються, як припинити війну, а не тупо лизатимуться з путіним і багатітимуть на нашому горі. Атака на російські танкери і Черноморські нафтові термінали виправдана і такі атаки мають продовжуватися.!!!! Незалежно, від приналежності суден і хто є співвласником терміналів і вантажу.... І незалежно від інтересів наших партнерів. У нас війна чорти забирай , і наш національний інтерес має бути ПРІОРИТЕТНИМ !!!!
ЗАКРИТИ Чорне море для росії - це НАЙКРАЩІ санкції, які тільки можуть бути. І ми маємо це робити, щоб вижити. Всі, кому не подобається - хай ідуть до путіна і вимагають від нього закінчити війну і звільнити українські землі. Якщо не хочуть цього робити, або бояться- то нехай тоді мовчки йдуть слідом за руським кораблем.... Тільки так!
А 2 недели назад подписали договор о стратегическом сотрудничестве между рф и казахстаном. Похоже казахи сделали свой выбор...