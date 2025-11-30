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Україна не здійснює жодних дій проти Казахстану, всі зусилля спрямовані на відсіч російської агресії, - МЗС

МЗС анонсувало відкриття нових консульств

Жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін – усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії.

Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відповіли у МЗС

Зазначається, що Україна "взяла до уваги занепокоєння Республіки Казахстан".

"Підкреслюємо, що жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін – усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії в межах реалізації гарантованого 51 статтею Статуту ООН права на самооборону",- сказано у заяві.

У відомстві зазначили, що у межах вивірених і стратегічно обґрунтованих оборонних операцій Сили оборони України системно послаблюють військово-промисловий потенціал агресора та позбавляють його засобів для ведення злочинної загарбницької війни та вбивства наших людей – Україна бʼє у відповідь на удари та атаки агресора.

"Вкотре наголошуємо, що єдиним фактором дестабілізації та причиною безпекових викликів у Чорноморському регіоні та за його межами залишається російська агресія", - наголосили в МЗС.

"На тлі сьогоднішніх занепокоєнь окремо звертаємо увагу на відсутність попередніх заяв казахської сторони на засудження ударів Російської Федерації по цивільних людях в Україні, житлових будинках, цивільній інфраструктурі та енергетичній системі нашої держави, зокрема підстанціях українських атомних електростанцій", - йдеться далі у заяві.

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У Міністерстві зауважили, що лише позавчора Росія здійснила дев’ятигодинну комбіновану ракетно-дронову атаку проти України, внаслідок чого були вбиті та поранені цивільні люди, а без світла залишилися щонайменше 500 тисяч мешканців Києва та понад 100 тисяч мешканців Київської області.

"Закликаємо всі сторони спрямувати зусилля на примус агресора до якнайшвидшого припинення злочинної війни проти нашої держави та людей", - заявили у відомстві. 

У МЗС також підтвердили "незмінну повагу до казахського народу та налаштованість на розвиток дружніх і прагматичних відносин із Республікою Казахстан, які відповідають рівню історично міцних звʼязків між нашими народами".

Що передувало?

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Автор: 

Казахстан (903) МЗС (4343)
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Топ коментарі
+22
Щось не пригадую, щоб офіційний Казахстан так переймався геноцидом української нації розв'язаного рашистами, як переймається смердючими ржавими коритами недоімперії.
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30.11.2025 22:17 Відповісти
+19
Краще б той Казахстан замислився: а чи не будуть вони наступні в черзі на москаляче асвабаждєніє?
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30.11.2025 22:16 Відповісти
+14
Как-то так - Не транспортируйте нефть через рашку и будет вам счастье.
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30.11.2025 22:11 Відповісти
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Как-то так - Не транспортируйте нефть через рашку и будет вам счастье.
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30.11.2025 22:11 Відповісти
Наші грамотєї могли не сюсюкати до казахів, а вимагати нехай просять своїх господарів у Китаї тиснути на рашку для припинення війни.
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01.12.2025 00:15 Відповісти
Ну взагалі то вони у чомусь праві - яким чином і для чого ще не перекрит отий нафтопровід дружба. Чому гнида перекачує нафту вбивць українців через Україну, а сам топить танкери. Щось тут, у цій "головоломці", не складається.
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01.12.2025 02:14 Відповісти
На 💯%‼️🇺🇦❤️🇪🇺💯⚔️⚒👌✌️👏🤝💪👍✊🫡🇪🇺❤️🇺🇦‼️
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30.11.2025 22:13 Відповісти
Краще б той Казахстан замислився: а чи не будуть вони наступні в черзі на москаляче асвабаждєніє?
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30.11.2025 22:16 Відповісти
Навряд, казахів Китай оберігає.
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30.11.2025 22:48 Відповісти
А віра тому Китаєві є?
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30.11.2025 22:48 Відповісти
То вже інше питання)
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30.11.2025 22:54 Відповісти
А мені здається, віра така ж, як і москаляндії.
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30.11.2025 22:56 Відповісти
Через Азербайджан. І буде вам щастя, казахи.
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30.11.2025 22:16 Відповісти
Це не всі казахи сказали а лише пропутінські бомжі ..які при владі
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30.11.2025 22:16 Відповісти
Щось не пригадую, щоб офіційний Казахстан так переймався геноцидом української нації розв'язаного рашистами, як переймається смердючими ржавими коритами недоімперії.
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30.11.2025 22:17 Відповісти
Чувак, у них кордон з рашкою і китаєм. Це політика, всі думають про свою дупу в першу чергу.
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01.12.2025 00:24 Відповісти
Перша адекватна заява МЗС України за війну бо зрадник Елдак свого носа вже не суне.
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30.11.2025 22:21 Відповісти
Ще казахи нам вказуватимуть, куди стріляти. І турки писок скривили. На заході угри зі словаками демонструють ворожість в енергетичній сфері. На півночі - білокацапи арєшнікі виминають. Оточили демони з усіх сторін. А у нас - 5 АЕС як аргумент на найкритичніший час. Нам втрачати немає чого. Здохнуть усі від Уралу до Біскайської затоки. Про це слід попередити усіх ворогів і союзників. Світ боїться божевільних.
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30.11.2025 22:23 Відповісти
Без згоди (та хоча б і мовчазної) Туреччини - ЗСУ 2 танкери за 70км від узбережжя країни НАТО не вальнули би. Бо це, нагадую, "зона виняткових економічних інтересів" (200км від суходолу).
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01.12.2025 09:28 Відповісти
А ці суки косоокі хоч раз висловили протест підорашці? Засудили війну? Наклали санкції на агресора? Ні. Вони йому допомагають підсануційні товари отримувати і нафту через його термінали на експорт женуть.

Тварюки...
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30.11.2025 22:27 Відповісти
Не плюйтесь у всі сторони , бо можете в себе попасти .Казахи, народ , як ніхто з бувших краін СНД , крім краін Балтіі , так палко нас не підтримує. У всіх групах у ФБ чи на Ютуб просто море підтримки ! Жодного разу не читала від казахів , що вони за рашистів . Друзів треба цінувати !
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30.11.2025 23:45 Відповісти
Щонайменше 529 казахів підписали контракт з армією рф. Серед полонених попадались казахи.
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01.12.2025 00:26 Відповісти
Так тут же ж про верхівку йдеться. Прості люди, звісно, мають різні думки.
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01.12.2025 08:58 Відповісти
Так вишукано послати на хєр можуть тільки дипломати
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30.11.2025 22:33 Відповісти
Я б відділяла владну верхівку і звичайних казахів, бо саме останні палко підтримують українців, на відміну від влади.
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30.11.2025 22:53 Відповісти
Там така ж ситуація, що і в Україні (де будь-який хєрограй чи "червоний директор" у президентському кріслі якимось дивним чином стає бандерівцем та націоналістом) - будь-який "палкий підтримувальник" будь-чого, коли потрапляє у владу, одразу стає "лизальником дуп кацапії та кєтаю". Місце країни на карті - примушує.
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01.12.2025 09:32 Відповісти
Щас
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30.11.2025 23:09 Відповісти
Зачем вообще обращать внимание на этот ордынский совок. Украина Европа и крапка.
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30.11.2025 23:15 Відповісти
У Казахстану була не одна нагода (і буде ще не одна нагода) завершити цю війну (а з нею і атаки на нафтовий транспорт та інфраструктуру), адже плешивий російський головдід не раз навідувався (і буде ще навідуватися) на казахську землю.
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30.11.2025 23:26 Відповісти
Коли ми потужно балаболимо, що це ми..... навіщо.... всі і так все знають....
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30.11.2025 23:40 Відповісти
Більш того, є дані, що Казахстан допомагав обходити санкції.
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01.12.2025 01:14 Відповісти
А можна було б відповісти в дусі типу: "Це не ми, це росія сама себе обстрілює"
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01.12.2025 01:17 Відповісти
Казахські баї стривожилися . Окрім нафти хай згадають свої сірі схеми по забезпеченню отбРосії товарами
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01.12.2025 05:55 Відповісти
Ми зробили нашу війну дуже комфортною для світу. Врахували всі інтереси. Діяли зважено і розсудливо. Африці нема чого їсти і діти Африки потребують краденої української пшениці з окупованих територій? Будь ласочка! Везіть, на здоров'ячко!! Це нічого, що українські діти гинуть під обстрілами, головне, щоб африканські діти не голодували!
Індійським таксистам треба російське паливо? Будь ласочка, заганяйте свої танкери в Чорне море і фінансуйте війну проти України! Ми ж розуміємо, що нічого особистого, тільки бізнес! Вам треба гроші, а ми потерпим, ми вже звикли! Тепер Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську. І Міністерство закордонних справ Казахстану заявило, що ці дронові атаки стали вже третіми на об'єкт, який, за їх словами, є "виключно цивільним об'єктом, операція якого охороняється нормами міжнародного права". А житлові квартали украінськіх міст,дитсадочки. школи, лікарні, пологові будинки, по яким росія гатить кожного Божого дня--це хіба не цивільні об'єкти, які не мають охоронятися нормами міжнародного права? Щось я не пам'ятаю щоб Казахстан закликав росію припинити наносити удари по цивільним об'єктам в Украіні і припинити вбивство цивільного населення Украіни....Вони зараз нас закликають- бо це зараз б'є по іхнім заробіткам грошей і по іхнім єкономічним інтересам...
Я думаю, це була велика помилка - дозволити світові взути м'які капці, взяти пивка, сісти на диван і дивитися по тєліку, як нас вбивають. Бо коли ви зараз питаєте, чого раптом світ перестав перейматися нашими проблемами, то чого він має перейматися, якщо у нього все добре? Ви ж не звоните в ЖЕК, коли у вас є світло, вода, працюють ліфти? То чому очікувати цього від інших, якщо в них і так все добре? Для того, щоб світ нам допомагав, в нього треба забрати капці, вилити пиво і розбити шибку, щоб він ПОЧУВ, ВІДЧУВ, ЗРОЗУМІВ, чому ми вже стільки років кричимо у нього під вікнами. Через нашу війну голодують діти в Африці? Вибачте, але хто дав вам право ставити дітей Африки у вищий пріоритет, ніж українських, які гинуть під обстрілами?? Я ПРОТИ такої тупої дискримінації! Для мене українська дитина важливіша за будь кого в Африці, в тому числі за їхніх дітей. Так що ,х#й на ту Афріку !!!Через брак російської нафти в Індії меншими темпами ростиме ВВП? Так х#й на ту Індію!!! Зачепило фінансові інтереси Казахстану, менше будуть заробляти грошей через росію? Так х#й і на той Казахстан!!! Вибачте Казахстан, нічого особистого! Ви думали в цій війні ляпаси буде отримувати тільки Україна?
Може тоді ці панове задумаються, як припинити війну, а не тупо лизатимуться з путіним і багатітимуть на нашому горі. Атака на російські танкери і Черноморські нафтові термінали виправдана і такі атаки мають продовжуватися.!!!! Незалежно, від приналежності суден і хто є співвласником терміналів і вантажу.... І незалежно від інтересів наших партнерів. У нас війна чорти забирай , і наш національний інтерес має бути ПРІОРИТЕТНИМ !!!!
ЗАКРИТИ Чорне море для росії - це НАЙКРАЩІ санкції, які тільки можуть бути. І ми маємо це робити, щоб вижити. Всі, кому не подобається - хай ідуть до путіна і вимагають від нього закінчити війну і звільнити українські землі. Якщо не хочуть цього робити, або бояться- то нехай тоді мовчки йдуть слідом за руським кораблем.... Тільки так!
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01.12.2025 06:07 Відповісти
Казахстан очень помогает кремлевским террористам в обходе внешнеторговых санкций ...

А 2 недели назад подписали договор о стратегическом сотрудничестве между рф и казахстаном. Похоже казахи сделали свой выбор...
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01.12.2025 06:59 Відповісти
 
 