Украина не предпринимает никаких действий против Казахстана, все усилия направлены на отражение российской агрессии, - МИД

МИД анонсировало открытие новых консульств

Никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон – все усилия Украины направлены на отражение полномасштабной российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Что ответили в МИД

Отмечается, что Украина "приняла во внимание обеспокоенность Республики Казахстан".

"Подчеркиваем, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон – все усилия Украины направлены на отражение полномасштабной российской агрессии в рамках реализации гарантированного 51 статьей Устава ООН права на самооборону", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в рамках выверенных и стратегически обоснованных оборонных операций Силы обороны Украины системно ослабляют военно-промышленный потенциал агрессора и лишают его средств для ведения преступной захватнической войны и убийства наших людей – Украина наносит ответные удары и атаки агрессора.

"В очередной раз подчеркиваем, что единственным фактором дестабилизации и причиной вызовов безопасности в Черноморском регионе и за его пределами остается российская агрессия", - подчеркнули в МИД.

"На фоне сегодняшних опасений отдельно обращаем внимание на отсутствие предварительных заявлений казахской стороны с осуждением ударов Российской Федерации по гражданским людям в Украине, жилым домам, гражданской инфраструктуре и энергетической системе нашего государства, в частности подстанциям украинских атомных электростанций", - говорится далее в заявлении.

В Министерстве отметили, что только позавчера Россия осуществила девятичасовую комбинированную ракетно-дроновую атаку против Украины, в результате которой были убиты и ранены гражданские люди, а без света остались не менее 500 тысяч жителей Киева и более 100 тысяч жителей Киевской области.

"Призываем все стороны направить усилия на принуждение агрессора к скорейшему прекращению преступной войны против нашего государства и народа", - заявили в ведомстве. 

В МИД также подтвердили "неизменное уважение к казахскому народу и настроенность на развитие дружественных и прагматичных отношений с Республикой Казахстан, которые соответствуют уровню исторически прочных связей между нашими народами".

Что предшествовало?

Казахстан (791) МИД (7154)
Топ комментарии
+3
Как-то так - Не транспортируйте нефть через рашку и будет вам счастье.
30.11.2025 22:11 Ответить
+1
Краще б той Казахстан замислився: а чи не будуть вони наступні в черзі на москаляче асвабаждєніє?
30.11.2025 22:16 Ответить
+1
Через Азербайджан. І буде вам щастя, казахи.
30.11.2025 22:16 Ответить
