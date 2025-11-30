Украина не предпринимает никаких действий против Казахстана, все усилия направлены на отражение российской агрессии, - МИД

Никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон – все усилия Украины направлены на отражение полномасштабной российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что ответили в МИД

Отмечается, что Украина "приняла во внимание обеспокоенность Республики Казахстан".

"Подчеркиваем, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон – все усилия Украины направлены на отражение полномасштабной российской агрессии в рамках реализации гарантированного 51 статьей Устава ООН права на самооборону", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в рамках выверенных и стратегически обоснованных оборонных операций Силы обороны Украины системно ослабляют военно-промышленный потенциал агрессора и лишают его средств для ведения преступной захватнической войны и убийства наших людей – Украина наносит ответные удары и атаки агрессора.

"В очередной раз подчеркиваем, что единственным фактором дестабилизации и причиной вызовов безопасности в Черноморском регионе и за его пределами остается российская агрессия", - подчеркнули в МИД.

"На фоне сегодняшних опасений отдельно обращаем внимание на отсутствие предварительных заявлений казахской стороны с осуждением ударов Российской Федерации по гражданским людям в Украине, жилым домам, гражданской инфраструктуре и энергетической системе нашего государства, в частности подстанциям украинских атомных электростанций", - говорится далее в заявлении.

Читайте также: Россия остановила экспорт нефти через порт Новороссийск после атаки БПЛА, - Reuters

В Министерстве отметили, что только позавчера Россия осуществила девятичасовую комбинированную ракетно-дроновую атаку против Украины, в результате которой были убиты и ранены гражданские люди, а без света остались не менее 500 тысяч жителей Киева и более 100 тысяч жителей Киевской области.

"Призываем все стороны направить усилия на принуждение агрессора к скорейшему прекращению преступной войны против нашего государства и народа", - заявили в ведомстве.

В МИД также подтвердили "неизменное уважение к казахскому народу и настроенность на развитие дружественных и прагматичных отношений с Республикой Казахстан, которые соответствуют уровню исторически прочных связей между нашими народами".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Черном море горят два нефтяных танкера, входящих в российский "теневой флот" и находящихся под западными санкциями. Турция заявила, что инциденты на судах Kairos и Virat произошли в результате "внешнего воздействия".

Впоследствии стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ.

Турция заявила о серьезной обеспокоенности после атак 28 ноября на два танкера под флагом Гамбии в Черном море и подчеркнула риски для безопасности и судоходства.

В свою очередь Казахстан призвал Украину прекратить атаки на Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в российском Новороссийске.

Читайте также: Беспилотники атаковали нефтяной терминал в Новороссийске: возник пожар на крупном экспортном хабе. ВИДЕО