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Новости Фото Теневой флот России
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МИД Украины об атаке на танкер РФ в Черном море: "Опровергаем любые обвинения". ФОТОРЕПОРТАЖ

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина не причастна к инциденту с российским танкером Midvolga 2, который сообщил о якобы нападении в Черном море.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Танкер, следовавший из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, сообщил об атаке на расстоянии 80 миль от побережья Турции. По данным Главного управления по морским делам Турции, на борту было 13 членов экипажа, пострадавших нет, а поврежденное судно направляется в порт Синоп.

В соцсетях опубликовали фото, на которых видны возможные повреждения корпуса. Турецкая сторона подтвердила, что двигатели остались исправными, и танкер смог продолжить движение.

танкер
Фото: ASTRA
танкер
Фото: ASTRA
танкер
Фото: ASTRA
танкер
Фото: ASTRA

"Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые подобные обвинения, выдвинутые российской пропагандой. Кроме того, якобы маршрут из России в Грузию через СЭЗ Турции не имеет смысла и намекает на то, что Россия, возможно, все это инсценировала", - заявил Тихий.

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Что предшествовало?

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Автор: 

МИД (7077) танкер (264) Тихий Георгий (87)
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Топ комментарии
+16
Все правильно. Це зробили чайки. Навіть видно сліди від дзьобів і все засране.
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02.12.2025 15:57 Ответить
+15
це не ми
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02.12.2025 15:53 Ответить
+15
як сказав якось куйло-"якісь зелені чоловічкиа куй його знає чиї, але це не мої"
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02.12.2025 15:53 Ответить
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це не ми
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02.12.2025 15:53 Ответить
як сказав якось куйло-"якісь зелені чоловічкиа куй його знає чиї, але це не мої"
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02.12.2025 15:53 Ответить
і - спитайте у *****, він сам розповідав, що в нього є, може знову пішли на учєнія і заблукали.
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02.12.2025 23:17 Ответить
Нас там нет.
Може то Зинка?
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02.12.2025 15:55 Ответить
Все правильно. Це зробили чайки. Навіть видно сліди від дзьобів і все засране.
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02.12.2025 15:57 Ответить
А ви докажіть...
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02.12.2025 16:00 Ответить
Я відразу подумала: а що то за маршрут такий- з росії до Грузії аж таким колом через турецькі води? Мабуть, хотіли на дурницю збити чималі страхові виплати за старий,роздовбаний танкер. Бо утилізувати старе корито стане дорожче,ніж воно коштує.Певно, ідея народилася щойно, після наших операцій на двох танкерах.
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02.12.2025 16:39 Ответить
ай я яй а кто ето сдєлал🙃
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02.12.2025 16:51 Ответить
А нахера ми виправдовуємось? Навпаки потрібно звинуватити що танкер зайшов в зону бойових дій і перевозив іранських найманців і зброю прикриваючись краденим в України соняшниковою олією.
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02.12.2025 17:03 Ответить
А чого віднікуватися? Це ж парашний танкер, тобто законна ціль.
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02.12.2025 17:04 Ответить
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02.12.2025 17:04 Ответить
Оце правильно. Нас там нє било.
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02.12.2025 17:09 Ответить
Там були тільки кацапській міни, якими вони засрали Чорне море.
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02.12.2025 19:01 Ответить
Круглі дірки діаметром 7-10мм під нахилом в горизонтальній палубі, з загнутим всередину корпусу металом? Купа цяток від непробиття легкими пулями палуби? Так-так, це БЕК з 250-кг БЧ в бочину лупонув...

Я не експерт і особисто в палубу танкерів не стріляв, але щось мені підказує на розстріл кулеметом ПКМ з гвинтокрила. Українських гвинтокрилів там апріорі немає. Зате дуже близько засрашинські військові бази.
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02.12.2025 17:13 Ответить
В айсберг впилявся!!
І взагалі, Вайсберг це явно зі свити міндіча-мідаса, всі претензії Ізраїлю
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02.12.2025 17:37 Ответить
боевые комары протаранили😀
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02.12.2025 17:46 Ответить
Насилу навчились, що це не ми, нас там не було, а ви доведіть
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02.12.2025 18:40 Ответить
Це літаки Ліхтенштейну тренувались. Нарешті в Україні навчились вимовляти фразу - "Це не ми і нас там не було".
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02.12.2025 19:14 Ответить
 
 