МИД Украины об атаке на танкер РФ в Черном море: "Опровергаем любые обвинения". ФОТОРЕПОРТАЖ
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина не причастна к инциденту с российским танкером Midvolga 2, который сообщил о якобы нападении в Черном море.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Танкер, следовавший из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, сообщил об атаке на расстоянии 80 миль от побережья Турции. По данным Главного управления по морским делам Турции, на борту было 13 членов экипажа, пострадавших нет, а поврежденное судно направляется в порт Синоп.
В соцсетях опубликовали фото, на которых видны возможные повреждения корпуса. Турецкая сторона подтвердила, что двигатели остались исправными, и танкер смог продолжить движение.
"Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые подобные обвинения, выдвинутые российской пропагандой. Кроме того, якобы маршрут из России в Грузию через СЭЗ Турции не имеет смысла и намекает на то, что Россия, возможно, все это инсценировала", - заявил Тихий.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Черном море горят два нефтяных танкера, входящих в российский "теневой флот" и находящихся под западными санкциями. Турция заявила, что инциденты на судах Kairos и Virat произошли в результате "внешнего воздействия".
- Впоследствии стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ.
- Турция заявила о серьезной обеспокоенности после атак 28 ноября на два танкера под флагом Гамбии в Черном море и подчеркнула риски для безопасности и судоходства.
- В свою очередь Казахстан призвал Украину прекратить атаки на Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в российском Новороссийске.
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Може то Зинка?
Я не експерт і особисто в палубу танкерів не стріляв, але щось мені підказує на розстріл кулеметом ПКМ з гвинтокрила. Українських гвинтокрилів там апріорі немає. Зате дуже близько засрашинські військові бази.
І взагалі, Вайсберг це явно зі свити міндіча-мідаса, всі претензії Ізраїлю