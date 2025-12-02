РУС
2 090 25

Путин угрожает "отрезать Украину от моря", если Киев продолжит атаковать суда РФ в Черном море

Владимир Путин

Диктатор Путин пригрозил, что если атаки на танкеры в Черном море продолжатся, то РФ "рассмотрит возможность ответных мер" и может "отрезать Украину от моря".

Как передает Цензор.НЕТ, его заявления цитируют росСМИ.

Угрозы Путина

По словам главы Кремля, такие удары являются "пиратством", а Россия в ответ на атаки на танкеры в Черном море усилит удары по украинским портам и судам, входящим в них.

"Если атаки на танкеры будут продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов стран, которые помогают Украине. Надеюсь, что Киев и те, кто стоит за его спиной, подумают, стоит ли продолжать атаки на суда в Черном море".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины об атаке на танкер РФ в Черном море: "Опровергаем любые обвинения". ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третий танкер, связанный с перевозкой нефти РФ, пострадал от взрывов в море

Путин

Автор: 

путин владимир (32497) россия (98218) танкер (175)
+2
А до тепер смоктав пальці на ногах, та під хвостом собі нюхав, а відрізати не бажав.
показать весь комментарий
02.12.2025 17:53 Ответить
+2
Госпаде - він грозиться кожні 2 дні

Почав в 2007 в Мюнхені і до тепер корчить із себе ЦАБЕ.

Якщо його слухати то він уже мав бути в березні 2022 в Ужгороді
показать весь комментарий
02.12.2025 17:55 Ответить
+1
Туреччина заявила про серйозне занепокоєння після атак 28 листопада на два танкери під прапором Гамбії в Чорному морі та наголосила на ризиках для безпеки й судноплавства. Джерело: https://censor.net/ua/n3588265
====================
корита під прапором Гамбії, а занепокоєна Туреччина! А кацапи прамо біснуються-так за Гамбію переживають...Дивина та й годі.
показать весь комментарий
02.12.2025 17:55 Ответить
От підле )(уйло! Хоче море в океан спустити!
показать весь комментарий
02.12.2025 17:52 Ответить
схоже Оманській Гниді поставили задачу здати Одеську область
показать весь комментарий
02.12.2025 17:53 Ответить
аби щось висрати?
показать весь комментарий
02.12.2025 18:04 Ответить
О как! Піратство значіть! Благородним товаріщям такую подлость дєлают...
показать весь комментарий
02.12.2025 17:54 Ответить
Ссиканув?
показать весь комментарий
02.12.2025 17:54 Ответить
Та мля, шоб міг - давно вже відрізав... на якого трампа це все розраховано?
показать весь комментарий
02.12.2025 17:55 Ответить
отсосеш на старість перед смертю.
показать весь комментарий
02.12.2025 17:55 Ответить
та вже намагався відрізати, головний флагман відрізал на дні мідіями поріс.
показать весь комментарий
02.12.2025 17:58 Ответить
пуйло
Якщо українці викопали Чорне море і їх спробують відрізати від води - то вони ж можуть його і назад засипати!
показать весь комментарий
02.12.2025 17:58 Ответить
А до цього не хотів відрізать, і Київ за 3 дні не хотів, благародньій рьіцарь.
показать весь комментарий
02.12.2025 18:00 Ответить
відрізалка не виросла.

а ще різниця в тому що ми експортуємо зерно - а це продовольча безпека світу.
показать весь комментарий
02.12.2025 18:01 Ответить
Твої ,маразматику, "одрізалки" від Чорного моря, лежать на дні того ж моря і годують місцевих бичків.
показать весь комментарий
02.12.2025 18:01 Ответить
УВЕСЬ чорноморський флот підоросії разом з портами, мають бути знищений до останньої одиниці...!!!
Усі кораблі, що заходять в підороські порти під різними прапорами мають бути знищені, як пособники тероризму та війн в УКРАЇНІ, а інформація про пособництво у війні та фінансування тероризму має бути доведено до відома перших осіб цих держав, безапеляційно...!!!
Повне знищення підороського флоту у Чорному морі, це ключ до перемоги України та позбавлення підоросії до виходу у Середземне море та до країн Азії та Європи...!!!
ЦЕ БУДЕ ЇХНІЙ КІНЕЦЬ у Чорноморї...!!!
показать весь комментарий
02.12.2025 18:01 Ответить
Помажте йому губи тим, як його називають
показать весь комментарий
02.12.2025 18:03 Ответить
***** ПІШОВ РАЗОМ З КАЗАХАМИ !!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
02.12.2025 18:05 Ответить
Тому точно потрібно продовжувати бити по танкерах та нафтових терміналах у Чорному морі. В нас небагато діючих портів. І їх набагато легше захистити від атак ніж енергетику, бо якщо кацапи будуть концентруватися на портах, то це однозначно відтягне значну частину їхніх ресурсів від енергетики
показать весь комментарий
02.12.2025 18:05 Ответить
Тварина,яйця у себе відріж.
Якщо упирю щось не подобається,значить все правильно робиться.Ще новоросійську бухту з чорноморською флотилією випалити і Чорне море вільне для мореплавання для всіх цивілізованих держав.
показать весь комментарий
02.12.2025 18:06 Ответить
Ой бл*дь, відріже воно...
показать весь комментарий
02.12.2025 18:07 Ответить
І що цікаво, оті пєдолєвацькі європейці, досі дуже сцикують ці нікчемні понти...
От крейсер Москва не дасть збрехати.
показать весь комментарий
02.12.2025 18:08 Ответить
Танкери під санкціями - чого його так коробить?
показать весь комментарий
02.12.2025 18:08 Ответить
Руські не такі, вони не пірати, а "флібустьєри"..))
показать весь комментарий
02.12.2025 18:08 Ответить
"нам своє робить", в т.ч. знищувати підсанкційні корита.
показать весь комментарий
02.12.2025 18:10 Ответить
 
 