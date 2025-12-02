Путин угрожает "отрезать Украину от моря", если Киев продолжит атаковать суда РФ в Черном море
Диктатор Путин пригрозил, что если атаки на танкеры в Черном море продолжатся, то РФ "рассмотрит возможность ответных мер" и может "отрезать Украину от моря".
Как передает Цензор.НЕТ, его заявления цитируют росСМИ.
Угрозы Путина
По словам главы Кремля, такие удары являются "пиратством", а Россия в ответ на атаки на танкеры в Черном море усилит удары по украинским портам и судам, входящим в них.
"Если атаки на танкеры будут продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов стран, которые помогают Украине. Надеюсь, что Киев и те, кто стоит за его спиной, подумают, стоит ли продолжать атаки на суда в Черном море".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Черном море горят два нефтяных танкера, входящих в российский "теневой флот" и находящихся под западными санкциями. Турция заявила, что инциденты на судах Kairos и Virat произошли в результате "внешнего воздействия".
- Впоследствии стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ.
- Турция заявила о серьезной обеспокоенности после атак 28 ноября на два танкера под флагом Гамбии в Черном море и подчеркнула риски для безопасности и судоходства.
- В свою очередь Казахстан призвал Украину прекратить атаки на Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в российском Новороссийске.
Почав в 2007 в Мюнхені і до тепер корчить із себе ЦАБЕ.
Якщо його слухати то він уже мав бути в березні 2022 в Ужгороді
====================
корита під прапором Гамбії, а занепокоєна Туреччина! А кацапи прамо біснуються-так за Гамбію переживають...Дивина та й годі.
Якщо українці викопали Чорне море і їх спробують відрізати від води - то вони ж можуть його і назад засипати!
а ще різниця в тому що ми експортуємо зерно - а це продовольча безпека світу.
Усі кораблі, що заходять в підороські порти під різними прапорами мають бути знищені, як пособники тероризму та війн в УКРАЇНІ, а інформація про пособництво у війні та фінансування тероризму має бути доведено до відома перших осіб цих держав, безапеляційно...!!!
Повне знищення підороського флоту у Чорному морі, це ключ до перемоги України та позбавлення підоросії до виходу у Середземне море та до країн Азії та Європи...!!!
ЦЕ БУДЕ ЇХНІЙ КІНЕЦЬ у Чорноморї...!!!
Якщо упирю щось не подобається,значить все правильно робиться.Ще новоросійську бухту з чорноморською флотилією випалити і Чорне море вільне для мореплавання для всіх цивілізованих держав.
От крейсер Москва не дасть збрехати.