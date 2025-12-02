Путин угрожает "отрезать Украину от моря", если Киев продолжит атаковать суда РФ в Черном море

Диктатор Путин пригрозил, что если атаки на танкеры в Черном море продолжатся, то РФ "рассмотрит возможность ответных мер" и может "отрезать Украину от моря".

Как передает Цензор.НЕТ, его заявления цитируют росСМИ.

Угрозы Путина

По словам главы Кремля, такие удары являются "пиратством", а Россия в ответ на атаки на танкеры в Черном море усилит удары по украинским портам и судам, входящим в них.

"Если атаки на танкеры будут продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов стран, которые помогают Украине. Надеюсь, что Киев и те, кто стоит за его спиной, подумают, стоит ли продолжать атаки на суда в Черном море".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Черном море горят два нефтяных танкера, входящих в российский "теневой флот" и находящихся под западными санкциями. Турция заявила, что инциденты на судах Kairos и Virat произошли в результате "внешнего воздействия".

Впоследствии стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ.

Турция заявила о серьезной обеспокоенности после атак 28 ноября на два танкера под флагом Гамбии в Черном море и подчеркнула риски для безопасности и судоходства.

В свою очередь Казахстан призвал Украину прекратить атаки на Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в российском Новороссийске.

