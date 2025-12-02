РУС
740 6

Путин своими заявлениями подтверждает нежелание завершать войну, - Сибига

Андрей, Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент РФ Владимир Путин уже второй день подряд делает публичные заявления, свидетельствующие о его нежелании прекращать агрессию против Украины.

Об этом глава МИД написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Угрозы в отношении портов и судоходства

Сибига отметил, что после заявлений о готовности "бороться в течение зимы", Путин на этот раз высказал угрозы морским портам и свободе судоходства, которые в первую очередь касаются Одессы.

Министр подчеркнул, что такие угрозы звучат на фоне того, что Одесса является важным элементом внимания в международных переговорах, в частности и в комментариях президента США Дональда Трампа.

Требование прекратить российское кровопролитие

Глава МИД подчеркнул, что Россия должна прекратить войну, которую сама же развязала. Если же Путин "снова плюнет миру в лицо", то, по словам Сибиги, последствия должны наступить.

Он также призвал Москву не тратить время, которое должно быть использовано для достижения мира.

Читайте также: Европа выдвигает "неприемлемые" для РФ предложения о "мирном плане" по Украине, - Путин

Украина, США и Европа достигли прогресса в мирных усилиях

Сибига заявил, что команды Украины и США вместе с европейскими партнерами достигли важного прогресса в работе, направленной на установление справедливого мира.

"Теперь время заставить источник войны в Москве положить ей конец", - добавил министр.

Заявления Путина накануне встречи с посланцами Трампа

Как сообщалось, накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".

Читайте также: Путин угрожает "отрезать Украину от моря", если Киев продолжит атаковать суда РФ в Черном море

Автор: 

путин владимир (32497) Сибига Андрей (713)
02.12.2025 19:34 Ответить
Сінхронізуйся якось з Бубочкой, бо він бачить скорий мир.
02.12.2025 19:49 Ответить
Егеж. Казав - ми стоїмо найближчі до миру
02.12.2025 20:05 Ответить
Та не заяви,а військовий бюджет москалів н а наступний рік сам за себе говорить(
02.12.2025 19:58 Ответить
він ніколи і не говорив що хоче миру. прутін завжди говорив і говорить що хоче знищення українців як народ, не більше і не менше.
02.12.2025 20:32 Ответить
А нащо ***** завершувати війну? Він кладе десятками тисяч своїх одноразових "ванєк", протискає фронт, замість фейкових фламінго москалота модернізує шлюхєди та робить їх все більше і більше... До того ж ***** цілком влаштовує абсолютно корумпована та нашпігована його агентами фсб, гру керівна верхівка, очолювана ЗЕлідором. А з того, що агент кремля єрмак пійшов на фронт, навіть не отримавши підозри та не арештований, кацапи в кремлі напевно й досі регочуть... Звісно на такому фоні мир москалоті не потрібен. Москалота почне щось чути, коли отримає по ***** так, як це було у 2022 під Києвом, на Харківщині та в Херсоні. Але 5 колона кремля з ОПи вже позаботилася, щоб більше таке не повторилося, щоб не червоніти в черговий раз перед своїми кремлівськими кураторами, звільнивши у лютому 2024 і Залужного, 18 генералів, а потім ще й півсотні комбригів замінили і все це під час бойових дій!!! Все що бачимо зараз, то вже криваві жахливі наслідки тої диверсії, скоєної руцями найвеличнішого покидька та його єрмачні.
02.12.2025 21:14 Ответить
 
 