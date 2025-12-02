Путин своими заявлениями подтверждает нежелание завершать войну, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент РФ Владимир Путин уже второй день подряд делает публичные заявления, свидетельствующие о его нежелании прекращать агрессию против Украины.
Об этом глава МИД написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Угрозы в отношении портов и судоходства
Сибига отметил, что после заявлений о готовности "бороться в течение зимы", Путин на этот раз высказал угрозы морским портам и свободе судоходства, которые в первую очередь касаются Одессы.
Министр подчеркнул, что такие угрозы звучат на фоне того, что Одесса является важным элементом внимания в международных переговорах, в частности и в комментариях президента США Дональда Трампа.
Требование прекратить российское кровопролитие
Глава МИД подчеркнул, что Россия должна прекратить войну, которую сама же развязала. Если же Путин "снова плюнет миру в лицо", то, по словам Сибиги, последствия должны наступить.
Он также призвал Москву не тратить время, которое должно быть использовано для достижения мира.
Украина, США и Европа достигли прогресса в мирных усилиях
Сибига заявил, что команды Украины и США вместе с европейскими партнерами достигли важного прогресса в работе, направленной на установление справедливого мира.
"Теперь время заставить источник войны в Москве положить ей конец", - добавил министр.
Заявления Путина накануне встречи с посланцами Трампа
Как сообщалось, накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".
