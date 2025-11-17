РУС
1 951 40

Медведев: "СВО" не прекратится, пока РФ не достигнет своих целей в Украине"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев утверждает, что полномасштабная агрессия против Украины завершится только после того, как Россия "достигнет своих целей".

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

Заявление Кремля

По словам Медведева, главное условие России — "достижение целей "СВО", в частности "денацификация".

"Специальная военная операция" (так в РФ называют полномасштабную войну против Украины. - Ред.) продолжается. Мы будем продолжать до тех пор, пока Россия не достигнет "своих целей", - сказал он.

Медведев сделал циничное заявление о завершении войны против Украины

Реакция Украины

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские власти не видят возможности завершить войну путем договоренностей и не отказываются от первоначальных намерений в отношении Украины.

Он напомнил, что, согласно ряду заявлений российской стороны, цель Кремля – уничтожение украинской государственности и максимальное выселение украинцев с их территорий.

"Это означает, что Россия выбирает курс, который можно назвать просто: "пересидеть Трампа". Это как продолжение войны, так и пауза для восстановления сил и повторения агрессии. Вопрос только в том, будет ли эта агрессия и против стран НАТО", - добавил Коваленко.

Медведев сделал циничное заявление о завершении войны против Украины

Требования России

В российском МИД в августе 2025 года озвучили требования для завершения войны, они включают:

  • признание "территориальных реалий";
  • "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины;
  • нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус;
  • обеспечение прав российского и русскоязычного населения;
  • прекращение преследования "канонической" православной церкви.

Медведев Дмитрий (4146) россия (98049) война в Украине (6868)
