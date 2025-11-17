Медведєв: "СВО" не припиниться, поки РФ не досягне своїх цілей в Україні"
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв стверджує, що повномасштабна агресія проти України завершиться тільки після того, як Росія "досягне своїх цілей".
Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує російська пропагандистська агенція ТАСС.
Заява Кремля
За словами Медведєва, головна умова Росії — "досягнення цілей "СВО", зокрема "денацифікація".
"Спеціальна військова операція" (так у РФ називають повномасштабну війну проти України - ред.) триває. Ми продовжуватимемо доти, доки Росія не досягне "своїх цілей", - сказав він.
Реакція України
Очільник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російська влада не бачить можливості завершити війну шляхом домовленостей та не відмовляється від первинних намірів щодо України.
Він нагадав, що, згідно з низкою заяв російської сторони, мета Кремля –– знищення української державності та максимальне виселення українців з їхніх територій.
"Це означає, що Росія обирає курс, який можна назвати просто: "пересидіти Трампа". Це як продовження війни, так і пауза для відновлення сил і повторення агресії. Питання лише в тому, чи буде ця агресія і проти країн НАТО", - додав Коваленко.
Вимоги Росії
У російському МЗС в серпні 2025 року озвучили вимоги для завершення війни, вони включають:
- визнання "територіальних реалій";
- "денацифікацію" та "демілітаризацію" України;
- нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус;
- забезпечення прав російського та російськомовного населення;
- припинення переслідування "канонічної" православної церкви.
світ великий, і в ньому багато країн, яким начхати на наше відновлення ядерного статусу, а ще є країни, які за постачання ЯЗ будуть нас підтримувати всіма силами.
>А ті хто хоче її створити без узгодження-отримують статус вигнанця, як то північна корея та іран.
У випадку з Україною, цього не буде, бо заходу вигідно стримувати нами русню. Тож вони продовжать підтримку.
>Та ще й більше-отримують бомби з B-2 по місцях розробки.
Тоді американці отримають бімби з VX по вашингтону, і різні американські терористи отримають безкоштовно VX, хоч тонами.
інакше просто всі будемо чекати поки кацапи не струть в порошок Київ, як це вони вже зробили зі сотнями міст і сіл в Україні!
що і буде реальністю, якщо не буде створено хімічну та ядерну зброю.
Кацапи не зацікавлені вести переговори їм це не потрібно, тільки повне знищення кацапстану.
На початку цілі були "Київ за три дні".
Потім цілі стали "віддайте нам три області".
Коли ваші цілі переформатуються в "пожалуйста нє запіхівайтє чєрєнок от лопати полностью", тоді подивимось.