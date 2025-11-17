Медведєв: "СВО" не припиниться, поки РФ не досягне своїх цілей в Україні"

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв стверджує, що повномасштабна агресія проти України завершиться тільки після того, як Росія "досягне своїх цілей".

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує російська пропагандистська агенція ТАСС.

Заява Кремля

За словами Медведєва, головна умова Росії — "досягнення цілей "СВО", зокрема "денацифікація".

"Спеціальна військова операція" (так у РФ називають повномасштабну війну проти України - ред.) триває. Ми продовжуватимемо доти, доки Росія не досягне "своїх цілей", - сказав він.

Реакція України

Очільник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російська влада не бачить можливості завершити війну шляхом домовленостей та не відмовляється від первинних намірів щодо України.

Він нагадав, що, згідно з низкою заяв російської сторони, мета Кремля –– знищення української державності та максимальне виселення українців з їхніх територій.

"Це означає, що Росія обирає курс, який можна назвати просто: "пересидіти Трампа". Це як продовження війни, так і пауза для відновлення сил і повторення агресії. Питання лише в тому, чи буде ця агресія і проти країн НАТО", - додав Коваленко.

Вимоги Росії

У російському МЗС в серпні 2025 року озвучили вимоги для завершення війни, вони включають:

визнання "територіальних реалій";

"денацифікацію" та "демілітаризацію" України;

нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус;

забезпечення прав російського та російськомовного населення;

припинення переслідування "канонічної" православної церкви.

