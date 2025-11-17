Медведєв: "СВО" не припиниться, поки РФ не досягне своїх цілей в Україні"

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв стверджує, що повномасштабна агресія проти України завершиться тільки після того, як Росія "досягне своїх цілей".

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує російська пропагандистська агенція ТАСС.

Заява Кремля

За словами Медведєва, головна умова Росії — "досягнення цілей "СВО", зокрема "денацифікація".

"Спеціальна військова операція" (так у РФ називають повномасштабну війну проти України - ред.) триває. Ми продовжуватимемо доти, доки Росія не досягне "своїх цілей", - сказав він.

Реакція України

Очільник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російська влада не бачить можливості завершити війну шляхом домовленостей та не відмовляється від первинних намірів щодо України.

Він нагадав, що, згідно з низкою заяв російської сторони, мета Кремля –– знищення української державності та максимальне виселення українців з їхніх територій.

"Це означає, що Росія обирає курс, який можна назвати просто: "пересидіти Трампа". Це як продовження війни, так і пауза для відновлення сил і повторення агресії. Питання лише в тому, чи буде ця агресія і проти країн НАТО", - додав Коваленко.

Вимоги Росії

У російському МЗС в серпні 2025 року озвучили вимоги для завершення війни, вони включають:

  • визнання "територіальних реалій";
  • "денацифікацію" та "демілітаризацію" України;
  • нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус;
  • забезпечення прав російського та російськомовного населення;
  • припинення переслідування "канонічної" православної церкви.

Топ коментарі
+26
Шось давно цього уйобка не чутно було. Мабуть в запої був? Трохи оклигав і тепер знову почав.
17.11.2025 18:41 Відповісти
+26
17.11.2025 18:49 Відповісти
+15
СВО не зупиниться до тих пір доки ти медвед і твій дружбан ***** не відкините копита!!!
17.11.2025 18:42 Відповісти
Припиниться, коли Україна створить спочатку хімічну, а потім ядерну зброю. русня це розуміє, тому і вимагає "безядерний статус".
17.11.2025 18:41 Відповісти
З такими міндічгейтами Україна створить здорову дулю, а не ЯЗ...
17.11.2025 19:14 Відповісти
Те що ти постійно в усіх темах пропагуєш створення своєї ядерної зброї-це похвально. Але зніми рожеві окуляри-ніхто Україні не дасть цього зробити без узгодження з усім світом (я навіть не про кацапів). А узгодження ніхто не дасть-не для того відбирали. А ті хто хоче її створити без узгодження-отримують статус вигнанця, як то північна корея та іран. Та ще й більше-отримують бомби з B-2 по місцях розробки. Тож Україні ЯЗ не світить, допоки ми хочемо стати Європою. Хіба що Захід сам її нам надасть для оборони від ************.
17.11.2025 19:30 Відповісти
>Але зніми рожеві окуляри-ніхто Україні не дасть цього зробити без узгодження з усім світом (я навіть не про кацапів).

світ великий, і в ньому багато країн, яким начхати на наше відновлення ядерного статусу, а ще є країни, які за постачання ЯЗ будуть нас підтримувати всіма силами.

У випадку з Україною, цього не буде, бо заходу вигідно стримувати нами русню. Тож вони продовжать підтримку.

>Та ще й більше-отримують бомби з B-2 по місцях розробки.

Тоді американці отримають бімби з VX по вашингтону, і різні американські терористи отримають безкоштовно VX, хоч тонами.
17.11.2025 19:34 Відповісти
При всій повазі- але ваша думка і уявлення про необхідність ЯЗ для Украіни є помилковою. Розробка та виготовлення Україною власної ядерної зброї є вкрай складним питанням, пов'язаним не тільки із серйозними технічними, фінансовими але й з політичними перешкодами. І такий крок недоцільний , і обов'язково призведе до негативних наслідків для безпеки України. Хоча Україна і має наукові передумови та експертизу в ядерній енергетиці, а також поклади урану, вона не має промислових потужностей для виробництва збройового матеріалу (збагаченого урану або плутонію). Створення необхідної інфраструктури займе роки, коштуватиме мільярди доларів і неодмінно буде виявлено та зупинено, або знищено (тією ж росією) до іі завершення.Крім того, Україна є підписантом Договору про Нерозповсюдження Ядерної Зброї (ДНЯЗ) як неядерна держава. Вихід із цього договору та спроба створити власну зброю спричинить різку негативну реакцію з боку США, європейських партнерів та більшості міжнародної спільноти.Наші партнери , від яких ми ПОВНІСТЬЮ залежимо у військово-технічній та фінансовій допомозі, 100% чинитимуть на нас тиск, щоб зупинити таку програму, що може призвести до дипломатичної та економічної ізоляції. Ви про це подумали? Ніхто не дозволить Україні розробити ядерну зброю. Будь-які спроби будуть розглядатися як серйозна ескалація війни і зіткнуться з потужним опором міжнародноі спільноти. Чи здатна власна ядерна зброя захистити Україну від росії? Звісно ж Ні ! Бо все одно це буде недостатній потенціал для стримування: Для створення надійного потенціалу стримування потрібен не просто один пристрій, а цілий арсенал, засоби його доставки (літаки,кораблі ,підводні човни, пускові шахти,пересувні установки, тощо) та захищена інфраструктура зберігання. Ми не зможемо швидко створити достатню кількість боєголовок, щоб загрожувати достатній кількості військових цілей росіі, а погроза використання кількох одиниць проти міст, ймовірно, призвела б до масованої відповіді з іі боку . Бо за даними на 2024 рік, росія має приблизно 1710 розгорнутих стратегічних ядерних боєголовок, які перебувають на наземних, морських та повітряних носіях. Загальна ж кількість боєголовок, включно з тими, що знаходяться на зберіганні та підлягають демонтажу, оцінюється приблизно у 5977 одиниць (за даними Федерації американських вчених). Тепер зрозуміло? У росіі 6000 боєголовок!!! Ви сподіваєтесь що зробивши десяток- другий своіх боєголовок ми зможемо налякати цим і зупинити росію? І до того ж ,як показують інші історичні приклади, саме володіння ядерною зброєю не гарантує захисту від звичайного конфлікту, (Тіж багаторічні війни між Пакістаном і Ііндією, Ізраілем зі своіми численними ворожими краінами) І так за підсумком: створення власної ядерної зброї Україною є нереалістичним шляхом, який підірве поточну підтримку CША та краін Заходу та поставить під загрозу існування нашоі держави через ізоляцію та пряму військову протидію. Краіни володарі ЯЗ - це як свого роду єлітний закритий клуб. Вийти з якого було дуже просто і легко, а от зайти туди знову - майже неможливо....Так що забудьте цю тему.....
18.11.2025 02:31 Відповісти
"Тоді американці отримають бімби з VX по вашингтону, і різні американські терористи отримають безкоштовно VX, хоч тонами."
Без образ, але-ти кіно передивився чи пігулку прийняти забув ?
18.11.2025 21:48 Відповісти
Та воно хворе. От кого б саме на часі, ізолювати хоча б на стандартні три доби. Заманав зі своєю ядерною бімбою
17.11.2025 19:48 Відповісти
Україна може створити брудну ядерку протягом декількох ТИЖНІВ! і просто перетворити кремль в радіоактивні відходи....

інакше просто всі будемо чекати поки кацапи не струть в порошок Київ, як це вони вже зробили зі сотнями міст і сіл в Україні!
17.11.2025 23:22 Відповісти
Для цього мабуть потрібно міндіча, цукермана в шефірів повернути. Вони дороблять ''Фламінго'', повернуть ''двушечку'' з москви, а потім приступить до створення хімічної та ядерної зброї.
17.11.2025 19:53 Відповісти
Уймися вже зі своїми вологими фантазіями на рівні дитячого саду.
17.11.2025 21:06 Відповісти
Це не фантазії, я вивчав це питання і точно знаю, що ми можемо створити ядерну зброю.
17.11.2025 22:10 Відповісти
Вгамуйся.
17.11.2025 21:18 Відповісти
17.11.2025 18:41 Відповісти
невже у них горілку знову по талонах продають? Можливо талонів не вистачило?
17.11.2025 18:42 Відповісти
Та він же на мордорі еліта, мля. Йому ***** пожиттєво забезпечення боярою гарантує
17.11.2025 18:53 Відповісти
Був на екскурсії на винному заводі в Криму і був здивований, що 80-90% продукції йшло в цк кпрс...
17.11.2025 19:04 Відповісти
То інфа для місцевого лохторату: війна надовго, від війська ніхто з мужиків не відпетляє, готуйтеся до заробітку в армії.
17.11.2025 18:53 Відповісти
Ти вже підготувався?
17.11.2025 19:25 Відповісти
Грицю, сходи до корчми, підніми настрій та не чіпляйся до незнайомих людей з їб@нутими питаннями.
17.11.2025 21:07 Відповісти
Які коментарі такі і питання...
17.11.2025 21:52 Відповісти
"Модератор" Грицько, ти свою злість зганяв би на фронті.
18.11.2025 09:42 Відповісти
Схоже що знову пішов в запій.
17.11.2025 19:21 Відповісти

Ніт. Схоже, воно звідтам і не вилазило.
17.11.2025 21:19 Відповісти
Сам не оклигає, його спецом відкачують, коли треба щось таке погавкати.
17.11.2025 19:44 Відповісти
17.11.2025 18:42 Відповісти
Та їм там є "достойна" заміна тож я б не сильно покладався тільки на те коли вони подохнуть...
17.11.2025 22:37 Відповісти
У нас водки нет.
17.11.2025 18:43 Відповісти
А мєдвєдєв сам не хоче піти на штурм? Гавкати з кремля та воювати чужими руками він мастак.
17.11.2025 18:43 Відповісти
Для чого це йому особисто робити, якщо в їхній недоімперії для цього є біосміття
17.11.2025 18:47 Відповісти
Ціль алкоголіка Медведєва на сьогоднішній вечір захопити Фінляндію.
17.11.2025 18:45 Відповісти
В цього недопалка знову скінчився "Бояришник".Мабуть і в цій отраслі криза почалася.Дайте йому хоч денатурату.Краще не етилового,а метилового.
17.11.2025 18:45 Відповісти
"Нам, казакам, нипочем, что бутылка с сургучем"
Тоже напугали, денатурат (может быть только этиловый) писали, знаем. Идёт на "ура". Одно плохо, после него вино шо компот идёт.
Вы что экзотическое предложите, сапожный крем на хлеб или слезу комсомолки.
17.11.2025 20:36 Відповісти
Про метанол - з мови зняли!
17.11.2025 21:21 Відповісти
мобрезерви русні більші, за наші - тож теоретично, вони переможуть, хоч це і буде дорого для них.
17.11.2025 18:47 Відповісти
Якби при владі був не зрадник ЗЕ,перевага в мобресурсі компенсувалася вмілим захистом!!!
17.11.2025 18:49 Відповісти
17.11.2025 18:47 Відповісти
утрам пахмєлівшись-тєм же надушившись...
17.11.2025 19:10 Відповісти
х.йлом плішивим солнце стало
ва рту с пахмєлья стид і срам..
Мідвєдєв встал раскрил їбало
І випіл воткі двєсті грам.
17.11.2025 19:29 Відповісти
Кацапи так будуть впевнено пиндіти,поки нарк ЗЕ буде при владі.Нарк ЗЕ допомагає знищувати Україну
17.11.2025 18:47 Відповісти
Припиниться, коли ***** і цього п'яничку приберуть свої ж, або ще хтось, чи щось. Такі інакше не здихають.
17.11.2025 18:48 Відповісти
Ти в це віриш? У ху,,,,,ла охорона не піде на це. Не мрій що його свої ж ліквідують.
17.11.2025 18:53 Відповісти
Не обманюйте себе. Навіть, якщо персонаж, що наразі зображає Єго Плєшившество і склеїть ласти, незабаром буде знайдено нового персонажа на цю роль. Самі поміркуйте: хіба мало на смєхдєржаві акторів-пенсіонерів?
17.11.2025 21:24 Відповісти
17.11.2025 18:49 Відповісти
треба усунути першопричину цієї війни ,а це пуйло
17.11.2025 18:49 Відповісти
Ну ясно - або ми їх, або вони нас. Варіанту посередині не передбачено. А тут чимало ще тих, хто вірить, що в окупації їм буде непогано житися...
17.11.2025 18:49 Відповісти
у нас два варіанти ,або ми переможемо або росія програє
17.11.2025 18:51 Відповісти
Багато таких розумних ідіотів,як ти .Пожинаємо тепер плоди надлишку розуму
17.11.2025 18:52 Відповісти
зазвичай тут тільки кацапи ображають, українці так себе не ведуть
17.11.2025 18:55 Відповісти
Звісно кацапи .Мислячий не як стадо це кацап .Логіка тупого зебуїна.Іди на портрет потужного поклони бий і відосик подивись
17.11.2025 18:59 Відповісти
ти реально хвора людина
17.11.2025 19:11 Відповісти
Коли серед дебілів розумна людина,вона дебілам здається дивною .
17.11.2025 19:20 Відповісти
або ми програємо

що і буде реальністю, якщо не буде створено хімічну та ядерну зброю.
17.11.2025 19:04 Відповісти
Та вгамуйся нарешті!
17.11.2025 21:26 Відповісти
Ану марш до мозкоправа!
Шнель-шнель!
18.11.2025 01:49 Відповісти
Навіщо залишили зрадника при владі?Зі зрадником вони нас і це потрібно розуміти,але більшість дебіли,думать нічим
17.11.2025 18:51 Відповісти
а нам і не треба "їх", достатньо створити умови, при яких продовження агресії створить небезпеку для десятків мільйонів кацапів і рашки в цілому.
17.11.2025 18:52 Відповісти
Той хто каже що потрібно вести переговори з ху#лом телепень або бовдур

Кацапи не зацікавлені вести переговори їм це не потрібно, тільки повне знищення кацапстану.
17.11.2025 18:51 Відповісти
Подякуйте Буша старшого...
17.11.2025 18:58 Відповісти
"...Ми продовжуватимемо доти, доки.... не закінчиться "бояра"Джерело: https://censor.net/ua/n3585528
17.11.2025 19:00 Відповісти
Там і без бояри білка прийшла.
17.11.2025 19:24 Відповісти
Зазвичай так https://www.youtube.com/watch?v=C_L4UK6qod0 вона і приходить: коли в запойного кілька днів, як скінчилось бухло.
17.11.2025 21:31 Відповісти
Угу, москальщина з дня на день розвалиться, нападе на НАТО, збанкрутує, закінчаться ракети, танки, кораблі, чмобіки....
17.11.2025 19:01 Відповісти
Українська, так званна влада, швидше виконає всі плани еСВеО швидше.
17.11.2025 19:02 Відповісти
Вже майже чотири роки виконує, не діждеся.
17.11.2025 19:27 Відповісти
Іди *****, алкаш.
17.11.2025 19:07 Відповісти
Не отпускает Медведева белка нацистов ищут вдвоём...
17.11.2025 19:11 Відповісти
17.11.2025 19:15 Відповісти
Дімка приміряє дідло.
17.11.2025 20:18 Відповісти

Та ніт! То ж не зкріпно! А от зкріпно було би, коли ділди будуть десь такими:
18.11.2025 02:03 Відповісти
Як на мене, "сліник" - то як раз для гурмана, котрим, поза всяким сумнівом, і є Мєдвєд.
18.11.2025 02:05 Відповісти
айфончик не звизди, вічної війни не буде! Краще сухарики суши...
17.11.2025 19:26 Відповісти
17.11.2025 19:28 Відповісти
Вонь медведіва припиниться коли хло здохне і сам медведів теж.
17.11.2025 19:29 Відповісти
Через полгодика как резервы закончатся и нефть куй куда продадут запоет по другому
17.11.2025 19:31 Відповісти
Дімон і в СВО не був, а контужений.
17.11.2025 19:35 Відповісти
"Заступник голови радбезу", так а хто голова? Якщо Ху?ло, чому уникаєте "заступник Ху?ла"? "Пиши, сокращай".
17.11.2025 19:52 Відповісти
Ой, Дімон, не кизди.
На початку цілі були "Київ за три дні".
Потім цілі стали "віддайте нам три області".
Коли ваші цілі переформатуються в "пожалуйста нє запіхівайтє чєрєнок от лопати полностью", тоді подивимось.
17.11.2025 20:41 Відповісти
Поки не почнуть відстрілювати наші спецслужи рідних ********* цих кремлівських упирів, щоб вони на власній шкірі відчули, яке горе вони завдають цією есвео людям, вони не перестануть бризгати своєю отравою і нищити Україну. Але ж СБУ зайнята іншими справами - мстити НАБУ за образи ЗЕ!
17.11.2025 20:55 Відповісти
Обирвалг!..Адйог!..
17.11.2025 22:27 Відповісти
Дімончик, я вже тут ...
18.11.2025 07:28 Відповісти
 
 