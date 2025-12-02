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Новини Мирний план США Вимоги РФ щодо припинення війни
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РФ відмовляється від компромісів у трьох пунктах "мирного плану" щодо України, - NBC News

Путін

Кремль не згодний на мирну угоду з Україною, яка не відповідатиме вимогам диктатора Путіна. У "мирному плані" США є три пункти, щодо яких Москва не піде на компроміс.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на російського чиновника, обізнаного щодо цього питання, передає Цензор.НЕТ.

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Вимоги Росії

Так, Росія не піде на поступки по трьох пунктах:

  • щодо території Донбасу;
  • обмеження чисельності Збройних сил України;
  •  визнання з боку США та Євросоюзу захоплених територій

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін розпочав зустріч з Віткоффом та Кушнером у Москві, - росЗМІ

"Ідеальний мир Путіна"

Посадовець назвав ці пункти "трьома стовпами".

Водночас, він додає, що Росія готова виявити гнучкість у переговорах щодо інших питань, як-от подальша доля сотень мільярдів доларів заморожених російських активів. 

"Якби Путін міг написати свою власну версію мирного плану, він би юридично зажадав всі чотири українські області, які він незаконно анексував у 2022 році, а не тільки Донецьк і Луганськ; скоротив би українську армію до однієї десятої її нинішнього розміру; завершив би так звану денацифікацію України, що є кодовим словом для російського впливу на майбутнє України та усунення націоналістичних партій; і скасував би всі санкції.

Він вважає, що остаточна угода повинна бути ближчою до його ідеального миру, ніж до миру України — і він готовий чекати, якщо це не так", - вважає аналітик Майкл Горовіц.

Також читайте: Медведєв: "СВО" не припиниться, поки РФ не досягне своїх цілей в Україні"

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО готує "план Б" на випадок провалу нинішніх мирних зусиль США щодо України, - ЗМІ

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перемовини (3824) росія (70431) війна в Україні (8521)
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Топ коментарі
+42
Стоп. Хватит обсуждать что попало. Мы знаем что ***** не хочет остановки войны. Но нет смысла поднимать с пола непонятную информационную субстанцию и ей обмазываться. Нечего тут обсуждать.
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02.12.2025 22:41 Відповісти
+27
Сивочолий тримав фронт правдами і не правдами,будував армію і ракетну программу.Ваш піськограй будував асфальт і маринував шашлики.От і вся разніца.
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02.12.2025 23:33 Відповісти
+22
Пішли вже вони на *** обидва, і Трам і ***ло.
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02.12.2025 22:44 Відповісти
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Стоп. Хватит обсуждать что попало. Мы знаем что ***** не хочет остановки войны. Но нет смысла поднимать с пола непонятную информационную субстанцию и ей обмазываться. Нечего тут обсуждать.
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02.12.2025 22:41 Відповісти
А навіщо в Женеву скатались?
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03.12.2025 02:10 Відповісти
Ну якщо за держрахунок - чому б не покататися...
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03.12.2025 07:18 Відповісти
путін просто витрачає наш час, потрібно продовжувати війну до перемоги!
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03.12.2025 09:48 Відповісти
та не так сильно він може і чекати - в нього економіка геть хвора
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02.12.2025 22:42 Відповісти
Та заспоГойся ,хитродупий парєньок,про нескінченні ресурси рашистської Підерації роскажешь своєму бойфренду з теплотраси Чебоксар обоссаному та про поголів"я крупного та дрібного скота в 140 млн голів
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03.12.2025 07:54 Відповісти
у них величезна фінансова подушка у вигляді КНР, до якої з кредитами вони ще не зверталися.
що там продають у них на ринку, тут і писали.
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02.12.2025 23:03 Відповісти
геть хвора з 14-го року, але до 22 навіть оклигали якось, зараз хворіє, але не достатньо, а тому чекати він ще може довго. ті хто могли б знищити їх економіку за лічені дні чи місяці, чомусь чього не роблять, ну не зовсім чомусь, за *** переживають.
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03.12.2025 07:38 Відповісти
Це ж лиш чутки.А що в нату можна?)Чи віткоф повідомив,що американці покидають нату,а така ната рашці вже нестрашна?))Чисельність ЗСУ)Ну якщо буде французький та ще якийсь легіон,то чисельність ЗСУ ясно що в мирний час буде менша))...Це лиш чутки.
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02.12.2025 22:42 Відповісти
НАТО їх не буде хвилювати, при населенні в Україні 10-15 мільйонів.
Тут навіть чисельність армії зовсім не важлива, по-перше таку кількість не прогодувати, по-друге не забезпечити.
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02.12.2025 22:56 Відповісти
Ідеальний мир вбивці - шось цей Горовіц **********
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02.12.2025 22:43 Відповісти
******, пішов у лютому 2014 року, убивати Україну і Українців!!
А тепер, у 2025 році, він лише теліпає своїм обвислим вялічієм, перед носом трапма і вітькоффів!!
Це ж і дурням зрозуміло, але не отим банкротам, за обіцяні їм гроші!!
Обіцянка - цяцянка, а дурню - радість!
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02.12.2025 22:44 Відповісти
Пішли вже вони на *** обидва, і Трам і ***ло.
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02.12.2025 22:44 Відповісти
А ти не замислювався: "А кто ето сдєлал?"
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02.12.2025 23:32 Відповісти
Сивочолий тримав фронт правдами і не правдами,будував армію і ракетну программу.Ваш піськограй будував асфальт і маринував шашлики.От і вся разніца.
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02.12.2025 23:33 Відповісти
дебіле, вже сто разів доведено що ті підриви це були кацапські диверсії, а тобі все "Божа роса" дура нагуляна, ще про плівки деркача напиши та свинарчуків
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03.12.2025 00:44 Відповісти
Які 5 років війни? Методичок зеленоі плісняви перечитались? Ті приблизно 210 тисяч тонн *********** які було знищено на підірваних свинособаками складах ,вистачило б на період від декількох тижнів до кількох місяців інтенсивних бойових дій, залежно від щоденних темпів використання та типу ***********..... І яким боком ти приліпив сюди Порошенко? За твоєю логікою можна також звинуватити так само і зеленського у обстрілах і бомбодуваннях росіянами украінських міст і сел....
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03.12.2025 06:11 Відповісти
пУтлєр, ....уй ти вгадав!!!
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02.12.2025 22:46 Відповісти
Ну все.
Закривайте це сране шоу до наступного вкиду лайна на вентилятор.
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02.12.2025 22:46 Відповісти
Нічого не буде, ***** хоче воювати далі.
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02.12.2025 22:46 Відповісти
Мабуть вже навіть найтупіші второпали, що Крим є українським і що військова окупація і тероризм це ніяк не змінюють.
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02.12.2025 22:52 Відповісти
о, а ось і бот ******* вскрився
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02.12.2025 23:08 Відповісти
Про ідеальний план про мир, )(уйло буде розказувати кобздону.
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02.12.2025 22:48 Відповісти
- США може і визнають АЛЕ ЕВРОПА НІКОЛИ - бо у Европи тоді ТАКА СКРИНЬКА ПАНДОРИ відкриється що Охреніє вся планета
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02.12.2025 22:49 Відповісти
США теж не можуть, саме тому на перемовини літає приватна особа вітьхоф, яка не не є офіційним представником США і тому результати його поїздок ніколи не будуть передані на ратифікацію Конгресом, який цю чухню вочевидь би відкинув офіційно, якби вона якимось дивом до нього попала на розгляд.
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02.12.2025 22:55 Відповісти
все конгрес підмахне як трамп скаже
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03.12.2025 02:25 Відповісти
А щодо визнання територій,то на таке лиш Бєларусь пішла)
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02.12.2025 22:49 Відповісти
Здається Нікарагуа єдина країна в світі, яка визнала Крим російським. Таракашенко в 2021 спочатку сказав, що Крим де юре російський, а потім в 2024 забрав своі слова взад, аргументуючи це тим, що ніхто де юре Крим російським так і не визнав.
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02.12.2025 23:22 Відповісти
ну і ...осталось сходити по -малєнькому ...
Продати Європі стільки й ЩО потрібно для України. Контракти ж живі ? ( Європа не здатна вже зовсім на Трампа вплинути? (ну король же ще є в Британії) - дай боже Трампу оптимістичних результатів МРТ)

Й програти респам у жовтні ( дай боже оптимістичних МРТ Трампові)- програти Трампом же й свою більшість у Палаті . А їх всього вже лиш три!!! голоси лишилось...
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02.12.2025 22:51 Відповісти
Коли Трамп знову почне лютувати і обурюватися ****** і повернеться до теми постачання Томагавків?
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02.12.2025 22:53 Відповісти
Він спить, дєдушка вже старенький, тільки перднути увісні може.
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03.12.2025 08:09 Відповісти
Тобто росія не проти вступу України в НАТО? Чи в NBC News просто забули це включити?
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02.12.2025 22:56 Відповісти
Там країни ніби-то НАТО дають зуб що Україну не планують .. ( ну навіть якщо тільки США дасть зуб) але це ж йхлу дають зуб. А в конституції України нехай буде -хйляндія не вічна.
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02.12.2025 22:59 Відповісти
ймовірно про це вже домовилися вони самі, без України.
ні прагнення залишать, але вступити не дадуть.
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02.12.2025 23:00 Відповісти
Вступити вони і так не дають, бо наразі нема консенсусу щодо цього між всіма членами НАТО. Вступ в НАТО погоджується саме цим консенсусом і будь-які спроби прописати в якісь договори між ненатівськими країнами заборони країнам НАТО погодження вступу в НАТО нового члена є юридично нікчемними.
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02.12.2025 23:04 Відповісти
ми не знаємо всієї підкилимної гри, між США та рашкою.
вони можуть це і не озвучувати .
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02.12.2025 23:06 Відповісти
А там і нема ніякоі гри, мага півні настільки тупі, що обговорюють з кацапами тільки міфічні майбутні спільні економічні проекти в майбутній мирний час, повністю забуваючи про те, як цього мирного часу добитись.
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02.12.2025 23:12 Відповісти
Мабуть комусь з кацапетів таки пояснили, що договір між Украіною і росією не має ніякого відношення до внутрішньонатівських процедур колективного погодження вступу будь-якої країни.
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02.12.2025 23:01 Відповісти
Нельзя забывать, кто дал }{уйлу козыри в виде огромных захваченных территорий Украины в 2022 г., вокруг которых сейчас идёт торговля. Эта }{уйловская гнида до сих пор сидит на Банковой.
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02.12.2025 23:00 Відповісти
Тю...
Спитай будь-якого шанувальника ЗЄ. Головне, що він не втік. А провальні результати буквально у всьому *****.
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02.12.2025 23:10 Відповісти
Я не общаюсь с теми, у кого нет мозгов. У меня на дегенератов нет времени.
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03.12.2025 08:46 Відповісти
До 26 червня 1945 року анексія в принципі була законним способом прирасти новими територіями. Потім зʼявилась така смішна штука, як міжнародне право і всі анексії з того моменту стали незаконними. Просто деякі держави трохи відстали у розвитку і живуть щє в часах початку ХХ, кінця ХІХ сторіччя, коли імперії щє були в моді, тому це уточнення для цих відсталих в розвитку.
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02.12.2025 23:17 Відповісти
переділ світу ще не завершений, тому будуть механізми легалізації. занадто багато змінилося за 80 років, стільки територій без статусів. величезна кількість, навіть у Європі е
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02.12.2025 23:40 Відповісти
Від переділів світу дуже гарно допамагає галоперідол.
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02.12.2025 23:44 Відповісти
А потім у 2014, з'ясувалося що все міжнародне право тримається на честному слові і механізмів забезпечення його виконання не існуе взагалі.
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03.12.2025 08:29 Відповісти
Хто б сумнівався, що плєшивий пацюк на щось погодиться.
Це іпануте погодиться лише на один єдиний пункт - Україна - це губернія кацапстану.
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02.12.2025 23:10 Відповісти
Все що вже захоплено, росія Україною не називає. З чого це вона буде називати Україною наступні захоплені нею території?
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02.12.2025 23:23 Відповісти
Де у мене написано, що кацапія називає Україною тимчасово окуповані території України ?
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02.12.2025 23:54 Відповісти
путін заявляв, що території України будуть просто включатися у склад росіі. Тобто України, як такої у будь якому вигляді з будь якою назвою вже не буде.
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03.12.2025 00:01 Відповісти
Хто такий путін? Це по-перше!
По-друге, у своєму коментарі я казала, що ***** може влаштувати лише губернія , в яку він мріє перетворити Україну. Що вам тут не зрозуміло і що ви намагаєтесь мені довести? Ви хочете своїми словами пояснити мені , що я мала на увазі , чи просто вам нєхій шо робити і ви мене тролите?
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03.12.2025 00:17 Відповісти
Подаю глибокий змістовний аналіз...
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03.12.2025 00:33 Відповісти
Зрозуміла.
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03.12.2025 01:04 Відповісти
віктор федорович перестань скіглити ****** до азірова беріть лопати пора капуцю садити
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03.12.2025 06:44 Відповісти
Я якось зачепив твою честь та гідність?
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03.12.2025 08:27 Відповісти
обіцяв аналізи і не подав
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03.12.2025 17:51 Відповісти
китай в Україні воює руками русні ,про це знає ЄС , які бояться гарячої фази війни у себе в дома , бо розуміють шо буде важко , був шанс не мати, війни і в Україні , підтримати Порошенко ,але політична елліта злякалася його розуму та патриотизму до українців , розіграли фейкі про свинарчуків ,підключилася команда Ізраелю ,вклала гроші в наркомана і всі зробили ставку всім світом на 🤡 ,його підтримали і ЄС і США ...Їх розвідка знала хто і чого пруться в Україну ,намагалися побистрячку Україну згодувати та заспокоїти Азію ...трохи пізніше зрозуміли шо китайськоруснявий задум війнив Україні ,іде набагато далі ...трамп тупе під* фільне створіння, зброя у китайськоруснявих руках ...
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02.12.2025 23:20 Відповісти
Абсолютно вірно. Цим вторгненням своїх двох ядерних маріонеток в Україну вони тестують реакцію світу на іх майбутній напад на Тайвань. Гаряча фаза війни в ЄС розпочнеться одночасно із початком вторгнення туди Китаю, а рашку він кине на убой проти європейського контингенту НАТО, щоб заблокувати його на час вторгнення в Європі.
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02.12.2025 23:27 Відповісти
у такому варіанті, США не візьме участь в Європі. їй би з Китаєм впорається.
ну а Європа, як в 39-41, віддасть перевагу мир.
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02.12.2025 23:44 Відповісти
США вони нейтралізували встановленням скомпрометованого пєдоплівками дурника на посаду президента, шляхом радикалізаціі суспільства своєю масовою іпсятиною. До речі переважна більшість користувачів баранограму в США, це російські іммігранти і всілякі правопівні на кшталт Qanon, MAGA і тому подібні.
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02.12.2025 23:49 Відповісти
Все по секретным документам (с)
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03.12.2025 08:36 Відповісти
Господи, як ви вже заїбали цими теоріями змови. Вторгнення на Тайвань навіть у самому Китаї вважають небажаним, хоча і можливим. Вони хочуть щоб було як з Гонконгом, тихо і мирно.

Вторгнення Китаю в ЕС і взагалі війна в Європі не потрібні взагалі. По перше, Европа за Тайвань воювати не підписувалася, це зона впливу США. По друге, Европа один з головних ринків збуту китайських товарів.

Війна в Україні, це повністю авантюра путіна.
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03.12.2025 08:34 Відповісти
Ярким чином ***** вторгнення Росії в Україну це репетиція вторгнення в Тайвань? Те що значення Тайваню для світу і значення України це не одне і те саме.
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03.12.2025 08:39 Відповісти
Такое впечатление , что два гуся ( пыня и ржавый) делят Украину и Венесуэлу. Московиту трамп не мешает захватывать нас но , а пиндос спокойно лезет в нефтяникам. Как по мне
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02.12.2025 23:30 Відповісти
А по факту що москалі вже три роки топчуться під Авдіївкою в радіусі 40км від неї, що Diaper Don "захоплює" Венесуелу тільки на словах в своєму Truth Social.
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02.12.2025 23:43 Відповісти
за покровськ і мирноград ви забули?
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03.12.2025 02:27 Відповісти
Два х*я йому в ніздрі...
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02.12.2025 23:42 Відповісти
Та ліпше кілок у сраку щоб через горло виліз!
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03.12.2025 08:12 Відповісти
Одне другому незавадить...
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03.12.2025 12:54 Відповісти
Ядерну зброю віддали за "гарантії"Зараз численність ЗСУ зменшити(це головна наша зброя)-теж за гарантії.Дежавю....В Будапешті треба підписувати цей меморандум,як Орбан і пропонував.
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02.12.2025 23:48 Відповісти
З путлєром при владі в рашці ніхто нічого підписувати вже не буде, забудьте. Він в принципі не гарантує виконання ним підписаного.
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02.12.2025 23:52 Відповісти
Так ху#ло БМ і не підписував. Не має значення, який кацап поставить свій підпис. Вони всі - колективне ху#ло, тому жодному з них віри нема.
Та й сам термін "гарантії" в міжнародних відносинах мабуть зайвий.
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03.12.2025 08:42 Відповісти
Країна,яка напала на нас-вимогає армію зменьшити.... Може зовсім відмовитись від армії,від збої?
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02.12.2025 23:50 Відповісти
***** вже час вилізти зі свого "ідеального" бункера і прийняти "реалії у світі". А то показується тільки аби похизуватися звільненням - зруйнуванням чергового українського міста і знову зіобується у свій "ідеальний світ" - бункер. Сцикливий страус
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03.12.2025 00:41 Відповісти
)(уйло буде воювати до останнього здичавілого каzапа.
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03.12.2025 01:34 Відповісти
Со вступлением в НАТО он согласен? Какая разница сколько людей будет в армии если Украина вступит в НАТО.
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03.12.2025 04:43 Відповісти
А хтось збирається приймати Україну до НАТО?
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03.12.2025 08:46 Відповісти
З пацієнтом Дурдому які можуть бути домовленості. І не надійтеся.Лише після того, як Путіна винесуть вперед ногами, аж тоді можна їхати в Москву та домовлятися
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03.12.2025 06:16 Відповісти
Тобто на російську мову і "віру" зелені вже погодилися...
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03.12.2025 06:48 Відповісти
Це було в Оманських домовленностях.
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03.12.2025 09:58 Відповісти
Є кращий варіант : одному двійнику ***** - Гаага, іншому - мотузка на шию. Ну а труп головного ботоксного геостратега -" рюрика" спалити разом з москвою!
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03.12.2025 09:00 Відповісти
Ну то хай продовжують. Ім теж недовго залишилося. Треба лише протриматися. не можна давати передихнути і знімати санкціі
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03.12.2025 09:57 Відповісти
 
 