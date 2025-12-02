РФ відмовляється від компромісів у трьох пунктах "мирного плану" щодо України, - NBC News

Кремль не згодний на мирну угоду з Україною, яка не відповідатиме вимогам диктатора Путіна. У "мирному плані" США є три пункти, щодо яких Москва не піде на компроміс.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на російського чиновника, обізнаного щодо цього питання, передає Цензор.НЕТ.

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Вимоги Росії

Так, Росія не піде на поступки по трьох пунктах:

щодо території Донбасу;

обмеження чисельності Збройних сил України;

визнання з боку США та Євросоюзу захоплених територій

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"Ідеальний мир Путіна"

Посадовець назвав ці пункти "трьома стовпами".

Водночас, він додає, що Росія готова виявити гнучкість у переговорах щодо інших питань, як-от подальша доля сотень мільярдів доларів заморожених російських активів.

"Якби Путін міг написати свою власну версію мирного плану, він би юридично зажадав всі чотири українські області, які він незаконно анексував у 2022 році, а не тільки Донецьк і Луганськ; скоротив би українську армію до однієї десятої її нинішнього розміру; завершив би так звану денацифікацію України, що є кодовим словом для російського впливу на майбутнє України та усунення націоналістичних партій; і скасував би всі санкції.

Він вважає, що остаточна угода повинна бути ближчою до його ідеального миру, ніж до миру України — і він готовий чекати, якщо це не так", - вважає аналітик Майкл Горовіц.

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Мирний план США

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