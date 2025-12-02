РФ відмовляється від компромісів у трьох пунктах "мирного плану" щодо України, - NBC News
Кремль не згодний на мирну угоду з Україною, яка не відповідатиме вимогам диктатора Путіна. У "мирному плані" США є три пункти, щодо яких Москва не піде на компроміс.
Про це повідомляє NBC News із посиланням на російського чиновника, обізнаного щодо цього питання, передає Цензор.НЕТ.
Вимоги Росії
Так, Росія не піде на поступки по трьох пунктах:
- щодо території Донбасу;
- обмеження чисельності Збройних сил України;
- визнання з боку США та Євросоюзу захоплених територій
"Ідеальний мир Путіна"
Посадовець назвав ці пункти "трьома стовпами".
Водночас, він додає, що Росія готова виявити гнучкість у переговорах щодо інших питань, як-от подальша доля сотень мільярдів доларів заморожених російських активів.
"Якби Путін міг написати свою власну версію мирного плану, він би юридично зажадав всі чотири українські області, які він незаконно анексував у 2022 році, а не тільки Донецьк і Луганськ; скоротив би українську армію до однієї десятої її нинішнього розміру; завершив би так звану денацифікацію України, що є кодовим словом для російського впливу на майбутнє України та усунення націоналістичних партій; і скасував би всі санкції.
Він вважає, що остаточна угода повинна бути ближчою до його ідеального миру, ніж до миру України — і він готовий чекати, якщо це не так", - вважає аналітик Майкл Горовіц.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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що там продають у них на ринку, тут і писали.
Тут навіть чисельність армії зовсім не важлива, по-перше таку кількість не прогодувати, по-друге не забезпечити.
А тепер, у 2025 році, він лише теліпає своїм обвислим вялічієм, перед носом трапма і вітькоффів!!
Це ж і дурням зрозуміло, але не отим банкротам, за обіцяні їм гроші!!
Обіцянка - цяцянка, а дурню - радість!
Закривайте це сране шоу до наступного вкиду лайна на вентилятор.
Продати Європі стільки й ЩО потрібно для України. Контракти ж живі ? ( Європа не здатна вже зовсім на Трампа вплинути? (ну король же ще є в Британії) - дай боже Трампу оптимістичних результатів МРТ)
Й програти респам у жовтні ( дай боже оптимістичних МРТ Трампові)- програти Трампом же й свою більшість у Палаті . А їх всього вже лиш три!!! голоси лишилось...
ні прагнення залишать, але вступити не дадуть.
вони можуть це і не озвучувати .
Спитай будь-якого шанувальника ЗЄ. Головне, що він не втік. А провальні результати буквально у всьому *****.
Це іпануте погодиться лише на один єдиний пункт - Україна - це губернія кацапстану.
По-друге, у своєму коментарі я казала, що ***** може влаштувати лише губернія , в яку він мріє перетворити Україну. Що вам тут не зрозуміло і що ви намагаєтесь мені довести? Ви хочете своїми словами пояснити мені , що я мала на увазі , чи просто вам нєхій шо робити і ви мене тролите?
ну а Європа, як в 39-41, віддасть перевагу мир.
Вторгнення Китаю в ЕС і взагалі війна в Європі не потрібні взагалі. По перше, Европа за Тайвань воювати не підписувалася, це зона впливу США. По друге, Европа один з головних ринків збуту китайських товарів.
Війна в Україні, це повністю авантюра путіна.
Та й сам термін "гарантії" в міжнародних відносинах мабуть зайвий.
звільненням- зруйнуванням чергового українського міста і знову зіобується у свій "ідеальний світ" - бункер. Сцикливий страус