Процесс мирных переговоров продолжается, несмотря на медленный прогресс, - Стефанишина

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина и США ведут активные консультации по прекращению войны. Прогресс ограничен, но процесс продолжается. Следующая встреча делегаций - во Флориде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об это Стефанишина заявила в кулуарах Сената США, где проходили слушания по поводу похищения Россией украинских детей.

"Я думаю, вполне понятно, что обе стороны - как Украина, так и США - стремятся к результату. Украина приложила все возможные усилия в плане обязательств по прекращению войны и установлению справедливого и устойчивого мира в нашей стране", - отметила посол.

Она подчеркнула, что украинская сторона проводит много бесед с американскими коллегами о потенциальном объеме договоренностей.

"И сейчас мы говорим о дальнейших действиях после встречи в Москве, а также о следующих шагах, которые можно было бы сделать. Итак, не так много прогресса, но процесс продолжается", - отметила Стефанишина.

Она назвала следующую встречу украинской и российской делегаций во Флориде, запланированную на четверг, продолжением этого процесса. По ее словам, дальнейшие комментарии можно будет сделать после того, как Рустем Умеров, который будет представлять Украину на этих переговорах, встретится с американскими представителями.

Переговоры США и РФ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

