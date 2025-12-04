РУС
653 9

Процесс мирных переговоров продолжается, несмотря на медленный прогресс, - Стефанишина

Стефанишина: Украина и США стремятся к устойчивому миру, переговоры продолжаются

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина и США ведут активные консультации по прекращению войны. Прогресс ограничен, но процесс продолжается. Следующая встреча делегаций - во Флориде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об это Стефанишина заявила в кулуарах Сената США, где проходили слушания по поводу похищения Россией украинских детей.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я думаю, вполне понятно, что обе стороны - как Украина, так и США - стремятся к результату. Украина приложила все возможные усилия в плане обязательств по прекращению войны и установлению справедливого и устойчивого мира в нашей стране", - отметила посол.

Она подчеркнула, что украинская сторона проводит много бесед с американскими коллегами о потенциальном объеме договоренностей.

"И сейчас мы говорим о дальнейших действиях после встречи в Москве, а также о следующих шагах, которые можно было бы сделать. Итак, не так много прогресса, но процесс продолжается", - отметила Стефанишина.

Она назвала следующую встречу украинской и российской делегаций во Флориде, запланированную на четверг, продолжением этого процесса. По ее словам, дальнейшие комментарии можно будет сделать после того, как Рустем Умеров, который будет представлять Украину на этих переговорах, встретится с американскими представителями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готовит встречи в США. Умеров и Гнатов продолжат разговор с представителями Трампа, - Зеленский

Переговоры США и РФ

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
  • Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа и Украину о результатах переговоров в Кремле, - Reuters

Автор: 

переговоры (5305) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (288) Умеров Рустем (702)
Страшне призначення зе(
Свідомо.
Вона ніхто
04.12.2025 07:04 Ответить
04.12.2025 07:04 Ответить
Це дяка за те що допомагала красти гроші
04.12.2025 07:16 Ответить
04.12.2025 07:16 Ответить
Сенатори США заявили про відсутність комунікації з Білим домом щодо питань, пов'язаних з Україною
04.12.2025 07:11 Ответить
04.12.2025 07:11 Ответить
Шістка лукаш, імітує свою некомпетентність!!
04.12.2025 07:27 Ответить
04.12.2025 07:27 Ответить
Стефанішина це чия сосна ?
04.12.2025 07:30 Ответить
04.12.2025 07:30 Ответить
- Вот, Шарапов, довелось тебе поручкаться со знаменитой Манькой-облигацией. Дамой, приятной во всех отношениях, только работать не хочет. А напротив, ведёт антиобщественный образ жизни. - А ты меня за руку ловил, волчина позорный, чтобы про мои дела на людях рассуждать? Я ж тебе... - Не ругайся, Маня! Ты мне молодого человека испортишь.
04.12.2025 07:47 Ответить
04.12.2025 07:47 Ответить
Не всі українці доживуть до кінця переговорів...
04.12.2025 08:00 Ответить
04.12.2025 08:00 Ответить
З мови дипломатів: рано чи пізно, але Україну змусять до капітуляції...

("стефанІшин" тоді може просто залишитися у США)
04.12.2025 08:13 Ответить
04.12.2025 08:13 Ответить
План Кремля довічно переговорюватись
04.12.2025 08:32 Ответить
04.12.2025 08:32 Ответить
 
 