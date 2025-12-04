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Новини Мирні перемовини
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Процес мирних переговорів триває, попри повільний прогрес, - Стефанішина

Стефанішина: Україна та США прагнуть стійкого миру, переговори тривають

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що Україна й США ведуть активні консультації щодо припинення війни. Прогрес обмежений, але процес триває. Наступна зустріч делегацій - у Флориді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу,  про це Стефанішина заявила, в кулуарах Сенату США, де проходили слухання щодо викрадення Росією українських дітей.

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"Я думаю, цілком зрозуміло, що обидві сторони – як Україна, так і США – прагнуть результату. Україна доклала всіх можливих зусиль в плані зобовʼязань щодо припинення війни та встановлення справедливого й стійкого миру в нашій країні", - зауважила посол.

Вона підкреслила, що українська сторона проводить багато розмов з американськими колегами щодо потенційного обсягу домовленостей.

"І зараз ми говоримо про подальші дії після зустрічі в Москві, а також про наступні кроки, які можна було б зробити. Отже, не так багато прогресу, але процес триває",- зауважила Стефанішина.

Вона назвала наступну зустріч української та російської делегацій у Флориді, заплановану на четвер, продовженням цього процесу. За її словами, подальші коментарі можна буде зробити після того, як Рустем Умєров, який представлятиме Україну на цих переговорах, зустрінеться з американськими представниками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готує зустрічі в США. Умєров і Гнатов продовжать розмову з представниками Трампа, - Зеленський

Переговори США та РФ

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф і Кушнер поінформували Трампа і Україну про результати переговорів в Кремлі, - Reuters

Автор: 

перемовини (3824) Стефанішина Ольга спецуповноважена (408) Умєров Рустем (904)
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Топ коментарі
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Сенатори США заявили про відсутність комунікації з Білим домом щодо питань, пов'язаних з Україною
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04.12.2025 07:11 Відповісти
+3
Страшне призначення зе(
Свідомо.
Вона ніхто
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04.12.2025 07:04 Відповісти
+3
Це дяка за те що допомагала красти гроші
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04.12.2025 07:16 Відповісти
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Страшне призначення зе(
Свідомо.
Вона ніхто
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04.12.2025 07:04 Відповісти
Це дяка за те що допомагала красти гроші
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04.12.2025 07:16 Відповісти
Сенатори США заявили про відсутність комунікації з Білим домом щодо питань, пов'язаних з Україною
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04.12.2025 07:11 Відповісти
Шістка лукаш, імітує свою некомпетентність!!
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04.12.2025 07:27 Відповісти
Стефанішина це чия сосна ?
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04.12.2025 07:30 Відповісти
- Вот, Шарапов, довелось тебе поручкаться со знаменитой Манькой-облигацией. Дамой, приятной во всех отношениях, только работать не хочет. А напротив, ведёт антиобщественный образ жизни. - А ты меня за руку ловил, волчина позорный, чтобы про мои дела на людях рассуждать? Я ж тебе... - Не ругайся, Маня! Ты мне молодого человека испортишь.
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04.12.2025 07:47 Відповісти
Не всі українці доживуть до кінця переговорів...
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04.12.2025 08:00 Відповісти
З мови дипломатів: рано чи пізно, але Україну змусять до капітуляції...

("стефанІшин" тоді може просто залишитися у США)
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04.12.2025 08:13 Відповісти
План Кремля довічно переговорюватись
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04.12.2025 08:32 Відповісти
Зустріч на батьківщині Умерова.
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04.12.2025 08:55 Відповісти
 
 