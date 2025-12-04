Процес мирних переговорів триває, попри повільний прогрес, - Стефанішина

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що Україна й США ведуть активні консультації щодо припинення війни. Прогрес обмежений, але процес триває. Наступна зустріч делегацій - у Флориді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу, про це Стефанішина заявила, в кулуарах Сенату США, де проходили слухання щодо викрадення Росією українських дітей.

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"Я думаю, цілком зрозуміло, що обидві сторони – як Україна, так і США – прагнуть результату. Україна доклала всіх можливих зусиль в плані зобовʼязань щодо припинення війни та встановлення справедливого й стійкого миру в нашій країні", - зауважила посол.

Вона підкреслила, що українська сторона проводить багато розмов з американськими колегами щодо потенційного обсягу домовленостей.

"І зараз ми говоримо про подальші дії після зустрічі в Москві, а також про наступні кроки, які можна було б зробити. Отже, не так багато прогресу, але процес триває",- зауважила Стефанішина.

Вона назвала наступну зустріч української та російської делегацій у Флориді, заплановану на четвер, продовженням цього процесу. За її словами, подальші коментарі можна буде зробити після того, як Рустем Умєров, який представлятиме Україну на цих переговорах, зустрінеться з американськими представниками.

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Переговори США та РФ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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