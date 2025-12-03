Віткофф і Кушнер поінформували Трампа і Україну про результати переговорів в Кремлі, - Reuters

Стів Віткофф та Джаред Кушнер поінформували президента США Дональда Трампа та українську сторону про результати своїх переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трампа та Україну поінформували

"Сполучені Штати та Росія взяли участь у ретельній, продуктивній зустрічі. Спеціальний посланець Віткофф і пан Кушнер проінформували про це президента та українців після зустрічі", - сказав чиновник Білого дому.

Більше деталей посадовець Білого дому не повідомив.

Читайте також: США позитивно оцінили переговори з Путіним у Москві та запросили Україну до Вашингтона, - Сибіга

Переговори США та РФ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

Читайте також: Питання вступу України в НАТО обговорювалося під час зустрічі з Віткоффом, - помічник Путіна Ушаков