Віткофф і Кушнер поінформували Трампа і Україну про результати переговорів в Кремлі, - Reuters
Стів Віткофф та Джаред Кушнер поінформували президента США Дональда Трампа та українську сторону про результати своїх переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі.
Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Трампа та Україну поінформували
"Сполучені Штати та Росія взяли участь у ретельній, продуктивній зустрічі. Спеціальний посланець Віткофф і пан Кушнер проінформували про це президента та українців після зустрічі", - сказав чиновник Білого дому.
Більше деталей посадовець Білого дому не повідомив.
Переговори США та РФ
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
- Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.
Топ коментарі
+6 НБ
показати весь коментар03.12.2025 22:08 Відповісти Посилання
+5 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар03.12.2025 22:00 Відповісти Посилання
+5 igor shmatko
показати весь коментар03.12.2025 22:02 Відповісти Посилання
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