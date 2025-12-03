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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним
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Віткофф і Кушнер поінформували Трампа і Україну про результати переговорів в Кремлі, - Reuters

віткофф,кушнер

Стів Віткофф та Джаред Кушнер поінформували президента США Дональда Трампа та українську сторону про результати своїх переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трампа та Україну поінформували 

"Сполучені Штати та Росія взяли участь у ретельній, продуктивній зустрічі. Спеціальний посланець Віткофф і пан Кушнер проінформували про це президента та українців після зустрічі", - сказав чиновник Білого дому.

Більше деталей посадовець Білого дому не повідомив. 

Читайте також: США позитивно оцінили переговори з Путіним у Москві та запросили Україну до Вашингтона, - Сибіга

Переговори США та РФ

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

Читайте також: Питання вступу України в НАТО обговорювалося під час зустрічі з Віткоффом, - помічник Путіна Ушаков

Автор: 

перемовини (3824) США (26755) Віткофф Стів (319)
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Топ коментарі
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Ну от дивлюсь я на ці дві пики і що ж я бачу? "Унилоє гавно"... Два паталогічно жадібних і тупих хабадівця з яких один зять а інший "товаріщ" деменція трампа...
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03.12.2025 22:08 Відповісти
+5
В два голоси? - ШЕФ /тату/! - все пропало - все пропало!
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03.12.2025 22:00 Відповісти
+5
Якось до сраки, ні про що хороше для України ці підарки прокацапські з ху...лом перетирали!
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03.12.2025 22:02 Відповісти
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В два голоси? - ШЕФ /тату/! - все пропало - все пропало!
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03.12.2025 22:00 Відповісти
Якось до сраки, ні про що хороше для України ці підарки прокацапські з ху...лом перетирали!
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03.12.2025 22:02 Відповісти
Відбувається те , про що весь час казали кацапи ще з самого початку війни - долю України вирішуватимуть раша і США
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03.12.2025 22:04 Відповісти
Гроші за відрядження хоч отримали?
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03.12.2025 22:07 Відповісти
ЗадЄрживают, как всьЄҐда...
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03.12.2025 22:26 Відповісти
Ну от дивлюсь я на ці дві пики і що ж я бачу? "Унилоє гавно"... Два паталогічно жадібних і тупих хабадівця з яких один зять а інший "товаріщ" деменція трампа...
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03.12.2025 22:08 Відповісти
Складається враження, що не пощастило Гітлеру , що проти нього воювали чесні і порядні Світові політики, Лідери- Рузвельт, Черчилль, Де Голль які створили ******** демократичний Світ, а були б тоді інші, заробітчани, слуги Мамона , які "миротворили" б завойовані території , земельку аж по уральські гори, в купі з Британськими островами, Францією тощо...? За МЗДУ казали б , що гітлер хоче миру і хоче торгувати, діл, сдєлку, здали б Все, роззброїли, заохотили безкарністю майбутні війни, пробачили б агресію, порушення міжнародних законів, знищені міста і села, мільйони жертв, концтабори, крадених, знищених дітей, біду і горе ...?Ні честі, ні совісті, ні страху Божого одна безмежна нажива в голові ?!
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04.12.2025 07:04 Відповісти
Трамп сам звонить путіну, коли йому потрібно, і домовляється про все без свідків.
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03.12.2025 22:08 Відповісти
Они просто курьеры. Трамп не доверяет телефонам и посторонним. Посылает ближайшего партнёра и зятя в качестве гонцов. Какие-то решения будут приниматься уже потом.
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03.12.2025 22:14 Відповісти
трамп заснув на печенегах?
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03.12.2025 22:23 Відповісти
це ще попереду, вони ж трампу будуть доповідати а там лише "аннали історії" від *******)
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03.12.2025 23:06 Відповісти
Перед тим, як йти "на кавёр" до Трампа, вони хоч помилися? Бо й самі, в Москві, обісралися, і кацапи їм, на голови висралися...
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03.12.2025 22:33 Відповісти
Поїли пиріжків, побухали, прослухали лекцію про Полтавську битву. Ось такі результати.
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03.12.2025 22:52 Відповісти
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04.12.2025 00:44 Відповісти
везуть додому великий потужний пшик) зате наслухалися оповідання путіна про печенігів та половців...
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03.12.2025 23:04 Відповісти
Хто сказав ?
Головна вимога кацапів , вже давно , і відкритим текстом - робити все кулуарно ! Не оприлюднювати результати перемовин .
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03.12.2025 23:13 Відповісти
да ***, і сутки не пройшли
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03.12.2025 23:29 Відповісти
Біба і Боба два......
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04.12.2025 10:02 Відповісти
 
 