США позитивно оцінили переговори з Путіним у Москві та запросили Україну до Вашингтону, - Сибіга
Україна контактувала зі США після переговорів американської делегації на чолі зі Стівом Віткоффом з росіянами у Москві 2 грудня. Вашингтон за їхніми результатами запросив делегацію з боку Києва до Америки найближчим часом.
Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Розмова Умєрова та Віткоффа
За словами Сибіги, після перемовин у Москві був контакт керівника української делегації Рустема Умєрова зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.
"Оскільки це телефонний контакт, з міркувань безпеки важко уявити, щоби обговорювались деталі цієї зустрічі. Це процес чутливий", - зазначив він.
Водночас представники американської делегації повідомили, що, за їхньою оцінкою, розмови в Москві "мали позитивне значення" для мирного процесу, зауважив Сибіга.
Також, додав очільник МЗС, американська сторона запросила українську делегацію для продовження переговорів до Америки найближчим часом.
У МЗС додали, що 3 грудня тривають консультації Умєрова з радниками з питань нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції (країни E3) для "подальшої координації наших зусиль та оцінки досягнутого прогресу".
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
- Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.
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а шо там з Мішкою Подоляком ,у которого герой рашки страшний вже покійний брат ( у роки сво хйла), й сам Міша довго вказував Сирському як керувати ЗСУ - ПРО ЙОГО АРМІЮ БОТІВ ВЖЕ МОВЧИМО
україна контактувала?
зрозуміли?
тепер не зе!гніда україна!
україна, це умеров!
Чи просто двушку передали?
какой тогда смысл контакта? личные дела умерова?
Тепер "нова стадія" "човникової дипломатії" - не вдалося "вмовить" кацапів - почнуть "виламувать руки" Україні...