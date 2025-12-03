США позитивно оцінили переговори з Путіним у Москві та запросили Україну до Вашингтону, - Сибіга

Україна контактувала зі США після переговорів американської делегації на чолі зі Стівом Віткоффом з росіянами у Москві 2 грудня. Вашингтон за їхніми результатами запросив делегацію з боку Києва до Америки найближчим часом.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

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Розмова Умєрова та Віткоффа

За словами Сибіги, після перемовин у Москві був контакт керівника української делегації Рустема Умєрова зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

"Оскільки це телефонний контакт, з міркувань безпеки важко уявити, щоби обговорювались деталі цієї зустрічі. Це процес чутливий", - зазначив він.

Водночас представники американської делегації повідомили, що, за їхньою оцінкою, розмови в Москві "мали позитивне значення" для мирного процесу, зауважив Сибіга.

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Також, додав очільник МЗС, американська сторона запросила українську делегацію для продовження переговорів до Америки найближчим часом.

У МЗС додали, що 3 грудня тривають консультації Умєрова з радниками з питань нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції (країни E3) для "подальшої координації наших зусиль та оцінки досягнутого прогресу".

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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