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Новини Мирні перемовини
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США позитивно оцінили переговори з Путіним у Москві та запросили Україну до Вашингтону, - Сибіга

Віткофф та Кушнер

Україна контактувала зі США після переговорів американської делегації на чолі зі Стівом Віткоффом з росіянами у Москві 2 грудня. Вашингтон за їхніми результатами запросив делегацію з боку Києва до Америки найближчим часом. 

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

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Розмова Умєрова та Віткоффа

За словами Сибіги, після перемовин у Москві був контакт керівника української делегації Рустема Умєрова зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

"Оскільки це телефонний контакт, з міркувань безпеки важко уявити, щоби обговорювались деталі цієї зустрічі. Це процес чутливий", - зазначив він.

Водночас представники американської делегації повідомили, що, за їхньою оцінкою, розмови в Москві "мали позитивне значення" для мирного процесу, зауважив Сибіга.

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Також, додав очільник МЗС, американська сторона запросила українську делегацію для продовження переговорів до Америки найближчим часом.

У МЗС додали, що 3 грудня тривають консультації Умєрова з радниками з питань нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції (країни E3) для "подальшої координації наших зусиль та оцінки досягнутого прогресу".

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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Автор: 

перемовини (3824) США (26755) Сибіга Андрій (1003) Умєров Рустем (904) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+7
Вітьок вчергове обісрався та злиняв по тихій воді...
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03.12.2025 17:18 Відповісти
+4
https://www.youtube.com/shorts/lvRCiMwKOzg

а шо там з Мішкою Подоляком ,у которого герой рашки страшний вже покійний брат ( у роки сво хйла), й сам Міша довго вказував Сирському як керувати ЗСУ - ПРО ЙОГО АРМІЮ БОТІВ ВЖЕ МОВЧИМО
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03.12.2025 17:16 Відповісти
+4
Україна контактувала

україна контактувала?
зрозуміли?
тепер не зе!гніда україна!
україна, це умеров!
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03.12.2025 17:23 Відповісти
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https://www.youtube.com/shorts/lvRCiMwKOzg

а шо там з Мішкою Подоляком ,у которого герой рашки страшний вже покійний брат ( у роки сво хйла), й сам Міша довго вказував Сирському як керувати ЗСУ - ПРО ЙОГО АРМІЮ БОТІВ ВЖЕ МОВЧИМО
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03.12.2025 17:16 Відповісти
Вітьок вчергове обісрався та злиняв по тихій воді...
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03.12.2025 17:18 Відповісти
Україна контактувала

україна контактувала?
зрозуміли?
тепер не зе!гніда україна!
україна, це умеров!
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03.12.2025 17:23 Відповісти
🤢
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03.12.2025 17:27 Відповісти
Яким місцем контактували?
Чи просто двушку передали?
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03.12.2025 17:24 Відповісти
Поцілував вітькова по телефону в очко
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03.12.2025 17:28 Відповісти
Аристократ Портников вже встиг розігнати зрадоньку, як кляті америкоси не обговорили з нами переговори. Виявляється, обговорили. А Віталька виявився пустодзвоном.
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03.12.2025 17:24 Відповісти
Тобі до "вітальки", як до неба 🤮
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03.12.2025 20:09 Відповісти
Скільки б ви, ze-падляцькі, не дристали в бік Портникова, все дєрьмацьке дєрьмо вертається до вас, і вам не відмитися до споконвіку!😁 Відшкрябуйтесь чи облизуйтесь, гниди паскудні!🤮
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03.12.2025 20:12 Відповісти
"Оскільки це телефонний контакт, з міркувань безпеки важко уявити, щоби обговорювались деталі цієї зустрічі"

какой тогда смысл контакта? личные дела умерова?
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03.12.2025 17:26 Відповісти
Особисті справи? Сімейні. З урахування того, що вся його сімейка там і в тому числі купа іншої рідні, то, мабуть, саме так.
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03.12.2025 17:31 Відповісти
Відсмоктали у кремлі?
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03.12.2025 17:45 Відповісти
Та шо с тем законтаченым контактировать???
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03.12.2025 17:45 Відповісти
Хотелось бы уточнить, когда Умеров в перерыве между "поездками" и "переговорами" заедет на кичу в Украине за разграбление военного бюджета. Там яйца по 17 копейками покажутся.
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03.12.2025 18:14 Відповісти
Шо воно меле?
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03.12.2025 18:27 Відповісти
Так "позитивно оцінили", що "Вітьков", доповівши про "результат", як злодій, чкурнув з Москви, без прес-конференції та повідомлення про результати переговорів...
Тепер "нова стадія" "човникової дипломатії" - не вдалося "вмовить" кацапів - почнуть "виламувать руки" Україні...
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03.12.2025 18:32 Відповісти
Будуть Зелю лякати НАБУ та САП, якщо не підпише на що спочатку погодився.
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03.12.2025 19:27 Відповісти
 
 