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Новини Членство України в НАТО Зустріч Віткоффа з Путіним
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Питання вступу України в НАТО обговорювалося під час зустрічі з Віткоффом, - помічник Путіна Ушаков

Путін та Віткофф обговорювали членство України в НАТО

На вчорашній зустрічі диктатора Володимира Путіна зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві обговорювалось питання членства України в НАТО.

Про це сказав помічник Путіна Юрій Ушаков, його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Питання вступу України в НАТО є ключовим для РФ

Ушаков не став розкривати деталей цих обговорень, але підтвердив, що це питання справді обговорювали на зустрічі у Кремлі.

"Це – одне з ключових питань, воно обговорювалося", - заявив він.

Ушаков додав, що російська й американська сторона домовились не давати конкретних коментарів про суть обговорень між Путіним і представниками Трампа, тому не став конкретизувати більше.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

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ушаков

Автор: 

путін володимир (25487) членство в НАТО (1768) Віткофф Стів (318) Ушаков Юрій (32)
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Топ коментарі
+6
Це питання, вступ в НАТО, є виключно України та Українців, а не отих істот, окупаційних злочинців з мацкофщини!! Яке їх свиняче діло!! Ці убивці ***********, за Уйгурів чи Тайванців, Башкирів, Тувинців, Удмуртів, чомусь мовчать….?? А от за Україну, гадять під себе, як під час маршу кухаря на мацковію ???!!
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03.12.2025 16:19 Відповісти
+6
супер організація НАТО - де хто має бути її членом диктує російський мясник
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03.12.2025 16:21 Відповісти
+3
Ми зможемо навіть створити ядерний пояс навколо рашки - дати ЯЗ (на зберігання) країнам Балтії та Казахстану, можливо Грузії якщо там буде нормальна влада.
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03.12.2025 16:22 Відповісти
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Це питання, вступ в НАТО, є виключно України та Українців, а не отих істот, окупаційних злочинців з мацкофщини!! Яке їх свиняче діло!! Ці убивці ***********, за Уйгурів чи Тайванців, Башкирів, Тувинців, Удмуртів, чомусь мовчать….?? А от за Україну, гадять під себе, як під час маршу кухаря на мацковію ???!!
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03.12.2025 16:19 Відповісти
США завжди були проти - кацапи теж - шо ж вони могли обговорювати?
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03.12.2025 16:20 Відповісти
та да . проти. особливо у 1014му році коли заборонили ЗСУ захищати Крим та Донбас
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03.12.2025 16:23 Відповісти
2014му
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03.12.2025 16:24 Відповісти
Ніхто не забороняв.
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03.12.2025 16:25 Відповісти
США виступили проти війни України з Росією за окупований Крим і переконали український уряд не починати війну за півострів. Про це з посиланням на обізнані джерела пише https://www.bloomberg.com/ Bloomberg.
https://zaxid.net/news/ чого тоді ж не боронили ?
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03.12.2025 16:40 Відповісти
Шиза
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03.12.2025 16:31 Відповісти
Все це до одного місця. Україна має стати ядерною країною, Європейські країни це підтримають, бо це буде їх гарантією безпеки від русні і руснявої яз.
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03.12.2025 16:21 Відповісти
Європі не потрібна під боком повторення Карибської ракетної кризи.
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03.12.2025 16:28 Відповісти
Вся Європа вже давно під прицілом руснявих ракет, і зараз вони це досить добре розуміють. Чим менше буде дистанція для атаки по москві, тим краще - тому Європа буде підтримувати український ядерний проєкт. А русня буде смоктати, як завжди.
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03.12.2025 16:32 Відповісти
супер організація НАТО - де хто має бути її членом диктує російський мясник
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03.12.2025 16:21 Відповісти
Складається враження, що не пощастило Гітлеру , що проти нього воювали чесні і порядні Світові політики, Лідери- Рузвельт, Черчилль, Де Голль які створили ******** демократичний Світ, а були б тоді інші, заробітчани, слуги Мамона , які "миротворили" б завойовані території , земельку аж по уральські гори, в купі з Британськими островами, Францією тощо...? За МЗДУ казали б , що гітлер хоче миру і хоче торгувати, діл, сдєлку, здали б Все, роззброїли, заохотили безкарністю майбутні війни, пробачили б агресію, порушення міжнародних законів, знищені міста і села, мільйони жертв, концтабори, крадених, знищених дітей, біду і горе ...?Ні честі, ні совісті, ні страху Божого одна безмежна нажива в голові ?!
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04.12.2025 07:05 Відповісти
як на сьогодні НАТО то гімно . якщо кацапстан вдереться до країн Балтії то країни НАТО виразять "глибоку стурбованість " та оставлять лабусів сам на сам з кацапстаном . щоб не сталося ескалації
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03.12.2025 16:21 Відповісти
Ми зможемо навіть створити ядерний пояс навколо рашки - дати ЯЗ (на зберігання) країнам Балтії та Казахстану, можливо Грузії якщо там буде нормальна влада.
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03.12.2025 16:22 Відповісти
Я у сусіда повинен спросити куди мені йти,з ким дружити,з ким не дружити,щось робити чи не робити.Та пішов такий сусід кобилі під хвіст.
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03.12.2025 16:25 Відповісти
По факту в НАТО ми вже вступили. Залишились дрібні формальності з паперцями.
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03.12.2025 16:26 Відповісти
Як варіант: утворюєм УНАТО і все НАТО вступає в УНАТО разом з Україною !
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03.12.2025 16:36 Відповісти
Краще тоді вже створювати європейське НАТО, але без защеканців з сша. Але з ядерною зброєю та більш суттєвою 5 статтею, а не з тим лайном, що в North Atlantic Treaty.
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03.12.2025 16:48 Відповісти
Яким боком рашисти до вступу України в НАТО? Це все одно що пастух буде обговорювати з вовками який замок вставити в вівчарню
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03.12.2025 16:46 Відповісти
А взагалі зараз НАТО скоріше не альянс для захисту а засідання імпотентів на лавці під будинком розпусти. Україна повинна стати такою державою і армією щоб нас ще просили на колінах вступити в НАТО щоб хоча б трохи нас стримувати в своїх поривах і методах
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03.12.2025 16:49 Відповісти
Для этого кацапов на поле боя надо победить,а мы увы этого не можем (или не хочем) сделать
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03.12.2025 16:56 Відповісти
Почнемо з того що за вступ України до НАТО повинні проголосувати ВСі країни -учасники НАТО , ,а такого ніколи не буде ,так навіщо взагалі починати пустопорожні дискусії про те що нам чогось хочеться
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03.12.2025 16:50 Відповісти
І шо? Дозволив плєшивий?
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03.12.2025 17:00 Відповісти
 
 