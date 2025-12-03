Питання вступу України в НАТО обговорювалося під час зустрічі з Віткоффом, - помічник Путіна Ушаков
На вчорашній зустрічі диктатора Володимира Путіна зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві обговорювалось питання членства України в НАТО.
Про це сказав помічник Путіна Юрій Ушаков, його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Питання вступу України в НАТО є ключовим для РФ
Ушаков не став розкривати деталей цих обговорень, але підтвердив, що це питання справді обговорювали на зустрічі у Кремлі.
"Це – одне з ключових питань, воно обговорювалося", - заявив він.
Ушаков додав, що російська й американська сторона домовились не давати конкретних коментарів про суть обговорень між Путіним і представниками Трампа, тому не став конкретизувати більше.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
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