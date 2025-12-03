РУС
1 553 22

Вопрос вступления Украины в НАТО обсуждался во время встречи с Уиткоффом, - помощник Путина Ушаков

Путин и Виткофф обсуждали членство Украины в НАТО

На вчерашней встрече диктатора Владимира Путина со спецпосланцами президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве обсуждался вопрос членства Украины в НАТО.

Об этом сказал помощник Путина Юрий Ушаков, его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос вступления Украины в НАТО является ключевым для РФ

Ушаков не стал раскрывать подробности этих обсуждений, но подтвердил, что этот вопрос действительно обсуждался на встрече в Кремле.

"Это – один из ключевых вопросов, он обсуждался", – заявил он.

Ушаков добавил, что российская и американская сторона договорились не давать конкретных комментариев о сути обсуждений между Путиным и представителями Трампа, поэтому не стал конкретизировать больше.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Ушаков

Автор: 

Топ комментарии
+5
супер організація НАТО - де хто має бути її членом диктує російський мясник
03.12.2025 16:21 Ответить
+4
Це питання, вступ в НАТО, є виключно України та Українців, а не отих істот, окупаційних злочинців з мацкофщини!! Яке їх свиняче діло!! Ці убивці ***********, за Уйгурів чи Тайванців, Башкирів, Тувинців, Удмуртів, чомусь мовчать….?? А от за Україну, гадять під себе, як під час маршу кухаря на мацковію ???!!
03.12.2025 16:19 Ответить
+2
Ми зможемо навіть створити ядерний пояс навколо рашки - дати ЯЗ (на зберігання) країнам Балтії та Казахстану, можливо Грузії якщо там буде нормальна влада.
03.12.2025 16:22 Ответить
Це питання, вступ в НАТО, є виключно України та Українців, а не отих істот, окупаційних злочинців з мацкофщини!! Яке їх свиняче діло!! Ці убивці ***********, за Уйгурів чи Тайванців, Башкирів, Тувинців, Удмуртів, чомусь мовчать….?? А от за Україну, гадять під себе, як під час маршу кухаря на мацковію ???!!
03.12.2025 16:19 Ответить
США завжди були проти - кацапи теж - шо ж вони могли обговорювати?
03.12.2025 16:20 Ответить
та да . проти. особливо у 1014му році коли заборонили ЗСУ захищати Крим та Донбас
03.12.2025 16:23 Ответить
2014му
03.12.2025 16:24 Ответить
Ніхто не забороняв.
03.12.2025 16:25 Ответить
США виступили проти війни України з Росією за окупований Крим і переконали український уряд не починати війну за півострів. Про це з посиланням на обізнані джерела пише https://www.bloomberg.com/ Bloomberg.
https://zaxid.net/news/ чого тоді ж не боронили ?
03.12.2025 16:40 Ответить
Шиза
03.12.2025 16:31 Ответить
Все це до одного місця. Україна має стати ядерною країною, Європейські країни це підтримають, бо це буде їх гарантією безпеки від русні і руснявої яз.
03.12.2025 16:21 Ответить
Європі не потрібна під боком повторення Карибської ракетної кризи.
показать весь комментарий
Вся Європа вже давно під прицілом руснявих ракет, і зараз вони це досить добре розуміють. Чим менше буде дистанція для атаки по москві, тим краще - тому Європа буде підтримувати український ядерний проєкт. А русня буде смоктати, як завжди.
показать весь комментарий
супер організація НАТО - де хто має бути її членом диктує російський мясник
03.12.2025 16:21 Ответить
як на сьогодні НАТО то гімно . якщо кацапстан вдереться до країн Балтії то країни НАТО виразять "глибоку стурбованість " та оставлять лабусів сам на сам з кацапстаном . щоб не сталося ескалації
показать весь комментарий
Ми зможемо навіть створити ядерний пояс навколо рашки - дати ЯЗ (на зберігання) країнам Балтії та Казахстану, можливо Грузії якщо там буде нормальна влада.
03.12.2025 16:22 Ответить
Я у сусіда повинен спросити куди мені йти,з ким дружити,з ким не дружити,щось робити чи не робити.Та пішов такий сусід кобилі під хвіст.
03.12.2025 16:25 Ответить
По факту в НАТО ми вже вступили. Залишились дрібні формальності з паперцями.
03.12.2025 16:26 Ответить
Як варіант: утворюєм УНАТО і все НАТО вступає в УНАТО разом з Україною !
03.12.2025 16:36 Ответить
Краще тоді вже створювати європейське НАТО, але без защеканців з сша. Але з ядерною зброєю та більш суттєвою 5 статтею, а не з тим лайном, що в North Atlantic Treaty.
03.12.2025 16:48 Ответить
Яким боком рашисти до вступу України в НАТО? Це все одно що пастух буде обговорювати з вовками який замок вставити в вівчарню
03.12.2025 16:46 Ответить
А взагалі зараз НАТО скоріше не альянс для захисту а засідання імпотентів на лавці під будинком розпусти. Україна повинна стати такою державою і армією щоб нас ще просили на колінах вступити в НАТО щоб хоча б трохи нас стримувати в своїх поривах і методах
03.12.2025 16:49 Ответить
Для этого кацапов на поле боя надо победить,а мы увы этого не можем (или не хочем) сделать
03.12.2025 16:56 Ответить
Почнемо з того що за вступ України до НАТО повинні проголосувати ВСі країни -учасники НАТО , ,а такого ніколи не буде ,так навіщо взагалі починати пустопорожні дискусії про те що нам чогось хочеться
03.12.2025 16:50 Ответить
І шо? Дозволив плєшивий?
03.12.2025 17:00 Ответить
 
 