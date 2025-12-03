Вопрос вступления Украины в НАТО обсуждался во время встречи с Уиткоффом, - помощник Путина Ушаков
На вчерашней встрече диктатора Владимира Путина со спецпосланцами президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве обсуждался вопрос членства Украины в НАТО.
Об этом сказал помощник Путина Юрий Ушаков, его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Вопрос вступления Украины в НАТО является ключевым для РФ
Ушаков не стал раскрывать подробности этих обсуждений, но подтвердил, что этот вопрос действительно обсуждался на встрече в Кремле.
"Это – один из ключевых вопросов, он обсуждался", – заявил он.
Ушаков добавил, что российская и американская сторона договорились не давать конкретных комментариев о сути обсуждений между Путиным и представителями Трампа, поэтому не стал конкретизировать больше.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://zaxid.net/news/ чого тоді ж не боронили ?