Вопрос вступления Украины в НАТО обсуждался во время встречи с Уиткоффом, - помощник Путина Ушаков

На вчерашней встрече диктатора Владимира Путина со спецпосланцами президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве обсуждался вопрос членства Украины в НАТО.

Об этом сказал помощник Путина Юрий Ушаков, его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос вступления Украины в НАТО является ключевым для РФ

Ушаков не стал раскрывать подробности этих обсуждений, но подтвердил, что этот вопрос действительно обсуждался на встрече в Кремле.

"Это – один из ключевых вопросов, он обсуждался", – заявил он.

Ушаков добавил, что российская и американская сторона договорились не давать конкретных комментариев о сути обсуждений между Путиным и представителями Трампа, поэтому не стал конкретизировать больше.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.

