Все условия для справедливого мира в Украине вряд ли будут выполнены, - Стубб
По мнению президента Финляндии Александра Стубба, условия для "справедливого мира" в Украине вряд ли будут выполнены.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Politico.
Так, по словам Стубба, реальность такова, что "мир может быть хорошим, плохим или каким-то компромиссом".
"Реальность также заключается в том, что мы, финны, должны готовиться к моменту, когда наступит мир, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних четырех лет, вряд ли будут выполнены", – сказал он.
Он добавил, что "сегодня мы ближе к миру, чем вчера", и что ближайшие дни и недели покажут, принесут ли переговоры какие-то результаты.
Отмечается, что интервью Стубба состоялось сразу после встреч между посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и российским диктатором Владимиром Путиным, которые не дали никакого прогресса в прекращении войны в Украине.
Что предшествовало?
- 2 декабря в Кремле диктатор Путин провел встречу со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- Известно, что во время переговоров российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом речь шла об общей концепции мирного плана США, без перехода к конкретным деталям или решениям.
"В разі нападу на когось із членів НАТИ всі пункти Статуту НАТО навряд чи будуть виконані".
Якщо це не кордони 1991р., то це в кожному разі винагорода для головорізів_кацапів, тобто для агресора.
Тому може ліпше не патякати про "справедливий_мир", а краще казати "обмежена_винагорода_для_кацапії". Тоді всім буде видно вартість права та світового порядку, а також те як країни Заходу захищають право та свободу. Всіх без винятків.
Але тут в країні свій особий шлях
