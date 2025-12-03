РУС
Все условия для справедливого мира в Украине вряд ли будут выполнены, - Стубб

Стубб о мире в Украине

По мнению президента Финляндии Александра Стубба, условия для "справедливого мира" в Украине вряд ли будут выполнены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Politico.

Так, по словам Стубба, реальность такова, что "мир может быть хорошим, плохим или каким-то компромиссом".

"Реальность также заключается в том, что мы, финны, должны готовиться к моменту, когда наступит мир, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних четырех лет, вряд ли будут выполнены", – сказал он.

Он добавил, что "сегодня мы ближе к миру, чем вчера", и что ближайшие дни и недели покажут, принесут ли переговоры какие-то результаты.

Отмечается, что интервью Стубба состоялось сразу после встреч между посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и российским диктатором Владимиром Путиным, которые не дали никакого прогресса в прекращении войны в Украине.

Что предшествовало?

+3
Екстраполюємо:
"В разі нападу на когось із членів НАТИ всі пункти Статуту НАТО навряд чи будуть виконані".
03.12.2025 15:54 Ответить
+2
Твоя країна здалася совкам і офіційно відмовилася від Виборга. Так що помовч зі своїми порадами.
03.12.2025 15:53 Ответить
+1
Ще б Стубб сказав ЩО в його розумінні означає "справедливий_мир" для України.

Якщо це не кордони 1991р., то це в кожному разі винагорода для головорізів_кацапів, тобто для агресора.

Тому може ліпше не патякати про "справедливий_мир", а краще казати "обмежена_винагорода_для_кацапії". Тоді всім буде видно вартість права та світового порядку, а також те як країни Заходу захищають право та свободу. Всіх без винятків.
03.12.2025 15:54 Ответить
да, вы вместе с Трампом будете давить на то чтоб отдали донбасс, и потом объявите что это лучшее на что могли мы расчитывать в данной ситуации. Немецкий МИД уже тоже заявил Укркаине скорее всего прийдется пойти на болезненные уступки
03.12.2025 15:53 Ответить
Тоді війна буде продовжуватись.
03.12.2025 16:43 Ответить
Твоя країна здалася совкам і офіційно відмовилася від Виборга. Так що помовч зі своїми порадами.
03.12.2025 15:53 Ответить
Прийняла важке але правильне в тій ситуації рішення.
03.12.2025 16:14 Ответить
Вчить краще історію
03.12.2025 16:23 Ответить
03.12.2025 15:54 Ответить
Ще б Стубб сказав ЩО в його розумінні означає "справедливий_мир" для України.

Якщо це не кордони 1991р., то це в кожному разі винагорода для головорізів_кацапів, тобто для агресора.

Тому може ліпше не патякати про "справедливий_мир", а краще казати "обмежена_винагорода_для_кацапії". Тоді всім буде видно вартість права та світового порядку, а також те як країни Заходу захищають право та свободу. Всіх без винятків.
03.12.2025 15:54 Ответить
А всі незламники дійсно очікували, що європейці будуть вічно давати кошти власних платників податків українським корупціонерам на розкрадання? Особливо коли ті обхезалися на весь світ.
03.12.2025 16:00 Ответить
Хай Стубб розкаже, як повелися фіни у 44 році зі своїми союзниками німцями, коли треба було вивернутися. А то він все про справедливість та непохитність.
03.12.2025 16:02 Ответить
Ви фіни розумні.Все вірно робите і робили навіть у русько-фінській війні, розуміючи разючі диспозиції сторін і будучи в першу чергу людиноцентрічною країною на чолі з мудрим Густавом Манергеймом навіть тоді.
Але тут в країні свій особий шлях
03.12.2025 16:04 Ответить
Америка також показала фігвам а не гроші. Навіть зброю і ту продають через ЄС. До керувалися в Києві. Вже про перемогу не йде мова? Вже навіть не про справедливий мир, вже б просто про перемир'я. Пізно. Москаль пертиме доки з якогось дива ЗСУ зламають йому хребет Вундерваффеном що нереально тож кацапи наступатимуть доки не примусять зеленого виконати всі свої вимоги. Проґавив зелений шанс на терпиме перемир'я в Стамбулі-22
03.12.2025 16:08 Ответить
Стуббе ,поїдь в гості до Короля у США й запитай його - ТИ ОТОЙ ЗАКОН ЩО ПІДПИСАВ У 2017р СКАСУЄШ, щоб догодити забаганкам хйла?
03.12.2025 16:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=303s https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=
Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец
03.12.2025 16:28 Ответить
 
 