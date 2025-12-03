Все условия для справедливого мира в Украине вряд ли будут выполнены, - Стубб

По мнению президента Финляндии Александра Стубба, условия для "справедливого мира" в Украине вряд ли будут выполнены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Politico.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Так, по словам Стубба, реальность такова, что "мир может быть хорошим, плохим или каким-то компромиссом".

"Реальность также заключается в том, что мы, финны, должны готовиться к моменту, когда наступит мир, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних четырех лет, вряд ли будут выполнены", – сказал он.

Читайте также: Каллас о встрече Виткоффа с Путиным: Боюсь, что все давление направят на Украину

Он добавил, что "сегодня мы ближе к миру, чем вчера", и что ближайшие дни и недели покажут, принесут ли переговоры какие-то результаты.

Отмечается, что интервью Стубба состоялось сразу после встреч между посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и российским диктатором Владимиром Путиным, которые не дали никакого прогресса в прекращении войны в Украине.

Читайте также: Умеров и Гнатов сегодня встретятся с советниками лидеров ЕС и готовят новые консультации с представителями Трампа, - Зеленский

Что предшествовало?