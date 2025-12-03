РУС
Умеров и Гнатов сегодня встретятся с советниками лидеров ЕС и готовят новые консультации с представителями Трампа, - Зеленский

переговоры Украины с США

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о подготовке сегодняшних встреч в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, вместе с секретарем СНБО Украины на встречах будет начальник Генштаба Андрей Гнатов.

"Это постоянная наша координация с партнерами, и мы обеспечиваем полноценную активность процесса переговоров.

Украинские представители проинформируют коллег в Европе о том, что известно после вчерашних контактов американской стороны в Москве, а также обсудят вопросы европейского компонента в необходимой архитектуре безопасности", - пояснил Зеленский.

Также он отметил, что после Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями президента Трампа в Соединенных Штатах.

"Как и всегда, Украина будет работать конструктивно ради реального мира. Ожидаю новый доклад по итогам сегодняшних встреч в Европе", - резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

Кто кого угощает? За чей счет банкет?
03.12.2025 12:09 Ответить
03.12.2025 12:09 Ответить
За Міндіча, шо неясно .
03.12.2025 12:29 Ответить
03.12.2025 12:29 Ответить
Гнатов готуватиме зустріч делегацій - краще в він готував зустріч кацапам під Покровськом пів - року назад - а то доводять до оточення і починають спасати
03.12.2025 12:13 Ответить
03.12.2025 12:13 Ответить
Українцям знати, про що були "бандитські тьорки", необовʼязково?
03.12.2025 12:13 Ответить
03.12.2025 12:13 Ответить
Андрій Вікторович Гнатов - український офіцер, генерал-лейтенант, начальник Генерального штабу Збройних сил України

тобто, начальник штабу, замість планувати військові операції катається по буржуям, обговорює капітуляцію?
я, остаточно, в повному ****!!!!!!!
зелена гундоса зе!гніда живи довго, але в у злиднях та вічній болі від важких хвороб!!!!!
03.12.2025 12:15 Ответить
03.12.2025 12:15 Ответить
Будет все наоборот к сожалению и зегнида будет жить долго и счастливо со своими папой и мамой в Израиле
03.12.2025 12:24 Ответить
03.12.2025 12:24 Ответить
виключно тому, що українська феміда глуха та сліпа та перехідна кума наступного керманича україни.
03.12.2025 12:27 Ответить
03.12.2025 12:27 Ответить
йбаний чєбурєк і далі ганьбить країну.
03.12.2025 12:20 Ответить
03.12.2025 12:20 Ответить
воно рятує свою сраку!!!
03.12.2025 12:28 Ответить
03.12.2025 12:28 Ответить
 
 