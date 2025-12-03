Умеров и Гнатов сегодня встретятся с советниками лидеров ЕС и готовят новые консультации с представителями Трампа, - Зеленский

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о подготовке сегодняшних встреч в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале

По его словам, вместе с секретарем СНБО Украины на встречах будет начальник Генштаба Андрей Гнатов.

"Это постоянная наша координация с партнерами, и мы обеспечиваем полноценную активность процесса переговоров.

Украинские представители проинформируют коллег в Европе о том, что известно после вчерашних контактов американской стороны в Москве, а также обсудят вопросы европейского компонента в необходимой архитектуре безопасности", - пояснил Зеленский.

Также он отметил, что после Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями президента Трампа в Соединенных Штатах.

"Как и всегда, Украина будет работать конструктивно ради реального мира. Ожидаю новый доклад по итогам сегодняшних встреч в Европе", - резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

2 декабря в Кремле диктатор Путин провел встречу со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

Известно, что во время переговоров российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом речь шла об общей концепции мирного плана США, без перехода к конкретным деталям или решениям.

