Умеров и Гнатов сегодня встретятся с советниками лидеров ЕС и готовят новые консультации с представителями Трампа, - Зеленский
Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о подготовке сегодняшних встреч в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вместе с секретарем СНБО Украины на встречах будет начальник Генштаба Андрей Гнатов.
"Это постоянная наша координация с партнерами, и мы обеспечиваем полноценную активность процесса переговоров.
Украинские представители проинформируют коллег в Европе о том, что известно после вчерашних контактов американской стороны в Москве, а также обсудят вопросы европейского компонента в необходимой архитектуре безопасности", - пояснил Зеленский.
Также он отметил, что после Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями президента Трампа в Соединенных Штатах.
"Как и всегда, Украина будет работать конструктивно ради реального мира. Ожидаю новый доклад по итогам сегодняшних встреч в Европе", - резюмирует глава государства.
Что предшествовало?
- 2 декабря в Кремле диктатор Путин провел встречу со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- Известно, что во время переговоров российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом речь шла об общей концепции мирного плана США, без перехода к конкретным деталям или решениям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тобто, начальник штабу, замість планувати військові операції катається по буржуям, обговорює капітуляцію?
я, остаточно, в повному ****!!!!!!!
зелена гундоса зе!гніда живи довго, але в у злиднях та вічній болі від важких хвороб!!!!!