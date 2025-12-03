Украина хотела бы закрыть все кластеры для вступления в ЕС в 2026 году, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский надеется, что Украине удастся открыть и закрыть все шесть переговорных кластеров для вступления в Евросоюз.
Об этом глава государства заявил во время встречи с украинской громадой в Ирландии, передает Цензор.НЕТ.
Что сказал президент?
"Европейская комиссия признает, что мы три кластера можем открывать. Три кластера – это половина. Мы для этого сделали все. И все понимают, что до конца этого года мы сделаем все технически для открытия всех шести кластеров. Это также признают все", – сказал президент.
Зеленский напомнил, что в первой половине 2026 года в Совете ЕС будет председательствовать Кипр, далее – Ирландия.
"Безусловно, мы хотим во время председательства Кипра открыть кластеры, а следующий шаг – это их закрытие.
И мы бы хотели это сделать при председательстве Ирландии", - отметил он.
Что предшествовало?
- Напомним, в октябре евродепутаты призвали начать переговоры о вступлении в ЕС Молдовы, при этом об Украине не упомянули.
- В Европейском Союзе не исключали возможности обойти вето Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины, однако Европейская комиссия призывает венгерскую сторону обсуждать вопросы, связанные с правами меньшинств, уже в рамках первого кластера переговоров.
