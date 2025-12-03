РУС
Новости Вступление Украины в ЕС
669 25

Украина хотела бы закрыть все кластеры для вступления в ЕС в 2026 году, - Зеленский

Кластеры для вступления в ЕС: что говорит Зеленский?

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украине удастся открыть и закрыть все шесть переговорных кластеров для вступления в Евросоюз.

Об этом глава государства заявил во время встречи с украинской громадой в Ирландии, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что сказал президент?

"Европейская комиссия признает, что мы три кластера можем открывать. Три кластера – это половина. Мы для этого сделали все. И все понимают, что до конца этого года мы сделаем все технически для открытия всех шести кластеров. Это также признают все", – сказал президент.

Зеленский напомнил, что в первой половине 2026 года в Совете ЕС будет председательствовать Кипр, далее – Ирландия.

"Безусловно, мы хотим во время председательства Кипра открыть кластеры, а следующий шаг – это их закрытие.

И мы бы хотели это сделать при председательстве Ирландии", - отметил он.

Читайте: Зеленский о временных рамках вступления Украины в ЕС: "В этом веке или в следующем?"

Что предшествовало?

Читайте также: Ирландия обещает максимально продвигать вступление Украины в ЕС

Автор: 

Зеленский Владимир (22819) членство в ЕС (1194) Евросоюз (17894)
Топ комментарии
+9
Кластєр міндічя і єрмака вже закрито. Кластєр слуги народа під питанням.
показать весь комментарий
03.12.2025 08:18 Ответить
+8
показать весь комментарий
03.12.2025 08:17 Ответить
+7
До с*аки кластери і переговори. Вистачає країн, що скажуть "ні".. і по новій погнали хороводи водити.
P.S. цікаво чому з журністів ніхто, напряму, не запитає нащо Зеленський використовує мало зрозумілі слова та чи сам він розуміє значення цього словесного проносу?
показать весь комментарий
03.12.2025 08:18 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2025 08:17 Ответить
нічого не буде. хотіла б не хотіла
показать весь комментарий
03.12.2025 08:18 Ответить
Так всі ці кластери і переговори для того і створені, щоб водити пересічних за ніс постійним процесом і "шляхом до ЄС".
показать весь комментарий
03.12.2025 08:25 Ответить
Умови вступу до ЄС Україна не виконає, в коли говорять слово "кластер" , то деякі громадяни вже мають надію.
показать весь комментарий
03.12.2025 09:03 Ответить
***** шо сказати? - ти б зараз ломав голову за Мирноград і Покровськ
показать весь комментарий
03.12.2025 08:19 Ответить
Бетолковий ішак - джерело усіх проблем. Доки це чмо буде мозолити очі, доти не буде жодних успіхів ні в чому.
показать весь комментарий
03.12.2025 08:21 Ответить
Україна УСПІШНО обороняється третій рік від набагато сильнішого ворога - це головний успіх
показать весь комментарий
03.12.2025 08:24 Ответить
Це той випадок коли - "при чому тут Зеленський??"
показать весь комментарий
03.12.2025 08:39 Ответить
якщо Ви маєте на увазі чи підбивав він танки і чи рив окопи - то так воно і є
показать весь комментарий
03.12.2025 08:42 Ответить
Теоретично ЄС скаже:" всі ми за, без умов, без переговорів, без реформ і ТД. Ну просто всі одностайно" закінчиться війна і Україна зразу в ЄС. Так навіть при умовному " мирі" * уйло достатньо раз на місяць запускати по фанерному безпілотника щоб цього не трапилося. І до всього що робити з окупованими територіями? Визнавати їх кацапським? В по іншому ніяк. Короче просто бреше ні про що. Скоро солодке слово ЄС вже перестане на діяти на свідків зеленого.
показать весь комментарий
03.12.2025 08:25 Ответить
МИРНОГРАД В ПОВНОМУ ОТОЧЕННІ
ВІЙСЬКА В ОТОЧЕННІ
ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ БУДУТЬ ВБИТІ

.....а він "бла бла я чудовий"
показать весь комментарий
03.12.2025 08:26 Ответить
Цікаво, який зараз в нього рейтинг?) чому ніхто не проводить опитування?)
показать весь комментарий
03.12.2025 08:32 Ответить
У нього як завжди більше всіх.
показать весь комментарий
03.12.2025 09:05 Ответить
Довбню ти хоч знаєш що таке кластер і хто тебе навчив його вимовляти ?
показать весь комментарий
03.12.2025 08:33 Ответить
До 2026 країна хотіла би закрити всі прояви сн,як ворожого політичного проекту,заснованого на одурманенні населення.
показать весь комментарий
03.12.2025 08:35 Ответить
Та тут потрібно вигортати не тільки СН, а й всіх під нуль та повністю передавати управління Європі.
показать весь комментарий
03.12.2025 08:37 Ответить
Хто передавати буде?
показать весь комментарий
03.12.2025 08:42 Ответить
Військові
показать весь комментарий
03.12.2025 08:48 Ответить
Сирський?
показать весь комментарий
03.12.2025 08:58 Ответить
Я мав на увазі не медіа воїнів.
показать весь комментарий
03.12.2025 08:59 Ответить
Хоч,наскільки реально,в процентах?
показать весь комментарий
03.12.2025 09:09 Ответить
Высшее мастерство заголовков. Работают гении:
"Украина хотела бы закрыть все кластеры Источник: https://censor.net/ru/n3588334
Осталось чуть-чуть.
Украине удастся открыть и закрыть все шесть переговорных кластеров Источник: https://censor.net/ru/n3588334
Ещё и конь не валялся
показать весь комментарий
03.12.2025 08:39 Ответить
"І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі", - сказав президент.
І хто це ті,що визнають "відкриття всіх шести кластерів",є хоч один?
показать весь комментарий
03.12.2025 08:51 Ответить
 
 