Україна хотіла б закрити усі кластери для вступу до ЄС у 2026 році, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україні вдасться відкрити та закрити усі шість переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з українською громадою в Ірландії, передає Цензор.НЕТ.

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Що сказав президент?

"Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери – це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що у першій половині 2026 року у Раді ЄС головуватиме Кіпр, далі – Ірландія.

"Безумовно, ми хочемо під час головування Кіпру відкрити кластери, а крок наступний – це їх закриття.

І ми б хотіли це зробити за головування Ірландії", - зазначив він.

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Що передувало?

Нагадаємо, у жовтні євродепутати закликали почати переговори про вступ в ЄС Молдови, водночас про Україну не згадали.

В Європейському Союзі не виключали можливості обійти вето Угорщини на початок переговорів про вступ України, однак Європейська комісія закликає угорську сторону обговорювати питання, пов’язані з правами меншин, уже в межах першого кластера переговорів.

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