Україна хотіла б закрити усі кластери для вступу до ЄС у 2026 році, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україні вдасться відкрити та закрити усі шість переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу.
Про це глава держави заявив під час зустрічі з українською громадою в Ірландії, передає Цензор.НЕТ.
Що сказав президент?
"Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери – це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі", - сказав президент.
Зеленський нагадав, що у першій половині 2026 року у Раді ЄС головуватиме Кіпр, далі – Ірландія.
"Безумовно, ми хочемо під час головування Кіпру відкрити кластери, а крок наступний – це їх закриття.
І ми б хотіли це зробити за головування Ірландії", - зазначив він.
Що передувало?
- Нагадаємо, у жовтні євродепутати закликали почати переговори про вступ в ЄС Молдови, водночас про Україну не згадали.
- В Європейському Союзі не виключали можливості обійти вето Угорщини на початок переговорів про вступ України, однак Європейська комісія закликає угорську сторону обговорювати питання, пов’язані з правами меншин, уже в межах першого кластера переговорів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
P.S. цікаво чому з журністів ніхто, напряму, не запитає нащо Зеленський використовує мало зрозумілі слова та чи сам він розуміє значення цього словесного проносу?
ВІЙСЬКА В ОТОЧЕННІ
ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ БУДУТЬ ВБИТІ
.....а він "бла бла я чудовий"
йди ти ...
"Украина хотела бы закрыть все кластеры Источник: https://censor.net/ru/n3588334
Осталось чуть-чуть.
Украине удастся открыть и закрыть все шесть переговорных кластеров Источник: https://censor.net/ru/n3588334
Ещё и конь не валялся
І хто це ті,що визнають "відкриття всіх шести кластерів",є хоч один?