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Новини Вступ України до ЄС
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Україна хотіла б закрити усі кластери для вступу до ЄС у 2026 році, - Зеленський

Кластери для вступу ЄС: що каже Зеленський?

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україні вдасться відкрити та закрити усі шість переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з українською громадою в Ірландії, передає Цензор.НЕТ.

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Що сказав президент?

"Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери – це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що у першій половині 2026 року у Раді ЄС головуватиме Кіпр, далі – Ірландія.

"Безумовно, ми хочемо під час головування Кіпру відкрити кластери, а крок наступний – це їх закриття.

І ми б хотіли це зробити за головування Ірландії", - зазначив він.

Читайте: Зеленський про часові рамки вступу України в ЄС: "У цьому сторіччі чи в наступному?"

Що передувало?

  • Нагадаємо, у жовтні євродепутати закликали почати переговори про вступ в ЄС Молдови, водночас про Україну не згадали.
  • В Європейському Союзі не виключали можливості обійти вето Угорщини на початок переговорів про вступ України, однак Європейська комісія закликає угорську сторону обговорювати питання, пов’язані з правами меншин, уже в межах першого кластера переговорів.

Читайте також: Ірландія обіцяє максимально просувати вступ України до ЄС

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) членство в ЄС (1522) Євросоюз (15239)
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Топ коментарі
+13
Кластєр міндічя і єрмака вже закрито. Кластєр слуги народа під питанням.
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03.12.2025 08:18 Відповісти
+12
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03.12.2025 08:17 Відповісти
+9
До с*аки кластери і переговори. Вистачає країн, що скажуть "ні".. і по новій погнали хороводи водити.
P.S. цікаво чому з журністів ніхто, напряму, не запитає нащо Зеленський використовує мало зрозумілі слова та чи сам він розуміє значення цього словесного проносу?
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03.12.2025 08:18 Відповісти
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03.12.2025 08:17 Відповісти
Думаю,що це не його.Щоб щось загубити,треба щось спочатку мати.
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03.12.2025 10:13 Відповісти
нічого не буде. хотіла б не хотіла
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03.12.2025 08:18 Відповісти
Кластєр міндічя і єрмака вже закрито. Кластєр слуги народа під питанням.
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03.12.2025 08:18 Відповісти
Тобто скандал з Могєріні ми пропустили
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03.12.2025 10:52 Відповісти
До с*аки кластери і переговори. Вистачає країн, що скажуть "ні".. і по новій погнали хороводи водити.
P.S. цікаво чому з журністів ніхто, напряму, не запитає нащо Зеленський використовує мало зрозумілі слова та чи сам він розуміє значення цього словесного проносу?
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03.12.2025 08:18 Відповісти
Так всі ці кластери і переговори для того і створені, щоб водити пересічних за ніс постійним процесом і "шляхом до ЄС".
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03.12.2025 08:25 Відповісти
Умови вступу до ЄС Україна не виконає, в коли говорять слово "кластер" , то деякі громадяни вже мають надію.
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03.12.2025 09:03 Відповісти
***** шо сказати? - ти б зараз ломав голову за Мирноград і Покровськ
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03.12.2025 08:19 Відповісти
Бетолковий ішак - джерело усіх проблем. Доки це чмо буде мозолити очі, доти не буде жодних успіхів ні в чому.
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03.12.2025 08:21 Відповісти
Це той випадок коли - "при чому тут Зеленський??"
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03.12.2025 08:39 Відповісти
ти дебіл?
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03.12.2025 09:14 Відповісти
Теоретично ЄС скаже:" всі ми за, без умов, без переговорів, без реформ і ТД. Ну просто всі одностайно" закінчиться війна і Україна зразу в ЄС. Так навіть при умовному " мирі" * уйло достатньо раз на місяць запускати по фанерному безпілотника щоб цього не трапилося. І до всього що робити з окупованими територіями? Визнавати їх кацапським? В по іншому ніяк. Короче просто бреше ні про що. Скоро солодке слово ЄС вже перестане на діяти на свідків зеленого.
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03.12.2025 08:25 Відповісти
МИРНОГРАД В ПОВНОМУ ОТОЧЕННІ
ВІЙСЬКА В ОТОЧЕННІ
ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ БУДУТЬ ВБИТІ

.....а він "бла бла я чудовий"
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03.12.2025 08:26 Відповісти
Цікаво, який зараз в нього рейтинг?) чому ніхто не проводить опитування?)
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03.12.2025 08:32 Відповісти
У нього як завжди більше всіх.
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03.12.2025 09:05 Відповісти
Його рейтинг покажуть, коли він хоч трохи зросте вище плінтуса.
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03.12.2025 09:50 Відповісти
Довбню ти хоч знаєш що таке кластер і хто тебе навчив його вимовляти ?
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03.12.2025 08:33 Відповісти
Янєлох добре вивчив що чим більше вживати незрозумілих іноземних слів, тим більше його любитимуть глядачі ЗЄлємарафону.
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03.12.2025 09:42 Відповісти
До 2026 країна хотіла би закрити всі прояви сн,як ворожого політичного проекту,заснованого на одурманенні населення.
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03.12.2025 08:35 Відповісти
Та тут потрібно вигортати не тільки СН, а й всіх під нуль та повністю передавати управління Європі.
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03.12.2025 08:37 Відповісти
Хто передавати буде?
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03.12.2025 08:42 Відповісти
Військові
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03.12.2025 08:48 Відповісти
Сирський?
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03.12.2025 08:58 Відповісти
Я мав на увазі не медіа воїнів.
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03.12.2025 08:59 Відповісти
Хоч,наскільки реально,в процентах?
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03.12.2025 09:09 Відповісти
кому? европедікам?
йди ти ...
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03.12.2025 09:15 Відповісти
Высшее мастерство заголовков. Работают гении:
"Украина хотела бы закрыть все кластеры Источник: https://censor.net/ru/n3588334
Осталось чуть-чуть.
Украине удастся открыть и закрыть все шесть переговорных кластеров Источник: https://censor.net/ru/n3588334
Ещё и конь не валялся
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03.12.2025 08:39 Відповісти
"І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі", - сказав президент.
І хто це ті,що визнають "відкриття всіх шести кластерів",є хоч один?
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03.12.2025 08:51 Відповісти
навіть якщо б в нас президентом був павіан - було б краще
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03.12.2025 09:16 Відповісти
І так голова фракції. Досить йому з того.
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03.12.2025 09:26 Відповісти
Що воно меле,які кластери? Мародер піарник.
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03.12.2025 09:21 Відповісти
НАТО і ЄС вже близько. Ближче тільки розпад оркоімперії й видача Україні ядерної бомби в кредит.
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03.12.2025 09:22 Відповісти
ЗЄля, це тобі не допоможе на виборах. Суши весла… і сухарі.
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03.12.2025 09:40 Відповісти
Україна сьогодні хоче миру і щоб Боневтік Позорно-Брехливий зі своїм оточенням мародерів пішов геть. В іншому випадку він приведе нас до нищівної поразки!
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03.12.2025 09:44 Відповісти
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03.12.2025 09:44 Відповісти
В принципі, можна було би побавитися в зрадооба, але всі якось пропустили корупційнині скандали з високопосадовцями ЄС, якими можна тиснути носом, якшо що. Могерні, доя прикладу
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03.12.2025 10:53 Відповісти
Для початку треба закрити тебе. У вязниці, де ти не зможеш відкривати свій брудний рот. ПОтім закрити усіх зелених слуг і їм співчуваючих, туди ж.
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03.12.2025 12:12 Відповісти
 
 