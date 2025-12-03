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Умєров та Гнатов сьогодні зустрінуться з радниками лідерів ЄС та готують нові консультації з представниками Трампа, - Зеленський

перемовини України з США

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському про підготовку сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде начальник Генштабу Андрій Гнатов.

"Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечуємо повноцінну активність процесу перемовин.

Українські представники поінформують колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в Москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки", - пояснив Зеленський.

Також він зауважив, що після Брюсселя Рустем Умєров і Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками Президента Трампа в Сполучених Штатах.

"Як і завжди, Україна працюватиме конструктивно заради реального миру. Очікую на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі", - резюмує глава держави.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28036) перемовини (3824) Умєров Рустем (904) Гнатов Андрій (46)
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Топ коментарі
+10
Андрій Вікторович Гнатов - український офіцер, генерал-лейтенант, начальник Генерального штабу Збройних сил України

тобто, начальник штабу, замість планувати військові операції катається по буржуям, обговорює капітуляцію?
я, остаточно, в повному ****!!!!!!!
зелена гундоса зе!гніда живи довго, але в у злиднях та вічній болі від важких хвороб!!!!!
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03.12.2025 12:15 Відповісти
+5
Гнатов готуватиме зустріч делегацій - краще в він готував зустріч кацапам під Покровськом пів - року назад - а то доводять до оточення і починають спасати
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03.12.2025 12:13 Відповісти
+3
йбаний чєбурєк і далі ганьбить країну.
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03.12.2025 12:20 Відповісти
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Кто кого угощает? За чей счет банкет?
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03.12.2025 12:09 Відповісти
За Міндіча, шо неясно .
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03.12.2025 12:29 Відповісти
Гнатов готуватиме зустріч делегацій - краще в він готував зустріч кацапам під Покровськом пів - року назад - а то доводять до оточення і починають спасати
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03.12.2025 12:13 Відповісти
Українцям знати, про що були "бандитські тьорки", необовʼязково?
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03.12.2025 12:13 Відповісти
Андрій Вікторович Гнатов - український офіцер, генерал-лейтенант, начальник Генерального штабу Збройних сил України

тобто, начальник штабу, замість планувати військові операції катається по буржуям, обговорює капітуляцію?
я, остаточно, в повному ****!!!!!!!
зелена гундоса зе!гніда живи довго, але в у злиднях та вічній болі від важких хвороб!!!!!
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03.12.2025 12:15 Відповісти
Будет все наоборот к сожалению и зегнида будет жить долго и счастливо со своими папой и мамой в Израиле
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03.12.2025 12:24 Відповісти
виключно тому, що українська феміда глуха та сліпа та перехідна кума наступного керманича україни.
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03.12.2025 12:27 Відповісти
йбаний чєбурєк і далі ганьбить країну.
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03.12.2025 12:20 Відповісти
воно рятує свою сраку!!!
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03.12.2025 12:28 Відповісти
Як єрмаком усюди тикаєш ним.
Мізки працюють тільки на "красти"?
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03.12.2025 12:46 Відповісти
 
 