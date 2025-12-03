Умєров та Гнатов сьогодні зустрінуться з радниками лідерів ЄС та готують нові консультації з представниками Трампа, - Зеленський

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському про підготовку сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде начальник Генштабу Андрій Гнатов.

"Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечуємо повноцінну активність процесу перемовин.

Українські представники поінформують колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в Москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки", - пояснив Зеленський.

Також він зауважив, що після Брюсселя Рустем Умєров і Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками Президента Трампа в Сполучених Штатах.

"Як і завжди, Україна працюватиме конструктивно заради реального миру. Очікую на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі", - резюмує глава держави.

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Що передувало?

2 грудня у Кремлі диктатор Путін провів зустріч із спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

Відомо, що під час перемовин російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом йшлося про загальну концепцію мирного плану США, без переходу до конкретних деталей чи рішень.

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