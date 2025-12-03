Європа не погодиться на жодну нову "Ялту" щодо України, - глава МЗС Норвегії Ейде

Європейські члени НАТО переконані, що будь-які спроби поділити Європу на сфери впливу, подібно до ялтинських домовленостей після Другої світової війни, є абсолютно неприйнятними.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Міністр наголосив, що Європа наполягатиме на власних умовах мирного врегулювання, оскільки йдеться не лише про безпеку України, а й про майбутню безпекову систему всього континенту. "Ключове питання - щоб мир був справедливим і тривалим… Це питання майбутнього Європи", - зазначив він.

Ейде підкреслив, що країни Альянсу не погодяться на жодні "нові ялтинські домовленості". За його словами, зараз і на полі бою в Україні, і в процесі мирних переговорів формується повоєнна безпекова архітектура Європи. Тому, наголосив міністр, завдання партнерів - зберігати силу та стійкість України.

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Путін зустрівся з Віткоффом та Кушнером у Москві

У Кремлі увечері 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Помічник російського диктатора Кирило Дмитрієв назвав переговори "продуктивними", повідомляють росЗМІ.

Юрій Ушаков своєю чергою наголосив, що компроміси у спірних питаннях не знайдені, а тому зустріч Путіна і Трампа найближчим часом не планується.

"Деякі американські напрацювання стосовно врегулювання російсько-української війни прийнятні для РФ, деякі не підходять", - заявив він.

Також Ушаков додав, що на зустрічі обговорювалося кілька варіантів плану щодо врегулювання ситуації в Україні.

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