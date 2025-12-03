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Європа не погодиться на жодну нову "Ялту" щодо України, - глава МЗС Норвегії Ейде

барт,ейде

Європейські члени НАТО переконані, що будь-які спроби поділити Європу на сфери впливу, подібно до ялтинських домовленостей після Другої світової війни, є абсолютно неприйнятними.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Міністр наголосив, що Європа наполягатиме на власних умовах мирного врегулювання, оскільки йдеться не лише про безпеку України, а й про майбутню безпекову систему всього континенту. "Ключове питання - щоб мир був справедливим і тривалим… Це питання майбутнього Європи", - зазначив він.

Ейде підкреслив, що країни Альянсу не погодяться на жодні "нові ялтинські домовленості". За його словами, зараз і на полі бою в Україні, і в процесі мирних переговорів формується повоєнна безпекова архітектура Європи. Тому, наголосив міністр, завдання партнерів - зберігати силу та стійкість України.

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Путін зустрівся з Віткоффом та Кушнером у Москві

  • У Кремлі увечері 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
  • Помічник російського диктатора Кирило Дмитрієв назвав переговори "продуктивними", повідомляють росЗМІ.
  • Юрій Ушаков своєю чергою наголосив, що компроміси у спірних питаннях не знайдені, а тому зустріч Путіна і Трампа найближчим часом не планується.
  • "Деякі американські напрацювання стосовно врегулювання російсько-української війни прийнятні для РФ, деякі не підходять", - заявив він.
  • Також Ушаков додав, що на зустрічі обговорювалося кілька варіантів плану щодо врегулювання ситуації в Україні.

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Європа (2508) Норвегія (915) переговори з Росією (1618)
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Топ коментарі
+6
Европа не согласна. А вас никто и спрашивать не будет. Просрали вы свою Европу. Всё что интересовала Европу последние десятилетия-это однополые браки, и процесс въезда в ж*** друг другу. Если не ошибаюсь, один из министров той же Норвегии, на какую-то тусовку европейскую приехал со своей женой-небритым чуваком. И все восприняли как нужно. Закройте хлебальники, Европа.
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03.12.2025 11:21 Відповісти
+3
Міністр наголосив, що Європа наполягатиме на власних умовах мирного врегулювання Джерело: https://censor.net/ua/n3588368

Наполягати буде разом зі своїми війскам,зброєю і економікою та реальним тиском???. Чи за рахунок чужих життів ?

Хоча відповідь вже давно відома
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03.12.2025 11:32 Відповісти
+3
Про "процесс въезда в ж*** друг другу" это тебе виднее. Ахмат сила?
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03.12.2025 11:42 Відповісти
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03.12.2025 11:20 Відповісти
Европа не согласна. А вас никто и спрашивать не будет. Просрали вы свою Европу. Всё что интересовала Европу последние десятилетия-это однополые браки, и процесс въезда в ж*** друг другу. Если не ошибаюсь, один из министров той же Норвегии, на какую-то тусовку европейскую приехал со своей женой-небритым чуваком. И все восприняли как нужно. Закройте хлебальники, Европа.
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03.12.2025 11:21 Відповісти
Про "процесс въезда в ж*** друг другу" это тебе виднее. Ахмат сила?
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03.12.2025 11:42 Відповісти
Иван Непупок. Ты со своей жопой ко мне не подъезжай. Ж*** я люблю исключительно женские))
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03.12.2025 12:05 Відповісти
нічого, у європи є "нові європейці" - мухаммади та негри, вони он які войовничі
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03.12.2025 11:47 Відповісти
Кстати мухаммады и другие исламские фанатики отличные воины и слепо идут в бой жертвуя жизнью потому что верят ,что им за такое пожертвование обещан райский сад и любовные утехи с 70 девственницами на том свете.Так что Европа, особенно те страны которые наиболее активно принимают беженцев из мусульманских стран можно сказать защищены от российского вторжения ибо эти муслимские мигранты будут драться как черты , защищая свою новую богатую родину от разорения другими варварами😁.Украине тоже следовало бы подумать и пригласить сюда исламских радикалов из азиатских стран и африки особенно тех кто не в ладах с россией (из той же Сирии например), чтобы помогли фронт держать раз уж свои граждане боятся это делать и от тцк у баб под юбкой прячутся,😆
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03.12.2025 12:46 Відповісти
мухаммади ніколи не будуть воювати за збереження слабких європейських країн, максимум - будуть воювати за створення європейського халіфату, або іншої ісламського державного утворення.
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03.12.2025 12:56 Відповісти
По мне лучше уж халифат чем кацапский мордор.В нем хоть 4 жены можно иметь и кучу наложниц если средства позволяют.Одно плохо:свинину нельзя употреблять
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03.12.2025 15:31 Відповісти
Є правда один нюанс- європу в нову Ялту ніхто не запрошуватиме.
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03.12.2025 11:27 Відповісти
Її і в попередню не кликали, бо вона робила (точніше не робила) з гітлером теж саме, що тепер з ху.лом.
Будуть мати те саме, що і тоді.
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03.12.2025 12:31 Відповісти
Вже і того не матимуть, бо тоді вони були на одному боці з США, а тепер -ні.
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03.12.2025 12:33 Відповісти
Міністр наголосив, що Європа наполягатиме на власних умовах мирного врегулювання Джерело: https://censor.net/ua/n3588368

Наполягати буде разом зі своїми війскам,зброєю і економікою та реальним тиском???. Чи за рахунок чужих життів ?

Хоча відповідь вже давно відома
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03.12.2025 11:32 Відповісти
ну зброю і гроші вони на це дають, на відміну від сша, а свої ніжні тіла вони не готові приносити в жертву.
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03.12.2025 11:49 Відповісти
Если припечет и в Украине ситуация станет критической то я думаю отправят и войска не дожидаясь пока на них раша нападет особенно если поймут ,что сша при трампе за них воевать и погибать не будут
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03.12.2025 12:49 Відповісти
Не відправлять, бо у них майже немає власних армій. 3.5 людини в формі без досвіду ******** війни це не армія.
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03.12.2025 12:57 Відповісти
Гу не скажи .В Польше например армия такая же как и украинская довоенная плюс сейчас они ее увеличивают.Да и Германия если верить публикациям газет про планы Нато хочет 800 тысяч отмобилизовать
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03.12.2025 15:34 Відповісти
"Європейські члени НАТО переконані, що будь-які спроби поділити Європу на сфери впливу, подібно до ялтинських домовленостей після Другої світової війни, є абсолютно неприйнятними. " Неприйнятны и непогоджуватись, две огромные разницы! Это как не нравиться и не согласиться! Многое кому чего не нравиться в этой жизни, но чтобы с этим не согласиться нужно иметь силу!
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03.12.2025 11:46 Відповісти
Вас просто вчергове відправили на йух з вашими вологими мріями про відміну трибуналу, заборону на вступ в НАТО, юридичне визнання окупованих територій, повернення заморожених активів і зняття санкцій. Що в цьому незрозумілого? Все це не буде ніколи підписано ні в яких домовленостях, можете вже міняти свою платівку.
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03.12.2025 11:51 Відповісти
"відміну трибуналу, заборону на вступ в НАТО, юридичне визнання окупованих територій, повернення заморожених активів і зняття санкцій. Що в цьому незрозумілого? Все це не буде ніколи підписано ні в яких домовленостях, можете вже міняти свою платівку." Это ваши требования, я так понял ? Как Вы собираетесь это воплотить в жизнь? Как? Не брызжа слюной, хотя бы контуры.
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03.12.2025 11:56 Відповісти
Елементарно - просто ніхто не збирається підписувати жодного документу, в який цю маячню буде включено.
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03.12.2025 11:59 Відповісти
На пальцах для оголтелых! Так вы и у ДПС можете не подписывать протокол, но заплатите за нарушение, если не знаете элементарных правил и процедур!
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03.12.2025 12:04 Відповісти
Не морозь пургу. Русня просить, щоб ці пункти Україна і Європа не тільки підписала, але й виконала - можете приймати свої внутриросійські рішення про розморозку Європою арештованих активів, визнання окупованих територій російськими, можете указом свого ***** підписати заборону Україні на вступ в нато і про зняття автора указу з міжнародного розшуку, всі ці ваші "виконавчі провадження по протоколу інспектора" будуть юридично нікчемними в усьому світі.
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03.12.2025 12:12 Відповісти
Вы действительно такие отмороженные ( это те кто вам тексты пишет!) Забудьте про все, что вам рассказывали до 2022 года! Новая эра началась. Две новости и оба плохие! Нам не повезло жить в это время, и выживут далеко не все!
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03.12.2025 12:18 Відповісти
Вам варто укольчик галоперідолу прийняти від галюцинацій. І заодно забути свій хворий брєд про вищєзгадані пункти, які ніколи не будуть реалізовані.
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03.12.2025 12:20 Відповісти
Да, я знаю, что пишут, когда нечем крыть! А вам варто, заниматься своим самообразованием, если еще по годам не поздно!
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03.12.2025 12:22 Відповісти
Кожна чергова згадка вами цих пунктів - це тупеньке ІПСО для прикриття того факту, що ви не можете зупинити війну, оскільки російська економіка повністю переорієнтована на неї і в мирний час ваша держава більше не здатна існувати.
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03.12.2025 12:26 Відповісти
Вы это просчитали сами? Возможности экономик. Или прочитали в газете?
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03.12.2025 12:28 Відповісти
Ці пункти ніяк не стосуються економік. Навіть повна окупація України ціною десятків мільонів перемолотих кацапів не змусить Європу відкликати ордер на арешт вашого фюрера і військової верхівки, зняти санкції, розморозити активи чи то визнати окуповану Україну частиною вашої псевдодержави.

Хіба що фактична тимчасова заборона на вступ в НАТО буде існувати на той час, на який вашої економіки вистачить фінансово утримувати окуповані територіі і окупаційний військовий контингент.
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03.12.2025 12:35 Відповісти
Простите, не в обиду. Какое у вас образование? То что я прочитал, очень далеко от сегодняшних реалий. НАТО без США, заборище гопников на районе! Экономический потенциал Украины в 2012 году и сейчас - 1/15! И далее, далее, далее! А верить можно во все, что угодно!
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03.12.2025 12:39 Відповісти
Вищє медичне. Можу навіть діагноз тобі поставити. Тебе схоже корчить від того, що росія провалила досягнення всіх своїх цілей в цій війні і тепер намагається проспамити їх в мирний договір. Галоперідол допоможе.
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03.12.2025 12:46 Відповісти
У меня два высших, одно инженерное, другое гуманитарное. Но про диагноз интересно ( медицина, прикладная наука, в какой отрасли, вы удостоились диплома?)
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03.12.2025 12:54 Відповісти
Рентнгенологія (КТ/МРТ/УЗД) і додатково такмед.
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03.12.2025 13:05 Відповісти
Ок, Гут! А как Вы хотели мне ставить диагнозы психиатрии?
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03.12.2025 13:08 Відповісти
Йди гуляй, 'розморожений ялтінєц' з двумя висшімі. Зараз не ера паралізованого Рузвельта.
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03.12.2025 13:31 Відповісти
А забыл, сейчас эра ларечников и академиков МАУПа!
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08.12.2025 14:51 Відповісти
ну ок, тоді русня продовжує війну, це ж не вони просять про мир.
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03.12.2025 11:59 Відповісти
Русня і не збиралась припиняти війну.
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03.12.2025 12:01 Відповісти
Про що і мова. Або окупація кацапами, або капітуляція, або створення ЯЗ. Обирайте, що вам більше підходить.
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03.12.2025 12:10 Відповісти
Якщо ви не помітили, кацапи вже окупували все на що здатні і за три роки топтання під Авдїївкою всрали мільон свого особового складу без якогось значного просування.

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03.12.2025 12:15 Відповісти
Скільки при цьому ми втратили людей? Ось що головне. русня може продовжувати цю війну дуже довго, витрачаючи при цьому мільйони м'яса, а ми так не можемо.
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03.12.2025 12:23 Відповісти
Капітуляція, це означає збереження життів кацапського мʼяса і масові розстріли роззброєних захисників і проукраїнських цивільних на окупованих територіях. Тому ніяких опцій крім перемалувати кацапське мʼясо поки воно не захлинеться в своєму фарші нема.
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03.12.2025 12:30 Відповісти
Перемелюйте, тільки у русні більше м'яса і рано чи пізно у нас тупо не буде захисників, тоді залишиться лише варіант з окупацією.
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03.12.2025 12:35 Відповісти
У нас взагалі нема мʼяса, киця.
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03.12.2025 12:39 Відповісти
Тому я і писав про захисників. У русні стільки м'яса, що вони гарантовано рано чи пізно вб'ють всіх захисників.
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03.12.2025 12:42 Відповісти
Ким гарантовано? балаболом путлєром? В мене чоловік на фронті і я знаю приблизне співвідношення втрат на деяких ділянках. Без оголошення тотальної мобілізації і перемалування в мʼясних штурмах всіх працездатних кацапів гарантовано, що рашка тупо довоюється в Україні до останнього озброєного москаля.
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03.12.2025 13:04 Відповісти
Но тоді хай зволіють ************ сюди і вибороти кращі умови.
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03.12.2025 12:09 Відповісти
Сенс? Вони дають гроші, щоб українці воювали, а жінки приїздили піднімати демографію.
Десь тиждень тому була публікація заяв німецького політика, що більшість біженців залишаються в новій країні не через роботу чи навчання, а через створення нової сім'ї.
Чекаємо на потужні заяви інших європейських країн, де йде розгул фемінізму і великі проблеми з народжуваністю.
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03.12.2025 14:08 Відповісти
 
 