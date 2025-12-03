НАТО посилюватиме тиск на Росію, якщо мирні перемовини не принесуть результатів, - Рютте

Якщо мирні перемовини не принесуть результатів, НАТО має посилювати тиск на Росію шляхом стійкої військової підтримки України та продовження санкцій.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рютте наголосив, що мирний процес важливо підтримувати, однак у разі його затягування або відсутності прогресу "найкращий спосіб чинити тиск на росіян" - це продовжувати постачання зброї Україні.

За його словами, критично важливе американське обладнання передається ЗСУ завдяки фінансуванню Канади та європейських партнерів, а також завдяки окремим двостороннім програмам підтримки.

Другим ключовим інструментом Рютте назвав збереження санкційного тиску. США та країни Європи, за його словами, координують дії для максимального впливу на російську економіку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада Україна-НАТО відбудеться 3 грудня у Брюсселі, - Рютте

"Це - найкращий спосіб змінити розрахунки Путіна", - підсумував генсек НАТО.

Путін зустрівся з Віткоффом та Кушнером у Москві

У Кремлі увечері 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Помічник російського диктатора Кирило Дмитрієв назвав переговори "продуктивними", повідомляють росЗМІ.

Юрій Ушаков своєю чергою наголосив, що компроміси у спірних питаннях не знайдені, а тому зустріч Путіна і Трампа найближчим часом не планується.

"Деякі американські напрацювання стосовно врегулювання російсько-української війни прийнятні для РФ, деякі не підходять", - заявив він.

Також Ушаков додав, що на зустрічі обговорювалося кілька варіантів плану щодо врегулювання ситуації в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ірландія готова моніторити припинення вогню в Україні після досягнення мирної угоди, - прем’єр Мартін