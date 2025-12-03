НАТО посилюватиме тиск на Росію, якщо мирні перемовини не принесуть результатів, - Рютте
Якщо мирні перемовини не принесуть результатів, НАТО має посилювати тиск на Росію шляхом стійкої військової підтримки України та продовження санкцій.
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Рютте наголосив, що мирний процес важливо підтримувати, однак у разі його затягування або відсутності прогресу "найкращий спосіб чинити тиск на росіян" - це продовжувати постачання зброї Україні.
За його словами, критично важливе американське обладнання передається ЗСУ завдяки фінансуванню Канади та європейських партнерів, а також завдяки окремим двостороннім програмам підтримки.
Другим ключовим інструментом Рютте назвав збереження санкційного тиску. США та країни Європи, за його словами, координують дії для максимального впливу на російську економіку.
"Це - найкращий спосіб змінити розрахунки Путіна", - підсумував генсек НАТО.
Путін зустрівся з Віткоффом та Кушнером у Москві
- У Кремлі увечері 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- Помічник російського диктатора Кирило Дмитрієв назвав переговори "продуктивними", повідомляють росЗМІ.
- Юрій Ушаков своєю чергою наголосив, що компроміси у спірних питаннях не знайдені, а тому зустріч Путіна і Трампа найближчим часом не планується.
- "Деякі американські напрацювання стосовно врегулювання російсько-української війни прийнятні для РФ, деякі не підходять", - заявив він.
- Також Ушаков додав, що на зустрічі обговорювалося кілька варіантів плану щодо врегулювання ситуації в Україні.
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залийте філіжанку горячої кави рютте у горло, та запхайте туди круасан, поглибше!
поки ***** живий, ніякі мирні перемовини не принесуть результатів!!!!!!
але ж, сьогодні весь день будемо читати рожевий пердіж європейських сцикливих пєдолєваків.
Будут на них дуть?
Такі несміливі заяви , ***** не налякають , пане Рютте .. Ну що це за щеняче скавчання ?
Ви бачите яким тоном свої заяви робить ***** , мовляв - я дурак і я за себе не відповідаю , будете вийо... я вас порву як Тузік грєлку .! Це мова - понтів .! Він знає що несе - дичину , але однаково її несе . Бо хоче вас не переконати , а просто залякати .
Десь так само повинні говорити з *****м і ви , тоді ви будете з ним - на рівних . Бо ***** гопник , а гопники розуміють лише грубу силу . Дипломатія на гопоту не діє .
Це стосується і нашої влади до речі .
Я нічого не загубив?
- Ще нагадаю, що всі ті армії світу, які намагаються нас "капітулювати", мають ядерну зброю та колись називалися гарантами нашої безпеки.
https://www.ponomaroleg.com/memasiki-vtornika-17-12-2024/#gid=1&pid=82
Необхідно Грім2 доробляти але її розробку зараз закинули, та і за минулої влади вставляли палки в колеса. Можливо тиск заходу щоб не було засобів ураження по оркам, а можливо боться щоб корупціонери не продали технології арабам.