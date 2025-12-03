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Новини Мирні перемовини
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НАТО посилюватиме тиск на Росію, якщо мирні перемовини не принесуть результатів, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Якщо мирні перемовини не принесуть результатів, НАТО має посилювати тиск на Росію шляхом стійкої військової підтримки України та продовження санкцій.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Рютте наголосив, що мирний процес важливо підтримувати, однак у разі його затягування або відсутності прогресу "найкращий спосіб чинити тиск на росіян" - це продовжувати постачання зброї Україні.

За його словами, критично важливе американське обладнання передається ЗСУ завдяки фінансуванню Канади та європейських партнерів, а також завдяки окремим двостороннім програмам підтримки.

Другим ключовим інструментом Рютте назвав збереження санкційного тиску. США та країни Європи, за його словами, координують дії для максимального впливу на російську економіку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада Україна-НАТО відбудеться 3 грудня у Брюсселі, - Рютте

"Це - найкращий спосіб змінити розрахунки Путіна", - підсумував генсек НАТО.

Путін зустрівся з Віткоффом та Кушнером у Москві

  • У Кремлі увечері 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
  • Помічник російського диктатора Кирило Дмитрієв назвав переговори "продуктивними", повідомляють росЗМІ.
  • Юрій Ушаков своєю чергою наголосив, що компроміси у спірних питаннях не знайдені, а тому зустріч Путіна і Трампа найближчим часом не планується.
  • "Деякі американські напрацювання стосовно врегулювання російсько-української війни прийнятні для РФ, деякі не підходять", - заявив він.
  • Також Ушаков додав, що на зустрічі обговорювалося кілька варіантів плану щодо врегулювання ситуації в Україні.

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НАТО (7239) Рютте Марк (707) переговори з Росією (1618)
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Топ коментарі
+4
Ми про це вже неодноразово чули.
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03.12.2025 11:08 Відповісти
+3
Не годиться .. Не переконливо .
Такі несміливі заяви , ***** не налякають , пане Рютте .. Ну що це за щеняче скавчання ?
Ви бачите яким тоном свої заяви робить ***** , мовляв - я дурак і я за себе не відповідаю , будете вийо... я вас порву як Тузік грєлку .! Це мова - понтів .! Він знає що несе - дичину , але однаково її несе . Бо хоче вас не переконати , а просто залякати .
Десь так само повинні говорити з *****м і ви , тоді ви будете з ним - на рівних . Бо ***** гопник , а гопники розуміють лише грубу силу . Дипломатія на гопоту не діє .
Це стосується і нашої влади до речі .


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03.12.2025 11:33 Відповісти
+2
НАТО посилюватиме тиск на Росію.
Будут на них дуть?
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03.12.2025 11:16 Відповісти
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Ми про це вже неодноразово чули.
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03.12.2025 11:08 Відповісти
Перемовини не принесли результатів,Марк. Вперед,мочити кацапню💪 Чи ні? Чи все як завжди?
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03.12.2025 11:08 Відповісти
Вони почнуть писати росічнами капслоком, це і буде посилення.
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03.12.2025 11:28 Відповісти
хтось розштовхайте цього рютте!
залийте філіжанку горячої кави рютте у горло, та запхайте туди круасан, поглибше!
поки ***** живий, ніякі мирні перемовини не принесуть результатів!!!!!!
але ж, сьогодні весь день будемо читати рожевий пердіж європейських сцикливих пєдолєваків.
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03.12.2025 11:10 Відповісти
НАТО посилюватиме тиск на Росію.
Будут на них дуть?
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03.12.2025 11:16 Відповісти
Такий потужний тиск, ніби у годину пік до когось ззаду хріном приліпився у трамваї.
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03.12.2025 11:17 Відповісти
Три роки посилювали тиск, не допомогло. То чому тепер їхній тиск має спрацювати?
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03.12.2025 11:28 Відповісти
Не годиться .. Не переконливо .
Такі несміливі заяви , ***** не налякають , пане Рютте .. Ну що це за щеняче скавчання ?
Ви бачите яким тоном свої заяви робить ***** , мовляв - я дурак і я за себе не відповідаю , будете вийо... я вас порву як Тузік грєлку .! Це мова - понтів .! Він знає що несе - дичину , але однаково її несе . Бо хоче вас не переконати , а просто залякати .
Десь так само повинні говорити з *****м і ви , тоді ви будете з ним - на рівних . Бо ***** гопник , а гопники розуміють лише грубу силу . Дипломатія на гопоту не діє .
Це стосується і нашої влади до речі .


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03.12.2025 11:33 Відповісти
Не принесли. Починайте посилювати. Тільки не язиком, а справами.
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03.12.2025 11:33 Відповісти
- 2 армія світу при підтримці 3 армії світу звернулась до 1 армії світу, щоб ті посприяли тому, щоб 22 армія світу підписала мирну угоду!!!
Я нічого не загубив?
- Ще нагадаю, що всі ті армії світу, які намагаються нас "капітулювати", мають ядерну зброю та колись називалися гарантами нашої безпеки.

https://www.ponomaroleg.com/memasiki-vtornika-17-12-2024/#gid=1&pid=82
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03.12.2025 11:35 Відповісти
рано чи пізно вони продавлять Україну на капітуляцію, або Україна створить власну ЯЗ.
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03.12.2025 11:50 Відповісти
Ми балістику створити не можемо яке ЯЗ. Навіть 30-40 аналогів Іскандерів б багато чого зараз змінили у мисленні як союзників так і орків.
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03.12.2025 12:30 Відповісти
Можемо створити балістику, ті самі нептуни. русні пофіг на 30-40 одиниць конвенційної зброї.
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03.12.2025 12:36 Відповісти
Нептун не ефективна ракета, тому що вразлива до РЕБ. У нас немає ГІС рельєфу оркляндії, навіть щоб вдосконалити її та і у орків багато авіації.
Необхідно Грім2 доробляти але її розробку зараз закинули, та і за минулої влади вставляли палки в колеса. Можливо тиск заходу щоб не було засобів ураження по оркам, а можливо боться щоб корупціонери не продали технології арабам.
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03.12.2025 12:48 Відповісти
Нептун нормальна ракета. Та і в будь-якому випадку, електроніку можна замінити на іншу. РЕБ? Окей, ставимо інерційну навігацію.
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03.12.2025 12:55 Відповісти
Ти хоть спочатку тему вивчи потім пиши дурниці.
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03.12.2025 12:59 Відповісти
Так ти поясни, в чому дурниці? Який сенс залишати такий пустий коментар?
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03.12.2025 13:05 Відповісти
От створили ми ЯЗ. І що, будемо застосовувати? Першими? Хто віддасть такий наказ?
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03.12.2025 12:47 Відповісти
Наскільки я це розумію, схема має бути такою: після створення ЯЗ, ми намагаємось домовитися з кацапами про перемир'я, яз в цьому випадку виступає і як сильний аргумент, і як стратегічна гарантія безпеки. При цьому ми даємо русні та іншим зрозуміти, що без перемир'я ми продовжимо стримувати русню до останнього солдата, а потім - використання ЯЗ по найбільших містах русні. В цій схемі нам вже буде пофіг на ядерну відповідь русні, бо яз нами буде використана у випадку катастрофи та падіння держави. Це має зробити для русні дуже невигідним нинішній план окупації України, оскільки вони отримають величезні проблеми у випадку успіху. Так, вони знищать Україну, як наслідок, але десятки мільйонів русні, разом з купою міст будуть знищені, і росія буде у передсмертному стані. Це не вигідно усім, в тому числі американцям.
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03.12.2025 12:54 Відповісти
"Так! Так! Але... Ні."
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03.12.2025 13:11 Відповісти
В трикутнику Індія-Пакистан-Китай ця схема працює.
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03.12.2025 13:36 Відповісти
Може, воно і в Україні спрацювало б. Але... В нас у керма персоналії не того штибу, щоб про ЯЗ мріяти.
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03.12.2025 14:16 Відповісти
Відмовиться від купівлі титану, урану, сталі, алюмінію??? А може німці і французи перестануть поставляти електроніку для бойової авіації??
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03.12.2025 12:28 Відповісти
А коня попереду возу ставити не пробували ставити? Спочатку максимальний тиск ,а потім спроби мирних перемовин?
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03.12.2025 13:08 Відповісти
 
 