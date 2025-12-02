Рада Україна-НАТО відбудеться 3 грудня у Брюсселі, - Рютте

У середу, 3 грудня, у Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Напередодні наступного саміту НАТО в Анкарі у липні союзники розглянуть еволюцію загроз нашій безпеці. Вони переглянуть заходи, вжиті для зміцнення нашого стримування й оборони, а також проведуть засідання Ради Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ Сибіги та Верховної представниці ЄС Каллас", - сказав він.

За словами Рютте, союзники "мають багато про що говорити", а питання України та російської агресії буде центральним.

"Усі ми розуміємо, що наша безпека тісно взаємопов’язана, і всі ми працюємо для того, щоб завершити війну проти України – на основі справедливого й тривалого миру", - наголосив генсек НАТО.

На цьому тлі він привітав очолювані США зусилля з пошуку мирного врегулювання війни РФ проти України та висловив переконання, що "ці триваючі зусилля зрештою відновлять мир у Європі".

"На завтрашній робочій зустрічі Ради Україна-НАТО за робочим ланчем до нас, як я вже сказав, приєднаються міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та висока представниця ЄС Кая Каллас. Прагнучи миру, ми не можемо втрачати з поля зору дедалі жорстокіші атаки Росії проти України. Росія систематично атакує цивільну інфраструктуру, позбавляючи українців тепла й світла на початку зими", - зазначив Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не варто очікувати, що Україна вступить у НАТО під час війни, - голова Представництва Альянсу Тернер

Він додав, що "Росія не єдина у цій війні: Китай і далі залишається її вирішальним помічником, а Іран і Північна Корея також надають підтримку".

"З перших днів повномасштабного вторгнення Росії союзники демонструють непохитну підтримку України. Останніми місяцями європейські союзники та Канада надали мільярди доларів критично важливого американського обладнання для України через PURL. Ця підтримка є важливою частиною наших зусиль, спрямованих на те, щоб Україна мала все необхідне для захисту сьогодні та стримування майбутньої агресії", - сказав генсек НАТО.

Водночас він наголосив на потребі зробити більше: "Я очікую, що союзники оголосять про нові внески в найближчі дні. Очевидно, що перед нами стоїть складний порядок денний".

Також читайте: Зараз немає одностайності для членства України в НАТО, - Рютте