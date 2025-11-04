Не варто очікувати, що Україна вступить у НАТО під час війни, - голова Представництва Альянсу Тернер

Станом на зараз відносини між Україною і НАТО — найміцніші за весь час. Водночас не варто очікувати, що Україна вступить до Альянсу під час війни.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер, інформує Цензор.НЕТ.

Відносини України та НАТО

"Відносини стали глибшими, ширшими й масштабнішими, ніж будь-коли раніше. НАТО має представництво в Україні вже понад 25 років, але зараз — момент найактивнішої взаємодії. І ця співпраця має надзвичайно широкий характер. Вже понад 20 років Україна є ключовим партнером НАТО з проведення операцій", - сказав він.

За словами дипломата, у складі представництва НАТО в Україні працює велика команда експертів із питань оборони, які співпрацюють з українськими колегами в дуже широкому спектрі сфер для розбудови взаємосумісності між Україною та НАТО.

Тернер зазначив, що військовослужбовці країн НАТО запозичають український досвід ведення бойових дій, посилюється співпраця з українською оборонною промисловістю.

Вступ України до Альянсу

Водночас дипломат наголосив, що не варто очікувати, що Україна вступить до НАТО під час війни.

"НАТО вже заявило, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в Альянсі. Ця позиція залишається незмінною. Лідери НАТО висловились, що Україна стане членом Альянсу, коли дозволять умови й коли на це буде згода союзників. Тому, я думаю, що не варто очікувати, що Україна вступить до НАТО під час війни", - наголосив Тернер.

Він додав, що обговорення вступу до НАТО відбувається між членами Альянсу й відповідною країною.

"Це означає, що єдині сторони, які братимуть участь у цьому обговоренні — це члени НАТО й Україна, жодних інших країн. Тож інші країни не мають права вето на це рішення", - резюмував дипломат.

