УКР
577 18

Не варто очікувати, що Україна вступить у НАТО під час війни, - голова Представництва Альянсу Тернер

НАТО призначило спецпредставника в Україні

Станом на зараз відносини між Україною і НАТО — найміцніші за весь час. Водночас не варто очікувати, що Україна вступить до Альянсу під час війни.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявив голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер, інформує Цензор.НЕТ.

Відносини України та НАТО

"Відносини стали глибшими, ширшими й масштабнішими, ніж будь-коли раніше. НАТО має представництво в Україні вже понад 25 років, але зараз — момент найактивнішої взаємодії. І ця співпраця має надзвичайно широкий характер. Вже понад 20 років Україна є ключовим партнером НАТО з проведення операцій", - сказав він.

За словами дипломата, у складі представництва НАТО в Україні працює велика команда експертів із питань оборони, які співпрацюють з українськими колегами в дуже широкому спектрі сфер для розбудови взаємосумісності між Україною та НАТО.

Тернер зазначив, що військовослужбовці країн НАТО запозичають український досвід ведення бойових дій, посилюється співпраця з українською оборонною промисловістю.

Вступ України до Альянсу

Водночас дипломат наголосив, що не варто очікувати, що Україна вступить до НАТО під час війни.

"НАТО вже заявило, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в Альянсі. Ця позиція залишається незмінною. Лідери НАТО висловились, що Україна стане членом Альянсу, коли дозволять умови й коли на це буде згода союзників. Тому, я думаю, що не варто очікувати, що Україна вступить до НАТО під час війни", - наголосив Тернер.

Він додав, що обговорення вступу до НАТО відбувається між членами Альянсу й відповідною країною.

"Це означає, що єдині сторони, які братимуть участь у цьому обговоренні — це члени НАТО й Україна, жодних інших країн. Тож інші країни не мають права вето на це рішення", - резюмував дипломат.

Топ коментарі
+5
Ми почекаємо, доки вас українців розколошматить пуйловський лаптєстан, а потім, таки да, ми приймемо цей Ужгородський район в Євросоюз.
показати весь коментар
04.11.2025 15:13 Відповісти
+5
Наче ви після війни збираєтесь приймати, ******* довбані.
показати весь коментар
04.11.2025 15:17 Відповісти
+2
Так само як і до війни, і після неї.
показати весь коментар
04.11.2025 15:10 Відповісти
А коли війна закінчиться хто в курсі?
показати весь коментар
04.11.2025 15:10 Відповісти
з кацапами - ніколи
показати весь коментар
04.11.2025 15:13 Відповісти
<neprytomnist>В наступному році буде крах москальської економіки, тоді й закінчиться. Чмоні на милицях з віслюками вже недовго зможуть повзти вперед ціною величезних втрат. Західні санкції дотискають москалів, які скоро благатимуть про мир будь-якою ціною. Путін в бункері думає, як вийти з війни якомога швидше. Москальських дронів і ракет летить все менше, Китай готується окупувати Сибір.</neprytomnist>
показати весь коментар
04.11.2025 15:19 Відповісти
То можна вже резервувати столік у кав'ярні в Криму?
показати весь коментар
04.11.2025 15:35 Відповісти
Ні не можна. В Криму можна було резервувати спочатку, коли ще Цивілізований Світ хотів орків помилувати й зійтися посередині. Тепер, коли москалі скавчать і ледве дихають - тільки кава в Москві, без компромісів.
показати весь коментар
04.11.2025 15:40 Відповісти
Ах ти ж ******, тобі, твоїм дітям, твоїм онука і всім твоїм нащадкам, якщо вони в тебе будуть того, що руські аиродки принесли до України, аж поки буде існувати білий світ.
показати весь коментар
04.11.2025 16:37 Відповісти
Нато вкрало нашу ядерну зброю і має за це заплатити.
показати весь коментар
04.11.2025 15:18 Відповісти
Не НАТО, а пєндоси, не плутай. Тай мало того, щоби просто вкрали, вони їх щей ************ передали...
показати весь коментар
04.11.2025 15:33 Відповісти
Нато це і є сша, без сша нато розвалиться, нагадаю як франція виходила-заходила в нато у 60-х, загравала з совком, завдяки цьому ми бачили фільми з дефюнесом.
показати весь коментар
04.11.2025 16:53 Відповісти
Треба просто перемогти, а далі буде НАТО і ЄС і гарантії безпеки й інвестиції й кордони 1991 року. Головне - триматися.
показати весь коментар
04.11.2025 15:21 Відповісти
Та тримаємось, дядьку 💪💪💪
показати весь коментар
04.11.2025 15:32 Відповісти
Він це спецом для ***** розповідає?
показати весь коментар
04.11.2025 15:31 Відповісти
Навіщо оце вилізло з повідомленням, що Україну в НАТО не приймуть? Де тут новина?
показати весь коментар
04.11.2025 15:43 Відповісти
Після війни теж не варто ... ну , хіба що Україна поверне кордони 1991 року
показати весь коментар
04.11.2025 15:59 Відповісти
То чекайте, натовські куройо....и , скоро рашка вас накриє своїм мідним ракетним тазом!!!
показати весь коментар
04.11.2025 16:11 Відповісти
 
 