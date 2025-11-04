Не стоит ожидать, что Украина вступит в НАТО во время войны, - глава Представительства Альянса Тернер

На данный момент отношения между Украиной и НАТО - самые прочные за все время. В то же время, не стоит ожидать, что Украина вступит в Альянс во время войны.

Об этом в интервью Суспільному заявил глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер.

Отношения Украины и НАТО

"Отношения стали более глубокими, широкими и масштабными, чем когда-либо прежде. НАТО имеет представительство в Украине уже более 25 лет, но сейчас - момент наиболее активного взаимодействия. И это сотрудничество носит чрезвычайно широкий характер. Уже более 20 лет Украина является ключевым партнером НАТО по проведению операций", - сказал он.

По словам дипломата, в составе представительства НАТО в Украине работает большая команда экспертов по вопросам обороны, которые сотрудничают с украинскими коллегами в очень широком спектре сфер для развития взаимосовместимости между Украиной и НАТО.

Тернер отметил, что военнослужащие стран НАТО заимствуют украинский опыт ведения боевых действий, усиливается сотрудничество с украинской оборонной промышленностью.

Вступление Украины в Альянс

В то же время дипломат подчеркнул, что не стоит ожидать, что Украина вступит в НАТО во время войны.

"НАТО уже заявило, что Украина находится на необратимом пути к членству в Альянсе. Эта позиция остается неизменной. Лидеры НАТО высказались, что Украина станет членом Альянса, когда позволят условия, и когда на это будет согласие союзников. Поэтому, я думаю, что не стоит ожидать, что Украина вступит в НАТО во время войны", - подчеркнул Тернер.

Он добавил, что обсуждение вступления в НАТО происходит между членами Альянса и соответствующей страной.

"Это означает, что единственные стороны, которые будут участвовать в этом обсуждении, — это члены НАТО и Украина, никаких других стран. Поэтому другие страны не имеют права вето на это решение", — резюмировал дипломат.

