Не стоит ожидать, что Украина вступит в НАТО во время войны, - глава Представительства Альянса Тернер

НАТО назначило спецпредставителя в Украине

На данный момент отношения между Украиной и НАТО - самые прочные за все время. В то же время, не стоит ожидать, что Украина вступит в Альянс во время войны.

Об этом в интервью Суспільному заявил глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер, информирует Цензор.НЕТ.

Отношения Украины и НАТО

"Отношения стали более глубокими, широкими и масштабными, чем когда-либо прежде. НАТО имеет представительство в Украине уже более 25 лет, но сейчас - момент наиболее активного взаимодействия. И это сотрудничество носит чрезвычайно широкий характер. Уже более 20 лет Украина является ключевым партнером НАТО по проведению операций", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол США при НАТО Уитакер впервые прибыл в Украину: провел встречу со Шмыгалем

По словам дипломата, в составе представительства НАТО в Украине работает большая команда экспертов по вопросам обороны, которые сотрудничают с украинскими коллегами в очень широком спектре сфер для развития взаимосовместимости между Украиной и НАТО.

Тернер отметил, что военнослужащие стран НАТО заимствуют украинский опыт ведения боевых действий, усиливается сотрудничество с украинской оборонной промышленностью.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вступление Украины в Альянс

В то же время дипломат подчеркнул, что не стоит ожидать, что Украина вступит в НАТО во время войны.

"НАТО уже заявило, что Украина находится на необратимом пути к членству в Альянсе. Эта позиция остается неизменной. Лидеры НАТО высказались, что Украина станет членом Альянса, когда позволят условия, и когда на это будет согласие союзников. Поэтому, я думаю, что не стоит ожидать, что Украина вступит в НАТО во время войны", - подчеркнул Тернер.

Он добавил, что обсуждение вступления в НАТО происходит между членами Альянса и соответствующей страной.

"Это означает, что единственные стороны, которые будут участвовать в этом обсуждении, — это члены НАТО и Украина, никаких других стран. Поэтому другие страны не имеют права вето на это решение", — резюмировал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство Украины в НАТО - лучшая гарантия безопасности, - экс-посол США Тейлор

НАТО (10474) членство в НАТО (1564)
Топ комментарии
+4
Ми почекаємо, доки вас українців розколошматить пуйловський лаптєстан, а потім, таки да, ми приймемо цей Ужгородський район в Євросоюз.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:13 Ответить
+4
Наче ви після війни збираєтесь приймати, ******* довбані.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:17 Ответить
+2
Так само як і до війни, і після неї.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:10 Ответить
Так само як і до війни, і після неї.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:10 Ответить
А коли війна закінчиться хто в курсі?
показать весь комментарий
04.11.2025 15:10 Ответить
з кацапами - ніколи
показать весь комментарий
04.11.2025 15:13 Ответить
<neprytomnist>В наступному році буде крах москальської економіки, тоді й закінчиться. Чмоні на милицях з віслюками вже недовго зможуть повзти вперед ціною величезних втрат. Західні санкції дотискають москалів, які скоро благатимуть про мир будь-якою ціною. Путін в бункері думає, як вийти з війни якомога швидше. Москальських дронів і ракет летить все менше, Китай готується окупувати Сибір.</neprytomnist>
показать весь комментарий
04.11.2025 15:19 Ответить
То можна вже резервувати столік у кав'ярні в Криму?
показать весь комментарий
04.11.2025 15:35 Ответить
Ні не можна. В Криму можна було резервувати спочатку, коли ще Цивілізований Світ хотів орків помилувати й зійтися посередині. Тепер, коли москалі скавчать і ледве дихають - тільки кава в Москві, без компромісів.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:40 Ответить
Ми почекаємо, доки вас українців розколошматить пуйловський лаптєстан, а потім, таки да, ми приймемо цей Ужгородський район в Євросоюз.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:13 Ответить
Ах ти ж ******, тобі, твоїм дітям, твоїм онука і всім твоїм нащадкам, якщо вони в тебе будуть того, що руські аиродки принесли до України, аж поки буде існувати білий світ.
показать весь комментарий
04.11.2025 16:37 Ответить
Наче ви після війни збираєтесь приймати, ******* довбані.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:17 Ответить
Нато вкрало нашу ядерну зброю і має за це заплатити.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:18 Ответить
Не НАТО, а пєндоси, не плутай. Тай мало того, щоби просто вкрали, вони їх щей ************ передали...
показать весь комментарий
04.11.2025 15:33 Ответить
Треба просто перемогти, а далі буде НАТО і ЄС і гарантії безпеки й інвестиції й кордони 1991 року. Головне - триматися.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:21 Ответить
Та тримаємось, дядьку 💪💪💪
показать весь комментарий
04.11.2025 15:32 Ответить
Він це спецом для ***** розповідає?
показать весь комментарий
04.11.2025 15:31 Ответить
Навіщо оце вилізло з повідомленням, що Україну в НАТО не приймуть? Де тут новина?
показать весь комментарий
04.11.2025 15:43 Ответить
Після війни теж не варто ... ну , хіба що Україна поверне кордони 1991 року
показать весь комментарий
04.11.2025 15:59 Ответить
То чекайте, натовські куройо....и , скоро рашка вас накриє своїм мідним ракетним тазом!!!
показать весь комментарий
04.11.2025 16:11 Ответить
 
 