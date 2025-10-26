Членство Украины в НАТО - лучшая гарантия безопасности, - экс-посол США Тейлор

Украина должна стать полноправным членом НАТО, на которого будет распространяться действие Статьи 5 Североатлантического договора.

Такую позицию высказал в в кулуарах Украинского форума действия в Вашингтоне экс-посол США в нашей стране Уильям Тейлор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Гарантия безопасности

"Членство Украины в НАТО - это лучшая гарантия безопасности. Это самый дешевый, самый эффективный и самый надежный вариант, который будет гарантировать, что Россия больше не вторгнется в Украину", - сказал бывший дипломат.

По его словам, если Украина станет полноценным членом Альянса, нападение на нее будет считаться нападением на все другие страны НАТО - и они должны будут принять соответствующие меры.

"Однако будем честными: эта администрация США не поддерживает вступление Украины в НАТО. Но я думаю, что ситуация все же может дойти до этого",- отметил Тейлор.

Усиление санкций против РФ

Он также положительно отметил последний шаг администрации Трампа относительно санкций против крупнейших российских нефтяных компаний. Это, по мнению экс-посла, приведет к сокращению продаж энергоносителей и уменьшит доходы Кремля для продолжения войны в Украине.

В этом контексте Тейлор подчеркнул необходимость осознания странами Запада, и Соединенными Штатами в частности, что Россия не побеждает, а Украина не проигрывает эту войну.

Украина может выиграть эту войну. Я думаю, что президент Трамп это осознал", - отметил бывший высокопоставленный дипломат, вспомнив о его недавних высказываниях и действиях.

В то же время Тейлор назвал важным, чтобы это осознали и другие.

"Важно разговаривать со всеми. Важно говорить с администрацией, с Конгрессом, с американским народом, потому что все они усиливают друг друга", - резюмировал бывший посол США в Украине.

Что предшествовало?

Ранее Тейлор отмечал, что Россия остается угрозой для безопасности США и Европы. Внимание от войны в Украине не отведут. Кроме того, он отмечал, что российские активы должны пойти на оружие для Украины.

