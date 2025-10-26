РУС
Членство Украины в НАТО - лучшая гарантия безопасности, - экс-посол США Тейлор

Уильям Тейлор призывает принять Украину в НАТО

Украина должна стать полноправным членом НАТО, на которого будет распространяться действие Статьи 5 Североатлантического договора.

Такую позицию высказал в в кулуарах Украинского форума действия в Вашингтоне экс-посол США в нашей стране Уильям Тейлор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Гарантия безопасности

"Членство Украины в НАТО - это лучшая гарантия безопасности. Это самый дешевый, самый эффективный и самый надежный вариант, который будет гарантировать, что Россия больше не вторгнется в Украину", - сказал бывший дипломат.

По его словам, если Украина станет полноценным членом Альянса, нападение на нее будет считаться нападением на все другие страны НАТО - и они должны будут принять соответствующие меры.

"Однако будем честными: эта администрация США не поддерживает вступление Украины в НАТО. Но я думаю, что ситуация все же может дойти до этого",- отметил Тейлор.

Усиление санкций против РФ

Он также положительно отметил последний шаг администрации Трампа относительно санкций против крупнейших российских нефтяных компаний. Это, по мнению экс-посла, приведет к сокращению продаж энергоносителей и уменьшит доходы Кремля для продолжения войны в Украине.

В этом контексте Тейлор подчеркнул необходимость осознания странами Запада, и Соединенными Штатами в частности, что Россия не побеждает, а Украина не проигрывает эту войну.

Украина может выиграть эту войну. Я думаю, что президент Трамп это осознал", - отметил бывший высокопоставленный дипломат, вспомнив о его недавних высказываниях и действиях.

В то же время Тейлор назвал важным, чтобы это осознали и другие.

"Важно разговаривать со всеми. Важно говорить с администрацией, с Конгрессом, с американским народом, потому что все они усиливают друг друга", - резюмировал бывший посол США в Украине.

Что предшествовало?

Ранее Тейлор отмечал, что Россия остается угрозой для безопасности США и Европы. Внимание от войны в Украине не отведут. Кроме того, он отмечал, что российские активы должны пойти на оружие для Украины.

Автор: 

Тейлор Уильям (169) членство в НАТО (1562)
Топ комментарии
+3
26.10.2025 08:12 Ответить
26.10.2025 08:12 Ответить
+1
Чомусь всі чиновники з НАТО тільки у відставці говорять про це?
26.10.2025 08:12 Ответить
26.10.2025 08:12 Ответить
+1
Поки ната захистить, на горі рак свисне
26.10.2025 08:23 Ответить
26.10.2025 08:23 Ответить
26.10.2025 08:12 Ответить
26.10.2025 08:12 Ответить
💯
26.10.2025 08:12 Ответить
26.10.2025 08:12 Ответить
Чомусь всі чиновники з НАТО тільки у відставці говорять про це?
26.10.2025 08:12 Ответить
26.10.2025 08:12 Ответить
ні,Членство НАТО в Україні
26.10.2025 08:14 Ответить
26.10.2025 08:14 Ответить
кацапи вимагають нейтралітет у разі підписання МИРУ,ще варіанти будуть??
26.10.2025 08:15 Ответить
26.10.2025 08:15 Ответить
Нейтралітет України не підходить Європі. Ми потрібні Європі як боєздатна армія.
26.10.2025 08:20 Ответить
26.10.2025 08:20 Ответить
а ссиклива европа готова проте заявити громадянам країни з двоголовою куркою???щось мені здається ні...
26.10.2025 08:46 Ответить
26.10.2025 08:46 Ответить
Поки ната захистить, на горі рак свисне
26.10.2025 08:23 Ответить
26.10.2025 08:23 Ответить
Вже ні. Просто почитайте разбори, чи зможе НАТО захистити Балтію. Сама постановка цього питання багато про що каже....
26.10.2025 08:24 Ответить
26.10.2025 08:24 Ответить
Це нереально. Тому на як мінімум найближчу преспективу, а то і на завжди треба припинити ці пустопорожні балачки і не витрачати на них бодай яких сил. Не відмовлятися але і не ставити на це.Чекати як фіни та шведи свого часу і робити все щоб інші країни реально були зацікавлені в членстві України.
26.10.2025 08:25 Ответить
26.10.2025 08:25 Ответить
Мудрий сміливий рішучий - хто це? - екс
26.10.2025 08:29 Ответить
26.10.2025 08:29 Ответить
 
 