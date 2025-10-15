Украина является "контрибьютором" безопасности Альянса и должна иметь место в НАТО, - Гили
Министры обороны Великобритании Джон Гили и Германии Борис Писториус признали, что Украина вносит вклад в общую безопасность Альянса и должна иметь место в НАТО.
Об этом они заявили после заседания контактной группы по обороне Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Гили и Писториус объяснили, как изменилось восприятие роли Украины после дроновой атаки на Польшу и появляется ли в Альянсе понимание того, что Украина уже вносит вклад в общую безопасность и "должна иметь место в НАТО".
"Короткий ответ на вопрос - да", - заявил министр обороны Великобритании.
"Сейчас появляется все больше понимания и признания важности Украины, ее участия в обучении военных из стран НАТО", - отметил Гили, а также признал, что атака на Польшу стала поворотным моментом.
"Недавние изменения с вторжением (российских дронов - ЕП) в европейское небо, когда Украина предложила свою помощь, продемонстрировали многим, что Украина не только бьется за свое будущее. Потому что уникальный боевой опыт Украины уже есть и в будущем будет вкладом Украины в общеевропейскую безопасность", - подчеркнул британский министр.
"Я могу только согласиться с этим", - поддержал коллегу немецкий министр обороны Борис Писториус.
Навіть якщо деякі країни-члени НАТО проти вступу України, інші країни-члени можуть же підтримати Україну аналогічно 5-й статті НАТО ніби вона вже там - наприклад, відправити техніку і війська або збивати російські дрони і ракети над Україною - і вже буде легше.
Можуть же? А чого не роблять?