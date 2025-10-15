РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11546 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в НАТО
473 2

Украина является "контрибьютором" безопасности Альянса и должна иметь место в НАТО, - Гили

Гилли признал: Украина должна иметь место в НАТО

Министры обороны Великобритании Джон Гили и Германии Борис Писториус признали, что Украина вносит вклад в общую безопасность Альянса и должна иметь место в НАТО.

Об этом они заявили после заседания контактной группы по обороне Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Гили и Писториус объяснили, как изменилось восприятие роли Украины после дроновой атаки на Польшу и появляется ли в Альянсе понимание того, что Украина уже вносит вклад в общую безопасность и "должна иметь место в НАТО".

"Короткий ответ на вопрос - да", - заявил министр обороны Великобритании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия предоставит Украине новую военную помощь на более чем 2 млрд евро, - Писториус

"Сейчас появляется все больше понимания и признания важности Украины, ее участия в обучении военных из стран НАТО", - отметил Гили, а также признал, что атака на Польшу стала поворотным моментом.

"Недавние изменения с вторжением (российских дронов - ЕП) в европейское небо, когда Украина предложила свою помощь, продемонстрировали многим, что Украина не только бьется за свое будущее. Потому что уникальный боевой опыт Украины уже есть и в будущем будет вкладом Украины в общеевропейскую безопасность", - подчеркнул британский министр.

"Я могу только согласиться с этим", - поддержал коллегу немецкий министр обороны Борис Писториус.

Читайте также: 83% украинцев поддерживают вступление в НАТО, - опрос

Автор: 

безопасность (1138) НАТО (10440) членство в НАТО (1561) Писториус Борис (263) Гилли Джон (70)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тоді чому проблема?
Навіть якщо деякі країни-члени НАТО проти вступу України, інші країни-члени можуть же підтримати Україну аналогічно 5-й статті НАТО ніби вона вже там - наприклад, відправити техніку і війська або збивати російські дрони і ракети над Україною - і вже буде легше.
Можуть же? А чого не роблять?
показать весь комментарий
15.10.2025 20:39 Ответить
******* хлопці, як Троцький. Україна наразі тримає удар і забезпечує безпеку НАТО, а контриб'ютером в цьому процесі виступає НАТО і, потрібно сказати, виступає мляво - очевидно НАТО не бажає знищити носія небезпеки.
показать весь комментарий
15.10.2025 20:56 Ответить
 
 