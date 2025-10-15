УКР
Україна є "контриб’ютором" безпеки Альянсу й повинна мати місце у НАТО, - Гілі

Гілі визнав: Україна повинна мати місце в НАТО

Міністри оборони Великої Британії Джон Гілі та Німеччини Боріс Пісторіус визнали, що Україна робить вклад у спільну безпеку Альянсу й повинна мати місце у НАТО.

Про це вони заявили після засідання контактної групи з оборони України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Гілі та Пісторіус пояснили, як змінилося сприйняття ролі України після дронової атаки на Польщу і чи з'являється в Альянсі розуміння того, що Україна вже робить внесок у спільну безпеку і "повинна мати місце у НАТО".

"Коротка відповідь на запитання – так", - заявив міністр оборони Великої Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина надасть Україні нову військову допомогу на понад 2 млрд євро, - Пісторіус

"Зараз з'являється дедалі більше розуміння і визнання важливості України, її участі у навчанні військових з країн НАТО", - зауважив Гілі, а також визнав, що атака на Польщу стала поворотним моментом.

"Нещодавні зміни із вторгненням (російських дронів - ЄП) до європейського неба, коли Україна запропонувала свою допомогу, продемонстрували багатьом, що Україна не лише б'ється за своє майбутнє. Бо унікальний бойовий досвід України вже є й у майбутньому буде внеском України у загальноєвропейську безпеку", - наголосив британський міністр.

"Я можу лише погодитися з цим", - підтримав колегу німецький міністр оборони Боріс Пісторіус.

Читайте також: 83% українців підтримують вступ до НАТО, - опитування

безпека (969) НАТО (6903) членство в НАТО (1771) Пісторіус Борис (312) Гілі Джон (72)
Тоді чому проблема?
Навіть якщо деякі країни-члени НАТО проти вступу України, інші країни-члени можуть же підтримати Україну аналогічно 5-й статті НАТО ніби вона вже там - наприклад, відправити техніку і війська або збивати російські дрони і ракети над Україною - і вже буде легше.
Можуть же? А чого не роблять?
15.10.2025 20:39 Відповісти
******* хлопці, як Троцький. Україна наразі тримає удар і забезпечує безпеку НАТО, а контриб'ютером в цьому процесі виступає НАТО і, потрібно сказати, виступає мляво - очевидно НАТО не бажає знищити носія небезпеки.
15.10.2025 20:56 Відповісти
 
 