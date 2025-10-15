Україна є "контриб’ютором" безпеки Альянсу й повинна мати місце у НАТО, - Гілі
Міністри оборони Великої Британії Джон Гілі та Німеччини Боріс Пісторіус визнали, що Україна робить вклад у спільну безпеку Альянсу й повинна мати місце у НАТО.
Про це вони заявили після засідання контактної групи з оборони України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Гілі та Пісторіус пояснили, як змінилося сприйняття ролі України після дронової атаки на Польщу і чи з'являється в Альянсі розуміння того, що Україна вже робить внесок у спільну безпеку і "повинна мати місце у НАТО".
"Коротка відповідь на запитання – так", - заявив міністр оборони Великої Британії.
"Зараз з'являється дедалі більше розуміння і визнання важливості України, її участі у навчанні військових з країн НАТО", - зауважив Гілі, а також визнав, що атака на Польщу стала поворотним моментом.
"Нещодавні зміни із вторгненням (російських дронів - ЄП) до європейського неба, коли Україна запропонувала свою допомогу, продемонстрували багатьом, що Україна не лише б'ється за своє майбутнє. Бо унікальний бойовий досвід України вже є й у майбутньому буде внеском України у загальноєвропейську безпеку", - наголосив британський міністр.
"Я можу лише погодитися з цим", - підтримав колегу німецький міністр оборони Боріс Пісторіус.
