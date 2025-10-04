83% українців підтримують вступ до НАТО, - опитування
Вступ України до НАТО підтримують майже 83% громадян.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 12-17 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
Серед тих, хто взяв би участь у голосування на референдумі про вступ у НАТО, віддали б свої голоси "за" 82,9%.
У разі референдуму про вступ до ЄС "за" проголосували б 81,7% респондентів, 9% – проти.
42,4% респондентів вважають найкращим способом забезпечення безпеки України члентство в НАТО, майже 17% - двосторонні та багатосторонні угоди з країнами-партнерами за американо-південнокорейською моделлю (постачання зброї з можливістю безпосередньої участі армії країни-партнера у бойових діях).
Відповідь двосторонні та багатосторонні угоди з країнами-партнерами за американо-ізраїльським зразком (постачання зброї без можливості безпосередньої участі армії країни-партнера у бойових діях) обрали 12,1%.
14,3% вважають найкращим способом забезпечення безпеки України нейтральний статус.
У здатність НАТО захиститися у разі нападу РФ вірять 53%, не вірять 26,2%. 26,4% опитаних переконані, що РФ точно збирається напасти на одну з країн НАТО, ще 42,8% припускають таку можливість.
ну а щодо опитування, дивує тільки одне - що досі є 17% українців, які чомусь не зрозуміли, що якщо ти «нейтральний» і знаходишся поряд з
монстромросією, то вона першого тебе і буде намагатися зʼїсти, яким би ти миролюбивим не був. Дуже шкода, що більшість людей в Україні не пішли шляхом країн Балтії або Польші, щоб зробити все можливе для вступу в Альянс. Гадаю, що війни б тоді не було, ну а якби і була, то ми б мали значно кращу ситуацію…
Колишній генсек НАТО Джордж Робертсон: 21 рік тому путін очікував, що його запросять до альянсу.
Як згадує редактор Бі-бі-сі по Росії Стів Розенберг, 21 рік тому це був зовсім інший путін, який шукав союзу з НАТО та говорив про необхідність колективної міжнародної безпеки.
Джордж Робертсон: путін, з яким я тоді зустрічався, робив хороші справи, створював рада Росія-НАТО, дуже сильно відрізняється від нинішнього [путіна], практично маніяка.
Я згадую свою другу зустріч із путіним, коли він прямо запитав: коли ви збираєтеся запросити Росію до НАТО?
На що я відповів: «Ми спеціально не запрошуємо країни вступати до НАТО, вони самі подають заявки». А він сказав: «Ну що ж, ми не будемо ставати в чергу з різними країнами, які не мають значення».
Він хотів, щоб йому самому зробили пропозицію, тому що, на мій погляд, він завжди вважав, а тепер тим більше вважає, що Росія - велика країна на світовій арені і заслуговує на повагу, якою користувався Радянський Союз.
безпорадного НАТО, і навіть не в наявності недолугого верховного головнокомандувача, а в тому що ця нехитра думка не доходить до 83% населення на четвертому році війни.