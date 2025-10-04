83% українців підтримують вступ до НАТО, - опитування

Вступ України до НАТО підтримують майже 83% громадян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 12-17 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Серед тих, хто взяв би участь у голосування на референдумі про вступ у НАТО, віддали б свої голоси "за" 82,9%.

У разі референдуму про вступ до ЄС "за" проголосували б 81,7% респондентів, 9% – проти.

42,4% респондентів вважають найкращим способом забезпечення безпеки України члентство в НАТО, майже 17% - двосторонні та багатосторонні угоди з країнами-партнерами за американо-південнокорейською моделлю (постачання зброї з можливістю безпосередньої участі армії країни-партнера у бойових діях).

Відповідь двосторонні та багатосторонні угоди з країнами-партнерами за американо-ізраїльським зразком (постачання зброї без можливості безпосередньої участі армії країни-партнера у бойових діях) обрали 12,1%.

14,3% вважають найкращим способом забезпечення безпеки України нейтральний статус.

У здатність НАТО захиститися у разі нападу РФ вірять 53%, не вірять 26,2%. 26,4% опитаних переконані, що РФ точно збирається напасти на одну з країн НАТО, ще 42,8% припускають таку можливість.

