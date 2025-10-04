83% украинцев поддерживают вступление в НАТО, - опрос
Вступление Украины в НАТО поддерживают почти 83% граждан.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова 12-17 сентября, информирует Цензор.НЕТ.
Среди тех, кто принял бы участие в голосовании на референдуме о вступлении в НАТО, отдали бы свои голоса "за" 82,9%.
В случае референдума о вступлении в ЕС "за" проголосовали бы 81,7% респондентов, 9% - против.
42,4% респондентов считают лучшим способом обеспечения безопасности Украины членство в НАТО, почти 17% - двусторонние и многосторонние соглашения со странами-партнерами по американо-южнокорейской модели (поставки оружия с возможностью непосредственного участия армии страны-партнера в боевых действиях).
Ответ двусторонние и многосторонние соглашения со странами-партнерами по американо-израильскому образцу (поставки оружия без возможности непосредственного участия армии страны-партнера в боевых действиях) выбрали 12,1%.
14,3% считают лучшим способом обеспечения безопасности Украины нейтральный статус.
В способность НАТО защититься в случае нападения РФ верят 53%, не верят 26,2%. 26,4% опрошенных убеждены, что РФ точно собирается напасть на одну из стран НАТО, еще 42,8% предполагают такую возможность.
ну а щодо опитування, дивує тільки одне - що досі є 17% українців, які чомусь не зрозуміли, що якщо ти «нейтральний» і знаходишся поряд з
монстромросією, то вона першого тебе і буде намагатися зʼїсти, яким би ти миролюбивим не був. Дуже шкода, що більшість людей в Україні не пішли шляхом країн Балтії або Польші, щоб зробити все можливе для вступу в Альянс. Гадаю, що війни б тоді не було, ну а якби і була, то ми б мали значно кращу ситуацію…
Колишній генсек НАТО Джордж Робертсон: 21 рік тому путін очікував, що його запросять до альянсу.
Як згадує редактор Бі-бі-сі по Росії Стів Розенберг, 21 рік тому це був зовсім інший путін, який шукав союзу з НАТО та говорив про необхідність колективної міжнародної безпеки.
Джордж Робертсон: путін, з яким я тоді зустрічався, робив хороші справи, створював рада Росія-НАТО, дуже сильно відрізняється від нинішнього [путіна], практично маніяка.
Я згадую свою другу зустріч із путіним, коли він прямо запитав: коли ви збираєтеся запросити Росію до НАТО?
На що я відповів: «Ми спеціально не запрошуємо країни вступати до НАТО, вони самі подають заявки». А він сказав: «Ну що ж, ми не будемо ставати в чергу з різними країнами, які не мають значення».
Він хотів, щоб йому самому зробили пропозицію, тому що, на мій погляд, він завжди вважав, а тепер тим більше вважає, що Росія - велика країна на світовій арені і заслуговує на повагу, якою користувався Радянський Союз.
так, НАТО створювалося проти росії ... але війна в Україні доказала нездатність його доктрини: стримувати ядеркою можна неядерні країни, а якщо ядерна країна-противник почне суб-ядерні бойові дії, які переповзуть з періферії потроху всередину НАТО, то НАТО не зможе ефективно опиратися, бо як нам пояснюють "склади порожні", і напевне це тільки напів-брехня
так, росія могла б вивідати секрети НАТО і вийти з союзу після цього ... а які там є секрети, яких росія і так вже не знає ? військові бюджети країн, розташування військових баз ? НАТО - це адміністративна оболонка, всі секрети знаходяться всередині країн-членів, а вони могли б ними і не ділитися з росією
а от політично, зроби НАТО (тобто США) той крок тоді - то і ******** війни не було би
а от зараз цей крок вже й не зробиш - хоч в цьому цинічному світі все може бути ...
безпорадного НАТО, і навіть не в наявності недолугого верховного головнокомандувача, а в тому що ця нехитра думка не доходить до 83% населення на четвертому році війни.