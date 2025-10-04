РУС
Новости Членство Украины в НАТО
942 28

83% украинцев поддерживают вступление в НАТО, - опрос

нато

Вступление Украины в НАТО поддерживают почти 83% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова 12-17 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Среди тех, кто принял бы участие в голосовании на референдуме о вступлении в НАТО, отдали бы свои голоса "за" 82,9%.

В случае референдума о вступлении в ЕС "за" проголосовали бы 81,7% респондентов, 9% - против.

42,4% респондентов считают лучшим способом обеспечения безопасности Украины членство в НАТО, почти 17% - двусторонние и многосторонние соглашения со странами-партнерами по американо-южнокорейской модели (поставки оружия с возможностью непосредственного участия армии страны-партнера в боевых действиях).

Ответ двусторонние и многосторонние соглашения со странами-партнерами по американо-израильскому образцу (поставки оружия без возможности непосредственного участия армии страны-партнера в боевых действиях) выбрали 12,1%.

14,3% считают лучшим способом обеспечения безопасности Украины нейтральный статус.

В способность НАТО защититься в случае нападения РФ верят 53%, не верят 26,2%. 26,4% опрошенных убеждены, что РФ точно собирается напасть на одну из стран НАТО, еще 42,8% предполагают такую возможность.

Читайте также: Доля украинцев, которые верят во вступление в НАТО за 10 лет, снизилась с 69% до 32%, - опрос

НАТО (10404) опрос (2942) гарантии безопасности (302)
Топ комментарии
+9
Ех, а я памʼятаю часи, коли деякі громадські активісти і політичні діячКИ бігали по майдану і кричали: «НАТО НІ», а до цього ще були проти Помаранчевої революції… А найбільш цікаве те, що дехто з них зараз - «потужний патріот», який хоче розстрілювати ухилянтів і взагалі готовий спалити московію, але щоб це бажано зробив хтось інший…

ну а щодо опитування, дивує тільки одне - що досі є 17% українців, які чомусь не зрозуміли, що якщо ти «нейтральний» і знаходишся поряд з монстром росією, то вона першого тебе і буде намагатися зʼїсти, яким би ти миролюбивим не був. Дуже шкода, що більшість людей в Україні не пішли шляхом країн Балтії або Польші, щоб зробити все можливе для вступу в Альянс. Гадаю, що війни б тоді не було, ну а якби і була, то ми б мали значно кращу ситуацію…
показать весь комментарий
04.10.2025 02:02 Ответить
+5
Може хай НАТО в Україну вступають краще?
показать весь комментарий
04.10.2025 01:45 Ответить
+2
Тільки в НАТО Україна може бути в безпеці.
показать весь комментарий
04.10.2025 02:10 Ответить
А шуфрич з бойком і тиМошенниця проти, кульки у ВРУ пускали з вітренчихою! !!
показать весь комментарий
04.10.2025 08:12 Ответить
Дивізій десь так з півста?
показать весь комментарий
04.10.2025 08:13 Ответить
Все написане брехня ,а з якою цілью відомо
показать весь комментарий
04.10.2025 04:31 Ответить
Що значить не пішли шляхом країн Балтії і Польщі, а нас хто брав в НАТО ? Ніхто Україну не хоче бачити ні в НАТО, ні в ЄС, все це було обговорено при створенні цих організацій
показать весь комментарий
04.10.2025 09:03 Ответить
BBC
Колишній генсек НАТО Джордж Робертсон: 21 рік тому путін очікував, що його запросять до альянсу.

Як згадує редактор Бі-бі-сі по Росії Стів Розенберг, 21 рік тому це був зовсім інший путін, який шукав союзу з НАТО та говорив про необхідність колективної міжнародної безпеки.
Джордж Робертсон: путін, з яким я тоді зустрічався, робив хороші справи, створював рада Росія-НАТО, дуже сильно відрізняється від нинішнього [путіна], практично маніяка.
Я згадую свою другу зустріч із путіним, коли він прямо запитав: коли ви збираєтеся запросити Росію до НАТО?

На що я відповів: «Ми спеціально не запрошуємо країни вступати до НАТО, вони самі подають заявки». А він сказав: «Ну що ж, ми не будемо ставати в чергу з різними країнами, які не мають значення».

Він хотів, щоб йому самому зробили пропозицію, тому що, на мій погляд, він завжди вважав, а тепер тим більше вважає, що Росія - велика країна на світовій арені і заслуговує на повагу, якою користувався Радянський Союз.
показать весь комментарий
04.10.2025 03:01 Ответить
не звертаючись безпосередньо до вас, хочеться спитати : "можливо якби тоді росію прийняли в НАТО то це був би ліпший варіант для США, ніж той статус-кво що утвориться після після війни в Україні ?" зараз росія фактично у військовому союзі з китаєм

так, НАТО створювалося проти росії ... але війна в Україні доказала нездатність його доктрини: стримувати ядеркою можна неядерні країни, а якщо ядерна країна-противник почне суб-ядерні бойові дії, які переповзуть з періферії потроху всередину НАТО, то НАТО не зможе ефективно опиратися, бо як нам пояснюють "склади порожні", і напевне це тільки напів-брехня

так, росія могла б вивідати секрети НАТО і вийти з союзу після цього ... а які там є секрети, яких росія і так вже не знає ? військові бюджети країн, розташування військових баз ? НАТО - це адміністративна оболонка, всі секрети знаходяться всередині країн-членів, а вони могли б ними і не ділитися з росією

а от політично, зроби НАТО (тобто США) той крок тоді - то і ******** війни не було би
а от зараз цей крок вже й не зробиш - хоч в цьому цинічному світі все може бути ...
показать весь комментарий
04.10.2025 07:37 Ответить
Проблема не відсутності
безпорадного НАТО, і навіть не в наявності недолугого верховного головнокомандувача, а в тому що ця нехитра думка не доходить до 83% населення на четвертому році війни.
показать весь комментарий
04.10.2025 03:12 Ответить
Коротше, 5-та колона нікуди не поділася, а живе собі в Україні пріпєваючі.
показать весь комментарий
04.10.2025 04:12 Ответить
А 73 відсотки вирішили вибрати під час війни головнокомандуючим блазня.....крутезно....
показать весь комментарий
04.10.2025 04:17 Ответить
І ніяк пупкін не змінився бо він завжди був імперцем бо вважає росію великою, не за розміром на мапі
показать весь комментарий
04.10.2025 04:39 Ответить
Пізно пити Боржомі, коли вже печінка розлізлася.
показать весь комментарий
04.10.2025 06:09 Ответить
При створеннi НАТО, СРСР було запрошено до процедури створення та участi в НАТО. Та СРСР зтанцював танок горбатого песика, ще й задньою лапкою так браво повiдгрiбав вiд себе, як дурна курка. Бо СРСР вирiшив створити свое а-ля НАТО(((краiни Варшавського договору). Що з того вийшло - СРСР розвалився, не потягнув таких витрат. А старi вйськовi совко .ердуни заре так вбиваються, так вбиваються за СРСР, та Варшавським договором, бо стiльки соляру-бензину можна було красти-красти й красти, з вiйськовоi частини, та збагрювати на злото-марки, шо мама не горюй... Тiльки багатiли куски, солдати-водii, та алiки-офiцери , котрi кришували крадiвництво ГСМ, бо його ще й списувати треба було. ЗЫ... От би НАТО лохонулося б тодi, якби СРСР дав свою згоду на вступ до НАТО, бо совкоалкашня пiдiрвала б НАТО економiчно з середини.
показать весь комментарий
04.10.2025 06:12 Ответить
Панове, не забуваемо, навiщо було створено мiф про братнi народи , та братерськi республiки навколо цапорилii: все це браття було буфером мiж ластоногими оленями й Заходом. Пам`ятаете чому друг-товариш i брат Йоськи , Алоiзович, напав на СРСР... Бо мало того , що Алоiзович вiддав зеку-Джугашвiлi пiв Польщi, краiни Балтii, частину Румунii, Венгрii... так Йоська в останнььому листi Гiтлеру, у лютому 1941 року, зробив пред`яву ще й на Норвегiю. Гiтлера тодi й приклинило першим напасти на СыРыСыРы. З того часу(лютий 1941 р) два брати по зброi бiльше не листувалися. ЗЫ... Заре , пыня напавши на Украiну, думав ,що ще за 3 днi вiдтяпае й Норвегiю... SURE, так думав.
показать весь комментарий
04.10.2025 06:30 Ответить
84% ,мене запишіть
показать весь комментарий
04.10.2025 07:14 Ответить
Щось конкретніше , без лозунгів можна?Яка буде чисельність ЗСУ стан їх б/г після цієї події, яке озброєння, кількість, що (окрім консультацій) отримаємо в першу годину нападу, десяту,чи можемо самостійно визначати чи відбулося вторгнення, рубежі оборони і т.д?П то хто качок чи гусей тримає по десятку раз на день кудись вступає.
показать весь комментарий
04.10.2025 07:34 Ответить
Народ, та зрозумійте вже нарешті - теперішня ната вже не та, якою нам завжди її малювали(хто старший, той розуміє про що йдеться). Та і теперішні події говорять самі за себе. Ота ната сама за себе не може постояти, а ми хочемо туди ж? Щоб що, типу, "захистили"? Бо в них є ядрьона бімба. Сьогоднішня ната- зборище сцикунів-імпотентів з відвертими ворогами України, із своїм дебільним статутом, де один хрен може вертіти всю нату на фую(орбанятко не дасть збрехати). І ми аж бігом - в нату! Як мені здається, пора створити новий союз - чорноморсько- балтійський включно із скандинавами, бритами. Всіми тими країнами, які реально можуть бути бар'єром від московитської чуми. І основою того союзу може(і має)бути Україна. Я думаю, що ми цього заслужили...
показать весь комментарий
04.10.2025 08:02 Ответить
НАТУ в хату!
показать весь комментарий
04.10.2025 08:12 Ответить
От просто уявити не виходить, що робиться в голові той суки, яка проти НАТО. Невже ніяк війна не зачепила??
показать весь комментарий
04.10.2025 08:27 Ответить
А як війна зачепить НАТО то що буде ?
показать весь комментарий
04.10.2025 08:51 Ответить
 
 