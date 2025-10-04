83% украинцев поддерживают вступление в НАТО, - опрос

Вступление Украины в НАТО поддерживают почти 83% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова 12-17 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Среди тех, кто принял бы участие в голосовании на референдуме о вступлении в НАТО, отдали бы свои голоса "за" 82,9%.

В случае референдума о вступлении в ЕС "за" проголосовали бы 81,7% респондентов, 9% - против.

42,4% респондентов считают лучшим способом обеспечения безопасности Украины членство в НАТО, почти 17% - двусторонние и многосторонние соглашения со странами-партнерами по американо-южнокорейской модели (поставки оружия с возможностью непосредственного участия армии страны-партнера в боевых действиях).

Ответ двусторонние и многосторонние соглашения со странами-партнерами по американо-израильскому образцу (поставки оружия без возможности непосредственного участия армии страны-партнера в боевых действиях) выбрали 12,1%.

14,3% считают лучшим способом обеспечения безопасности Украины нейтральный статус.

В способность НАТО защититься в случае нападения РФ верят 53%, не верят 26,2%. 26,4% опрошенных убеждены, что РФ точно собирается напасть на одну из стран НАТО, еще 42,8% предполагают такую возможность.

