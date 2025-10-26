УКР
762 28

Членство України в НАТО - найліпша гарантія безпеки,- експосол США Тейлор

Вільям Тейлор закликає взяти Україну в НАТО

Україна має стати повноправним членом НАТО, на якого буде поширюватися дія Статті 5 Північноатлантичного договору.

Таку позицію висловив у в кулуарах Українського форуму дії у Вашингтоні експосол США в нашій країні Вільям Тейлор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Гарантія безпеки

"Членство України в НАТО - це найліпша гарантія безпеки. Це найдешевший, найефективніший і найнадійніший варіант, який гарантуватиме, що Росія більше не вторгнеться в Україну", - сказав колишній дипломат.

За його словами, якщо Україна стане повноцінним членом Альянсу, напад на неї вважатиметься нападом на всі інші країни НАТО – й вони муситимуть вжити відповідних заходів.

"Однак будьмо чесними: ця адміністрація США не підтримує вступ України до НАТО. Але я думаю, що ситуація все ж може дійти до цього",- зазначив Тейлор.

Посилення санкцій проти РФ

Він також позитивно відзначив останній крок адміністрації Трампа щодо санкцій проти найбільших російських нафтових компаній. Це, на думку експосла, приведе до скорочення продажів енергоносіїв та зменшить доходи Кремля для продовження війни в Україні.

У цьому контексті Тейлор підкреслив необхідність усвідомлення країнами Заходу, і Сполученими Штатами зокрема, що Росія не перемагає, а Україна не програє цю війну.

Україна може виграти цю війну. Я думаю, що президент Трамп це усвідомив",- зазначив колишній високопоставлений дипломат, згадавши про його недавні висловлювання та дії.

Водночас Тейлор назвав важливим, щоб це усвідомили й інші.

"Важливо розмовляти з усіма. Важливо говорити з адміністрацією, з Конгресом, з американським народом, тому що всі вони підсилюють одне одного", - резюмував колишній посол США в Україні.

Що передувало?

Раніше Тейлор зазначав, що Росія лишається загрозою для безпеки США і Європи. Увагу від війни в Україні не відведуть. Окрім того, він наголошував, що російські активи мають піти на зброю для України.

Топ коментарі
+7
26.10.2025 08:12 Відповісти
+5
Чомусь всі чиновники з НАТО тільки у відставці говорять про це?
26.10.2025 08:12 Відповісти
+4
Поки ната захистить, на горі рак свисне
26.10.2025 08:23 Відповісти
26.10.2025 08:12 Відповісти
Обама, клінтом, могі Олбрайт навіть не затурбовані убивством Українців, через свої дії !?!?!
26.10.2025 09:47 Відповісти
💯
26.10.2025 08:12 Відповісти
Чомусь всі чиновники з НАТО тільки у відставці говорять про це?
26.10.2025 08:12 Відповісти
ні,Членство НАТО в Україні
26.10.2025 08:14 Відповісти
Ната така ж магучая як друга армія світу, факт
26.10.2025 09:17 Відповісти
Ми воюємо їхньою зброєю і живемо на їхні гроші але ми сильні а вони-ні.Так виходить?
26.10.2025 09:47 Відповісти
Так ми сильні, а вони обісцяні, бо в них немає війни, не гинуть їхні громадяни, не гинуть їх солдати, про що тут говорити, це як 2×2=4
26.10.2025 10:53 Відповісти
кацапи вимагають нейтралітет у разі підписання МИРУ,ще варіанти будуть??
26.10.2025 08:15 Відповісти
Нейтралітет України не підходить Європі. Ми потрібні Європі як боєздатна армія.
26.10.2025 08:20 Відповісти
а ссиклива европа готова проте заявити громадянам країни з двоголовою куркою???щось мені здається ні...
26.10.2025 08:46 Відповісти
Поки ната захистить, на горі рак свисне
26.10.2025 08:23 Відповісти
То ввертайсі з польщі додоми!
26.10.2025 09:48 Відповісти
Вже ні. Просто почитайте разбори, чи зможе НАТО захистити Балтію. Сама постановка цього питання багато про що каже....
26.10.2025 08:24 Відповісти
Це нереально. Тому на як мінімум найближчу преспективу, а то і на завжди треба припинити ці пустопорожні балачки і не витрачати на них бодай яких сил. Не відмовлятися але і не ставити на це.Чекати як фіни та шведи свого часу і робити все щоб інші країни реально були зацікавлені в членстві України.
26.10.2025 08:25 Відповісти
Ось це і є наратив рашки.Як про донбвс з кримом говорили дурні-не потрібно його повертати,потрібно створити в Україні такий рівень життя щоб вони самі назад попросилися Ну як,вдалося?Створили?
26.10.2025 09:50 Відповісти
Мудрий сміливий рішучий - хто це? - екс
26.10.2025 08:29 Відповісти
Ніжки цієй проблеми ростуть з 1990-х, коли кучму обрали. Відкотити все назад тепер вже дуже важко. Або рашки не стане, або нам чекати НАТО років 50.
26.10.2025 08:58 Відповісти
Не кучму, в кравчука.
26.10.2025 09:37 Відповісти
кучма завершував процес,у нього були можливості відмовитися,але ж він здав все що міг,а залишки армії розпродували всі міністри МО при всіх президентах.....
26.10.2025 10:39 Відповісти
Членство України в НАТО - найліпша гарантія безпеки,- експосол США Тейлор Якими мудрими стають чиновники після відставки... Парадокс...
26.10.2025 09:02 Відповісти
НАТО - всрато. Події останніх тижнів це красномовно показали. Вибачте за мою французьку)
26.10.2025 09:26 Відповісти
Які події?
26.10.2025 09:51 Відповісти
події коли потужний найпродвинутий військовий союз не може не те що якісно знищити малі цілі так ще не зумів навіть їх відстежити,бпла більш як 3 дні збирали по країні,більшість яких тупо впала.....
26.10.2025 10:43 Відповісти
Розумні коли від них уже нічого не залежить.
26.10.2025 09:35 Відповісти
а яка адміністрація США підтримувала вступ України в НАТО ? я такої не пам'ятаю .
26.10.2025 09:56 Відповісти
чим довше нам розповідають одну і ту ж казку,тим більше забуваються підробиці,бо головне основний сюжет....
26.10.2025 10:45 Відповісти
Справа іде до загальноєвропейської системи оборони. А штати самі по собі.
26.10.2025 10:11 Відповісти
 
 