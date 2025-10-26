Членство України в НАТО - найліпша гарантія безпеки,- експосол США Тейлор

Україна має стати повноправним членом НАТО, на якого буде поширюватися дія Статті 5 Північноатлантичного договору.

Таку позицію висловив у в кулуарах Українського форуму дії у Вашингтоні експосол США в нашій країні Вільям Тейлор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Гарантія безпеки

"Членство України в НАТО - це найліпша гарантія безпеки. Це найдешевший, найефективніший і найнадійніший варіант, який гарантуватиме, що Росія більше не вторгнеться в Україну", - сказав колишній дипломат.

За його словами, якщо Україна стане повноцінним членом Альянсу, напад на неї вважатиметься нападом на всі інші країни НАТО – й вони муситимуть вжити відповідних заходів.

"Однак будьмо чесними: ця адміністрація США не підтримує вступ України до НАТО. Але я думаю, що ситуація все ж може дійти до цього",- зазначив Тейлор.

Посилення санкцій проти РФ

Він також позитивно відзначив останній крок адміністрації Трампа щодо санкцій проти найбільших російських нафтових компаній. Це, на думку експосла, приведе до скорочення продажів енергоносіїв та зменшить доходи Кремля для продовження війни в Україні.

У цьому контексті Тейлор підкреслив необхідність усвідомлення країнами Заходу, і Сполученими Штатами зокрема, що Росія не перемагає, а Україна не програє цю війну.

Україна може виграти цю війну. Я думаю, що президент Трамп це усвідомив",- зазначив колишній високопоставлений дипломат, згадавши про його недавні висловлювання та дії.

Водночас Тейлор назвав важливим, щоб це усвідомили й інші.

"Важливо розмовляти з усіма. Важливо говорити з адміністрацією, з Конгресом, з американським народом, тому що всі вони підсилюють одне одного", - резюмував колишній посол США в Україні.

Що передувало?

Раніше Тейлор зазначав, що Росія лишається загрозою для безпеки США і Європи. Увагу від війни в Україні не відведуть. Окрім того, він наголошував, що російські активи мають піти на зброю для України.

