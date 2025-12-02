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Новини Членство України в НАТО Заява Рютте про членство України в НАТО
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Зараз немає одностайності для членства України в НАТО, - Рютте

рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на фоні переговорів про завершення війни в Україні наголошує на непорушності ухвалених раніше рішень Альянсу щодо перспектив вступу держави до Організації.

Про це Рютте заявив на пресконференції напередодні міністерської зустрічі Альянсу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Незворотний шлях України

Генсек зауважив, що рішення попередніх самітів лишаються чинними.

"Саміт у Вашингтоні чітко наголосив, на незворотному шляху України до НАТО", – нагадав він. – Будь-яка держава у західній півкулі може додати заявку на вступ – і очевидно, що Україна подала заявку".

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Поки одностайності країн НАТО немає 

Заява Рютте пролунала на фоні переговорів щодо мирної угоди, у початковій версії якої росіяни пропонували зафіксувати відмову Альянсу від перспективи членства України.

"Але ви знаєте, що на практиці немає одностайності для членства України", - додав він.

  • Зауважимо, що одна з версій доопрацьованого мирного плану пропонує посилатися на відсутність такої одностайної згоди.

Читайте також: Україні можуть закрити шлях до НАТО через домовленості США, членів Альянсу та Росії, - CNN

Автор: 

НАТО (7239) членство в НАТО (1768) Рютте Марк (707)
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Топ коментарі
+6
1) доки Трамп забудьте
2) НАТО не збиває шахеди і дрони над Німеччиною і Голандією, мовчу про Польщу чи Румунію
3) підготовка НАТО така що їх розгромлять моментально
4) єдина перевага НАТО це літаки але у них не буде яйок піти і розбомбити всю РФ

Фікція як і майже все на планеті
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02.12.2025 16:21 Відповісти
+3
А вона була ?

Гейропейці ще ті терпіли
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02.12.2025 16:24 Відповісти
+3
Венгрия и Словакия конечно же силнее Украины и намного больше принесут пользы НАТО как военная сила

куколды, просто молчите, не позорьтесь
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02.12.2025 17:07 Відповісти
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02.12.2025 16:20 Відповісти
1) доки Трамп забудьте
2) НАТО не збиває шахеди і дрони над Німеччиною і Голандією, мовчу про Польщу чи Румунію
3) підготовка НАТО така що їх розгромлять моментально
4) єдина перевага НАТО це літаки але у них не буде яйок піти і розбомбити всю РФ

Фікція як і майже все на планеті
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02.12.2025 16:21 Відповісти
Якби вони боялись нападу орків то б не купляли у тих ресурсів на сотні міліардів євро і не поставляли компоненти для озброєння, вони навіть для винищувачів ******* радари продають.
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02.12.2025 16:31 Відповісти
Михайло, якби НАТО було таке "слабке" як Ви та ще деякі "знатоки-агалітики" тут пишуть то рашисти б напали на країни НАТО але чомусь не нападають.
Якби не допомога (зброя, техніка, амуніція та іньше) від країн НАТО, вже б була "фортеця Львів".
Ніхто адекватний, у тому числі й НАТО, не бажає вступати у війну. Чи Україна вступила проти Рашистів на боці : Молдови, Чечні, Грузії ??? Ні. Так що не треба цих балачок тут, пишіть про "слабкість" НАТО на рашиських ресурсах, нехай вже нападуть, чим скорійше рашисти нападуть на НАТО тим швидше їм пи#дець та кінець війни.
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02.12.2025 16:39 Відповісти
А вона була ?

Гейропейці ще ті терпіли
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02.12.2025 16:24 Відповісти
Ну головне завдання НАТО - це зберегти в НАТО свій оплот, «потужну» угорщину!
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02.12.2025 16:27 Відповісти
Її й небуде.
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02.12.2025 16:33 Відповісти
От як кацапи (звісно за підтримки китайців) нападуть на те НАТО і добяче вмиють їх кров'ю то Україну одразу приймуть 🤔
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02.12.2025 16:39 Відповісти
Сліпий, не нападуть. Принаймні у найближчі 10-15 років.
Чому? Довго розписувати, лінь.
Одне напишу, рашисти нападають тільки на тих кого вважають МІНІМУМ у 2 рази слабше.
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02.12.2025 16:42 Відповісти
Значить приймуть через 15 років ... їм конче буде необхіно мати когось з бойовим досвідом ******** війни з кацапами. Самі вони такий досвід не здобудуть
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02.12.2025 16:45 Відповісти
Право подати заявку на вступ в НАТО за відсутності згоди щодо членства є невід'ємним правом кожної демократичної країни і критичною гарантією її безпеки.
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02.12.2025 16:38 Відповісти
Рютте - ******, гівно нідерландського розливу
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02.12.2025 16:53 Відповісти
Венгрия и Словакия конечно же силнее Украины и намного больше принесут пользы НАТО как военная сила

куколды, просто молчите, не позорьтесь
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02.12.2025 17:07 Відповісти
НАТО это США и ещё кто-то там на фоне. Так что все сводиться к вопросу впишутся ли американцы. Трамп в лучшем случае предложит продать оружия немного. Сами они воевать даже пытаться не будут. Сразу начнут со Стамбула и договорняка. Это они одних дураков таких нашли, что будут за Европу и ценности воевать. По итогу 4х лет войны второй раз таких дураков уже не найдут.
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02.12.2025 17:34 Відповісти
 
 