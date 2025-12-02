Зараз немає одностайності для членства України в НАТО, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на фоні переговорів про завершення війни в Україні наголошує на непорушності ухвалених раніше рішень Альянсу щодо перспектив вступу держави до Організації.

Про це Рютте заявив на пресконференції напередодні міністерської зустрічі Альянсу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Незворотний шлях України

Генсек зауважив, що рішення попередніх самітів лишаються чинними.

"Саміт у Вашингтоні чітко наголосив, на незворотному шляху України до НАТО", – нагадав він. – Будь-яка держава у західній півкулі може додати заявку на вступ – і очевидно, що Україна подала заявку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО очікує постачання зброї для України щонайменше на $17 млрд, - Рютте

Поки одностайності країн НАТО немає

Заява Рютте пролунала на фоні переговорів щодо мирної угоди, у початковій версії якої росіяни пропонували зафіксувати відмову Альянсу від перспективи членства України.

"Але ви знаєте, що на практиці немає одностайності для членства України", - додав він.

Зауважимо, що одна з версій доопрацьованого мирного плану пропонує посилатися на відсутність такої одностайної згоди.

Читайте також: Україні можуть закрити шлях до НАТО через домовленості США, членів Альянсу та Росії, - CNN