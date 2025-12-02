Зараз немає одностайності для членства України в НАТО, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на фоні переговорів про завершення війни в Україні наголошує на непорушності ухвалених раніше рішень Альянсу щодо перспектив вступу держави до Організації.
Про це Рютте заявив на пресконференції напередодні міністерської зустрічі Альянсу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Незворотний шлях України
Генсек зауважив, що рішення попередніх самітів лишаються чинними.
"Саміт у Вашингтоні чітко наголосив, на незворотному шляху України до НАТО", – нагадав він. – Будь-яка держава у західній півкулі може додати заявку на вступ – і очевидно, що Україна подала заявку".
Поки одностайності країн НАТО немає
Заява Рютте пролунала на фоні переговорів щодо мирної угоди, у початковій версії якої росіяни пропонували зафіксувати відмову Альянсу від перспективи членства України.
"Але ви знаєте, що на практиці немає одностайності для членства України", - додав він.
- Зауважимо, що одна з версій доопрацьованого мирного плану пропонує посилатися на відсутність такої одностайної згоди.
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2) НАТО не збиває шахеди і дрони над Німеччиною і Голандією, мовчу про Польщу чи Румунію
3) підготовка НАТО така що їх розгромлять моментально
4) єдина перевага НАТО це літаки але у них не буде яйок піти і розбомбити всю РФ
Фікція як і майже все на планеті
Якби не допомога (зброя, техніка, амуніція та іньше) від країн НАТО, вже б була "фортеця Львів".
Ніхто адекватний, у тому числі й НАТО, не бажає вступати у війну. Чи Україна вступила проти Рашистів на боці : Молдови, Чечні, Грузії ??? Ні. Так що не треба цих балачок тут, пишіть про "слабкість" НАТО на рашиських ресурсах, нехай вже нападуть, чим скорійше рашисти нападуть на НАТО тим швидше їм пи#дець та кінець війни.
Гейропейці ще ті терпіли
Чому? Довго розписувати, лінь.
Одне напишу, рашисти нападають тільки на тих кого вважають МІНІМУМ у 2 рази слабше.
куколды, просто молчите, не позорьтесь