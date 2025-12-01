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Новини Членство України в НАТО
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Україні можуть закрити шлях до НАТО через домовленості США, членів Альянсу та Росії, - CNN

Членство України в НАТО під питанням

Україна ризикує втратити перспективу вступу до НАТО після низки домовленостей, досягнутих між окремими країнами-членами Альянсу та Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Переговори України та США

Джерело, безпосередньо обізнане з переговорами у Флориді, в яких взяли участь державний секретар США Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, повідомило CNN, що інтенсивні переговори були "кроком вперед" та "ґрунтувалися на прогресі в Женеві", де минулого тижня відбувся перший раунд обговорення пропозицій США щодо припинення російської війни в Україні.

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"Було б дуже передчасно говорити, що ми тут все завершили, оскільки багато чого ще належить зробити", - стверджують джерела.

"Але зустріч була дуже зосередженою, і найбільш проблемні аспекти мирних пропозицій були детально обговорені", - додало джерело, натякаючи, що в деяких сферах, ймовірно, досягнутий попередній прогрес.

Членство України в НАТО

Повідомляється також, що однією з найспірніших частин початкового мирного плану США була вимога, аби Україна формально відмовилася від намірів приєднатися до НАТО.

За даними джереж CNN, делегації України та США обговорювали можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено приєднатися до очолюваного США західного військового альянсу через домовленості, які будуть узгоджені безпосередньо між державами-членами НАТО та Москвою.

"Україну не змушуватимуть офіційно, в юридичному сенсі, відмовитися від цього прагнення", - стверджує джерело каналу.

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"Але якщо Сполучені Штати домовлятимуться про щось з Росією на двосторонньому рівні, або якщо Росія захоче отримати якісь гарантії від НАТО на багатосторонньому рівні, то це - не залучення України до процесу прийняття рішень", - додало джерело.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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НАТО (7236) членство в НАТО (1768) переговори з Росією (1618)
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Топ коментарі
+20
Чесно? - це єдине на що можна погодитись. НЕ ВІРЮ В НАТО. Вони дрони над Польщею, Румунією, Німеччиною, Швецією і Голандією не збивають

І Я ВПЕВНЕНИЙ - зайди війська до Естонії почались би переговори де Трамп би почав заливати що Естонія ісконно русская земля
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01.12.2025 10:19 Відповісти
+12
Три під×уйловських під@ра - трамп, орбан та фіцо остаточно зробили імпотентом і без того кволу НАТО.
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01.12.2025 10:18 Відповісти
+10
Задача зе з самого початку була така поставлена така! Ні НАТО!
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01.12.2025 10:16 Відповісти
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Задача зе з самого початку була така поставлена така! Ні НАТО!
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01.12.2025 10:16 Відповісти
я помню,как епнутая Витренко,вопила Ни НАТО.со своими епнутыми бабками.а партия Кравчука Суркиса?"Скажи НАТО не ТАК".и на кого обижаемся?
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01.12.2025 10:50 Відповісти
Три під×уйловських під@ра - трамп, орбан та фіцо остаточно зробили імпотентом і без того кволу НАТО.
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01.12.2025 10:18 Відповісти
Закладена при створенні згубна вимога консенсусу у перспективі робить будь- який численний союз мертвонародженим.
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01.12.2025 10:21 Відповісти
Чесно? - це єдине на що можна погодитись. НЕ ВІРЮ В НАТО. Вони дрони над Польщею, Румунією, Німеччиною, Швецією і Голандією не збивають

І Я ВПЕВНЕНИЙ - зайди війська до Естонії почались би переговори де Трамп би почав заливати що Естонія ісконно русская земля
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01.12.2025 10:19 Відповісти
Україні можуть закрити шлях( ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ АНАЛОГІЧНИХ ТИМ .ЯКІ МАЮТЬ КРАЇНИ НАТО ) до НАТО через домовленості США,(З РАШИСТСЬКОЮ ТА членів Альянсу та Росії, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ В СВОЮ ЧЕРГУ МАЙБУТНЮ ПОВНУ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ РАШИСТОМ ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ .ЯК ТАКИХ- CNN
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01.12.2025 10:19 Відповісти
..Що передбачає в свою чергу подальшу експансію кацапії, і зрештою привести до глобальної війни. Браво, західним імпотентам
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01.12.2025 11:27 Відповісти
тоді верніть ЯО... І КОРДОНИ ДО 1991р ... корисні ідіоти , таким чином ЄС підпише собі вирок ...китай цього чекає !!!...
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01.12.2025 10:19 Відповісти
Перспективи вступу до НАТО не було з самого початку. Ще в 2015 році генсек НАТО Столтенберга пояснював це Порошенку, а в 2021 байден зеленському - вступ неможливий. Приєднатися до НАТО можна буде років через 80, так як це зробила Фінляндія після невигідного мирного договору з СРСР в 1944 році
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01.12.2025 10:21 Відповісти
Фінляндія мала цей договір тому що була союзником гітлера
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01.12.2025 11:28 Відповісти
"Україна ризикує втратити перспективу вступу до НАТО")))))
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01.12.2025 10:24 Відповісти
Україна має можливість запропонувати свій варіант: або вс туп до ГАТО, або відновлення ядерного арсеналу зброї. А там нехай ці шмаркачі вирішують, що їм більше до подоби
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01.12.2025 10:29 Відповісти
Кацапська балалайка детектед
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01.12.2025 11:29 Відповісти
Тому в України немає іншого виходу як знову мати ЯЗ, та найсильнішу армію в Європі.
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01.12.2025 10:41 Відповісти
Украинская экономика не вывезет. Она и сейчас не вывозит.
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01.12.2025 10:46 Відповісти
А північнокорейська вивозіт?
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01.12.2025 10:51 Відповісти
А у них сильная армия? Армия стоит денег. Деньги берутся из экономики. Когда твоя экономика ничего из себя не представляет, то все рассуждения о сильной армии это сказки.
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01.12.2025 11:01 Відповісти
А твоя економіка як? Ти багато податків сплатив(ла)?
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01.12.2025 11:08 Відповісти
А зараз від кого завісіт? Чи ти хочеш сказати, що на європейському континенті є армія яка сильніша за ЗСУ?
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01.12.2025 11:13 Відповісти
О, мля! Я і знав, що хтось задасть таке питання А давай тепер порівняємо рівень життя громадян ссср під час другої світової і зараз під час війни з кацапами. В ссср хліб по карточках видавали та майже голі-босі люди ходили. То чому зараз в Україні під час такої жорсткої війни так не ходять? Та тому, що в тоталітарних державах такх як ссср та півн.корея так і є. Я відповів на твоє питання?
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01.12.2025 11:58 Відповісти
Зараз Україна на закордонних дотаціях. Які закінчаться після закінчення війни. І що ти маєш на увазі під "сильною армією"? Яка її чисельність? Яке озброєння? Де його взяти і за що? Скільки треба грошей на її утримання? Де їх взяти? Позакривати всі соціальні програми і підвищити податки? Урізати зарплатню цивільним? Так тоді і доведеться будувати тоталітарну державу з закритими кордонами, як КНДР, бо інакше з такої "країни мрій" звалить все більш-менш адекватне.
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01.12.2025 12:06 Відповісти
Не звалять. Треба не Киздити з бюджету, платити людям справедливі зарплати, прийняти та ВИКОНУВАТИ сприятливі закони для ведення бузнесу, всіх міндічей-коломойш-бойків-шмойків на нари і не в віпкамерах їх тримати які вони утримують на крадені гроші, а в звичайний барак де звичайні зеки сидять, викорінити корупцію в прокуратурі, мєнтурі, судах та дати кайло в руки тим прокурорам, мєнтам та суддям які брали хабарі за "правильні" рішення. Хто воював тому достойні пільги та виплати, хто безпідставно не воював та ховався тому підвищені податки. Тоді і буде за що армію та озброєння утримувати. Плюс хвальона Європа нехай розкошелиться за свій спокій від кацапів коли вона буде спокійно круасанчики з кавою їсти за спиною могутньої економічно та озброєної до зубів України. Принаймні я так бачу.
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01.12.2025 12:29 Відповісти
Ще раз: де взяти гроші на армію, озброєння, на "достойні виплати і зарплати"? З повністю розваленою економікою, з вщент розбитою енергетикою? Європа розкошелюватись не збирається. Все, що вона виділяла - це кредити, які після війни доведеться віддавати.
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01.12.2025 12:34 Відповісти
Віддавати будуть з заморожених кацапських активів та репарацій кацапщини.
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01.12.2025 12:41 Відповісти
Яких репарацій? Вимкни тєлємарахвон.
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01.12.2025 12:43 Відповісти
Без НАТО все эти переговоры это пусканье пыли в глаза. НАТО это минимум для Украины.
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01.12.2025 10:47 Відповісти
Для будь якого союзу чи партнерства повинно бути згода двох сторін. З українського боку згода є, а от з іншого немає і ніколи не буде, при наймні поки на кацапщині при владі буде ***** та його під*****вники та такі як трампони та Ко, а в ЄС будуть голосувати за ******* та фіциків. І що робити з цив Україні? Лягати знову під кацапів? Чи що?
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01.12.2025 11:20 Відповісти
Оце то млять напереговарювались. Всю історію України перекреслили. Про що тоды домовленості? Про повну капітуляцію? Суки
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01.12.2025 10:49 Відповісти
Українці зробили карго-культ із НАТО.

30 років шукаєм халяву, що НАТО буде нас захищати, ЄС буде нас дотувати.

Ніхто не візьме нас в НАТО, хватить фантазувати, наші дипломати як маленькі діти вірять в чудеса.

Тим більше ультра-праві виграють вибори в Європі скоро, розвалять НАТО.

Всі розмови про вступ України до НАТО пуста трата часу, для чого наша дипломатія взагалі цим займається, важко зрозуміти.
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01.12.2025 10:56 Відповісти
Украинцы как раз не хотели в НАТО до совсем недавно. Они гордились какие они независимые.
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01.12.2025 11:02 Відповісти
2наші дипломати як маленькі діти вірять в чудеса"

Дипломати якраз і не вірять. Це все казки для лохторату.
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01.12.2025 11:21 Відповісти
Типу Україні можна було вступити в те лайно НАТО раніше ніж закінчиться термін перебування при владі банди трампістів. Досить цитувати різноманітну маячню.
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01.12.2025 10:58 Відповісти
Не звертайте уваги на ці танці з бубном вокруг НАТО. Кремлівська гнида неодмінно кинеться на Сувальдский коридор в якому і помре міф про НАТО. Європа в військовому плані після цього повністю переформатується. Ну хто вірить у те що іспанці, португальці, італьянці, греки або угорці будуть воювати за Прибалтику або Польшу?
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01.12.2025 11:01 Відповісти
Членство в НАТО - єдина гарантія безпеки України, якщо зелене чмо погодиться на відмову від НАТО його треба розстріляти.
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01.12.2025 11:30 Відповісти
А якщо НАТО не погодиться приймати Україну яке чмо треба розстріляти? 🤔
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01.12.2025 11:36 Відповісти
Тут не врахована абсолютна згода на це зельоної влади.
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01.12.2025 12:10 Відповісти
Їм вигідно спихнути це на кацапів. Самі ніколи не збиралися брати Україну в НАТО.
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01.12.2025 13:01 Відповісти
А я про це говорив зразу після захоплення руками тупого ЛОХторату влади в Україні ЗЕблазнем і його бандою мародерів що ніякий ЄС і тим більше НАТО нам навіть не світить - "плювали" в мене тут "каміння" кидали і що "наржалісь"???
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01.12.2025 22:58 Відповісти
 
 