Україні можуть закрити шлях до НАТО через домовленості США, членів Альянсу та Росії, - CNN
Україна ризикує втратити перспективу вступу до НАТО після низки домовленостей, досягнутих між окремими країнами-членами Альянсу та Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Переговори України та США
Джерело, безпосередньо обізнане з переговорами у Флориді, в яких взяли участь державний секретар США Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, повідомило CNN, що інтенсивні переговори були "кроком вперед" та "ґрунтувалися на прогресі в Женеві", де минулого тижня відбувся перший раунд обговорення пропозицій США щодо припинення російської війни в Україні.
"Було б дуже передчасно говорити, що ми тут все завершили, оскільки багато чого ще належить зробити", - стверджують джерела.
"Але зустріч була дуже зосередженою, і найбільш проблемні аспекти мирних пропозицій були детально обговорені", - додало джерело, натякаючи, що в деяких сферах, ймовірно, досягнутий попередній прогрес.
Членство України в НАТО
Повідомляється також, що однією з найспірніших частин початкового мирного плану США була вимога, аби Україна формально відмовилася від намірів приєднатися до НАТО.
За даними джереж CNN, делегації України та США обговорювали можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено приєднатися до очолюваного США західного військового альянсу через домовленості, які будуть узгоджені безпосередньо між державами-членами НАТО та Москвою.
"Україну не змушуватимуть офіційно, в юридичному сенсі, відмовитися від цього прагнення", - стверджує джерело каналу.
"Але якщо Сполучені Штати домовлятимуться про щось з Росією на двосторонньому рівні, або якщо Росія захоче отримати якісь гарантії від НАТО на багатосторонньому рівні, то це - не залучення України до процесу прийняття рішень", - додало джерело.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І Я ВПЕВНЕНИЙ - зайди війська до Естонії почались би переговори де Трамп би почав заливати що Естонія ісконно русская земля
30 років шукаєм халяву, що НАТО буде нас захищати, ЄС буде нас дотувати.
Ніхто не візьме нас в НАТО, хватить фантазувати, наші дипломати як маленькі діти вірять в чудеса.
Тим більше ультра-праві виграють вибори в Європі скоро, розвалять НАТО.
Всі розмови про вступ України до НАТО пуста трата часу, для чого наша дипломатія взагалі цим займається, важко зрозуміти.
Дипломати якраз і не вірять. Це все казки для лохторату.
лайноНАТО раніше ніж закінчиться термін перебування при владі банди трампістів. Досить цитувати різноманітну маячню.