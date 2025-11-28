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Новини Мирні перемовини переговори США та Росії
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Росія зараз веде переговори щодо України лише зі США, - Пєсков

Кремль сказав з ким РФ веде переговори щодо війни в Україні

У питанні врегулювання війни проти України Росія зараз спілкується виключно зі Сполученими Штатами.

Про це заявив прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Участь Європи у переговорах про мир

"На цьому етапі йдеться лише про переговори з американцями", - зазначив він.

Він додав, що "зараз не можна брати до уваги резолюції Європарламенту про необхідність допустити Європу до перемовин".

"Оскільки головне — це миротворча місія президента США Дональда Трампа та зусилля його союзників, ми готуємося саме до цих контактів", - стверджують у Кремлі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США передали РФ параметри погодженого у Женеві "мирного плану", - Пєсков

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визнання Криму, Донбасу та "Новоросії" має бути предметом переговорів Росії та США, - Путін

Автор: 

Пєсков Дмитро (1869) росія (70393) США (26719) переговори з Росією (1615)
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Топ коментарі
+8
Та ясно, що вони вже знюхалися.
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28.11.2025 18:35 Відповісти
+7
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28.11.2025 18:53 Відповісти
+6
Ведіть. Кого це ї#е? А Україна веде переговори щодо кацапстану з рептилоїдами.
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28.11.2025 18:36 Відповісти
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Та ясно, що вони вже знюхалися.
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28.11.2025 18:35 Відповісти
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28.11.2025 18:53 Відповісти
Ведіть. Кого це ї#е? А Україна веде переговори щодо кацапстану з рептилоїдами.
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28.11.2025 18:36 Відповісти
+💯 👍🏿!

хай ведуть !
але, це дуже врємєнно.
поки доні не кишнули через імпічмент.

.
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28.11.2025 18:38 Відповісти
Ты уверен насчет импичмента.Что то в конгрессе не слишком то и возмущаются
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28.11.2025 18:41 Відповісти
что-то рєспи не дуже перемагають на різних довиборах...

.
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28.11.2025 19:20 Відповісти
Знайшли слабку ланку в ланцюзі....
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28.11.2025 18:37 Відповісти
Тобто всім хто допомагав Сосії по кусочку України дістанеться. Який позоріще. Україну рвуть як собаки шмат м'яса зате в нас тут своя війна за владу. Не розумію правда за владу чого? Скоро ці хто б'ються за владу будуть на лісоповалі за сухара і за тапчан битись десь на Магадані. Чи ви думаєте що )(уйло вам щось залишить?
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28.11.2025 18:39 Відповісти
така доля всіх куколдів та слабких націй
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28.11.2025 18:46 Відповісти
Путін найшов в лиці Трампа ІДЕАЛЬНОГО кретина

- Путін десятки років казав що ВЕЛИКІ держави мають права вказувати іншим
- Путін десятки років казав що гарантії від США нічого не варті
- Путін десятки років казав що США вас кинуть
- Путін десятки років казав що США цікавлять лише ресурсів і вони всіх грабують

і тут приходить Трамп і ПІДТВЕРДЖУЄ ВСЕ
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28.11.2025 18:39 Відповісти
"Жопе слова не давали...".
Бачачи "політичні вибрикони" Трампа, Європа потроху починає займать самостійну позицію... І про що там домовлятимуться Трамп з кацапами, їй все менше стає цікавим...
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28.11.2025 18:40 Відповісти
Самостійну позицію в черзі до США, щоб поклони бити.
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28.11.2025 18:43 Відповісти
Побачимо...
Те, що Європа - "на порозі" "переформатування" НАТО, у чисто ЄВРОПЕЙСЬКУ структуру - вже "видно неозброєним оком"... І це зробила ОДНА людина...
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28.11.2025 18:50 Відповісти
Вам до окуліста.
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28.11.2025 20:26 Відповісти
Був на днях... Але вікові проблеми з зором, та купівля окулярів - це не така вже й проблема, порівняно з низьким рівнем розумової діяльності, й відсутністю вміння думать ... Від ТАКОГО ще лікувать не навчилися... Тому тобі спеціаліста не порекомендую...
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28.11.2025 21:04 Відповісти
Відкликайте Козиря він вам, собакам скаженим, допоможе!
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28.11.2025 18:41 Відповісти
Не дивно, що ви спєлісь. Бо до США сусіди по континенту ставляться приблизно так, як сусіди росії до неї. Постійно сують своє рило у чужі справи.
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28.11.2025 18:45 Відповісти
Нічого подібного.
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28.11.2025 19:04 Відповісти
Ну не переговори, в наради... Союзники по знищенню України.
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28.11.2025 19:18 Відповісти
не нявкай тут осім підсобачий син.
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28.11.2025 19:19 Відповісти
У питанні врегулювання війни проти України Росія зараз спілкується виключно зі Сполученими Штатами. СПІЛКУЙТЕСЯ,ХТО Ж ВАМ МІШАЄ...наспілкуєтеся, будете думати , як спілкуватися з ЄС І ВІДНОВЛЮВАТИ ТОВАРООБІГ НА СОТНІ МЛРД БАКСІВ...
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28.11.2025 19:23 Відповісти
Всё, что делает дурак, всё он делает не так.
Звучить образа. Бо Вітьков запрошуючи ***** подзвонити Рудому та по дякувати наступив на его бункерного. Бовсе виглядає як - НАС НАДУЛІ
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28.11.2025 19:24 Відповісти
без образ - ви самі себе надули десь так рочків з 6 взад.
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28.11.2025 19:31 Відповісти
чи, як завжди, той клятий порошенко кожного з вас за руку тримав і бюллєтеню вашу вкидував?
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28.11.2025 19:36 Відповісти
потому что вы ******** -что твоя нацистская рашка что сша такими же стали при трампе!сливаете Украину а европейские трусливые шакалы молчат в тряпочку или что то блеют невнятное,твари ссыкливые!
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28.11.2025 19:41 Відповісти
чтокай далі луганобасянин....
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28.11.2025 19:44 Відповісти
Каспаров правий щодо НАТО.
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28.11.2025 19:50 Відповісти
Тому що Трамп - ******** чмо.
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28.11.2025 23:58 Відповісти
 
 