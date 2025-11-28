Росія зараз веде переговори щодо України лише зі США, - Пєсков
У питанні врегулювання війни проти України Росія зараз спілкується виключно зі Сполученими Штатами.
Про це заявив прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Участь Європи у переговорах про мир
"На цьому етапі йдеться лише про переговори з американцями", - зазначив він.
Він додав, що "зараз не можна брати до уваги резолюції Європарламенту про необхідність допустити Європу до перемовин".
"Оскільки головне — це миротворча місія президента США Дональда Трампа та зусилля його союзників, ми готуємося саме до цих контактів", - стверджують у Кремлі.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
Топ коментарі
+8 фывафы фываф
показати весь коментар28.11.2025 18:35 Відповісти Посилання
+7 Обліковий Запис #597212
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+6 Gary Grant
показати весь коментар28.11.2025 18:36 Відповісти Посилання
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але, це дуже врємєнно.
поки доні не кишнули через імпічмент.
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- Путін десятки років казав що ВЕЛИКІ держави мають права вказувати іншим
- Путін десятки років казав що гарантії від США нічого не варті
- Путін десятки років казав що США вас кинуть
- Путін десятки років казав що США цікавлять лише ресурсів і вони всіх грабують
і тут приходить Трамп і ПІДТВЕРДЖУЄ ВСЕ
Бачачи "політичні вибрикони" Трампа, Європа потроху починає займать самостійну позицію... І про що там домовлятимуться Трамп з кацапами, їй все менше стає цікавим...
Те, що Європа - "на порозі" "переформатування" НАТО, у чисто ЄВРОПЕЙСЬКУ структуру - вже "видно неозброєним оком"... І це зробила ОДНА людина...
Звучить образа. Бо Вітьков запрошуючи ***** подзвонити Рудому та по дякувати наступив на его бункерного. Бовсе виглядає як - НАС НАДУЛІ