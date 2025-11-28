У питанні врегулювання війни проти України Росія зараз спілкується виключно зі Сполученими Штатами.

Про це заявив прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Участь Європи у переговорах про мир

"На цьому етапі йдеться лише про переговори з американцями", - зазначив він.

Він додав, що "зараз не можна брати до уваги резолюції Європарламенту про необхідність допустити Європу до перемовин".

"Оскільки головне — це миротворча місія президента США Дональда Трампа та зусилля його союзників, ми готуємося саме до цих контактів", - стверджують у Кремлі.

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Мирний план США

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визнання Криму, Донбасу та "Новоросії" має бути предметом переговорів Росії та США, - Путін