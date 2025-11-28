РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12112 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры переговоры США и России
1 522 23

Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США, - Песков

Кремль сказал, с кем РФ ведет переговоры по войне в Украине

В вопросе урегулирования войны против Украины Россия сейчас общается исключительно с Соединенными Штатами.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Участие Европы в переговорах о мире

"На данном этапе речь идет только о переговорах с американцами", - отметил он.

Он добавил, что "сейчас нельзя принимать во внимание резолюции Европарламента о необходимости допустить Европу к переговорам".

"Поскольку главное — это миротворческая миссия президента США Дональда Трампа и усилия его союзников, мы готовимся именно к этим контактам", — утверждают в Кремле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США передали РФ параметры согласованного в Женеве "мирного плана", - Песков

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Признание Крыма, Донбасса и "Новороссии" должно быть предметом переговоров России и США, - Путин

Автор: 

Песков Дмитрий (2042) россия (98180) США (28434) переговоры с Россией (1384)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Та ясно, що вони вже знюхалися.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:35 Ответить
+4
Ведіть. Кого це ї#е? А Україна веде переговори щодо кацапстану з рептилоїдами.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:36 Ответить
+4
показать весь комментарий
28.11.2025 18:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ясно, що вони вже знюхалися.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:35 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 18:53 Ответить
Ведіть. Кого це ї#е? А Україна веде переговори щодо кацапстану з рептилоїдами.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:36 Ответить
+💯 👍🏿!

хай ведуть !
але, це дуже врємєнно.
поки доні не кишнули через імпічмент.

.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:38 Ответить
Ты уверен насчет импичмента.Что то в конгрессе не слишком то и возмущаются
показать весь комментарий
28.11.2025 18:41 Ответить
что-то рєспи не дуже перемагають на різних довиборах...

.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:20 Ответить
Знайшли слабку ланку в ланцюзі....
показать весь комментарий
28.11.2025 18:37 Ответить
Тобто всім хто допомагав Сосії по кусочку України дістанеться. Який позоріще. Україну рвуть як собаки шмат м'яса зате в нас тут своя війна за владу. Не розумію правда за владу чого? Скоро ці хто б'ються за владу будуть на лісоповалі за сухара і за тапчан битись десь на Магадані. Чи ви думаєте що )(уйло вам щось залишить?
показать весь комментарий
28.11.2025 18:39 Ответить
така доля всіх куколдів та слабких націй
показать весь комментарий
28.11.2025 18:46 Ответить
Путін найшов в лиці Трампа ІДЕАЛЬНОГО кретина

- Путін десятки років казав що ВЕЛИКІ держави мають права вказувати іншим
- Путін десятки років казав що гарантії від США нічого не варті
- Путін десятки років казав що США вас кинуть
- Путін десятки років казав що США цікавлять лише ресурсів і вони всіх грабують

і тут приходить Трамп і ПІДТВЕРДЖУЄ ВСЕ
показать весь комментарий
28.11.2025 18:39 Ответить
"Жопе слова не давали...".
Бачачи "політичні вибрикони" Трампа, Європа потроху починає займать самостійну позицію... І про що там домовлятимуться Трамп з кацапами, їй все менше стає цікавим...
показать весь комментарий
28.11.2025 18:40 Ответить
Самостійну позицію в черзі до США, щоб поклони бити.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:43 Ответить
Побачимо...
Те, що Європа - "на порозі" "переформатування" НАТО, у чисто ЄВРОПЕЙСЬКУ структуру - вже "видно неозброєним оком"... І це зробила ОДНА людина...
показать весь комментарий
28.11.2025 18:50 Ответить
Відкликайте Козиря він вам, собакам скаженим, допоможе!
показать весь комментарий
28.11.2025 18:41 Ответить
Не дивно, що ви спєлісь. Бо до США сусіди по континенту ставляться приблизно так, як сусіди росії до неї. Постійно сують своє рило у чужі справи.
показать весь комментарий
28.11.2025 18:45 Ответить
Нічого подібного.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:04 Ответить
Ну не переговори, в наради... Союзники по знищенню України.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:18 Ответить
не нявкай тут осім підсобачий син.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:19 Ответить
У питанні врегулювання війни проти України Росія зараз спілкується виключно зі Сполученими Штатами. СПІЛКУЙТЕСЯ,ХТО Ж ВАМ МІШАЄ...наспілкуєтеся, будете думати , як спілкуватися з ЄС І ВІДНОВЛЮВАТИ ТОВАРООБІГ НА СОТНІ МЛРД БАКСІВ...
показать весь комментарий
28.11.2025 19:23 Ответить
Всё, что делает дурак, всё он делает не так.
Звучить образа. Бо Вітьков запрошуючи ***** подзвонити Рудому та по дякувати наступив на его бункерного. Бовсе виглядає як - НАС НАДУЛІ
показать весь комментарий
28.11.2025 19:24 Ответить
без образ - ви самі себе надули десь так рочків з 6 взад.
показать весь комментарий
28.11.2025 19:31 Ответить
чи, як завжди, той клятий порошенко кожного з вас за руку тримав і бюллєтеню вашу вкидував?
показать весь комментарий
28.11.2025 19:36 Ответить
потому что вы ******** -что твоя нацистская рашка что сша такими же стали при трампе!сливаете Украину а европейские трусливые шакалы молчат в тряпочку или что то блеют невнятное,твари ссыкливые!
показать весь комментарий
28.11.2025 19:41 Ответить
 
 