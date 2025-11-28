Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США, - Песков
В вопросе урегулирования войны против Украины Россия сейчас общается исключительно с Соединенными Штатами.
Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Участие Европы в переговорах о мире
"На данном этапе речь идет только о переговорах с американцами", - отметил он.
Он добавил, что "сейчас нельзя принимать во внимание резолюции Европарламента о необходимости допустить Европу к переговорам".
"Поскольку главное — это миротворческая миссия президента США Дональда Трампа и усилия его союзников, мы готовимся именно к этим контактам", — утверждают в Кремле.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
Топ комментарии
+6 фывафы фываф
показать весь комментарий28.11.2025 18:35 Ответить Ссылка
+4 Gary Grant
показать весь комментарий28.11.2025 18:36 Ответить Ссылка
+4 Обліковий Запис #597212
показать весь комментарий28.11.2025 18:53 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хай ведуть !
але, це дуже врємєнно.
поки доні не кишнули через імпічмент.
.
.
- Путін десятки років казав що ВЕЛИКІ держави мають права вказувати іншим
- Путін десятки років казав що гарантії від США нічого не варті
- Путін десятки років казав що США вас кинуть
- Путін десятки років казав що США цікавлять лише ресурсів і вони всіх грабують
і тут приходить Трамп і ПІДТВЕРДЖУЄ ВСЕ
Бачачи "політичні вибрикони" Трампа, Європа потроху починає займать самостійну позицію... І про що там домовлятимуться Трамп з кацапами, їй все менше стає цікавим...
Те, що Європа - "на порозі" "переформатування" НАТО, у чисто ЄВРОПЕЙСЬКУ структуру - вже "видно неозброєним оком"... І це зробила ОДНА людина...
Звучить образа. Бо Вітьков запрошуючи ***** подзвонити Рудому та по дякувати наступив на его бункерного. Бовсе виглядає як - НАС НАДУЛІ