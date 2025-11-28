В вопросе урегулирования войны против Украины Россия сейчас общается исключительно с Соединенными Штатами.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Участие Европы в переговорах о мире

"На данном этапе речь идет только о переговорах с американцами", - отметил он.

Он добавил, что "сейчас нельзя принимать во внимание резолюции Европарламента о необходимости допустить Европу к переговорам".

"Поскольку главное — это миротворческая миссия президента США Дональда Трампа и усилия его союзников, мы готовимся именно к этим контактам", — утверждают в Кремле.

Мирный план США

